Instalar Moodle en cPanel con Installatron

Dominio: Debemos elegir el dominio o el subdominio donde vamos a instalar nuestra nueva instalación Moodle. Siempre debemos seleccionar una opción con HTTPS y sin WWW, salvo que seamos usuarios avanzados y por alguna razón queramos hacer otra configuración que se salga de lo habitual.

Debemos elegir el dominio o el subdominio donde vamos a instalar nuestra nueva instalación Moodle. Siempre debemos seleccionar una opción con HTTPS y sin WWW, salvo que seamos usuarios avanzados y por alguna razón queramos hacer otra configuración que se salga de lo habitual. Ruta: Siempre vaciamos este campo para instalar Moodle en la raíz. Existen casos donde un usuario avanzado puede requerir instalar Moodle en una sub carpeta, en estos casos debemos rellenar este campo con la ruta que necesitemos.

Para que Installatron te permita seleccionar un dominio o subdominio, ese dominio o subdominio debe estar previamente añadido a cPanel.

Nombre de usuario del administrador: Es el nombre de usuario principal que administrara la instalación, lo recomendable es acordarse del que ponemos para poder acceder posteriormente al panel de administración de Moodle.

Es el nombre de usuario principal que administrara la instalación, lo recomendable es acordarse del que ponemos para poder acceder posteriormente al panel de administración de Moodle. Contraseña del administrador: Es la contraseña para el usuario principal que va a administrar la instalación, lo recomendable es acordarse del que ponemos para poder acceder posteriormente al panel de administración de Moodle.

Es la contraseña para el usuario principal que va a administrar la instalación, lo recomendable es acordarse del que ponemos para poder acceder posteriormente al panel de administración de Moodle. Email del administrador: Debes elegir una dirección de correo electrónico para el usuario administrador. Recuerda que debe ser real y, además, debes tener acceso a ella para consultarla.

Debes elegir una dirección de correo electrónico para el usuario administrador. Recuerda que debe ser real y, además, debes tener acceso a ella para consultarla. Título del sitio web: Aquí debes poner un título para tu sitio web. Esta opción es totalmente personal (elige el que quieras). Puedes cambiarlo posteriormente cuando tengas Moodle instalado.

Para mí personalmente,, ya que mi primer trabajo y el inicio de mi carrera profesional dedicada al mundo web, fue administrando instalaciones Moodle para una empresa de formación. Moodle fue uno de los primeros LMS que existieron . Los LMS son similares a los CMS , pero para formación online. Cuando Moodle apareció en el mercado en 2002, las universidades eran las principales implementadoras, aunque con el tiempo empezaron a aparecerque aportaban funcionalidades más amigables de cara al usuario, ya que este nunca ha sido el punto fuerte de Moodle., es decir, al igual que cualquier CMS común como WordPress Joomla . Lo que sí que debemos tener en cuenta es que, y en la mayoría de los casos debemosinteractuando con la plataforma. Para casos en los que realmente no va a haber más de 20 o 30 usuarios concurrentes, podemos llegar aen un hosting compartido o incluso hasta 100 usuarios concurrentes en Raiola Networks tenemos nuestros. Pero si pasamos de ahí, lo ideal es instalar Moodle en un servidor VPS o un servidor dedicado , y en ambos casos debemos optimizar la configuración del servidor web y del motor de base de datos MySQL o MariaDB para que funcionen correctamente con Moodle. En este artículo vamos a ver comoen un, y esto es válido para nuestro hosting SSD hosting elástico . Moodle también puede ser instalado de forma totalmente manual, al igual que se hace con cualquier CMS desarrollado en PHP con base de datos MySQL o MariaDB, de hecho el proceso de instalación manual no cambian mucho del de WordPress, Joomla, Drupal o Prestashop. Pero en este caso vamos a, es decir, con el instalador de aplicaciones y CMS con el que trabajamos en Raiola Networks. Vamos a empezar con la instalación de Moodle dirigiéndonos al cPanel de nuestro hosting y buscando elPulsamos sobre el icono que hemos marcado en la captura anterior y esto nos llevara al listado de todos los CMS y aplicaciones web que podemos. Ahora podemos usar el buscador para buscar “Moodle” o buscarlo en el listado, lo que tú prefieras, a mí me gusta más utilizar el buscador.Esto nos llevará directamente a la, desde donde podremos iniciar el procedimiento e instalar Moodle.Para instalar Moodle simplemente debemos pulsar elque podemos ver marcado en la captura anterior. Esto nos llevará al asistente de instalación donde debemos ajustar algunas opciones para que la instalación de Moodle se realice correctamente.Como este panel dentro de Installatron es bastante grande y tiene muchas opciones, vamos a ir partiendo en trozos el contenido y explicando cada bloque por separado. Empezamos con el bloque o sección “Ubicación” donde debemos elegir el dominio donde se va a instalar nuestro Moodle y también la ruta de instalación dentro del dominio o subdominio.Esta parte de la configuración es importante porque va a definir el dominio donde se va a instalar nuestro Moodle.Vamos bajando algo más por el panel y encontramos el bloque “Versión”:En este caso en “Versión” no tenemos nada que configurar, simplemente dejamos la versión recomendada de Moodle, que suele ser la última; y después elegimos el idioma base en el que queramos instalar el LMS. Como ocurre con todas las aplicaciones web que podemos instalar con Installatron, si no aceptamos los términos de licencia en el campo Moodle LMS EULA, pues no nos va a dejar instalar Moodle. Si bajamos algo más por el panel del asistente de instalación nos encontramos el bloque “Configuración”, y en este caso si que debemos ajustar algunas cosas.De estos cuatro datos, debes apuntar el usuario y contraseña de administrador, junto con el email, ya que estos tres datos te permitirán acceder al panel de administración de Moodle para darle forma a tu nuevo sistema de formación online. Por último, en el bloque “Avanzado” debemos dejar la configuración como está en la opción “Administrar automáticamente la configuración avanzada para mí”:Una vez que tengamos todo configurado y todo ajustado, bajamos hasta el fondo del panel de asistente de instalación y buscamos el botón “Instalar”:, y eso quiere decir que puede necesitar ciertas extensiones PHP especiales que no vienen activadas por defecto en el intérprete PHP del hosting. Esto es un ejemplo del error que te puedes encontrar:En caso de encontrarnos este error, podemosy para ello puedes seguir este video que tenemos colgado en

Una vez que todo está perfecto, la instalación podrá empezar:Moodle es un software pesado, por lo que la instalación puede tardar más de un minuto, al contrario de lo que pasa con. Una vez que finaliza el proceso, podremosY podremosque hemos configurado antes, mediante la URL de nuestra web, acabado enSi quieresy tienes alguna duda, contacta con nosotros sin compromiso y te informaremos.