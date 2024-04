Instalar Joomla en cPanel con Installatron

Dominio: En el primer desplegable, llamado “Dominio”, vamos a seleccionar siempre el dominio con HTTPS y SIN WWW. Esto es casi siempre así, excepto si estás instalando Joomla en un subdominio: en ese caso también va sin WWW, pero el subdominio estará antes que el dominio.

Para que Installatron te permita seleccionar un dominio o subdominio para instalar Joomla, ese dominio o subdominio debe estar previamente añadido a cPanel.

Joomla es uno de losy, aunque ahora mismo no tiene una cuota de mercado espectacular, lo cierto es que sigue teniendo una base de usuarios que lo utilizan. Actualmente, Joomla es el, el 1,7% de las webs del mundo están creadas con Joomla y es la 5ª solución para desarrollar webs más utilizada del mundo. La parte mala es que Joomla pierde cuota de mercado cada año desde ya hace bastantes años.De hecho, ha hecho muchas cosas bien para estar entre los primeros. Pero también hay que saber ver que mientras que Joomla es el 2º CMS opensource con una cuota de mercado de 1,7%, WordPress es la solución para crear webs más utilizada del mundo, con una cuota de mercado que supera el 43%. No vamos a darle más vueltas. Vamos al grano con la instalación de Joomla de la forma más práctica y simple. Laactualmente, ya que la mayoría de los autoinstaladores como Installatron permiten instalar Joomla fácilmente. En cualquiera de nuestros productos con cPanel de Raiola Networks tenemospara que puedas instalarlo directamente. Además, tenemos nuestroque lo trae directamente preinstalado. Podemos: manual y automática. La manual es la de toda la vida, utilizando el mismo procedimiento que se utiliza para instalar WordPress, Drupal o PrestaShop de forma manual. Pero, en este caso, vamos a veren un hosting de Raiola Networks con cPanel e Installatron, es decir, con el autoinstalador de aplicaciones. Para empezar el proceso, debemos entrar al cPanel de nuestro hosting:Ahora debemos bajar por la interfaz de cPanel hasta el final y nos encontraremos con las, entre las que está Joomla:En caso de que, por cualquier cosa, no apareciera Joomla entre las aplicaciones destacadas, podríamos dirigirnos alen cPanel:Al hacer clic en él, nos llevará al listado con todos los CMS y aplicaciones web que puede instalar Installatron:Debemoso escribir “Joomla” en el buscador y nos llevará directamente:En cualquiera de los dos casos, llegaremos a la, desde donde podremos instalar el CMS.Paradebemos pulsar el botón “Instalar esta aplicación”. Con esto, tendremos acceso al asistente de instalación y, ajustando algunas cosas, tendremos instalado nuestro sitio web conComo hay muchas secciones en esta parte, vamos a ir explicando bloque por bloque. No es difícil y, en la mayoría de los casos, la configuración es standard y solo admite un camino. Aun así, es importante prestar atención al proceso para evitar problemas futuros en el Joomla instalado. Empezamos por elSeguimos bajando por la configuración hasta ely aquí vamos a tener que elegir algunas cosas.Como puedes ver, la única decisión operativa es la de agregar o no el contenido de ejemplo. Seguimos bajando por la configuración y nos encontramos el. Es importante prestar atención a esta sección, ya que en ella crearemos la cuenta de administrador que vamos a utilizar para administrar el sitio web Joomla.Vuelvo a insistir con que guardes los datos que has puesto en la sección “Configuración” para no perder el acceso a la administración de tu sitio web Joomla. Si bajamos un poco más por el asistente de instalación, encontraremos laAquí simplemente podremoso no. En el 99% de los casos, podremos dejar marcada la opción “Administrar automáticamente la configuración avanzada para mí”. El 1% restante suelen ser usuarios avanzados que necesitan alguna configuración especial. Una vez que ya tenemos todas las opciones ajustadas, para instalar Joomla solo debemos pulsar elque hay al fondo de todo:Al pulsar el botón,y tardará más o menos tiempo dependiendo de la carga que tenga el autoinstalador en ese momento. Normalmente, suele tardar un par de segundos.Cuando el proceso acabe, podremos ver laUno de los puntos fuertes de Installatron es que, desde la ficha de la instalación, si pulsamos elque hemos marcado en la captura anterior, podremos acceder alsin necesidad de usuario y contraseña.Ahora, si quieres ver tu nuevo sitio web, tan solo tienes que introducir el dominio en el navegador ypara personalizar:Recuerda que endisponemos depara que puedas empezar a darle forma a tu sitio web directamente, sin necesidad de realizar este proceso.