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En este artículo vamos a hablar de este tema tan popular de WordPress que es el Hello Theme de Elementor, así como de todas sus opciones y beneficios.

Con más de un millón de descargas, Hello Theme es un tema de WordPress desarrollado por Elementor, autor de uno de los editores visuales más usados hoy en día, y creado para su uso específico junto a ellos.

Es un tema ligero y sin muchas funcionalidades, ya que todo lo que necesitamos configurar lo haremos directamente desde el editor de Elementor.

Esto nos ayudará a mejorar la velocidad de carga de nuestro sitio web, ya que no ocupa apenas espacio y no consumirá tantos recursos comparado con otros temas que podemos usar junto a Elementor.

¿Quieres saber por qué es uno de los temas más usados? ¡Vamos al lío!

Índice del artículo























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¿Qué es el tema Hello de Elementor?

Los temas son una parte integral de las webs creadas con WordPress, aunque esto está cambiando. Actualmente, los constructores visuales han ampliado sus funcionalidades. Nos ayudan a que podamos diseñar fácilmente el contenido de nuestro sitio web, así como las páginas o las plantillas, de una forma más personalizada y con una presencia del tema cada vez más testimonial, y sin tener que programar.

El terreno habitual de los temas son las cabeceras, pies de página y plantillas dinámicas. Esto ha sido reemplazado por page builders vitaminados como Elementor Pro, que crean todo desde el plugin, liberando al tema de tales tareas.

Existen muchos temas de WordPress muy completos que traen muchas funciones similares para editar la cabecera, el pie de página, personalizar las páginas o incluso cambiar el diseño de las páginas dinámicas. Algunos de ellos son realmente completos, con docenas de opciones disponibles que permiten crear variedad de webs de distintas categorías.

Son los llamados temas multi propósito, como Avada. Estos temas son cosa del pasado, están extremadamente sobrecargados y han sido superados ampliamente por herramientas mucho más potentes y ligeras, como Elementor Pro y otros.

Algunas de las funcionalidades para personalizar un sitio web pueden llegar a tener conflictos con los page builders porque realizan la misma función y, si estos temas no están preparados, chocarán.

También hay algunos temas que salieron para dar respuesta a los constructores que han surgido en los últimos años y eran bastante ligeros, como Astra, GeneratePress y OceanWP. Hablaremos de ellos pero hoy, con las mejoras de Elementor y teniendo en cuenta que lo bueno de estos temas está en las versiones de pago, también han perdido gran parte de su encanto.

Esto ha llevado a muchos diseñadores web, como yo, a solo usar Hello Theme, tema ligero, y evitar cargar un montón de archivos que no vamos a necesitar en nuestra web.

El tema Hello es un lienzo en blanco sobre el que podemos plasmar nuestro diseño web

Puedes hacer un diseño completamente personalizado de cada página desde Elementor o incluso agilizar este proceso instalando cualquiera de los kits de Elementor que ofrece este page builder.

Y todo sin tener que duplicar recursos de estilo CSS en el tema y en el constructor. Es lo que hace un starter theme, muy al estilo de underscores, un theme que se usaba mucho en el pasado para desarrollar temas para WordPress y WordPress.com.

Este tema es más veloz, no trae funciones adicionales como Astra o GeneratePress, consume menos recursos y no sobrecarga nuestra web con funcionalidades que no vamos a utilizar.

Además, el tema Hello es perfectamente útil incluso para tiendas online, por lo que puede ser una buena base para hacer una tienda WooCommerce sin necesidad de gastar en temas especializados de comercio electrónico.

Veamos algunas de sus características principales.

Características principales de Hello Elementor Theme

Estas son algunas de las razones más importantes que debes tener en cuenta:

Gratuito: Hello Theme es gratis y se descarga desde el repositorio oficial de WordPress.org . Se instala con 1 clic. Incluye un Header y footer mínimo para la versión gratuita de Elementor e ilimitado con la versión Elementor Pro.

es gratis y se descarga desde el repositorio oficial de . Se instala con 1 clic. Incluye un Header y footer mínimo para la versión gratuita de Elementor e ilimitado con la versión Elementor Pro. 100% compatible con Elementor: Es el theme oficial de Elementor, 100% ajustado para un alto rendimiento, compatibilidad y control. Construido por y para Elementor.

Es el theme oficial de Elementor, 100% ajustado para un alto rendimiento, compatibilidad y control. Hello theme es rápido y ligero, perfecto para mejorar la WPO: La combinación de Hello Theme y el plugin de Elementor, reduce los plugins a lo justo y ayuda a que tus sitios web sean rápidos y seguros sin sacrificar opciones. Al requerir menos de 2,7 KB de recursos, Hello theme es significativamente más ligero que la mayoría de los otros temas. Y hace un número mínimo de solicitudes al servidor.

La combinación de Hello Theme y el plugin de Elementor, reduce los plugins a lo justo y ayuda a que tus sitios web sean rápidos y seguros sin sacrificar opciones. Al requerir menos de 2,7 KB de recursos, Hello theme es significativamente más ligero que la mayoría de los otros temas. Y hace un número mínimo de solicitudes al servidor. Responsive: Ofrece una excelente experiencia de usuario en dispositivos móviles, de escritorio y tabletas.

Otras características de Hello Elementor

Todo lo ajustarás en la sección de ajustes de Elementor sin necesidad de usar o ajustar dos veces las cosas en el personalizador del tema.

Hello Theme está pensado para trabajar mano a mano con Elementor sin necesidad de añadir una línea de código.

Perfecto para el SEO: Creado para una velocidad de página y un rendimiento óptimos, Hello mejora tu posicionamiento en los motores de búsqueda.

Puedes crear el blog a través las plantillas del Theme Builder y potenciar tu estrategia de contenido.

Compatible con WooCommerce: Sí, Hello theme funciona bien con WooCommerce y con la mayoría de los plugins de WordPress.

De este modo, Hello Elementor también se convierte en un buen tema para empezar a diseñar una tienda online desde cero con Elementor.

Vamos a instalar este tema en nuestro sitio web...

¿Cómo instalar Hello Theme?

Aunque la era de los temas en WordPress está en vías de extinción, todavía nos obliga a tener un tema activo, así que vamos a instalar el tema Hello de Elementor.

Vamos a la pestaña de Apariencia > Temas, donde vemos los que tenemos instalados y hacemos clic en el botón azul de "Añadir nuevo" en la parte superior izquierda.

Encontramos el tema Hello en la primera pestaña de "Populares" entre los temas oficiales de WordPress y Astra. Esto es porque Elementor sigue creciendo y también el tema oficial.

Otra forma de encontrarlo es desde el buscador de temas, ingresando simplemente la palabra Hello.

Una vez tengamos localizado el tema, hacemos clic en el botón de "Instalar" que aparece al pasar por encima.

Finalmente, hacemos clic en el botón "Activar".



Y listo. Ya tendríamos, en tan solo unos clics, Hello Theme instalado en nuestra web.

Ventajas de usar Hello Theme y Elementor page builder juntos

Tienes la opción de usar este tema con el maquetador Elementor en su versión gratuita, pero es mucho más interesante con Elementor Pro ya que recibes más características y personalización.

Algunas de las características que obtienes por trabajar con Elementor Pro son:

Opción de usar más de 300 Elementor kits , plantillas de página, bloques y pop ups pre diseñados.

, plantillas de página, bloques y pop ups pre diseñados. Personalización de fuentes.

Efectos de movimiento avanzadas.

Opciones de estilo CSS personalizado.

Constructor de pop ups o ventanas emergentes.

Posibilidad de crear cabeceras, pie de página, barra lateral, páginas personalizadas, o cualquier otra plantilla que necesites, gracias a su nivel de personalización, desde su theme builder.

Widgets y funcionalidades avanzadas de comercio electrónico .

. Roles de usuarios avanzados.

Soporte, actualizaciones, correcciones de errores, patches de seguridad, etc. recurrentes.

Gestión de cambios avanzada.

Configura el Hello Theme desde el editor de Elementor

Utilizando este tema, todas las configuraciones las realizaremos directamente desde el editor de Elementor, lo cual es mejor opción. Además, es muy sencillo de configurar respecto a otros temas.

El poder realizarlas desde el editor nos ahorra tiempo y confusiones para no tener las configuraciones como los colores globales, las tipografías, ajustes en responsive, etc., en dos sitios a la vez y que interfieran entre sí.

Hello Child, el tema hijo

¿Qué es un tema hijo?

Un tema hijo, o child theme, es una versión duplicada del tema padre que permite añadir código personalizado CSS, PHP y JavaScript para que, cuando se actualice, estos cambios no se pierdan.

El tema hijo era casi obligatorio, sobre todo para los desarrolladores. Hoy, con los Page Builders, depende del tipo de usuarios e instalarlo no es necesario en muchos casos.

No afecta al tema padre. Todas las modificaciones que hacemos en el tema hijo no van a ser afectadas por las actualizaciones.

Instalar el Hello Child Theme es bastante sencillo, basta con seguir los siguientes pasos:

Este tema hijo está disponible en GitHub. En la pestaña de Code descargamos el archivo. Se nos descargará un archivo ZIP, que subiremos manualmente.

Para ello, desde el escritorio de WordPress, vamos a la pestaña de Apariencia > Temas y hacemos clic en el botón azul "Añadir nuevo". Hacemos clic en el botón azul de "Subir tema" y se desplegará una ventana donde seleccionamos el archivo ZIP. Lo subimos y hacemos clic en el botón de "Instalar ahora". Una vez instalado, clic en el botón de "Activar" y activamos el tema hijo y ya estaría.

Conclusiones

Si vas a hacer un sitio web con Elementor, instala Hello Theme, úsalo como lienzo en blanco y no tendrás conflictos o cambios extraños con ajustes avanzados y funcionalidades que pueden tener otros temas.

Además, el Hello Theme gratis es otro punto para personalizar el contenido de nuestro sitio web combinado con Elementor.

Es uno de los temas de WordPress más populares y cuenta con más de 1 millón de instalaciones y una calificación de 4.5 estrellas en WordPress.org.

Espero que os haya gustado este artículo y, si tenéis dudas o preguntas, las dejéis en los comentarios.