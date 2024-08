Como abrir un popup o ventana emergente en Elementor con un enlace o boton

Cómo abrir un popup en Elementor desde un botón

Cómo abrir un popup en Elementor desde un formulario

Cómo abrir un popup en Elementor desde una automatización

Cómo abrir un popup en Elementor con un enlace

window.addEventListener('load', () => { setTimeout(() => { const popupID = 35; const url = window.location.href; const target = '#popup'; if (url.indexOf(target) !== -1) { elementorProFrontend.modules.popup.showPopup({ id: popupID }); } }, 900); });

La razón de publicar este artículo es que mucha gente me pregunta por este tema: como. De hecho, es bastante diferente con un botón y con un enlace. Eles muy potente, incluso pondría la mano en el fuego para decir que creo queen este terreno, algo similar a lo que ocurre con el sistema de. Ahora viene el tema de. En el caso de los propios botones creados con Elementor o incluso con un formulario, el propio Elementor tiene una opción que nos permite seleccionar el popup que queremos abrir. Sin embargo, en el caso de querer abrir un popup desde un link que podamos compartir abiertamente y que sea “bonito”, la cosa cambia. No me enrollo más, vamos directamente con el tema de este artículo. [elementor-template id="80835"]Empezamos con la tarea más fácil, ya que como he comentado antes,. Todo lo que tenemos que hacer es insertar un botón con el widget normal “Botón”, pero en lugar de insertar el enlace en el campo de enlace, debemos utilizar losEn el desplegable debemos seleccionar la. Ahora debemos pulsar sobre el icono de la llave inglesa que hemos marcado en la siguiente captura:Y debemos. Evidentemente, el popup debe ser creado previamente en Elementor.Desde el sistema detambién podemos. En este caso, para abrir un popup cuando se pulse el botón de envío del formulario debemos ir a la sección de configuración del formularioy buscarAl marcaren la secciónaparecerá la sección de configuración correspondiente donde podemos elegir si queremosTambién debemos, evidentemente debe estar previamente creada en Elementor.Aquí ya llegamos a un punto un poco más complicado, pero al mismo tiempo también muy polivalente. Los principales) nos permitencomo parte de una automatización. En este caso vamos a poner el ejemplo con, que es el que suelo utilizar yo porque me gusta bastante y porque es un desarrollo de una empresa española que lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, en esta automatización de ejemplo que puedes ver en la siguiente captura,Esto es solo un ejemplo, pero quédate con que podemosque implique actividad o interacción con el front-end de la web por parte del usuario que está navegando por ella.Para el final dejamos lo más complicado,. Técnicamente, podemos, tal y como te muestro en el siguiente ejemplo:El problema es que, si queremos que este método funcione, el enlace no es del todo “compartible”. Vamos a hacer esto de una forma en la que podamoscompartiendo el enlace. En primer lugar, el código que debemosDebería quedar algo similar a esto:Debemos personalizar el popupID paraque queremos abrir. El ID podemos encontrarlo en el shortcode en el listado de popups dentro delTambién debemos personalizar el target, que en el ejemplo anterior es #popup. Después de la almohadilla puedes poner lo que quieras para personalizarlo. Debemos, lo ideal es justo antes del cierre de