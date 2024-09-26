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Vas a lanzar tu web y tienes que tomar una decisión importantísima sobre el CMS. Pero todavía no sabes qué es Joomla. Ni tampoco si realmente es más adecuado que WordPress, o no.

Hay gente que te dice que está algo obsoleto, y otros te hablan de Joomla como algo que todavía vale la pena. ¿Con qué te quedas?

Es fundamental que entiendas que equivocarte con el gestor de contenidos de tu web va a implicar, potencialmente, problemas más adelante. Así que vamos a contarte no sólo qué es, sino también para qué sirve Joomla y en qué se queda corto. Para que tomes tu decisión con información de calidad antes de lanzarte.

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¿Qué es Joomla? Definición clara para quienes empiezan

Para responder a la duda de qué es Joomla sin perdernos en tecnicismos, tenemos que hablar de una plataforma que te da tu web lista para gestionar todo desde un panel.

Si pensamos en diseño web, nos vienen a la mente rápido lenguajes tipo HTML o PHP. Así que piensa en Joomla como un CMS para gestionar tu web de forma bastante fácil.

Qué es un CMS y por qué Joomla es uno de los más importantes

Técnicamente, como te decimos, Joomla es un CMS. Por lo tanto, su función principal es permitir a cualquier usuario crear, editar, organizar y publicar contenido en internet. No te hará falta nada más que la propia plataforma para publicar blogs o páginas en tu web, entre otros. Una facilidad que la gente adora.

Si somos sinceros, el ecosistema de Joomla CMS viene casi de la prehistoria de la web, en el sentido de que lleva mucho, mucho tiempo con nosotros. Es cierto que otros sistemas nacieron enfocándose únicamente en blogs sencillos, pero no es el caso de Joomla, que desde sus raíces se diseñó para proyectos grandes. Esto hizo de ella rápidamente la opción favorita de gente que quería montar webs de mediana y gran escala.

Origen e historia de Joomla: ¿sigue siendo relevante?

El proyecto nació en el año 2005 como una bifurcación de un CMS anterior llamado Mambo. Su nombre proviene de la palabra suajili jumla, que significa "todos juntos" o "en su conjunto", reflejando el espíritu de la enorme comunidad de desarrolladores voluntarios que lo sostiene. Porque sí, hay mucha, mucha gente detrás de Joomla.

Es completamente normal preguntarse si un software con más de dos décadas de historia sigue siendo una tecnología fiable o siquiera relevante.

La respuesta es un rotundo sí.

El núcleo del sistema se actualiza de forma constante, adaptándose a los estándares de seguridad que están en la cresta de la ola. Su optimización de velocidad y compatibilidad con las últimas versiones de PHP y servidores lo mantienen perfectamente vigente. Que tenga ese bagaje no le quita galones a Joomla, sino que se los añade.

¿Es Joomla gratuito? Costes reales que debes conocer

Una de las preguntas más repetidas por emprendedores y pymes es si Joomla gratis es una realidad. La respuesta corta es que el software en sí lo es.

Tan fácil como irte a la web oficial de Joomla y bajarlo para instalarlo sin pagar un solo céntimo por la licencia, ya que es de código abierto.

Sin embargo, para tener una página web real funcionando como te gustaría, sí habrá ciertos costes asociados que debes prever:

Alojamiento web: Necesitarás contratar un hosting Joomla de calidad para guardar los archivos de tu página y que esté accesible 24/7.

Necesitarás contratar un de calidad para guardar los archivos de tu página y que esté accesible 24/7. Plantillas y/o extensiones avanzadas: Aunque el directorio oficial tiene miles de opciones gratuitas, los diseños premium más profesionales o funcionalidades específicas de reserva y venta van a ser de pago.

Aunque el directorio oficial tiene miles de opciones gratuitas, los diseños premium más profesionales o funcionalidades específicas de reserva y venta van a ser de pago. Mantenimiento: Si tu proyecto crece, casi seguro que te hará falta soporte puntual de un desarrollador especializado o para personalizar funciones complejas.

Sí podemos asegurarte que, al ser de código abierto, Joomla no resulta caro. Pero esos gastos asociados hay que asumirlos en cualquier web.

Para qué sirve Joomla: tipos de proyectos web que puedes crear

Lo interesante de Joomla es que no se queda corta en proyectos grandes, pero su curva de aprendizaje tampoco es una locura. Por lo tanto, vale para muchísimos proyectos, aunque nos encaja como un guante en los siguientes.

Blogs y sitios de contenido editorial

Si tu idea es publicar noticias o tienes en mente un blog, Joomla es genial. Tiene un sistema muy orientado a gestionar y organizar contenidos, siendo extraordinariamente buen CMS en esto. Así que si vas a crear un blog es una opción fantástica.

Portales corporativos y webs empresariales

También nos parece que va muy bien para gente que tiene una PYME que requiere ya más que una web tipo página de presentación. Te va a facilitar integrar todos tus servicios, productos, formularios avanzados, páginas de aterrizaje y transmitir esa imagen corporativa que otros CMS no logran tan bien.

Tiendas online con Joomla

La verdad es que Joomla no es un sistema de comercio electrónico nativo, pero igualmente se puede transformar en un potente e-commerce instalando extensiones especializadas como VirtueMart o HikaShop. Así que si tienes en mente una tienda en Joomla y te gusta, es totalmente factible.

Intranets, portales de membresía y comunidades privadas

Sinceramente, este es el escenario donde Joomla logra verdadera superioridad técnica. Cuenta "de fábrica" con un sistema de gestión de usuarios ultravanzado. Esto te permite crear, de manera nativa y muy segura, portales donde los usuarios deben registrarse para ver contenidos exclusivos, foros de soporte cerrados, intranets de empleados o plataformas de formación interna. Algo en lo que Joomla gana por goleada a otros CMS.

Ejemplos de páginas web hechas con Joomla

Para que te hagas una idea de su capacidad de carga y fiabilidad en entornos reales, grandes organizaciones de prestigio internacional usan este CMS.

Un ejemplo cotidiano de ello lo tienes en la web de Peugeot, hecha con Joomla e incluso la propia web de Linux. Casos de éxito tan grandes indican que es potente para entorno corporativo como en segmentos menos orientados a facturar.

Cómo funciona Joomla: arquitectura y componentes principales

Para entender cómo funciona Joomla, debes familiarizarte con los cuatro bloques de construcción que componen su estructura interna. A diferencia de otras plataformas que lo mezclan todo bajo la etiqueta de "plugins", aquí cada elemento tiene un rol técnico muy bien definido.

Componentes: el núcleo funcional de Joomla

Son los programas principales que se instalan sobre el CMS y cambian por completo lo que tu web Joomla puede hacer. Ocupan la parte central de la pantalla de administración y de la interfaz de usuario. Un foro completo o tu tienda online se gestionan siempre a través de un componente.

Módulos: bloques de contenido reutilizables

Son pequeñas extensiones o bloques de información que se muestran alrededor del componente principal (en los laterales, en el menú superior o en el pie de página). Ejemplos clásicos de módulos son el cuadro de inicio de sesión de usuarios, un buscador interno, los últimos artículos publicados o un banner publicitario.

Plugins: amplía el comportamiento del CMS

Trabajan de forma invisible, pues su función es mejorar el comportamiento del núcleo de la plataforma de forma automática. Por ejemplo: optimizar una imagen cuando la subes o añadir un botón especial dentro del editor de texto.

Plantillas: personaliza el diseño de tu sitio web

Son las encargadas de "vestir" la página, definiendo los colores, tipografías, disposición de los menús y estética visual que verán tus usuarios. Lo interesante es que puedes asignar plantillas diferentes a distintas secciones de tu web desde el mismo panel de Joomla. Insistimos en que es todo superintuitivo con este CMS.

Idiomas y soporte multilingüe nativo

Una de las mayores ventajas de Joomla es que incluye un potente sistema multilingüe de forma nativa. No necesitas instalar extensiones de terceros ni traducir bases de datos de forma compleja, que es algo que a más de uno que piensa en SEO internacional para su proyecto le interesará.

Ventajas y desventajas de Joomla frente a otros CMS

Como cualquier alternativa para montar webs, Joomla no es un CMS perfecto ni sirve para absolutamente todo.

Principales ventajas de usar Joomla para tu proyecto

Para ver si te conviene, empecemos por poner en la balanza sus fortalezas técnicas, que no son pocas:

Gestión de usuarios avanzada nativa: Su sistema de control de acceso es el más potente de su categoría. Permite crear infinitos niveles de usuarios (editores, gestores, clientes VIP, alumnos) y controlar al milímetro qué puede ver o editar cada persona.

Su sistema de control de acceso es el más potente de su categoría. Permite crear infinitos niveles de usuarios (editores, gestores, clientes VIP, alumnos) y controlar al milímetro qué puede ver o editar cada persona. Multilingüe sin añadidos: crear una web en tres idiomas diferentes no requiere soluciones de pago ni configuraciones, pues el propio sistema lo resuelve de forma limpia.

crear una web en tres idiomas diferentes no requiere soluciones de pago ni configuraciones, pues el propio sistema lo resuelve de forma limpia. Seguridad brutal: Al ser un sistema muy estructurado y con un código base riguroso, resulta menos vulnerable a ataques masivos automatizados siempre que se mantenga actualizado.

Al ser un sistema muy estructurado y con un código base riguroso, resulta menos vulnerable a ataques masivos automatizados siempre que se mantenga actualizado. Flexibilidad: No te impone un formato, así que podrás crearte lo que quieras con tu web sin conflictos internos.

Lógicamente, viéndolo así, te dirás "de cabeza a Joomla". Sin embargo, veamos también la otra cara de la moneda.

Limitaciones y dificultades que debes valorar antes de elegirlo

Ahora analicemos el otro lado de la balanza, donde hemos de poner los aspectos que consideramos desventajas de Joomla:

Panel muy completo: lo que significa que las primeras semanas llega a ser un pelín abrumador porque hay muchas opciones y configuraciones visibles que requieren tiempo de estudio.

lo que significa que las primeras semanas llega a ser un pelín abrumador porque hay muchas opciones y configuraciones visibles que requieren tiempo de estudio. Menor mercado de extensiones listas: aunque su repositorio es enorme, el ecosistema de plantillas modernas y añadidos comerciales listos para instalar es cuantitativamente menor que el de competidores como WordPress .

aunque su repositorio es enorme, el ecosistema de plantillas modernas y añadidos comerciales listos para instalar es cuantitativamente menor que el de competidores como . Requiere mayor atención técnica: no es un CMS de esos de "instalar y olvidar". Si quieres editar la web arrastrando y listo, no te servirá.

Tampoco se trata de que este CMS sea difícil, pero sí es cierto que ese grado de desafío se ve mejor al compararlo con las alternativas a Joomla.

Joomla vs WordPress vs Drupal: ¿cuál es la diferencia y cuál te conviene?

Para que tengas clara la información, vamos a hacer la comparativa Joomla vs WordPress vs Drupal, por ser la que la gente más mira.

De entrada, ponemos WordPress como la opción para todo el mundo. Desde ahí, Joomla resulta más modular y Drupal es para proyectos grandes, muy complejos. No hay mejor ni peor, sino más adecuado para ti. Se ve mejor en la siguiente tabla:

Característica WordPress Joomla Drupal Curva de aprendizaje Muy baja (fácil) Media (requiere estudio) Alta (para desarrolladores) Gestión de usuarios Básica (nativa) Excelente (ultra avanzada) Máxima (corporativa) Sistema multilingüe Requiere plugins extra Nativo Nativo y avanzado Tipo de proyecto ideal Webs medianas y blogs Webs para PYMES algo más complejas o intranets Plataformas masivas tipo universidades y gobierno

Si todavía no lo tienes del todo claro, no te preocupes que profundizamos en la comparativa de Joomla con otros CMS.

Facilidad de uso: WordPress gana, pero Joomla equilibra potencia y accesibilidad

Si tu único objetivo es subir textos a un blog personal o crear una web de tres páginas para un negocio local, WordPress va a ser la opción recomendada debido a su extrema sencillez.

Sin embargo, si esos proyectos empiezan a requerir áreas privadas complejas o catálogos con filtros muy específicos, WordPress suele necesitar decenas de plugins que ralentizan la carga. Esto es un problema que resuelve bien el otro CMS, sobre todo si lo montas en un hosting para Joomla rápido.

Flexibilidad técnica: cuándo Joomla supera a WordPress y cuándo Drupal es mejor opción

Claramente, Joomla supera a WordPress en el momento en que tu base de datos debe almacenar contenidos muy diversos que no se limitan a "páginas" o "artículos de blog". Su arquitectura permite crear relaciones de contenido complejas de forma limpia.

Por otro lado, si lo que vas a construir es una web tipo portal para una institución grande o que necesite bases de datos colosales y miles de usuarios concurrentes por segundo, Drupal se posiciona como la opción técnica perfecta. Vamos, que o bien Joomla, o bien Drupal si tu proyecto es muy, muy grande.

Comunidad, soporte y ecosistema de extensiones

WordPress cuenta con la comunidad más grande del planeta, lo que facilita encontrar tutoriales y respuestas para todo. Sin embargo, la comunidad de Joomla es una de las más activas y profesionales del sector de software libre. Existen foros oficiales excelentes en español donde desarrolladores experimentados resuelven dudas técnicas muy pero que muy avanzadas de forma completamente altruista. Brutal.

Qué hosting necesita Joomla según tu tipo de proyecto

Joomla requiere un entorno con PHP 8.2+, soporte MySQL y almacenamiento NVMe,

Por lo que merece la pena usar un hosting optimizado para Joomla en lugar de uno genérico.

Requisitos técnicos mínimos para instalar Joomla

Para asegurar que la plataforma funcione como es debido, hagas lo que hagas, tienes que irte a un hosting que cumpla esos requisitos:

Servidor web compatible:

Apache o Nginx son las configuraciones óptimas que garantizan que las URLs amigables para el posicionamiento SEO funcionen sin problemas.

Base de datos:

Soporte completo para MySQL o PostgreSQL.

Versión de PHP recomendada:

El motor del CMS se ejecuta sobre PHP. Asegúrate de que tu hosting te permita activar las versiones más modernas y estables de PHP para exprimir al máximo la velocidad de procesamiento de datos y seguridad del sistema. Hablamos de mínimo PHP 8.2 o PHP 8.3.

Recuerda que, por supuesto, nosotros te garantizamos todo lo anterior con nuestro hosting. Y con un soporte en español 24/7 para las dudas que tengas.

Hosting compartido para Joomla: cuándo es suficiente y cuándo no

Un plan de web hosting de Joomla compartido es la opción perfecta para lanzar tu proyecto. Es asequible y, la verdad, más que suficiente para blogs o páginas web corporativas de PYMES que no tengan unos niveles de tráfico elevadísimo.

Eso sí, no elijas un hosting compartido genérico cualquiera. Tienes que irte a un proveedor especializado que cuente con medidas de aislamiento entre cuentas y discos de almacenamiento rápido NVMe. Además, en Raiola Networks le damos importancia a tener un equipo de soporte que entienda el CMS y atienda tus consultas en español las 24 horas del día, por si lo necesitas.

VPS: la opción recomendada para proyectos en crecimiento

Si estás construyendo una tienda online con cientos de productos o vas a montar una web de noticias grande o en la que los usuarios inician sesión continuamente, un hosting Joomla compartido va a quedarse corto durante las horas punta.

En este escenario, dar el salto a un Servidor Privado Virtual es la decisión más inteligente. Un VPS te garantiza recursos de memoria RAM y procesador en exclusiva para tu web. Tu página cargará a la velocidad de la luz y no sufrirá ralentizaciones aunque coincidan decenas de usuarios haciendo compras o consultando contenidos pesados al mismo tiempo.

Servidor dedicado: portales de alto tráfico e intranets corporativas

Esto sí que te decimos que queda reservado para proyectos de gran envergadura. Si vas a alojar la intranet privada de una gran empresa con cientos de empleados conectados de forma simultánea o un portal institucional con millones de páginas vistas mensuales, te hará falta la potencia bruta e ininterrumpida de un servidor dedicado completo configurado a la medida de tus necesidades técnicas.

¿Te conviene elegir Joomla para tu página web?

La decisión de elegir este gestor de contenidos depende por completo de la naturaleza de tu proyecto y de lo que tengas en mente. Somos claros con Joomla:

No te conviene si buscas diseñar una web extremadamente simple en una tarde o si te asusta pasar un par de días configurando menús antes de ver tu página lista. En ese caso, tu opción idónea es WordPress .

si buscas diseñar una web extremadamente simple en una tarde o si te asusta pasar un par de días configurando menús antes de ver tu página lista. En ese caso, tu opción idónea es . Sí te conviene si estás diseñando un proyecto que ya orientas a crecer y necesita ese control exhaustivo de usuarios. También si vas a hacer portales multilingües o directorios de contenido avanzados o comunidades privadas. Si se te va de las manos, entonces piensa en Drupal.

Joomla premia ese esfuerzo inicial con una potencia técnica difícil de igualar por otros gestores de contenido. Pero si das el paso, hazlo con un hosting Joomla optimizado de alto rendimiento, para que nada falle cuando tu proyecto escale.