El mundo de la enseñanza avanza, como el resto de sectores, a un ritmo trepidante y, hoy en día, como no podía ser de otra manera, cada vez son más los usuarios que ofrecen un aprendizaje al alcance de todos a través de internet. No importa que seas profesor, alumno o incluso desarrollador web. Si estás interesado en crear una plataforma educativa que sea online, además de gratuita y que te permita gestionar tu propia formación en un aula virtual, hoy te vengo a presentar Moodle.

Como veremos a continuación, Moodle es una de las mejores alternativas entre los gestores de contenido (CMS) si te vas a dedicar al mundo de la educación. De hecho, es el sistema de gestión de aprendizaje con mayor cuota de mercado actualmente. Lidera con un 69% a nivel mundial, dejando al segundo muy por detrás con tan solo un 9%.

En este post veremos en detalle qué es Moodle, para qué sirve y por qué tantas instituciones y universidades lo han implementado como plataforma de e-learning en su día a día.

Índice del artículo





































¿Qué es Moodle?

Según su página web, Moodle se define como "una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado, único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados." Y es que sí, cubre todas las necesidades que puedan requerir tanto docentes como alumnos, integrando, a través de sus módulos, multitud de funcionalidades para cumplir como un desarrollo educativo convencional más.

Entre estas funcionalidades está, por ejemplo, acceder a todos los materiales lectivos, evaluar los conocimientos, realizar tareas, participar en foros y multitud de herramientas más. Todo ello desde cualquier dispositivo y siendo muy fácil de gestionar sin conocimientos avanzados ni uso de código.

Moodle: acceso libre y gratuito

Como veníamos diciendo, Moodle es de acceso gratuito, y esto es debido a que es una plataforma de open source. Lo que significa que su código está disponible para que cualquier persona pueda consultarlo e incluso modificarlo para distribuirlo.

Hasta ahí está todo claro, pero te preguntarás: ¿y cómo se sustenta? Pues muy sencillo, como ocurre con otras herramientas como WordPress, que también son de código abierto, todos sus avances provienen de una gran comunidad a nivel mundial que participa aportando mejoras.

Por otro lado, tiene un programa de partners formado por empresas autorizadas que cumplen unos estándares mínimos. Estas están habilitadas para ofrecer servicios complementarios como la personalización de la plataforma, alojamiento de la misma, soporte o capacitación sobre sus utilidades.

De esta manera se financian y, sobre todo, gracias a los avances y desarrollos de esta comunidad, Moodle está al alcance de muchos colegios, institutos o universidades, entre otros, que no disponen de grandes presupuestos para desarrollar un LMS propio.

Moodle en su idioma

Sí, la comunidad de Moodle también aporta solución en cuanto al idioma. Hasta la fecha han publicado hasta 2.898.765 cadenas traducidas, lo que se traduce en más de 42 idiomas diferentes. A medida que pasa el tiempo, irán surgiendo nuevas actualizaciones que ayudarán a corregir pequeños errores y aportar nuevos idiomas a la larga lista ya disponible.

Así que no debería ser un tema que deba preocuparte, al menos en España o Latam, ya que cubre también muchos de los principales dialectos.

Beneficios de utilizar Moodle como LMS

Entre las principales ventajas que puede aportar Moodle se encuentran:

Gratuito : no requiere ningún tipo de contratación para usar Moodle, simplemente tendrás que tener un buen servidor donde alojarlo .

: no requiere ningún tipo de contratación para usar Moodle, simplemente tendrás que tener un . Personalizable : permite crear un entorno adaptado a tus necesidades tanto desde su apariencia como con las funcionalidades gracias a la multitud de integraciones y plugins compatibles . Ideal para crear una experiencia de aprendizaje completamente personalizada .

: permite crear un entorno adaptado a tus necesidades tanto desde su apariencia como con las funcionalidades gracias a la . Ideal para crear una . Escalable : gracias a ser gratuita y de código abierto, es fácil aumentar el número de alumnos sin necesidad de hacer grandes esfuerzos económicos. En otras plataformas pagas por número de usuarios y es algo que siempre te acaba limitando a la hora de crecer.

: gracias a ser gratuita y de código abierto, es fácil aumentar el número de alumnos sin necesidad de hacer grandes esfuerzos económicos. En otras plataformas pagas por número de usuarios y es algo que siempre te acaba limitando a la hora de crecer. Adaptabilidad : con Moodle la experiencia de usuario siempre prima, ya que fue diseñada por profesores y alumnos. Cada actualización ha respondido a las demandas de sus usuarios. Por supuesto, es accesible desde cualquier dispositivo, y en cualquier horario , más adaptado, imposible.

: con Moodle la siempre prima, ya que fue diseñada por profesores y alumnos. Cada actualización ha respondido a las demandas de sus usuarios. Por supuesto, es accesible desde cualquier dispositivo, y , más adaptado, imposible. Comunidad: como hemos mencionado, su comunidad aporta mejoras continuas y solución de errores que la convierte en un sistema superestable.

Limitaciones de Moodle

A pesar de todos estos beneficios, cabe tener en cuenta que Moodle no es una plataforma perfecta y algunas de sus características son mejorables. Estos son algunos de sus inconvenientes:

Curva de aprendizaje : al principio su interfaz no resulta del todo cómoda para algunos usuarios que no están acostumbrados a usar LMS. Es una limitación que se agrava en el caso de los administradores, sobre todo a la hora de configurar cursos más avanzados que contengan, por ejemplo, algún tipo de condicional.

: al principio para algunos usuarios que no están acostumbrados a usar LMS. Es una limitación que se agrava en el caso de los administradores, sobre todo a la hora de configurar cursos más avanzados que contengan, por ejemplo, algún tipo de condicional. Funciones limitadas : aunque esta desventaja se puede suplir gracias a la gran cantidad de plugins disponibles, hay algunas funciones que no trae por defecto y se echan en falta, como las videoconferencias.

: aunque esta desventaja se puede suplir gracias a la gran cantidad de plugins disponibles, hay algunas funciones que no trae por defecto y se echan en falta, como las videoconferencias. Interfaz: muy útil, pero estéticamente algo anticuada, sobre todo si la comparamos con otros LMS del mercado que son de pago.

Características principales de Moodle

Moodle trae, por defecto, una serie de características principales que podrás ampliar según tus necesidades con el uso de módulos. Estos módulos, que veremos más adelante, pueden ser activados o no e incluso añadir módulos desarrollados por terceros. Para comenzar, hablaremos de esas características clave que lo diferencian.

Notificaciones : un sistema que permite a los usuarios comunicarse dentro de la plataforma a través de mensajería con avisos.

: un sistema que permite a los usuarios comunicarse dentro de la plataforma a través de mensajería con avisos. Límite de tiempo : Es posible establecer un límite de tiempo en el que cierto contenido sea visible o se pueda interactuar con él. Pueden ser lecciones, temas, actividades, tareas, etc.

: Es posible establecer un límite de tiempo en el que cierto contenido sea visible o se pueda interactuar con él. Pueden ser lecciones, temas, actividades, tareas, etc. Segmentación : otra característica, muy valorada, sobre todo cuando existe una gran cantidad de alumnos, es la de segmentar en grupos y subgrupos más pequeños. Sirve para organizar niveles o tener un mayor control. Como si de una clase se tratase.

: otra característica, muy valorada, sobre todo cuando existe una gran cantidad de alumnos, es la de segmentar en grupos y subgrupos más pequeños. Sirve para organizar niveles o tener un mayor control. Como si de una clase se tratase. Permisos de usuario : a cada persona registrada dentro de Moodle se le puede asignar un rol con ciertos privilegios. De esa forma, cierto contenido puede ser visible o editable, mientras que para otros no.

: a cada persona registrada dentro de Moodle se le puede asignar un rol con ciertos privilegios. De esa forma, cierto contenido puede ser visible o editable, mientras que para otros no. Calificaciones: esta función también viene integrada y es vital para asignar notas a cada tarea o examen de los alumnos.

Explorando los módulos de Moodle

Bien, más allá de las características propias, Moodle ofrece los siguientes módulos que no tienen por qué ser necesarios, pero se suelen usar mucho por el partido que se les puede sacar.

Gestión de tareas y asignaciones

Este módulo les da la posibilidad a los alumnos de subir sus tareas y al mismo tiempo a los profesores pueden evaluar dicha tarea, corregirla, comentarla, etc. Si lo necesitas, puedes consultar la documentación oficial de Assignment activity sobre este módulo.

Herramientas de consulta y retroalimentación

Un módulo que facilita la formulación de preguntas con varias opciones. Por ejemplo, una votación donde la respuesta puede ser única o múltiple. Existe la opción de que sea anónima si así se desea.

Creación y manejo de cuestionarios

El módulo de cuestionarios es muy similar al de consulta, pero el número de preguntas se puede incrementar. Cada una de ellas puede ser de muchos tipos diferentes, como verdadero y falso, emparejar, respuestas de desarrollo y más.

Implementación de encuestas para el feedback

Muy similar al módulo de cuestionarios, pero más pensado para encuestas. Una alternativa que tienen los profesores para saber la opinión de los alumnos acerca del contenido o la metodología utilizada.

Fomentando la interacción en foros

Facilitan mucho la discusión y el aprendizaje colaborativo. Los alumnos pueden responderse unos a otros en un espacio común, aportando cada uno sus puntos de vista, abriendo debate o resolviendo dudas. El módulo ideal para trabajos en grupo.

Organización de datos con el módulo de base de datos

Gracias a este módulo es posible recopilar datos con campos personalizados previamente definidos por el docente como archivos, texto, imágenes y más, pudiendo crear una base de información grande.

Desarrollo de un glosario colaborativo

Asigna definiciones a determinados términos que aparecen en el curso para que puedan ser consultados en todo momento, como se suele hacer con las referencias bibliográficas.

Beneficios del módulo de blog para el aprendizaje reflexivo

Como ocurre con cualquier otro blog, como este en el que estás leyendo, Moodle incluye un módulo para volcar información en formato de artículos que ayudan a enriquecer el aprendizaje.

¿Quién utiliza Moodle?

Como has podido ver hasta ahora, Moodle ofrece muchas herramientas para hacer de cada curso una experiencia completa, pero te preguntarás quién realmente hace uso de esta plataforma. Según unos estudios de Wmtips, y como era de esperar, su uso mayoritario es educativo, con una tasa del 56,8% seguido de uso en negocios, 11,4% y otros sectores como el marketing.

Dato curioso: España lidera junto a Estados Unidos como los países con mayor tasa de uso de Moodle.

En el ámbito educativo es utilizada por universidades, escuelas superiores, institutos y hasta colegios de todo el mundo. Mientras que en el sector de negocios, Moodle es empleado por multitud de empresas en su modelo Moodle Workplace, para capacitar a sus empleados. También es muy utilizada por organizaciones gubernamentales, ONGs y una gran cantidad de cursos online.

Opciones de hosting para Moodle

Actualmente, Moodle ofrece un hosting oficial propio llamado MoodleCloud y, aunque a priori puede sonar bien, no es la opción más recomendable. La relación de calidad-precio no es la mejor. El plan básico va desde los 120 €/año y apenas puedes tener 50 usuarios. Además, muchos de sus planes no te permiten utilizar tu propio dominio.

Mi recomendación es buscar otro proveedor que te aporte todo lo que necesites a un coste razonable. Las opciones variarán en función del tamaño de plataforma que necesites y lo escalable que quieres que sea. Estas son las opciones disponibles:

Hosting compartido : es ideal para proyectos pequeños como cursos online de un profesor o instituciones educativas pequeñas. En Raiola Networks bastará con un par de clics para instalar Moodle desde cPanel y empezar a trabajar.

: es ideal para como cursos online de un profesor o instituciones educativas pequeñas. En bastará con un par de clics para instalar Moodle desde cPanel y empezar a trabajar. Hosting Moodle : con algunos ajustes específicos en LiteSpeed Web Server , en PHP y en MySQL/MariaDB para obtener los mejores tiempos de respuesta de cara a los usuarios que están consumiendo contenido en la plataforma de formación Moodle

: con algunos ajustes específicos en , en PHP y en para obtener los de cara a los usuarios que están consumiendo contenido en la plataforma de formación Moodle Servidor VPS: si, en cambio, tu proyecto es más grande, con muchos alumnos, necesitas algo más potente y un servidor VPS cubrirá tus necesidades. Mayor control, mayor almacenamiento y, por supuesto, mayor rendimiento.

Si todavía estás comenzando consulta nuestra guía sobre instalar Moodle desde cPanel

Alternativas a Moodle como LMS

Si todavía dudas si Moodle es el mejor LMS para tu proyecto, permíteme que te presente las que yo considero dos de las mejores alternativas:

Learndash : si eres más de WordPress por la infinidad de cosas que puedes hacer, este es tu LMS. Mediante Learndash puedes hacer un seguimiento de tus alumnos, automatizar correos electrónicos con diferentes fines (matrícula del estudiante, cuando se le olvida entregar una tarea, completa una lección, falla una evaluación, etc.). Sin duda, uno de los mejores plugins de WordPress para construir tu plataforma de enseñanza.

: si eres más de por la infinidad de cosas que puedes hacer, este es tu LMS. Mediante Learndash puedes hacer un seguimiento de tus alumnos, automatizar correos electrónicos con diferentes fines (matrícula del estudiante, cuando se le olvida entregar una tarea, completa una lección, falla una evaluación, etc.). Sin duda, para construir tu plataforma de enseñanza. Chamilo LMS: no necesitarás WordPress y lo mejor es que es totalmente gratuito y muy completo. Está destinado a profesionales del sector educativo, especialmente a universidades. También es de código abierto y muy intuitivo, por eso ha tenido tanto éxito en Latam.

Conclusión: ¿Es Moodle la mejor opción para ti?

No importa qué dispositivo uses, de qué presupuesto dispongas, qué idioma hables, que seas una escuela, una empresa... Moodle es perfecto como aula virtual. Por algún motivo, es líder de mercado.

Existen muchas alternativas, pero para mí Moodle es una buena opción para adentrarse en el mundo de la enseñanza online. Así que sí, te animo a crear tu propia plataforma de formación.