Ten esto en cuenta al elegir los mejores addons para Elementor

¿Qué debes tener en cuenta?

Essential Addons for Elementor, una completa alternativa al oficial

Permite copiar plantillas desde un dominio hacia otro diferente, consiguiendo un enorme ahorro de tiempo.

Este complemento tiene disponibles más de 5000 plantillas diferentes, con las que puedes crear tu sitio web en tan sólo unas pocas horas.

Hablamos de un addon ligero, que cargará en tu web únicamente aquellos elementos que necesitas, tratando de reducir con ello el impacto negativo en la velocidad de tu web.

Te ayudará a integrar los mejores widgets de formularios dentro del diseño de tu página.

de formularios dentro del diseño de tu página. Dispone de las herramientas perfectas para crear mega menús con los que mejorar la navegación.

Puedes integrar el widget de WooCommerce y vender tus productos o servicios online de forma cómoda y sin complicaciones.

Qué tener en cuenta con Essential Addons

La suite de addons de Crocoblock, la solución más avanzada

JetEngine , uno de los mejores plugins de WordPress para la creación de estructuras totalmente personalizadas y para la configuración de funciones avanzadas.

, uno de los mejores plugins de WordPress para la creación de estructuras totalmente personalizadas y para la configuración de funciones avanzadas. JetBooking , interesante para webs de restaurantes, hoteles u otros negocios que trabajen a través de reservas o servicios de alquiler.

, interesante para webs de restaurantes, hoteles u otros negocios que trabajen a través de reservas o servicios de alquiler. JetSmartFilters , una buena opción para crear complejas estructuras de filtrado de productos de la forma más eficaz.

, una buena opción para crear complejas estructuras de filtrado de productos de la forma más eficaz. JetAppoinment, el complemento ideal para peluquerías u otras empresas donde los servicios se reservan por horas.

¿Algo que debas tener en cuenta de Crocoblock?

Conclusiones importantes para vitaminar tu Elementor

Elementor es unque es muy útil, sobre todo, si no tenemos grandes conocimientos técnicos o estamos empezando. A través del sistema, permite maquetar todo tipo de páginas web sin necesidad de tener conocimientos sobre código HTML. Claro que se puede quedar corto en su versión más básica, con limitaciones en tipos de bloques, funcionalidades o plantillas. Sin embargo, con los complementos adecuados, puedes convertir Elementor en un constructor web muy completo. En este artículo, te hablaré sobre los, pero también sobre lo que tienes que tener en cuenta de cada uno de ellos. Te voy a contar cuáles son mis favoritos y mis razones para ello. Quédate por aquí y sigue leyendo. [elementor-template id="80835"]Para mí,es el mejor complemento para este destacado plugin. Al ser el addon oficial, no te vas a encontrar con incompatibilidades, e incluye acceso a muchas plantillas. Lo principal de este addon premium para Elementor son losque añade al Elementor básico. ¿Pero justifica esto sus diferentes planes de precios? Lo cierto es que este addon. Desde los de plataformas de email marketing hasta tablas o listas de precios, pasando por los tan codiciados formularios. No son los únicos y es que la lista incluye otros esenciales como:Además de todo lo ya mencionado, este addon permite diseñar bloques reutilizables, distintas plantillas para tipos de página y editar con Elementor la cabecera, footer y sidebar de la web. También puedes conectarte a su web y descargarteque te pueden ayudar a hacer más bonitas tus páginas.Siempre que uses Elementor, en general, debes tener cuidado conde bloques, tipografías, configuraciones y animaciones. Esto es algo general, uses el addon que uses. Pero, además, con Elementor Pro Addon deberás tenerque descargues de su librería. Algunos diseños cargan recursos externos como fuentes de Google Fonts o incluso recursos javascript de cdns online que podrían impactar negativamente en la velocidad de carga de tu web. Un inconveniente de este addon que me he encontrado recientemente es la incompatibilidad con el conocido plugin multilenguaje Polylang … Esperemos que lo arreglen pronto :)Aunque recomiendo totalmente Elementor Pro, la verdad es que hay muchos addons gratuitos que añaden más bloques y funcionalidades a Elementor, aunque también tengan su propia versión premium. El más conocido dentro de esta categoría es. Esta alternativa viene cargada conen la versión free y más de 90 en la de pago, además de otros elementos para el diseño y personalización de tu página web. ¿Qué más funcionalidades lo hacen ser tan popular hoy en día?Este addony, aunque es 100% compatible con cada versión de Elementor, puede tener (y en muchas ocasiones presenta) incompatibilidades con Elementor Pro, por lo que debemos escoger entre uno y otro addon.La solución más potente entre los addons de Elementor la tenemos con la suite de Crocoblock. Se trata de uny recomendable para WordPress. Si no quieres complicarte demasiado, puedes apostar por alguno de los tipos de planes de pago existentes. Al igual que el resto de addons, proporciona a los usuarios unacon las que ahorrar tiempo al elaborar sitios web. Entre sus puntos clave, destacaría el hecho de que integra:También puedes disfrutar de, para añadir efectos visuales, o, para crear tiendas online desde cero. Y hay muchos addons más para distintas cosillas, que puedes instalar y desinstalar según lo necesite tu web.Al igual que los otros addons que trabajan sobre Elementor, debemos tener cuidado cuando los mezclamos con Elementor Pro o incluso otros addons para Elementor, como EA o similares. Esto es debido a que la suite de Crocoblock permite prácticamente todo lo que se pueda hacer con los demás addons y, como ya sabes (o deberías saber), los plugins que hacen lo mismo tienden a generar incompatibilidades.Al escoger el addon perfecto para el proyecto de tu página web, debes tener en cuenta que muchos de ellos, en su versión premium,o con otros addons, por lo que es interesante que elijas bien. De hecho, mi recomendación es que sólo utilices Elementor Pro para ayudarte a crear tu web aunque, si tienes necesidades y conocimientos más avanzados, puedes ampliar tus herramientas apostando por el plugin JetEngine de CrocoBlock. Como aspecto a tener en cuenta,. Si no quieres gastar dinero, entonces mi consejo es que empieces por Elementor free + Essential Addons for Elementor free también. Por supuesto,con los addons free que agregues en tu sitio web, tanto por seguridad como por optimizar los recursos a tu alcance. Hoy en día, hay una inmensa cantidad de complementos para crear una página web en WordPress. Aunque ya conoces los mejores addons para Elementor, estos consejos se pueden aplicar a otros addons o plugins.