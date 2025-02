Índice del artículo























¿Qué es un CMS para ecommerce y por qué es importante elegir el adecuado?

Los mejores CMS para ecommerce: ventajas y desventajas de cada tipo

CMS específicos para ecommerce

Prestashop: ideal para tiendas medianas



Escalabilidad media: es ideal para negocios en crecimiento que tienen planes de ir un poco más allá.

Comunidad activa: hay muchos desarrolladores y usuarios que comparten soluciones, complementos, recursos, etc.

Bajo coste inicial: la plataforma es gratuita, aunque algunos módulos son de pago.





Necesita mantenimiento técnico por su nivel de personalización , y esto te puede llevar a que necesites soporte para mantener la tienda operativa. Gasto.

Para personalizaciones más complejas, quizás no es la mejor opción. Por eso no se recomienda para tiendas más grandes.



Magento: la solución potente para grandes negocios



Tiene una muy alta escalabilidad , por lo cual, es ideal para empresas con grandes catálogos y mucho tráfico.

Además, hay muchas opciones de personalización , por lo que permite adaptar cada aspecto de la tienda, incluso para los que tienen requisitos muy complejos.

Cuenta con una gran comunidad de desarrollo que da acceso a extensiones, plantillas y soporte especializado.





Magento cuenta con una exigente curva de aprendizaje . Y esto es porque requieres de ciertos conocimientos técnicos para aprovechar todo su potencial, o contar con un equipo en tu tienda.

Los precios también son elevados, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento. Esto es especialmente cierto si usas la versión de pago (Magento Commerce).



Oscommerce: una opción veterana pero limitada



Como es un software más antiguo, no tiene tantas opciones avanzadas como otros CMS.

Y debido a sus actualizaciones escasas, es posible que necesites soporte externo para resolver cualquier problema técnico que tengas.



CMS con plugins de ecommerce

WordPress + WooCommerce: flexibilidad y personalización



Esta plataforma es conocida por ser muy fácil de usar para aquellos que no tienen conocimientos técnicos , y WooCommerce también mantiene esa misma sencillez.

Puedes modificar tu tienda para que se ajuste completamente a tu marca , y esto va desde el diseño hasta las funcionalidades avanzadas.

La enorme cantidad de plugins que tiene te hace la vida más fácil. Ya que estas extensiones pueden mejorar tu tienda, haciendo que procesos como instalar una pasarela de pago sean fáciles, pero de verdad.



WordPress + otras alternativas: opciones menos conocidas

Joomla + VirtueMart 3: una combinación para usuarios de Joomla



La combinación de Joomla + VirtueMart es ideal, ya que el plugin se integra perfectamente. Así, los usuarios pueden aprovechar las características de ambas plataformas.

Por otra parte, hay que destacar que Joomla es una buena opción si planeas crecer y necesitas un sistema que te permita añadir funcionalidades sin complicarte demasiado la vida.





Es menos flexible que WordPress o Magento: y sí, aunque es una opción completa, es verdad que se queda corta si tu tienda requiere personalizaciones muy específicas.

No es tan fácil de aprender: Joomla y VirtueMart tienen una curva de aprendizaje mayor que WordPress + WooCommerce, sobre todo si no estás familiarizado con Joomla.



Plataformas SaaS para ecommerce

Shopify: simplicidad y enfoque en principiantes

BigCommerce: una opción escalable para medianas empresas

¿Cómo elegir el mejor CMS para tu tienda online?

Evalúa tu presupuesto

Analiza el rendimiento y la escalabilidad

Considera el tamaño y la complejidad de tu catálogo

Ten en cuenta la curva de aprendizaje

Revisa las aplicaciones y extensiones disponibles

Conclusión: el mejor CMS para ecommerce depende de tus necesidades

Sabemos que vender por Internet es de lo más atractivo. Si es tu caso, seguro que has pensado en abrir tu tienda online, pero no sabes. ¡No te preocupes, que para eso está nuestro blog!Y es que elegir la plataforma correcta es gran parte de lo que hará que tu negocio tenga éxito. Si bien tenemos claro que esto puede sonar a un montón de trabajo por hacer, no tiene por qué ser difícil. Porque tienes, que cubren prácticamente cualquier necesidad con tu tienda.La variedad es mucha, por lo que es necesario analizar a fondo la cuestión. Valorar los pros y contras de cada alternativa, y verEn esencia, un CMS, como sus siglas en inglés indican, es un “Content Management System”, o, que da la base sobre la que construirás tu tienda online. Y es que esta es la plataforma que va a administrar todo lo que ves y haces en ella.Así,, controla los pagos, el stock, la experiencia de usuario y hasta el SEO . Todo. Vamos, que es el sistema que mantiene todo en marcha sin que tengas que programar desde cero, y esto es crucial. Porque como te dijimos al principio,. Así que de entrada te decimos que con un CMS no necesitas ser desarrollador web para conseguir una tienda funcional (aunque cuanto más sepas, mejor).Porque aunque está claro que quieres que tu tienda tenga prestaciones y venda, pero seguro queTen en cuenta que según estudios del sector. Al mismo tiempo que optimiza aspectos técnicos, que son parámetros que pueden aumentar tus ventas.Por eso, para empezar te decimos que. Luego hablamos de opciones más avanzadas y sus cosillas. Pero, de entrada, resolverte eso, que¿Seguimos?Llegados hasta aquí, seguro que. Pero en semejante mar de opciones, ¿con cuál te quedas?En un mercado tan amplio, a veces se hace difícil escoger. Porque sí,pero otras que no. Y cambiarlo después va a ser un follón.Por eso, vamos a comparar algunos de losviendo sus ventajas y desventajas, pero también casos reales donde se usan.No todos los CMS son iguales, ya que haydesde enfoques diferentes.Ten en cuenta que, si bien casi cualquier plataforma te puede servir para empezar,. Ya que algunas están más orientadas a PYMES, otras van hacia la idea de comercios de nicho o más grandes, con necesidades verdaderamente complejas.Si bien hay muchos CMS específicos para los objetivos de un ecommerce, te vamos a hablar de los tres pesos pesados de esta categoría.para aquellos que buscan tiendas online de tamaño medio. ¿Y cómo no? Sies una opción flexible y muy pero que muy fácil de usar, ya que cuenta que una gran gama de módulos, plantillas y demás.Gracias a este CMS, podrás personalizar tu tienda tanto a nivel visual como funcionalmente. Además,, lo que significa que puedes modificarlo a tu gusto, y ahí, es donde está su punto más fuerte. Antes te recomendábamos empezar por WordPress porque es más fácil. Pero si quieres, creemos que Prestashop va fenomenal.Si quieresy por qué es genial para esos negocios que están en un punto medio, analiza sus ventajas:Pero este CMS para tienda online también tiene unosCon sus pros y contras, como te comentamos,y tienen mucho éxito. Entre esas tiendas creadas con Prestashop, ellos mismos te hablan de casos de éxito, como este , por si tienes interés en conocer su potencial.¿Qué tienen en común grandes empresas como Nike y Coca-Cola? Además de ser reconocidas a nivel mundial,para gestionar su ecommerce.Porque sí, Magento , pero, sobre todo, para esas empresas grandes con necesidades a lo bestia.Lasdeciden usar este CMS porque tiene una gran flexibilidad y capacidad para gestionar esosque tienen este tipo de compañías. Así como también millones de transacciones al día y tráfico que supera las 7 cifras.Entre los, creemos que vale la pena mencionar que:Aunque también, como por ejemplo: Oscommerce es una opción que merece consideración, aunque ha perdido protagonismo con el tiempo. Si bien fue revolucionario en su momento, creemos queSin embargo, como, sigue siendo útil para tiendas más sencillas, que no requieren funciones complejas o específicas.¿Por qué Oscommerce podría ser para ti si tienes un negocio pequeño?Como lleva tiempo en el mercado, tiene una comunidad histórica que cuenta con bastantes recursos dedicados.. Así que nos gusta para el enfoque DIY (hazlo tú mismo).Si bien tiene estas ventajas, también tiene algunos puntos que no son tan buenos:Ojo, porque esto último implica que tendrás que tener unYa hemos repasado los, pero también hay otros mucho. Porque sí, a lo mejor tienes una página que no solo está centrada en vender productos, sino que las ventas son una parte de lo que haces.En ese caso,que, con algunos plugins , se transforme en tu próxima tienda online o, al menos, en una sección de ventas dentro de tu web.y fácil de escalar, pero que también te permita hacer más cosas que solo vender.¿Quieres saber cuáles son? Ya lo sabes… se vieneMuchos ya saben que casi todas las páginas de Internet, nada menos que un 70%,. Seguro que te suena., lo normal es que hayas oído hablar de, que es el plugin más popular para ecommerce.La combinación dees perfecta y una de las soluciones que más se pueden personalizar del mercado. Si buscas algo potente, pero fácil de manejar, esPorque es de las soluciones más flexibles, además de personalizables.para tu tienda online, pero entre las que más merecen la pena, están estas:Para nada es casualidad que elusen esta combinación. Hablamos de pequeños proyectos, sí, pero hay grandes marcas comoque representan unSi bien WooCommerce es el plugin más popular para ecommerce,que pueden funcionarte muy bien dependiendo de las necesidades de tu negocio.Tenemos ejemplos comopara ventas 100% digitales, o WP eCommerce , que es una opción más ligera, si no necesitas tantas características como las que ofrece WooCommerce.Aunqueo más grandes que tengan funcionalidades complejas, Easy Digital Downloads va a ser mejor para usuarios quePuede darse el caso de que vendas libros electrónicos o software y vamos,que no necesitas.Por otro lado, WP eCommerce es una opción más sencilla que WooCommerce, pero que. Sin embargo, es más para tiendas pequeñas que no busquen escalar tanto. Tenlo en cuenta. De verdad que no te aconsejamos cambiar de CMS salvo que no te quede más remedio, porque no es fácil.. Aunquees menos popular, es también un CMS potente que nos encanta por su flexibilidad. Además, para quienes ya usan Joomla como gestor de contenido, combinarlo cones una gran opción si lo que buscas es crear tiendas online.¿Cuáles son sus puntos a favor?Y ahora, hay que destacar que por algo se usa menos que WordPress. Entre los puntos que menos convencen podemos ver:Tenlo en cuenta, que la curva de aprendizaje hay que tenerla presente para decidirUnes algo que está muy de moda en todo lo que tiene que ver conEn esencia, SaaS es un modelo de distribución de software en el que puedes entrar a aplicaciones a través de Internet. Todo esto sin tener que instalar nada. Lo que quiere decir que el software lo alojan y gestionan de forma remota, y tú lo usas desde cualquier dispositivo con una conexión.Así, esta plataforma, mientras que tú te centras en hacer crecer tu negocio.¿Valen realmente la pena opciones así? Veámoslo según el caso, porque ya te decimos queEn la mayoría de tutoriales sobre vender por Internetcomo la mejor opción para novatos. Y es que sí, gracias a su facilidad de uso y enfoque en aquellos que no se han aventurado tanto en el comercio electrónico, hacen que montarte tu tienda online sea bastante fácil.De hecho,. Ya que la configuración de la tienda es rápida gracias a sus plantillas prediseñadas. Puedes conseguir unay un diseño visual de calidad, pero sin matarteSu plataforma intuitiva, junto con las integraciones de aplicaciones y, facilita enormemente el crecimiento. Tiene sus casos de éxito, como Gymshark, una marca de ropa deportiva que empezó en Shopify y,Aunque es cierto que Shopify puede funcionar para una tienda más grande, no es la mejor opción si tienes un volumen muy alto de productos o ventas. En esos casos, BigCommerce Lo que la hace destacar frente a otras plataformas más sencillas es que. Podrás conectar varios canales y gestionar grandes cantidades de productos sin ningún tipo de problema.Tanto es así que hay muchos casos de empresas medianas que han escalado utilizando BigCommerce gracias a sus potentes características. Un ejemplo claro es el caso de The Good Beef, que usaron BigCommerce y triunfan.Como has visto,Insistimos, porque luego vienen disgustos al cambiar de CMS.Por eso,. Aquí te dejamos una pequeña guía con claves para ayudarte a escoger el mejor CMS para tu negocio. Son las que, en nuestra experiencia, debería preguntarse la gente antes de montar su tienda online.Como en toda tienda, ya sea física o digital, tienes que determinarEsto es porque el presupuesto va a influir directamente en cuáles son esas opciones que tienes a tu disposición. Algunas plataformas son más caras que otras.Por eso, tienes que mantener la mente fría ysobre todo, cuando pienses en(que es donde suelen darse menos ganancias).Un ejemplo es que montes una pequeña tienda para empezar y probar. Si es tu caso,. No tendrás tanto gasto, pero sí muchas opciones.Si tu tienda tiene un catálogo extenso y vas a por un alto volumen de ventas, puede ser más conveniente invertir en una solución como BigCommerce o Magento. Pero, aunque a cambio te van a ofrecer características más completas que permitirán escalar tu negocio.¿Te preocupa cuánto puedes llegar a gastar?Piensa en vías intermedias. Shopify tieneestimado según lo grande que sea tu negocio.A medida que aumente tu tráfico, las ventas y los ingresos,Es decir,y de transacciones. Si va lento en cuanto tienes algunas ventas, menores conversiones y mayores problemas.Además,, ya que siempre vas a querer que tu plataforma pueda crecer a medida que tu negocio se expande. Así,. Sirven para la mayoría, y nos gustan por eso. Y como muestra,que dan a ver que tiendas que se abren originalmente en plataformas teóricamente más básicas han podido gestionar muy bien ese crecimiento.Desarrolla bien tu plan de negocio y. Ponte en el mejor de los casos, y parte de esa base.Algo que influye sí o sí en la elección de tu CMS es. Así, si tienes una variedad de productos pequeños, puedes usarsin ningún problema.Eso sí: si tu catálogo es amplio o más especializado,, categorías y personalizaciones. WooCommerce lo hace, pero hay que valorar bien, porque si hablamos de miles de productos, podría complicarse la cosa.Lo. Hablamos de “fácil de verdad”, porque una vez empieces a vender, lo mismo tienes que delegar tareas y, si lo llevas todo tú, tu elección puede traicionarte.Opciones como Shopify y, lo que permite a los usuarios sin experiencia llevar sus tiendas. Pero si hablamos de Magento, aunque sea potente,Toma la decisión de cuál es el mejor CMS para tu ecommerce reflexionando sobre esa progresión.que se integran para optimizar tu tienda. Porque esa es otra: antes de elegir, tienes que ver cuáles son las aplicaciones, extensiones o plugins que están disponibles para tu CMS en concreto.Algunas de las integraciones más comuneso la gestión de inventarios. Esto se da por hecho.Así que tienes que irte a, como Shopify o WooCommerce. Porque con ellas puedes integrar herramientas de email marketing, gestión de tus redes sociales opara atraer más clientela de forma orgánica.Si no tienes mucha idea de qué aplicaciones son las mejores, puedes ver listas de lospara inspirarte. Pero sí tienes que pensar también en ese nivel de personalización.para tu tienda online. Porque es que cada negocio tiene requisitos específicos.Como has visto, un CMS como. Sin embargo, si vas a montar una ferretería online con decenas de miles productos, hay que tener claro cómo va a evolucionar para tomar la decisión.Para nosotros, lo mejor es evaluar bien tu negocio y preguntarte:Para ayudarte, tenemos variosy hasta un. Porque sí: creemos que una tienda bien alojada empieza con ventaja, por eso queremos ser tu hosting. Si necesitas ayuda con tu proyecto,y te ayudaremos a hacerlo realidad.