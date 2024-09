Una de las mayores ventajas dees su flexibilidad y su alto grado de personalización. A la hora de desarrollar una web en WordPress y subir contenido, a veces necesitas ciertas funcionalidades que no existen de forma nativa.para poder extender las funcionalidades del CMS En este artículo te voy a explicar. Además, te ayudaré apara añadir una nueva funcionalidad. Internamente, esa etiqueta estará ejecutando código para devolver el contenido que le corresponda. Para que lo entiendas mejor veamos cómo es su estructura., solo que en el caso de. Por ejemplo, un shortcode muy básico podría ser:Si colocamos el shortcode anterior en un artículo del blog, el usuario que vea el artículo no verá ese código, sino el contenido que genera el shortcode. Ese contenido generado podría ser por ejemplo un simple texto de “Hola, buenas tardes”.También, de manera que puedes hacer que un shortcode genere distinto código en función del valor de los parámetros que le pases. Por ejemplo:El código anterior podría generar un texto personalizado saludando a la persona que indiquemos en el parámetro “nombre”, por ejemplo en este caso “Hola David, buenas tardes”.También. Esto quiere decir que puedes. Por ejemplo:El shorcode anterior (obviamente con el código adecuado) podrá generar una caja de color azul y texto blanco con una imagen y el contenido “Este es contenido del shortcode.”que puedes utilizar, son los siguientes:: Para incrustar archivos de audio. Permite utilizar los parámetros ‘src’, ‘loop’, ‘autoplay’ y ‘preload’.: Para añadir un pie de foto a una imagen. Se puede personalizar con los parámetros ‘id’, ‘class’, ‘align’ y ‘width’.: Para incrustar contenido externo, como por ejemplo un vídeo de YouTube. Acepta los parámetros ‘width’ y ‘height’.: Para mostrar una galería de imágenes de WordPress. Puedes usar los parámetros ‘orderby’, ‘order’, ‘columns’, ‘id’ (o ‘ids’), ‘size’, ‘itemtag’, ‘icontag’, ‘captiontag’, ‘link’, ‘include’ y ‘exclude’.: Permite mostrar una lista de vídeos o audios. Parámetros: 'type', 'order', 'orderby', 'id', 'ids', 'exclude', ‘style’, ‘tracklist’, ‘tracknumbers’, ‘images’y ‘artists’.: Permite insertar un vídeo en el contenido. Se puede personalizar con ‘src’, ‘poster’, ‘loop’, ‘autoplay’, ‘preload’, ‘width’ y ‘height’.en muchos casos, pero tienes que tener claros los beneficios que te aportan y más aún las posibles desventajas. Para que no te queden dudas te voy a contar, independientemente de su nivel de conocimientos sobre WordPress. Como te decía cuando te explicaba la estructura de un shortcode, son muy parecidos a las etiquetas HTML. En el caso de. Si el shortcode acepta parámetros, debes incluirlos separados por espacios y seguidos por un signo ‘=’ para indicar el valor del parámetro entre comillas.Por lo tanto,que te acabo de explicar. De todas formas, para que no haya lugar a dudas te pongo unos ejemplos deSi utilizas el Gutenberg , el famoso editor de bloques de WordPress,Si utilizas el editor clásico de WordPresses el rey de los ‘page builders’ de WordPress. Paratienes que:Si eres un usuario avanzado y tienes conocimientos de PHP probablemente quieras poder(por ejemplo, si estás creando tu propio ‘theme’).Puedes hacerlo con la función ‘do_shortcode’ de WordPress. Esta función ejecuta el shortcode que le indiques. Por ejemplo, podrías mostrar el contenido del shortcode ‘saludo’ en un archivo PHP, de esta manera:para que los utilices y así poder aplicar ciertas funcionalidades.Tú también, y la verdad es que no es demasiado complicado. Lógicamente, la cosa se complicará en función de qué funcionalidad necesites, ya que tendrás que tener ciertos conocimientos de programación, peroComo siempre en estos casos, tienes dos opciones: hacerlo a mano o utilizar un plugin. Te explicaré ambas formas de hacerlo.Parapuedes hacerlo editando el archivo ‘functions.php’ de tu tema o puedes crear un plugin personalizado si lo prefieres. Si vas a editar el ‘functions.php’ asegúrate de estar utilizando un tema hijo para no perder los cambios con las actualizaciones del tema original.. Tienes que crear una función, que es la que va a definir qué hará el shortcode, y registrarla con ‘add_shortcode’ (indicando el nombre de la etiqueta que tendrá el shortcode y el nombre de la función a registrar). La función que crees debe devolver un valor. Te pongo un ejemplo:En el ejemplo anterior, estoy creando una función ‘fn_saludo()’ la cual devuelve el texto ‘Hola, buenas tardes’. Luego utilizo ‘add_shortcode’ para registrar dicha función. Dentro de ‘add_shortcode’ le estoy indicando, por un lado, cómo será el nombre del shortcode (‘saludo’) y el nombre de la función que quiero registrar (‘fn_saludo’).Con el código anterior ahoraVamos a complicar un poco el asunto añadiendo la posibilidad de pasarle parámetros al shortcode del ejemplo anterior. La idea es poder pasarle un nombre para personalizar el texto del saludo, de manera que el resultado final sea algo como ‘Hola (nombre), buenas tardes’.Para que acepte parámetros hay que pasarle el array $atts a la función fn_saludo(). El array $atts contendrá los parámetros que le pasemos al shortcode.Ahora dentro de, con la función de WordPress ‘shortcode_atts’ y guardarlos en un array asociativo. En este caso solo tenemos el parámetro ‘nombre’ y le estamos asignando el valor ‘desconocido’ por si alguien utiliza el shortcode sin el parámetro ‘nombre’ (si no quieres un valor por defecto simplemente utiliza ‘’).Finalmente,(lo guardamos en una variable $mensaje para que sea más cómodo y limpio hacer el ‘return’). Al elaborar la cadena de texto incluimos el valor del atributo ‘nombre’ con ‘$atts['nombre']’. Por seguridad y para evitar que el usuario pueda inyectar código malicioso, utilizamos la función ‘esc_html’ para ‘limpiar’ la salida del código HTML.Ahora podemos utilizar el shortcode con el parámetro ‘nombre’ de esta manera:Veamos ahorapara poder envolver en él el contenido que queramos. Para ello vamos a poner como ejemplo que queremos, con el contenido que desee el usuario.El código anterior es muy parecido al del ejemplo del shortcode con parámetros. A mayores hay que pasarle a la función la variable $content (que hace referencia al contenido que envolverá el shortcode) con el valor ‘null’ por defecto (por si no existiese dicho contenido).La parte de los atributos, como puedes ver, es muy similar a la de otros ejemplos. En este caso, he elegido que los atributos sean el color de fondo y el color del texto, pero puedes añadir tantos como necesites.Luego guardamos en una variable ‘estilo’ los estilos CSS para los colores de fondo y de texto que el usuario del shortcode utilice. En este caso he decidido que además de esos estilos, la caja tendrá un ‘padding’ y bordes redondeados fijos.Finalmente, devolvemos el código HTML final que generará la caja: un

con los estilos anteriores y que dentro contendrá la variable ‘content’. Si te fijas, no estoy llamando a la variable ‘content’ sin más, sino que la llamo dentro de la función ‘do_shortcode’ de WordPress. Hacer esto permitirá utilizar, dentro de este shortcode, otros shortcodes que queramos.En el ejemplo anterior estoy utilizando el shortode para generar una caja de color amarillo y texto rojo, que dentro contiene otro shortcode (el del ejemplo del saludo), una imagen de la biblioteca de medios de WordPress y un texto.Si lo prefieres,. Dependiendo de qué tipo de shortcode quieras crear, seguirás necesitando un mínimo de conocimientos de HTML, CSS o JavaScript, pero sin duda el proceso será algo más sencillo.Este plugin te permiteque crees. Para explicarte cómo funciona voy a intentar recrear el shortcode del ejemplo de la caja de texto, pero utilizando este plugin.Lo primeroes ir a ‘Shortcoder > Crear un shortcode’. Ahora tienes que. Como puedes ver, en el caso de los shortcodes creados con este plugin, la manera de llamarlos siempre será algo del tipo:Para mi ejemplo utilizaré el nombre ‘box’ para diferenciarlo del shortcode ‘caja’ del ejemplo anterior.En el editor de código que tienes debajo deberás. Para gestionar el tema de los parámetros, utiliza el botón de ‘Insertar los parámetros del shortcode’.Como ves, este botón para insertar los parámetros te permite incluir tanto parámetros personalizados como información de WordPress (datos del autor, de las entradas, etc.) o información sobre la fecha.Además, parapuedes utilizar el parámetro ‘Contenido encerrado en el shortcode’.Dicho esto, el código necesario para hacer una caja de texto similar a la del ejemplo de ‘Shortcode con apertura y cierre’ sería el siguiente:Si quisiéramos utilizar los parámetros adicionales que nos permite sacar fácilmente el plugin podríamos añadir fácilmente una caja al final del contenido con el nombre del autor y la fecha actual, por ejemplo:Con esto yaAdemás de esto, Shortcoder permite modificar algunos ajustes adicionales como:Ya has visto. Si creas tus propios shortcodes personalizados podrás hacer cosas muy interesantes, pero a la vez tienes que tener cuidado a la hora de redactar tu código.Es por ello que como nota final me gustaría darte unas