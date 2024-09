Índice del artículo





























Contenido personalizado :se puede crear cualquier tipo de contenido con campos personalizados y organizar todo ello con taxonomías avanzadas y clasificar según los criterios que se necesite.

Versiones : cada contenido puede estar disponible en diferentes versiones al mismo tiempo, algo muy cómodo cuando estás editando y tienes varias revisiones.

Integraciones externas : gracias a su soporte nativo API , es compatible con multitud de herramientas externas.

Multilingüe : Drupal está preparado para traducción a cualquier idioma sin necesidad de módulos.

Multisitio: desde una única instalación es posible administrar varios sitios webs, aun con dominios diferentes, e inclusive aplicaciones.



Interfaz : muy intuitiva y cómoda para nuevos usuarios que se están iniciando.

Completo : a diferencia de otros sistemas por defecto, Drupal ya incluye una gran cantidad de extensiones sin necesidad de instalar módulos .

Constante evolución : el apoyo de tantos desarrolladores hace que esté siempre al día de las novedades y nunca se quede desactualizado.

Versátil: cualquier tipo de web que imagines es posible con Drupal gracias a su versatilidad, foros, tiendas online, noticias...



La instalación : a priori, puede ser algo más compleja que otros CMS.

Mantenimiento : requiere más conocimientos y una atención constante para mantener Drupal actualizado y seguro .

En desuso: a pesar de todas sus ventajas, la oferta de otros sistemas hace que cada vez esté menos utilizado, según los datos de W3Techs solo ocupa el sexto lugar con un 1,3% de cuota de mercado frente al resto de CMS.



Si conoces un poco el blog de Raiola Networks , sabrás que todas las semanas subimos nuevos contenidos relacionados con hosting , sobre todo en lo que somos expertos, WordPress . Hoy vamos a cambiar un poco ypara qué se usa y sus ventajas. Quizás a muchos de vosotros ni os suene, pero la realidad es que es una fantástica alternativa para la creación de sitios web. ¡Vamos allá!Como comentamos anteriormente,, también conocido como. Igual que ocurre con otros como PrestaShop Joomla es de código abierto, lo que significa que es gratuito y cualquiera puede tener acceso a su código para modificarlo en función de sus necesidades. Gracias a esto existe una gran comunidad en todo el mundo que ayuda a crear nuevas funcionalidades y a solucionar problemas.y su principal particularidad es que el contenido de la web no se almacena, como ocurre normalmente, en ficheros sino en la base de datos. Por este y otros muchos motivos que veremos a continuación, es tan utilizado para crear sitios web de alta calidad.Realmentepara pequeños proyectos web, pero hay que tener en cuenta que su complejidad puede ser superior a otros CMS como WordPress . A pesar de ello, ofrece otras características que lo hacen muy atractivo. Para empezar es muy escalable, lo cual es ideal para aquellas webs más complejas y con un gran número de páginas. Además, se consigue un gran control sobre el proyecto gracias a su flexibilidad, haciendo mucho más personalizable el sitio.Valorando todo esto, es normal que grandes multinacionales o instituciones como ONG, universidades o incluso gobiernos lo utilicen a día de hoy. Por poner algunosserían la Warner Bros McDonalds o también aquí en España la RAE Ahora que ya estamos un poco más en situación y sabemos qué es, veamos una a unaa la hora de crear un sitio web y porque es capaz de adaptarse para una web de cualquier sector:Como todo, aun con años de experienciay sobre todo para crear uno mismo ciertas funcionalidades avanzadas, no obstante hay que decir que es muy intuitivo y asequible para todo aquel que se decida crear un sitio web con escasos conocimientos. Es muy fácil comenzar a editar y publicar tus primeras páginas o posts y es cuestión de tiempo ir perfeccionando con los conocimientos y la práctica adquiridos.Por otro lado, hay una característica clave que facilita su simplicidad y su alto nivel de personalización y es que al ser extensible existen más de 50.000 módulos gratuitos y temas que puedes integrar sin necesidad de desarrollar tú mismo la apariencia y las funcionalidades para las que están diseñados.Muchos consideran. Puede ser porque su base de datos esté cifrada y eso limita mucho sus vulnerabilidades. También puede ser porque hay un equipo de la comunidad que se ocupa exclusivamente de la seguridad web y continuamente sacan parches y actualizaciones. Esto se extiende también a los módulos, los cuales auditan para encontrar posibles problemas.También se limitan los permisos a cada rol de usuario y, por lo tanto, la seguridad es mejor. Por si todavía, y con todos estos datos, no estás convencido, que sepas que cumple los requisitos de seguridad de "Open Web Application Security Project", quienes definen los estándares mínimos que deben cumplir todas las webs.Son muchas las, veamos alguna de ellas:es la combinación de varios factores, como un sistema de caché avanzado que reduce significativamente la carga del servidor, la carga diferida de varios recursos como imágenes, la optimización de la base de datos o su compatibilidad con CDN para distribuir el contenido entre varios servidores. Todos ellos, junto con su arquitectura modular que permite cargar solo los elementos que son realmente necesarios en cada página, hacen que sea uno de los CMS más eficientes, sobre todo para sitios webs con mucho tráfico.Podríamos decir que, ya que ofrece un control muy amplio en cuanto al posicionamiento orgánico. URL amigables, meta etiquetas, la optimización de rendimiento tanto en PC como en versiones responsive y multitud de módulos disponibles de herramientas SEO que repasan todos los factores a tener en cuenta.significa que es un sistema que es capaz de adaptarse a las necesidades que la web pueda ir demandando a lo largo del tiempo. La capacidad de administrar grandes cantidades de contenido y tráfico sin comprometer el rendimiento, incluso en diferentes idiomas, lo distingue de otros sistemas. Además, es muy flexible y admite multitud módulos que aportan nuevas funcionalidades o integraciones con herramientas externas.Puesto que ya hemos aportado la información más relevante hasta ahora, vamos a tratar de hacer hincapié en lospara crear nuestro sitio web:que al implementarlos aumentan sus funcionalidades originales. Los más utilizados se pueden descargar gratis desde la página oficial de Drupal filtrando su búsqueda por versión, categoría, estatus y mucho más. La principal ventaja es que todos ellos han sido revisados y aprobados por la comunidad y esto es una garantía tanto de rendimiento, seguridad y funcionamiento.Hay módulos de muchos tipos diferentes según lo que estés buscando, desde módulos para seguridad, SEO, integraciones externas, automatizaciones, eCommerce ... Porque sí, tambiénAl inicio de este artículo mencionamos. Miles de desarrolladores en todo el mundo que participan en personalizar funcionalidades y aportar recursos gratuitos a este sistema de gestión, incluidos temas y módulos. Si quieres más información te invito a conocerla a través de ladonde constantemente publicanTras todo este repaso debería ser más sencillo decidir si. Desde luego es una opción muy recomendable si piensas escalar poco a poco tu sitio, pero también hay que tener en cuenta el tiempo que supone iniciar y mantener una web con estas características. Igualmente, te invito a conocer otros CMS y comparar todas las opciones, en este blog hay una cantidad inmensa de información que te ayudará a tomar la decisión. Y si te quedan dudas, como siempre puedes dejarlas en comentarios y encantado, te responderé.