Qué son realmente Wix o WordPress



Wix : se trata de un creador de sitios webs , está pensado para diseñar tu página de la forma más rápida y simple posible. No importa si no tienes conocimientos previos en esta materia y no es necesario contar con un profesional ni conocimientos de algún tipo.

WordPress: como hemos comentado anteriormente, es un CMS o gestor de contenidos como pueden ser Joomla, Drupal o PrestaShop entre otros. WordPress puede ir un paso más allá, pudiendo crear aplicaciones web, LMS o sistemas de aprendizaje, foros, blogs y mucho más. Por supuesto, esto implica que su nivel de complejidad es superior y requiere una curva de aprendizaje mayor.



La usabilidad en Wix o WordPress

Coste de Wix o WordPress



Wix: tiene disponibles planes mensuales en función de si necesitas crear un sitio web o una tienda online . Van desde los 11 € al mes a los 149 € al mes dependiendo de las funciones que te incluya. La verdad es que el plan básico es bastante limitado, sin posibilidad de ecommerce y muy poco espacio de almacenamiento. Aunque si es cierto que te olvidas completamente de toda la parte técnica, acabas estando muy limitado a la hora de gestionar tu web y estarás obligado a pagar siempre tu mensualidad.

WordPress: en cambio, es completamente gratuito como CMS porque es de código abierto, aunque eso sí, tendrás que hacerte cargo de los costes de dominio y hosting. La ventaja principal es que tú mismo puedes escoger el proveedor de hosting que prefieras y en caso de que tu proyecto crezca, escalar las características contratadas.



En Raiola Networks somos especialistas en WordPress y por eso tienes disponible el hosting WordPress donde el dominio y la migración son totalmente gratuitos.

Flexibilidad y personalización de Wix o WordPress

El Soporte de Wix o WordPress

Seguridad y actualizaciones de Wix o WordPress

El rendimiento de Wix o WordPress

Facilidad para SEO de Wix o WordPress

Wix o WordPress ¿Cuál es mejor?

Cuando tenemos por delante un proyecto web para llevarlo a cabo. Entiendo que, a priori, puede llegar a ser abrumador la cantidad de posibilidades que se nos presentan, pero créeme, tras un breve análisis como el que vamos a hacer hoy en este artículo, te será mucho más sencillo tomar la decisión de entre todas las opciones disponibles.Si todavía no has trabajado antes creando una web y tus conocimientos de programación son nulos o limitados, lo ideal es que te decantes por un CMS . En este caso, vamos a centrarnos en dos alternativas muy extendidas en el mercado como Wix o WordPress En este post analizaremos todas las características de estos gestores de contenido con sus ventajas y desventajas principales, para que te sea más sencillo tomar una decisión. ¡Vamos allá!Según los datos que aporta un estudio de W3Techs sobre la cuota de mercado global de los sitios web,como el quinto CMS más utilizado actualmente. Como ves hay bastante diferencia y esto lo entenderás un poco mejor tras continuar leyendo este artículo.Antes de comenzar a comparar Wix con WordPress, es necesario comprender qué es exactamente cada uno para no confundirnos más adelante con todos los conceptos.Si valoras la usabilidad por encima de todo y no te quieres complicar con demasiadas opciones, te haré un espóiler: este punto lo gana Wix de calle. Y es que,Desde el primer momento en que accedes a. Podrás construir cada página en cuestión de minutos gracias a las herramientas de arrastrar y soltar. También tienes a tu disposición un botón de ayuda con enlaces a recursos para saber cómo hacer cada cambio o, incluso, a día de hoy, ya hay disponible un chat con IA al que podrás consultarle todas tus dudas.Pero ¡ojo!,. Aquí es donde entra en escena, donde podrás hacer prácticamente lo que desees. Aunque en este apartado lo ponemos por detrás de Wix porque requiere más práctica y conocimientos, es bastante sencillo de manejar. Podemos decir que es cuestión de echarle horas, pero el resultado merecerá la pena, sin duda. Además, al estar tan extendido, te bastará con Googlear tus dudas y encontrarás cientos de referencias de la comunidad sobre cómo solventarlas paso a paso.En cuanto a la cuestión económica, debemos valorar varios aspectos.Se puede decir que Wix es bastante más restrictivo y el coste aumentará si tu proyecto crece. Mientras tanto, WordPress te permitirá mantener los gastos a raya. Incluso necesitando plugins extras para ciertas funcionalidades. Existen multitud de alternativas gratuitas que no requieren pago. Por todos estos motivos, considero que, con respecto a los precios, el ganador indiscutible es WordPress.Aquí no hay mucha discusión posible.. A pesar de que Wix te ofrece cientos de templates prediseñados en los que solo es necesario sustituir el contenido, WordPress le lleva mucha ventaja y podrás hacer una web tan personalizada como quieras.Existen plugins , tanto gratuitos como de pago, que te permitirán hacerlo sin tocar código. Por supuesto, no me podía olvidar de los pagebuilders como Elementor que son supercompletos y llenos de funcionalidades ya por defecto. En cuanto al funcionamiento, no son muy alejados de Wix, ya que podrás maquetar muy fácilmente arrastrando y soltando.Aparte, el día que necesites cambiar tu web a algo más avanzado en otra plataforma no podrás. Sí, como lo oyes, a día de hoy no hay forma de exportar tu diseño de Wix a otras herramientas de diseño web. Si llegado el momento encuentras limitaciones, tendrás que empezar de cero con el tiempo que eso conlleva.Si sigues leyendo este post, seguramente aún no has probado Wix o WordPress o al menos una de ellas. Es por ese motivo que este punto, el soporte, es algo importante a valorar cuando tengas que decidirte.tanto a través de correo electrónico como vía telefónica. Seguramente con lo sencillo que es de utilizar no lo necesitarás, pero siempre está bien tenerlo a tu alcance. Asimismo, ponen a tu disposición un sinfín de post, y videos que te ayudan para resolver incidencias de todos los tipos.El soporte de WordPress pertenece más a la comunidad. Me explico, al ser el CMS más extendido, la comunidad es muy grande y allá donde busques estará lleno de información para llevar a cabo todo tipo de cambios y resolver todo tipo de problemas.Teniendo todo esto en cuenta,, sobre todo si eres cliente de, ya quepara ayudarte siempre que lo necesites con tu WordPress.Partimos de la base de que. Pero a esta afirmación hay que añadirle un par de puntualizaciones importantes.La diferencia real en seguridad es que en Wix está completamente gestionada por su equipo, son ellos los encargados de mantener seguros tus datos y, quitando un par de excepciones puntuales del pasado, podemos decir que cumplen bastante bien y Wix mantiene una seguridad férrea. En parte, porque todas las actualizaciones necesarias también las realiza el equipo y están monitoreadas ante posibles vulnerabilidades.WordPress, al contrario, requiere que las actualizaciones las hagas tú directamente como administrador de la web. Si lo haces correctamente no tendrás ningún problema de seguridad . En cambio, si no lo haces, muchos de los plugins y complementos de desarrolladores externos pueden dejarte indefenso ante cualquier ataque.Por tanto, este punto se lo daré a Wix, no por tener una mayor seguridad en sí misma, sino por simplicidad para gestionarla en el día a día. Repito, ambasEste punto es bastante similar al de seguridad. Con esto me refiero a que con Wix te podrás desentender completamente de cómo mantener o mejorar el rendimiento porque el equipo de Wix se encarga de todo. En general, podemos decir que cumplen con creces, puesto que sus sitios webs suelen cargar correctamente.WordPress ya depende un poco más de cómo gestiones la web, tendrás que tirar de técnicas WPO para sacarle el máximo partido. Desde optimización de imágenes , control sobre la gestión del caché o minimizar todo el código para reducir tiempos de carga . Sí, puede parecer muy complicado, pero si lo trabajas duro, los resultados serán mucho mejores.Aquí tenemos un ganador indiscutible, WordPress. Su ventaja principal es que puedes ampliar sus funcionalidades con plugins como Rank Math Yoast SEO parafrente a tus competidores.En cambio, Wix es mucho más limitado. Si dispone de las herramientas básicas para SEO, pero no podrás cambiar mucho más que unas pocas meta-etiquetas y eso al final puede acabar condicionando cómo posiciona tu sitio web.Ahora que ya hemos hecho un repaso bastante completo acon sus puntos a favor y en contra, pese a que Wix tiene una facilidad de uso que no tiene punto de comparación, WordPress lo iguala o supera en el resto de aspectos.No te voy a mentir, es mi CMS favorito, pero creo firmemente que las posibilidades que ofrece son prácticamente ilimitadas y vale la pena con creces invertir un poco más de tiempo, ya que los resultados serán de otro mundo y podrás escalar y personalizar tu sitio a todos los niveles.Si, a pesar de ello,. Será rápido y funcional.Espero que este post te haya ayudado a decantarte por Wix o WordPress y como siempre, si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en comentarios. Te responderé encantado.