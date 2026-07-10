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Todos sabemos que existen Google Drive o Dropbox, entre muchas más alternativas en la nube. Sin embargo, si lo pensamos, ¿qué pasa realmente cuando subimos datos sensibles a un sistema cloud? ¿Quién tiene acceso y qué puede llegar a pasar? Es ahí donde a muchos les irá de maravilla entender qué es OwnCloud, un sistema para montar tu propia nube en tu servidor.

Aunque suene raro, la realidad es que el modelo autoalojado interesa cada vez más a la gente que no quiere ceder el control de sus datos a terceros. Además de funcionar bien, los sistemas self-hosted son muy garantistas a nivel legal. Y es justo ahí donde OwnCloud gana cada vez más cuota de mercado.

Si vas a montarte tu propio servidor de archivos en la nube privado, esto es lo que necesitas saber. Repasamos cómo funciona OwnCloud y el tipo de infraestructura que te hace falta para tu nube.

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Qué es OwnCloud y para qué sirve

Para definir de forma directa qué es OwnCloud, lo ideal es describirlo ante todo como una plataforma de software de código abierto que te permite transformar tu servidor web propio en un servicio de almacenamiento y sincronización de archivos.

Es decir: a efectos prácticos y de apariencia, tienes lo mismísimo que con los servicios de pago de siempre, pero sin interferencias de terceros. Nadie podrá acceder a tus archivos salvo que tú lo autorices.

Definición y origen: la plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto

Nace en 2010 de la mano del desarrollador Frank Karlitschek, la idea era ofrecer a los usuarios una alternativa libre que garantizara la privacidad de sus datos personales. En la época de nubes corporativas centralizadas, esto era una auténtica revolución.

Y es que a nivel técnico se compone de un software que se instala en el lado del servidor (desarrollado principalmente en PHP y Go, dependiendo de la versión) y de una serie de aplicaciones cliente para ordenadores e incluso sus teléfonos móviles. Al ser de código abierto, cualquiera tiene la posibilidad de descargarla y auditar el código fuente para comprobar que no existan brechas ocultas. Desde ahí, es posible adaptarlo por completo a las necesidades de rendimiento que tengamos.

Casos de uso reales de OwnCloud en empresas y equipos de trabajo

La respuesta a para qué sirve OwnCloud va mucho más allá de guardar copias de seguridad de tus archivos.

Gracias a ella, una PYME tiene posibilidades muy interesantes, como son:

Sustitución de los viejos servidores FTP o NAS locales: la gente podrá entrar a carpetas compartidas como y desde donde quieran.

la gente podrá entrar a carpetas compartidas como y desde donde quieran. Envío seguro de archivos pesados a clientes: En lugar de recurrir a herramientas externas temporales (tipo WeTransfer ) es posible mandar enlaces públicos desde el propio servidor de la empresa.

En lugar de recurrir a herramientas externas temporales (tipo ) es posible mandar enlaces públicos desde el propio servidor de la empresa. Sincronización automatizada de equipos: todo se actualiza para todo el mundo, en tiempo real.

Si pensamos que con una solución de pago hay que pasar por caja mes a mes, las alternativas self-hosted ganan interés. Veamos más motivos por los que es así.

Funcionalidades principales: compartir archivos, colaboración y control de acceso

El núcleo de la plataforma ofrece opciones de control sumamente granulares que no tienen nada que envidiar a las opciones de pago SaaS. Así, un administrador podrá limitar los permisos exactamente al nivel que quiera.

Además, cuenta con sistemas de control de versiones. Si alguien toca un documento por error, es posible recuperar el archivo anterior.

OwnCloud vs Nextcloud: ¿cuál es la diferencia y cuál te conviene?

Los expertos en la nube propia hacen una comparativa muy frecuentemente, que es OwnCloud vs Nextcloud.

En 2016 tuvieron discrepancias en el rumbo comercial de la empresa matriz, por lo que parte de los desarrolladores originales (incluido el fundador) se fueron y crearon una alternativa a OwnCloud, Nextcloud.

A ti lo que te interesará saber es cuál es la mejor solución self-cloud. Como no hay respuestas simples, te damos una tabla que las compara.

Tabla comparativa: OwnCloud vs Nextcloud punto a punto

Característica OwnCloud Nextcloud Enfoque principal Almacenamiento puro y escalabilidad Suite de colaboración todo en uno Arquitectura moderna OwnCloud Infinite Scale (Go / Microservicios) Tradicional (PHP monolítico) Modelo de negocio Núcleo libre con funciones enterprise de pago 100% gratuito y de código abierto Ecosistema de apps Centrado de forma estricta en rendimiento y seguridad Enorme (chat, cliente de correo, calendarios, etc.) Ideal para… PYMES y empresas que buscan un servidor de archivos ultra rápido Equipos que quieren un reemplazo completo de Google Workspace

Licencia y modelo open source

Nextcloud apostó por un modelo totalmente libre y comunitario, donde todas las características avanzadas que desarrollan son gratuitas. Por su parte, la plataforma original mantiene una estrategia mixta: ofrece una versión comunitaria gratuita muy potente, pero reserva ciertas opciones de integración avanzada para sus licencias comerciales de pago.

Rendimiento y escalabilidad

En este apartado, la plataforma original destaca por su OwnCloud Infinite Scale. A diferencia de las estructuras tradicionales basadas completamente en PHP, las versiones más recientes se han reescrito desde cero utilizando el lenguaje de programación Go y una arquitectura de microservicios. ¿El resultado? Una velocidad de sincronización e indexación de millones de archivos drásticamente superior. Esto es importante, pues reduce al mínimo el consumo de memoria RAM y CPU del servidor.

Plugins, integraciones y ecosistema

Si buscas que tu plataforma incluya de forma nativa un cliente de correo electrónico, un sistema de videoconferencias, calendarios compartidos y opciones de gestión de proyectos al estilo Trello, Nextcloud gana la partida en volumen de aplicaciones disponibles. La opción original prefiere mantener su núcleo limpio y ultra optimizado para lo que mejor sabe hacer: gestionar y asegurar archivos.

Soporte y comunidad activa

Ambas soluciones cuentan con un respaldo técnico excelente. Nextcloud tiene una comunidad global de usuarios masiva, pero la comunidad del proyecto original destaca por un enfoque más de tipo empresa.

¿Cuándo elegir OwnCloud y cuándo elegir Nextcloud?

Te recomendamos elegir OwnCloud si tu prioridad absoluta es la estabilidad a largo plazo y la velocidad. Además, si buscas un entorno orientado puramente a la gestión de archivos sin que el servidor se sobrecargue, es ideal.

si tu prioridad absoluta es la estabilidad a largo plazo y la velocidad. Además, si buscas un entorno orientado puramente a la gestión de archivos sin que el servidor se sobrecargue, es ideal. Te aconsejamos optar por Nextcloud si lo que necesitas es construir una oficina colaborativa completa para sustituir al 100 % todas las herramientas de Google o Microsoft.

Eso sí, ten en cuenta que Nextcloud requiere más potencia neta que OwnCloud.

Ventajas e inconvenientes de OwnCloud frente a las nubes públicas

Para decidir si dar el salto al modelo OwnCloud self-hosted merece la pena, lo primero que hemos de evaluar de forma realista es qué ventajas competitivas aporta. Y lo que supondrá para tu proyecto el cambio.

Control total de tus datos y soberanía digital

La ventaja definitiva es que los datos son tuyos en propiedad. Al almacenar tus archivos en un servidor privado contratado por ti, ninguna gran multinacional tecnológica va a escanear de forma automatizada tus documentos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, ni cambiar los términos del contrato, ni bloquear el acceso a tu cuenta por un error en sus sistemas de verificación automatizados. Si necesitas dar de baja el servicio, te mudas a otro servidor y listo.

Seguridad en OwnCloud: cifrado, autenticación y permisos de acceso

La plataforma convierte tu servidor en un búnker digital si se configura de manera correcta. Permite activar el cifrado de archivos en reposo (haciendo que los documentos guardados en los discos duros del hosting sean completamente ilegibles si alguien intentara robar los discos físicos) y cuenta con soporte nativo para sistemas de autenticación de doble factor, previniendo accesos no autorizados.

OwnCloud y el cumplimiento del RGPD para empresas en España

Si tu empresa maneja datos sensibles, cuidado con tener la información en un servidor cloud fuera de España.

Al montar esta solución en un servidor propio ubicado físicamente en España, resuelves este problema de raíz. Pasarás de forma impecable las auditorías de cumplimiento del RGPD. Sobre todo si lo tienes todo en un hosting que te da toda la confianza.

Limitaciones de OwnCloud

A pesar de sus ventajas, es muy importante tener claro que la curva de aprendizaje para la administración de OwnCloud es notable, pues te hará falta saber de servidores Linux y optimización de bases de datos.

Por otro lado, su modelo comercial reserva las integraciones más avanzadas, como la conexión con Active Directory o el soporte prioritario, a la versión Enterprise. Y ten en cuenta que, si hay un fallo crítico de hardware, asumes completamente la responsabilidad.

¿OwnCloud es gratuito? Planes, precios y ediciones disponibles

Como hemos adelantado, el modelo de negocio de la plataforma se basa en una estrategia de código abierto comercial, dividida en dos grandes vertientes según las necesidades que tengas.

OwnCloud Community Edition: qué incluye la versión gratuita

Es la edición clásica de código abierto y, por lo tanto, totalmente gratis. No impone ningún tipo de restricción, siendo más que suficiente para una PYME o alguien que no vaya a usar muchísimos recursos.

OwnCloud Enterprise: cuándo merece la pena pagar por la versión de pago

Esta versión está pensada para integraciones complejas y de gran tamaño. Aquí ya tienes acceso a soporte y herramientas específicas de seguridad. Además, podrás hacer la integración nativa con sistemas de gestión de identidades corporativas tipo Active Directory o LDAP avanzado.

Coste real de montar un servidor OwnCloud propio frente a servicios SaaS

Está claro que con las nubes públicas comerciales vas a tener un pago por usuario. Si tu empresa crece, la factura también. Es un gasto que, año a año, se va notando.

Si te vas a un modelo de nube propia, el software es gratis. Da igual cuánta gente haya en tu equipo porque tu único coste mensual será tu servidor OwnCloud VPS.

Sí es cierto que al principio tienes una inversión de tiempo. Sin embargo, con respecto al dinero, la amortización es rapidísima.

Requisitos técnicos para instalar OwnCloud en tu propio servidor

Para garantizar que tu servidor de archivos en la nube privado responda con la máxima agilidad y no sufra cuellos de botella cuando varias personas sincronicen carpetas a la vez, necesitas tener el respaldo adecuado tanto a nivel de software como de hardware.

Requisitos mínimos del servidor: CPU, RAM, almacenamiento y sistema operativo

Los recursos a nivel de hardware dependen directamente del número de usuarios activos y del volumen de archivos que se van a procesar diariamente. Para diferenciarlo, te diríamos por segmentos:

Microempresas (10 usuarios o menos): un entorno básico con 2 núcleos de CPU, 2 GB o 4 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD es suficiente para mover el sistema con soltura en tareas ofimáticas comunes.

un entorno básico con 2 núcleos de CPU, 2 GB o 4 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD es suficiente para mover el sistema con soltura en tareas ofimáticas comunes. Medianas empresas (más de 25 usuarios/archivos pesados): Es altamente recomendable contar con un mínimo de 4 núcleos dedicados y 8 GB de RAM. Es obligatorio el uso de discos NVMe para asegurar que la lectura y escritura de metadatos no ralentice la experiencia de usuario.

Es altamente recomendable contar con un mínimo de 4 núcleos dedicados y 8 GB de RAM. Es obligatorio el uso de discos NVMe para asegurar que la lectura y escritura de metadatos no ralentice la experiencia de usuario. Sistema operativo: Aunque pueda ejecutarse en diversos entornos, la plataforma está desarrollada y optimizada de forma nativa para distribuciones de Linux, siendo Ubuntu Server, Debian o Rocky Linux las opciones estándar de la industria por temas de estabilidad y seguridad perimetral.

Todos estos componentes físicos deben trabajar en perfecta sintonía, ya que una carencia en la memoria RAM o una velocidad de disco deficiente causarán problemas.

Requisitos de software: PHP, base de datos y servidor web

Si vas a realizar un despliegue tradicional basado en la versión clásica de PHP, tu servidor debe contar con el siguiente ecosistema configurado:

Servidor web: Apache (con el módulo mod_rewrite activo para gestionar las URLs) o Nginx configurado como proxy inverso.

(con el módulo mod_rewrite activo para gestionar las URLs) o configurado como proxy inverso. Base de datos: MySQL (versión 8.0 o superior), MariaDB o PostgreSQL. Se desaconseja por completo el uso de SQLite si es para empresa porque no tiene soporte para concurrencia masiva de datos. Si dos personas intentan escribir a la vez, se bloquea el sistema.

(versión 8.0 o superior), o PostgreSQL. Se desaconseja por completo el uso de SQLite si es para empresa porque no tiene soporte para concurrencia masiva de datos. Si dos personas intentan escribir a la vez, se bloquea el sistema. Motor PHP: Se requiere PHP 7.4 o superior, siendo PHP 8.3 la versión más reciente compatible con OwnCloud Classic, junto con extensiones críticas del sistema para el manejo de gráficos y seguridad (como php-gd, php-json, php-curl, php-mbstring y php-zip).

La correcta parametrización de este entorno de software blinda el sistema operativo frente a posibles vulnerabilidades externas. Así que atención a esto.

¿Hosting compartido o VPS para OwnCloud? Cuál elegir según tus necesidades

La elección de la arquitectura de red es el paso donde se decide el éxito o el fracaso de tu plataforma cloud autogestionada.

Limitaciones del hosting compartido para OwnCloud

Aunque técnicamente es posible realizar una instalación de la versión clásica en un plan de hosting compartido de alta gama, esta opción no es recomendable para entornos de producción profesionales.

Un hosting compartido impone límites estrictos en los tiempos de ejecución de los scripts de PHP (un ajuste llamado max_execution_time) y en el tamaño máximo de los archivos que se pueden subir de golpe (upload_max_filesize). Así que si realmente vas a montar algo profesional, no es la opción ideal.

Por qué un VPS es la opción recomendada para OwnCloud self-hosted

Lo cierto es que, a nivel profesional, instalar OwnCloud en VPS es la solución idónea. Un servidor privado virtual te da acceso de administrador total (root) al sistema operativo. Esto significa que puedes modificar las variables de PHP a tu antojo para permitir la subida de archivos de varios gigabytes sin restricciones y aislar por completo tus datos del tráfico de terceros.

Además, un VPS te permite desplegar la plataforma mediante contenedores Docker, facilitando las actualizaciones del sistema, los procesos de migración y la implementación de las versiones modernas basadas en Go (Infinite Scale) de una manera modular. Esta independencia de recursos convierte al VPS en la inversión con mejor retorno para el almacenamiento de una empresa.

Cómo instalar OwnCloud paso a paso

Si ya tienes tu servidor virtual VPS limpio con Ubuntu Server y acceso SSH, esta hoja de ruta te guiará por los pasos para realizar el despliegue básico de la versión clásica en español.

Paso 1: Descarga e instalación de OwnCloud en el servidor

Antes de descargar el software, prepara el entorno del sistema actualizando los repositorios de tu servidor e instalando la pila de software necesaria (Apache, PHP y MySQL):

sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-json php-curl php-zip php-xml -y

Una vez configurado el motor de la base de datos y creado un usuario exclusivo para la aplicación, accede al directorio web de tu servidor y descarga el paquete oficial de la plataforma. Luego, descomprime los archivos:

cd /var/www/html sudo wget https://download.owncloud.com/server/stable/owncloud-complete-latest.tar.bz2 sudo tar -xjf owncloud-complete-latest.tar.bz2

Para que el servidor web Apache gestione y escriba los archivos de los usuarios de forma transparente, es obligatorio asignar los permisos correctos de propiedad al directorio:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/owncloud/ sudo chmod -R 755 /var/www/html/owncloud/

Completados estos comandos en la terminal, la base del código estará lista en tu máquina. ¡Todo preparado para conectarse con la interfaz de usuario!

Paso 2: Configurar el dominio, SSL y acceso seguro a OwnCloud

Es una negligencia técnica grave transmitir credenciales de acceso de empresa y contratos a través de una conexión abierta HTTP no cifrada. Debes asociar un dominio o subdominio (por ejemplo, nube.tuempresa.com) a la dirección IP de tu VPS y generar un certificado de cifrado seguro.

La forma más rápida y estándar es utilizar la herramienta gratuita de la entidad de certificación Let's Encrypt:

sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y sudo certbot --apache -d nube.tuempresa.com

Este comando configurará de forma automática tu servidor Apache para que todo el tráfico web viaje cifrado bajo el protocolo seguro HTTPS, bloqueando cualquier intento de interceptación de datos en redes externas y garantizando la confidencialidad.

Paso 3: Primeros pasos tras la instalación: crear usuarios y definir permisos

Abre tu navegador web preferido y escribe la URL de tu dominio:

https://nube.tuempresa.com/owncloud

El sistema te recibirá con una pantalla de configuración visual donde deberás definir:

El nombre y la contraseña del administrador principal. Los datos de conexión a la base de datos MySQL que creaste en el primer paso.

Al hacer clic en "Completar la instalación", accederás por primera vez al panel de control en español.

Una vez ahí, desde el menú superior derecho, entra en la sección "Usuarios". Aquí es donde debes dar de alta a tu equipo de trabajo: crea las cuentas individuales que sean y dales contraseñas seguras. Después, puedes organizarlos en grupos para facilitar la gestión posterior de las carpetas compartidas.

Una vez estructurado el árbol de usuarios, cada empleado recibirá sus accesos privados. Por fin, todo el mundo podrá empezar a utilizar el espacio asignado a su puesto.

Instalar el cliente OwnCloud en tus dispositivos

La verdadera magia del almacenamiento en la nube es la sincronización invisible que ocurre en el escritorio y los dispositivos móviles mientras la gente trabaja.

Cliente OwnCloud para Windows, macOS y Linux

El software cuenta con aplicaciones de escritorio oficiales y nativas para todos los sistemas operativos comunes del mercado.

Al instalarlas, la aplicación te pedirá la URL de tu servidor privado y tus credenciales de usuario.

Una vez configurado, el cliente crea una carpeta especial en el disco duro de tu ordenador. Todo archivo que arrastres a esa carpeta se subirá automáticamente a tu servidor en segundo plano.

Los clientes modernos incluyen la función de "sincronización virtual", lo que significa que verás todo el árbol de archivos de la empresa en tu ordenador sin que ocupen espacio real en tu disco duro físico. Esto, a su vez, ahorra muchísimo espacio en disco.

App OwnCloud para Android e iOS

Está claro que la gente trabaja en remoto y las aplicaciones son una parte indispensable de todo esto de OwnCloud.

Y es que las apps permiten hacer de todo y tienen la función especialmente útil de permitir la subida instantánea de la cámara. Al activarla, cualquier fotografía tomada por el usuario se almacena de forma inmediata y automática en los servidores de la empresa. Algo que contabilidad agradece y que pone la guinda al pastel cloud.

Toma las riendas del almacenamiento de tu pyme

Como ves, el almacenamiento autoalojado supone llevar la seguridad en tu empresa a un nuevo nivel, disparando la productividad.

Es cierto que requiere asumir el esfuerzo de gestionar tu propia infraestructura y prescindir de la comodidad de los sistemas comerciales tradicionales de "pagar y olvidar". Pero también lo es que los beneficios compensan la balanza: soberanía digital absoluta, cumplimiento riguroso del RGPD dentro del territorio español, personalización técnica total y un ahorro económico sustancial a largo plazo al eliminar las cuotas mensuales por usuario.

Eso sí, ten en cuenta que necesitarás una infraestructura a la altura del rendimiento que buscas.