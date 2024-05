Instalar Prestashop en cPanel con Installatron

Dominio: Debemos elegir el dominio o el subdominio donde vamos a instalar nuestra nueva tienda online Prestashop. Siempre debemos seleccionar una opción con HTTPS y sin WWW.

Debemos elegir el dominio o el subdominio donde vamos a instalar nuestra nueva tienda online Prestashop. Siempre debemos seleccionar una opción con HTTPS y sin WWW. Ruta: Siempre vaciamos este campo para instalar Prestashop en la raíz. Existen casos donde un usuario avanzado puede necesitar instalar Prestashop en una subcarpeta, pero en este caso vaciamos el campo para instalarlo en la raíz.

Es la contraseña para el usuario administrador de la instalación, lo recomendable es acordarse del que ponemos para poder acceder posteriormente al panel de administración de la tienda online. Título del sitio web: Aquí debes poner un título para tu nueva tienda online. Esta opción es totalmente personal (elige el que quieras). Puedes cambiarlo posteriormente cuando tengas Prestashop instalado.

Aunque Prestashop nunca ha conseguido alcanzar a WooCommerce, posiblemente por su curva de aprendizaje y sus altos costes de mantenimiento, siempre ha estado ahí. Incluso aunque han aparecido otras soluciones en formato SaaS como Shopify para ciertos usuarios con ciertas necesidades. Los addons de Prestashop siempre han sido caros, y tampoco hay mucha variedad si lo comparamos con WooCommerce; por lo que el coste de implementación es bastante más alto que el de WooCommerce. Aun así, para tiendas online grande, con muchas referencias o con alguna necesidad específica en la implementación. Pero, por otro lado, lo que ha reventado y le hizo perder cuota en los últimos años han sido los problemas de estabilidad en actualizaciones de hace unos años y lo difícil que es mantener en el tiempo una tienda online montada con Prestashop. Yo personalmente, ya que me venían clientes que querían pasar a la versión 1.6 o incluso 1.7; y el cambio era realmente difícil por temas de compatibilidad entre addons, themes, etc. En los últimos tiempos y sigue siendo una solución para tiendas online grandes. Pero vamos a ir al grano, en este post vamos a ver, eso quiere decir que, si queremos hacer una instalación manual, el procedimiento es similar a otros CMS desarrollados con las mismas tecnologías: WordPress, Joomla, Drupal, etc.… Aunque el método manual sigue utilizándose en casos en los que no tenemos autoinstalador, en la mayoría de servicios de alojamiento, por lo que es lo que vamos a mostrar en este post. Empezamos accediendo al cPanel de nuestro hosting y buscamos el icono de Installatron o bajamos hasta el final en busca de la sección de aplicaciones destacadas, donde normalmente podemos encontrar el icono de Prestashop: En caso de que no este Prestashop entre las aplicaciones destacadas, podemos encontrarla en el listado de Installatron buscando el. En cualquiera de los dos casos, el objetivo es llegar a la y ver algo similar a esto: Precisamente desde aquí podemos, tan solo debemos pulsar el botón "Instalar esta aplicación" que podemos ver en la captura anterior. Esto nos llevará al panel del, donde debemos a jugar algunas opciones para que nuestra nueva tienda online Prestashop se instale correctamente. Como este panel de configuración es bastante largo y tiene bastantes opciones, vamos a partirlo en bloques o secciones para explicar cada uno por separado y poder explicar específicamente cada opción. Vamos a empezar por el bloque "Ubicación", donde podemos configurar el dominio o subdominio donde se va a y la ruta de carpeta donde se va a instalar: Seguimos bajando por el panel de configuración del y nos encontramos el bloque "Versión". En este caso tenemos los siguientes campos para configurar: Seguimos bajando por el para y nos encontramos con el bloque "Configuración". Por último, bajamos por el panel hasta "Avanzado" y simplemente tendremos que dejar marcada la opción "Administrar automáticamente la configuración avanzada para mí". Con todo esto ya configurado, solo tenemos que bajar un poco más en este panel de configuración para encontrar el. Al pulsar el botón "Instalar" comenzará la instalación. El proceso tardará más o menos tiempo, pero no suele tardar más de un minuto: Cuando haya finalizado, podremos ver la ficha de la en la interfaz de Installatron en. Ahora, para entrar al simplemente debemos utilizar la ruta generada que hemos marcado en la captura anterior. Esto nos llevará a la ventana de autentificación donde debemos utilizar los datos que hemos puesto anteriormente en el proceso de instalación para la cuenta de administrador de la nueva tienda online: Recuerda que y el.