¿Qué es el archivo admin-ajax.php y para qué se utiliza?



La funcionalidad de autoguardado de post , la cual permite que los cambios en las publicaciones o páginas se vayan guardando de forma automática mientras se van realizando cambios, lo que previene la pérdida de contenido en caso de que se produzca algún problema.

El control de las sesiones , lo que ayuda a mantener las sesiones de los usuarios activas mientras se navega por el administrador de WordPress.

Los carritos de compra y todo tipo de funcionalidad dinámica en el sitio web (por eso es tan importante para un plugin como WooCommerce y por eso suele generar tantos problemas de consumos).

Los cambios que se realizan en opciones que no requieran de un guardado manual y se guardan automáticamente.

El bloqueo por edición de contenido entre varios usuarios.

Los filtros automáticos que no requieren actualizar la web manualmente, sino que van filtrando en función de las opciones que indiques.



Cómo funciona el API Heartbeat de WordPress

Controlar y optimizar el API Heartbeat de WordPress



Aumentar el tiempo entre pulsos , por ejemplo, en el propio editor de WordPress el tiempo entre pulsos es de 15 segundos, podríamos aumentarlo al doble o lo que consideremos, siempre que no ocasione ningún problema en el funcionamiento.

Podemos desactivar completamente el API Heartbeat , aunque esto puede causar que dejen de funcionar muchas funcionalidades en WordPress

En vez de desactivarlo completamente, podemos valorar la desactivación del API Heartbeat de WordPress únicamente en ciertas zonas de WordPress, por ejemplo en el frontend, aunque esto únicamente es recomendable en webs que no tengan contenidos dinámicos, algo inusual en la actualidad.





Si nuestra web utiliza un plugin que haga mucho uso de esta funcionalidad, como una tienda online con WooCommerce , no es posible desactivar en ningún caso la API Heartbeat, aunque sí que podemos aumentar el tiempo entre pulsos para reducir los consumos lo máximo posible.

Si nuestro sitio web es una web estática e informativa (sin contenidos dinámicos), podríamos desactivar el API Heartbeat para todo el frontend , ya que realmente no se estaría haciendo uso del mismo (esto también puede depender del tema que utilices).

En caso de que nuestro sitio web cumpla el punto anterior, y además, no vayamos a realizar nunca modificaciones en la misma y no necesitamos las funcionalidades dinámicas del administrador de WordPress (autoguardados, control de sesiones, etc.), podríamos desactivar la API Heartbeat de WordPress completamente, lo que podría ayudar a reducir considerablemente los consumos a nivel CPU/RAM.



Gestionar el API Heartbeat con LiteSpeed Caché

Gestionar el API Heartbeat con WP Rocket

Gestionar el API Heartbeat con Heartbeat Control

Como ya sabrás, enestamos especializados en WordPress , y unos de los aspectos más importantes en este CMS es disponer de una buena velocidad de carga y de un consumo de recursos lo más reducido posible.Para conseguir esto,, aunque para ello, es necesario conocer cómo funciona WordPress y cada parte de él, y hay que tener muy claro qué funciones utiliza y necesita nuestra instalación, y si podemos permitirnos prescindir de alguna de ellas.Normalmente,, por ejemplo, la implementación de un plugin de caché , la desactivación del WP Cron , la configuración de un CDN como Cloudflare , etc., no obstante, hay que tener en cuenta que cada web es un mundo y dependiendo de la configuración y funcionalidades que disponga, puede valorarse la realización de otro tipo de procesos.En este post,, explicaremos qué es exactamente este archivo, cuál es la función que tiene y qué maneras tenemos de optimizarlo para que no nos ocasione unos consumos excesivos en nuestro hosting y ralentice nuestro sitio web.Desde la versión 3.6 de WordPress, se añadió una nueva funcionalidad llamada API Heartbeat que normalmente se ejecuta a partir del fichero "admin.ajax.php".(Asynchronous JavaScript and XML), es decir, maneja solicitudes Ajax desde el lado del usuario sin necesidad de recargar la página, lo que permite a WordPress incluir funcionalidades dinámicas en el front-end y en el propio back-end.Como te podrás imaginar, las peticiones que se realizan a este archivo generan carga en nuestro sitio web y en el propio servidor, y en ciertos casos,, ya que estas peticiones suelen ser las más largas y las que más tardan en procesarse completamente.Hay que tener en cuenta que(algunos más que otros), es el caso de WooCommerce , que como todos sabréis, es uno de los plugins que más problemas causa a nivel consumos, justamente por el uso que hace del API Heartbeat, además de otros motivos adicionales.A continuación te indicaremos una serie de funcionalidades muy comunes de WordPress que se ejecutan con el API Heartbeat para que las tengas en cuenta y comprendas mejor su funcionamiento.Estos solo son algunos ejemplos de todo lo que abarca esta funcionalidad en WordPress; no obstante, con esto te puedes hacer ya una idea de todos los procesos que realiza y de su importancia en determinados sitios webs.Ahora que ya sabemos qué utilidad tiene esta funcionalidad en WordPress, nos faltaría explicar cómo funciona exactamente.. Estos pulsos permiten que se mantenga todo sincronizado entre el WordPress y dicho navegador, lo que permite que ciertas funcionalidades de WordPress (dinámicas, sobre todo) funcionen correctamente sin necesidad de recargar la página.Por ejemplo, si tenemos abierta una pestaña en el navegador en el administrador de WordPress, en la sección de plugins, podemos ver que se genera una petición cada ciertos segundos (puedes ver en la siguiente captura la cantidad de peticiones que se generan en 2 minutos, sin realizar ninguna acción, únicamente con tener la pestaña abierta).Como indicamos con anterioridad, cada petición que se realiza al archivo admin-ajax.php, genera cierta carga en la web, en el ejemplo anterior puedes comprobar las peticiones que se realizan en el administrador sin ni siquiera realizar una acción, no obstante,, sobre todo si tiene muchas funcionalidades dinámicas que lo utilicen.Por ejemplo, en una web con WooCommerce que tiene bastantes visitas, van a estarse realizando peticiones de forma continua a este fichero, lo que puede provocar que el consumo de recursos sea insostenible, en la siguiente captura puedes comprobar cómo ese archivo (junto al wp-cron.php, el cual genera una petición por cada visita) genera básicamente el 30-40% de las peticiones que se hacen a la web, y teniendo en cuenta que cada una de esas peticiones es de 97/98 bytes, y que en ciertas ocasiones, pueden llegar a realizarse incluso decenas de peticiones simultáneas, podemos llegar a tener unos consumos demasiado elevados a nivel CPU/RAM.Para intentar controlar este tipo de situaciones,. Existen varias alternativas para esto, aunque antes de nada tendremos que conocer qué opciones tenemos dependiendo de las funcionalidades de nuestro sitio web.Existen algunas alternativas que podemos utilizar para reducir los consumos del API Heartbeat de WordPress. Dependiendo del tipo de web que tengamos, podemos valorar distintas opciones:En la actualidad,, y únicamente en ocasiones puntuales y específicas podemos valorar su desactivación en ciertas zonas, no obstante, aumentar el tiempo entre pulsos sí que es viable, te vamos a indicar a continuación algunos casos prácticos para que veas qué opciones tendrías en cada uno de ellos.Dicho todo esto, te indicaremos ahora algunos plugins con los que puedes controlar esta funcionalidad en WordPress para que los tengas en cuenta. LiteSpeed Caché es el plugin de caché que siempre solemos recomendar para webs que estén alojadas en cualquiera de nuestros hostings compartidos , por temas de rendimiento y compatibilidad.Este plugin tiene multitud de opciones, y una de ellas, es justamenteLa configuración es sencilla. Si queremos controlar los pulsos y reducir o aumentar su periodicidad, tan solo tendremos que activar la zona que queramos controlar (ponerla en ON) y establecer la cantidad de segundos en los que queremos que se ejecute el pulso. Wp Rocket también nos permite controlar en cierta medida los pulsos de Heartbeat, por lo que si utilizamos este plugin, podemos usar esta funcionalidad del mismo: https://wp-rocket.me/ Como puedes observar,, tan solo nos permite escoger entre 3 opciones, reducir actividad (lo cual aumenta ligeramente el tiempo entre pulsos), desactivar completamente o dejar la configuración por defecto.No te recomendamos comprar el plugin únicamente para esta opción,, o incluso un plugin que se utiliza exclusivamente para esta configuración, y que consideramos que es de los que mejor funcionan, del cual hablaremos a continuación.Este plugin es gratuito, es de los mismos desarrolladores que Wp Rocket, puedes descargarlo directamente desde el repositorio de WordPress: https://es.wordpress.org/plugins/heartbeat-control/ . Puedes desactivar la API Heartbeat de WordPress completamente o aumentar el tiempo entre pulsos de cada zona de WordPress (backend, frontend y editor).Si necesitas más información al respecto sobre el funcionamiento y configuración de este plugin, te dejamos un video de Álvaro en dónde explica todo esto.