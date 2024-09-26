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Hay 14 plantillas recomendables para Joomla, cuatro gratuitas (Helix 3, Helium, Magazine y Purity III) y diez premium. Encontrarlas cuesta porque Joomla carece de un repositorio oficial centralizado y obliga a recurrir a desarrolladores independientes. El criterio de selección debe ser el mantenimiento, la seguridad y la compatibilidad con las últimas versiones.

Todos los que hemos querido usar Joomla alguna vez hemos pasado por la tesitura de intentar buscar “plantillas Joomla gratis” en nuestro motor de búsqueda favorito para contemplar, con horror e incredulidad, la escasa calidad de los resultados que encontramos.

Y es que, a pesar de que Joomla es el segundo CMS más usado del mercado gracias a su flexibilidad y robusto conjunto de características nativas, encontrar temas para Joomla es toda una odisea que suele terminar convirtiéndose en un hastío infructífero.

Esto es causado porque, al contrario que WordPress, que posee un repositorio centralizado de temas de calidad, no podemos hallar un servicio fiable equivalente para encontrar templates de Joomla, teniendo que recurrir a desarrolladores independientes para los que no siempre tenemos buenas referencias, si es que tenemos alguna.

Por ello, nos vemos obligados a buscar en internet sin rumbo ni referencia, navegando a ciegas en busca de una parte fundacional de nuestra página web. Hoy vamos a tratar este problema de cara para ofreceros temas para Joomla eficaces, serios, seguros y actualizados de forma que cualquiera pueda probar el potencial de este CMS sin tener que dedicarle horas a esta gestión tan malamente implementada en Joomla.

Aunque en Raiola Networks somos especialistas en WordPress, también tenemos muchos clientes que usan este gestor de contenidos y tienen que enfrentarse a tan fatídica situación, acudiendo a nosotros para pedirnos recomendaciones.

Ellos nos dieron la motivación necesaria para escribir este artículo en el que mostraremos las que, creemos, son las mejores plantillas gratis de Joomla, tanto por su acabado, como por su fiabilidad y seguridad. Más adelante también ofreceremos una selección de 10 temas premium de Joomla que podremos comparar con las gratuitas para así poder elegir correctamente la que mejor encaje con nuestras necesidades.

Índice del artículo



































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Plantillas gratis para Joomla

Antes de comenzar nuestra lista de plantillas gratis de Joomla vamos a aclarar que el criterio que hemos seguido para seleccionarlas no es solamente su aspecto visual, sino también el hecho de que éstas estén actualizadas, soportadas por las últimas versiones de este CMS y que, sobre todo, sean seguras. La lista es muy rigurosa y solo lista aquellos themes que creemos que merecen la pena. No nos hemos limitado a buscar cualquier conjunto de temas sin filtrar y mostrarlo sin más.

Hay muchas plantillas gratis de Joomla que no suelen actualizarse ¡si es que alguna vez pasan de la versión “1.0”! Esto causa que los que se aventuren a usarlas pongan a sus páginas web en peligro, ya que el hecho de que no reciban mantenimiento representa un grave riesgo de seguridad.Todas las que hemos probado y seleccionado para este artículo no solo son compatibles, sino que además tienen un buen mantenimiento y son 100% diseñadas para PHP7, que es la versión más moderna y rápida de este lenguaje de programación (importante si queremos tener una página que rinda bien y sea capaz de soportar un buen tráfico). Hemos hecho un exhaustivo trabajo de filtrado precisamente para que nuestros lectores no tengan que hacerlo.

Sin más dilación, vamos a comenzar nuestro listado de plantillas de Joomla gratis.

Helix 3 para Joomla

Helix 3 es una plantilla gratis de Joomla completamente actualizada, de gran calidad y con un excelente mantenimiento. Es altamente personalizable, con una interfaz muy limpia que hace que sea perfecta para páginas personales, blogs, portfolios o sitios corporativos.

Es una de las más conocidas, y con razón, pues no tiene ninguna desventaja significativa, pero sí un montón de cosas buenas: es muy rápida, incluye más de 675 iconos de Font Awesome, está perfectamente documentada, su modo responsive se ve increíble tanto en móviles, tablets o dispositivos Kindle y su paquete QuickStart nos enseña que con ella también podemos hacer una landing page fantástica para promocionar nuestro sitio.

Su instalación es muy muy sencilla, pues no tiene ninguna dependencia -al contrario que muchas otras templates gratuitas de las que vamos a ver- por lo que es una excelente toma de contacto para aprender Joomla.

Entre sus muchas opciones podemos hablar de la posibilidad de cambiar la paleta de colores, personalizar logos, cambiar las tipografías (incluyendo la opción de subir nuestros propios archivos de fuentes), añadir código personalizado (ya sea CSS o Javascript), minificar y comprimir todos los archivos de la plantilla y hasta precompilar las hojas de estilo LESS como CSS (lo que hace que cargue aún más rápido).

Pero, sin duda, la característica más conocida de esta plantilla de Joomla es su constructor de layouts, que nos permite utilizar el ratón para crear la distribución de los elementos de nuestro sitio, colocándolos allá donde queramos, de forma que no necesitemos ningún tipo de conocimiento especial para hacer nuestra página web.

"Este tipo de page builder solo están presentes en temas premium Joomla"

Sin embargo, Helix 3 incorpora el suyo propio, haciéndola una gran candidata a ser una de las mejores plantillas gratuitas de Joomla.

Además de ser una plantilla de muy buena calidad, es un framework para hacer otras templates basadas en ella. Es decir, que está preparada para que cualquier programador que quiera personalizarla tome su código fuente y empiece a crear su propio desarrollo sobre ella. De hecho, hay muchas plantillas premium de Joomla que se basan en el código fuente de Helix 3, lo cual ya debería decirnos mucho de su calidad.

Helix 3 tiene una demo 100% funcional que está disponible en su página web. Allí la podremos probar sin tener que instalar nada. Si finalmente nos convence su aspecto y funcionalidad, podremos descargar Helix 3 tanto en su versión normal o QuickStart.

Helium para Joomla

Helium es una plantilla gratuita de Joomla de aspecto y prestaciones increíbles. Está tan pulida que a duras penas podemos creernos que no sea mucho más conocida o, incluso, de pago.

Se trata de un template basado en el Gantry Framework. Gantry Framework es una librería compatible con varios CMS que permite a los programadores de themes crear los suyos de forma rápida y eficiente, usando para ellos la gran multitud de prestaciones que trae consigo el framework.

Todo esto puede no decirnos nada si no estamos muy metidos en la tecnología, así que es normal preguntarse cuáles son las ventajas concretas que trae consigo este Gantry Framework. Siempre es mejor ver una imagen que mil palabras, y con solo ver la página de demostración de Helium nos quedarán muy claras dichas ventajas, pues su aspecto está muy cuidado, perfectamente accesible, legible y eficiente, ¡y todo eso es solo la primera impresión!

Si miramos esta plantilla de Joomla por dentro nos sorprenderemos aún más, pues tiene un montón de opciones de personalización:

6 estilos de color predefinidos , que además podemos cambiar como nos apetezca para crear uno nuevo.

, que además podemos cambiar como nos apetezca para crear uno nuevo. Personalización de tipografías por sección, tipo de categoría o artículo.

por sección, tipo de categoría o artículo. Configuración del tamaño de la página web por dispositivo (móvil, PC, tablet, etc.).

(móvil, PC, tablet, etc.). Posibilidad de añadir código CSS o Javascript , ya sea inline o sacado de una URL.

, ya sea o sacado de una URL. Creación de varios layouts –o distribuciones- que podemos asignar a distintas secciones de la página.

Todo lo que hemos mencionado nos parece fantástico, pero si nos ponemos exigentes podríamos decir que es lo mínimo que tiene que tener una plantilla para ser usable. No obstante, Helium va más allá, pues al igual que Helix 3 tiene su propio page builder que nos permite crear nuestra página usando el ratón, además de un sistema de elementos especiales llamados partículas.

Estas partículas son pequeños complementos que podemos seleccionar con el ratón, arrastrar hacia la posición que queremos que tenga y, finalmente, personalizarlos como sea necesario en cada caso.

Por ejemplo: tenemos partículas para crear texto, imágenes, vídeos o elementos especiales como “testimonios”, enlaces sociales, contadores o iconos. También hay partículas que nos permiten añadir elementos estructurales -como menús o pestañas- perfectos para ayudarnos a colocar la información de una forma más sencilla, ¡incluso podemos usar partículas dentro de partículas!

Todo lo que hemos explicado convierte a Helium en otra clara candidata en nuestra lista de las mejores plantillas gratis de Joomla. No obstante, nos gustaría aclarar que su instalación es sencilla, pero requiere que instalemos un módulo adicional: el propio Gantry Framework en su versión 5,, donde también está la propia plantilla. Es importante que instalemos el framework antes de nada o, si no, tendremos problemas.

Una última menudencia reseñable es que, al contrario que el resto de plantillas para Joomla, Helium no necesita instalar un paquete QuickStart para traer el contenido de prueba. La propia interfaz de Joomla al terminar la instalación nos permitirá pulsar un botón que automáticamente hará la gestión.

Magazine para Joomla

Solo con ver su nombre cualquiera de nosotros sabría de inmediato a qué tipo de páginas está dirigida esta plantilla de Joomla. Es evidente que Magazine sirve para hacer páginas tipo noticiero, periódico o revista, pero ¿qué tal lo hace?

En nuestra experiencia se lleva un notable alto. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues, a fin de cuentas, es gratuita pero en su defensa vamos a decir que las luces son mucho más numerosas que las sombras.

Empezando por lo bueno, podemos decir que es una plantilla muy bien optimizada. En nuestra experiencia, las páginas de noticias suelen atraer un tráfico bastante grande, especialmente notorio cuando una de nuestras publicaciones se hace viral y un montón de visitantes entran de repente a nuestra página web.Este “pico de visitas” hace que muchos portales no sean capaces de suplir la demanda por su programación ineficiente, pero Magazine sí. En parte por su compatibilidad con PHP7; aunque el hecho de que integre una solución de caché propia también tiene algo que ver, pues podremos comprimir y minificar absolutamente todos los archivos CSS y Javascript para después guardarlos en una caché. Si a esto le unimos la posibilidad de usar la caché de OPCache incluída en nuestros hostings SSD Joomla tendremos como resultado una página muy sólida lista para aguantar a un gran número de visitantes concurrentes.

Siguiendo con nuestro análisis, la herramienta trae consigo un montón de opciones integradas que son de lo más útil para una página de estas características.

Para empezar, disponemos de la opción de añadir Google Analytics o Universal Analytics sin tener que depender de un módulo externo.

Además, tiene disponible una gran variedad de opciones sociales para integrar los botones de compartir en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest. De la misma forma, también permitirá a nuestros visitantes registrarse en la página usando para tal fin su cuenta de Facebook, lo que hará que sea más probable que éstos dejen sus comentarios y podamos potenciar la comunidad de nuestro sitio.

Por último, pero no menos importante, esta plantilla de Joomla gratis también trae consigo la opción de integrar el “aviso de cookies” y una funcionalidad que no es muy frecuente en Joomla: la auto actualización del propio template.

Si recapitulamos, vemos que tiene muchos puntos a su favor, pero también tiene un par de sombras que queremos comentar. La primera es que, al contrario que Helium o Helix 3, esta plantilla no incorpora un page builder. Tiene muchas opciones para configurarlo, pero todas son “tocando números”, es decir, especificando el ancho y alto de nuestros elementos. Para un usuario medio esto no es un problema, pero sin duda los más principiantes echarán en falta esa funcionalidad en esta plantilla de Joomla.

La otra desventaja que le vemos también está relacionado con sus layouts y es que éstos no ofrecen muchas opciones más allá de los tamaños. No obstante, esto nos parece secundario, ya que una página de estas características necesita dos cosas: una buena página de inicio -donde mostrar noticias destacadas- y una lista de artículos acompañada de fotografías nítidas para reforzar el impacto de los titulares. Afortunadamente, esto lo vamos a tener con esta plantilla, no obstante, no podréis crear de forma sencilla landing pages.

Una última sombra menor que comentar, que más que una sombra es un aviso a cualquiera que pretenda usar la plantilla, es que ésta tiene varios módulos que es necesario instalar (5, en concreto). Afortunadamente todos están en la página de descargas del template.

"¡No debemos olvidar el descargarlos, instalarlos y activarlos!"

En definitiva, Magazine es una muy buena opción si lo que queremos es hacer una página de noticias con una plantilla de Joomla gratis. Recomendamos revisar en su página de demostración las secciones de “artículos” y las distribuciones de dos y tres columnas, pues consideramos que son las que ofrecen una distribución de revista “clásica”.

Purity III para Joomla

A todos aquellos que nos consideramos “perros viejos” en este CMS nos suena el nombre de Purity y es que hace casi una década, la antecesora de esta plantilla fue seleccionada como ganadora en un concurso oficial de temas y pasó a formar parte de las plantillas predefinidas que venían incluidas con la propia instalación de Joomla.

Hoy en día Purity vuelve reconstruida para Joomla 3.8 y PHP7 bajo el nombre de Purity III. Lejos están sus días de supremacía indiscutible sobre el resto de plantillas, sin embargo, sigue siendo una muy buena opción para páginas en las que busquemos, sobre todo, un diseño simple y atractivo que pueda adaptarse para sitios corporativos, blogs, magazines, tiendas o foros, pues incluye de forma nativa soporte para el estilo de componentes como el K2 (blog y creación de contenido), Virtuemart (comercio electrónico) o Kunena (foros).

Y esto es algo que salta a la vista si examinamos su página de demostración. Es sencilla, pero elegante y muchos de sus elementos son visualmente muy atractivos; a nosotros, particularmente, nos gustan especialmente sus páginas de “tablas de precios” y “política de soporte”. Cualquiera de ellas tiene un diseño completamente profesional y simplista.

¿Qué más pone esta plantilla de Joomla gratuita sobre la mesa?, para empezar, nos trae una herramienta de personalización de nuestro sitio que se conoce como ThemeMagic y nos permite cambiar “en vivo” los aspectos visuales de nuestra página web, incluyendo colores, tipografías, fondos y tamaños del layout. Es una herramienta muy intuitiva y que hará las delicias de los usuarios inexpertos, o de aquellos que les guste experimentar en su página sin hacer cambios en vivo, pues cualquier cosa que ajustemos podrá previsualizarse sin necesidad de ser guardada previamente.

Purity III también incluye un page builder. Cierto es que no es tan potente como el de las plantillas que mencionamos antes –Helix III y Helium- sin embargo, estas no son tan fáciles de usar como Purity III, que es, quizás, la plantilla gratis de Joomla con relación calidad / facilidad de uso más grande de las que presentamos en esta lista.

Para instalar esta plantilla de Joomla necesitaremos además del theme, instalar el archivo del T3 Framework que podremos encontrar, por separado, en su página de descargas.

10 plantillas premium para Joomla

En ocasiones no vamos a encontrar lo que necesitamos en el repertorio de plantillas gratis de Joomla, ya sea porque estamos buscando algo más concreto de lo que nos ofrecen o porque queremos respaldarnos en la seguridad que nos confiere el tener un servicio de soporte comercial.

Sin embargo, no es tan fácil seleccionar uno de estos temas. Muchos de ellos aseveran ser capaces de hacer de todo mientras que otros dicen especializarse en áreas concretas, dejándonos con las dudas de cual escoger.

Somos conscientes de que a veces no es asumible para nuestros clientes invertir mucho tiempo en buscar entre la gran miríada de opciones de plantillas premium, ya que todas tienen muchas características similares y a veces es difícil filtrar las mejores. Por ello lo hemos hecho nosotros con el fin de seleccionar las que consideramos superiores al resto -ya sea a nivel general, o en algún aspecto en concreto- y así ahorrarles tan tediosa gestión.

A continuación, mostramos una lista de 10 plantillas premium de Joomla fruto de nuestro riguroso análisis, todas ellas presentadas sin ningún orden en particular.

Fontaine para Joomla

Si algo nos llamó la atención sobre esta plantilla de Joomla,Fontaine, es el esmero que se ha puesto en el cuidado y acabado de sus animaciones, cosa que salta perfectamente a la vista si nos paramos a ver su página de demostración. Los menús se despliegan de forma suave y las transiciones de las imágenes captan la atención del visitante de inmediato, todo ello gracias a que usa los últimos estándares CSS3 para tal fin.

Sin embargo, su aspecto y animaciones no son lo único digno de reseñar, pues es una de las pocas plantillas de Joomla que incorpora a la vez estilos personalizados para el módulo de blog o creación de contenidos K2 y para el componente de foros Kunena.

Fontaine, como muchas otras plantillas de Joomla basadas en el Warp Framework, está claramente orientada hacia las páginas web corporativas e incorpora secciones especiales tales como: “testimonios”, “preguntas frecuentes”, “nuestro equipo” o “servicios”.

Fontaine viene en 5 esquemas de colores básicos, pero podemos diseñar nuestros propios estilos en su editor avanzado, que además ofrece la posibilidad de modificar el ancho de las columnas de cualquiera de sus múltiples layouts. A la hora de realizar los estudios necesarios para escribir este post, nos sorprendió el ver que esto no es tan habitual como debería en las plantillas de Joomla.

Flex para Joomla

El principal fuerte de Flex es su page builder que nos permite crear estilos y páginas atractivas de forma muy sencilla, pues con solo “arrastrar y soltar” elementos usando el ratón podemos personalizar el diseño de cualquier sección de nuestra página web.

Flex es una plantilla de Joomla orientada hacia las tiendas que quieren capturar a su visitante con una muy buena impresión visual. Para ello usa un montón de añadidos que nos permiten dar nuestro toque personal: carruseles, reproductores de todo tipo de formatos de vídeo, mapas, formularios, relojes de “cuenta atrás”, testimonios de clientes, una gran librería de iconos y galerías de fotos responsive, entre otros.

También ofrece integración con AcyMailing, una gran herramienta para el marketing por correo electrónico, cerrando así una suite de e-commerce que convierte a esta plantilla de Joomla en una opción muy sólida si buscamos una tienda vistosa cuyo aspecto de que hablar.

Cabe destacar que, aunque está orientada para hacer una tienda online, ésta ofrece dos paquetes QuickStart: uno de ellos que incluye Virtuemart y otro que no.

Reviver para Joomla

Reviver es una de esas plantillas de Joomla que tiene un diseño en apariencia no tan vistoso como puedan tener otras de su gama de precios -pues opta por una aproximación al diseño más limpia y minimalista-, pero que suple esta carencia con un montón de funcionalidades de comercio electrónico de las que no todas las plantillas de Joomla pueden presumir.

Está orientada a una tienda multi-propósito y es capaz de incorporar varios lenguajes y divisas de forma muy sencilla, lo que hace que esta plantilla de Joomla sea ideal para el comercio internacional.

Sus menús y animaciones son suaves y posee tres tipos de sliders distintos, cosa que no es rara en una plantilla premium de Joomla, pero estos tres tienen algo en especial y es que no solo son responsive, sino que además están perfectamente programados para responder a los eventos de las pantallas táctiles, mejorando enormemente la experiencia de usuario en terminales móviles o tablets.

Diseñada para PHP7, lo que nos permitirá usar la versión más moderna de este lenguaje de programación e integrarlo con módulos de rendimiento como OPCache, que además de estar disponible en nuestros entornos de Hosting SSD para Joomla, es la herramienta de caché PHP más eficiente acorde a nuestros propios estudios de rendimiento, lo que hará que no solo nuestro hosting sea más rápido, si no que consuma mucho menos.

Reviver goza de un montón de herramientas para mejorar nuestra estrategia de comercio electrónico: nos ofrece la posibilidad de crear avisos flotantes (o popups) para que nuestros visitantes puedan suscribirse a nuestras ofertas, integra optimizaciones de SEO (por ejemplo: se asegura de que el texto que ven los buscadores al visitar la página esté ordenado por importancia), nos permite vincular una gran variedad de redes sociales de nuestra empresa y permite a los usuarios crear su “lista de deseos” para compartir con su familia o amigos.

Todo lo que mencionamos anteriormente, unido a que tiene una forma muy limpia de presentar productos con pestañas e interactuar con ellos mediante AJAX, hace que esta plantilla de Joomla sea la elección perfecta para aquellos que busquen una tienda online limpia, minimalista y eficiente.

Lighthouse para Joomla

Lighthouse fue pensada para páginas web de ONGs y de asociaciones caritativas, pero como muchas plantillas de Joomla, cuando fue progresando su desarrollo éste evolucionó a algo más.

Es minimalista, limpia y que es ideal para páginas de eventos, ya sean conciertos, meetups u otros movimientos benéficos. Para ello incorpora un calendario muy limpio, usable y fácil de navegar, así como un módulo de “cuenta atrás” que nos permitirá generar expectación para promocionar uno de nuestros próximos eventos.

Presenta varios estilos de color predefinido y la opción de crear uno personalizado, integrando además el constructor de menús MegaMenu que nos permite crear un sistema de navegación muy intuitivo en nuestra página.

Es liviana, lo que significa que es muy rápida, y para acentuar aún más este aspecto integra la compresión Gzip y la minificación de todos sus archivos CSS y Javascript.

Otra característica digna de mención es el gran número de shortcodes o “códigos cortos” que incluye esta plantilla de Joomla. Estos códigos son pequeños fragmentos de texto que podemos introducir a la hora de escribir cualquier contenido del sitio para que se conviertan en elementos visuales, todo ello sin requerir programación.

Algunos de estos elementos creados por los “códigos cortos” son listas “cebradas” (listas que alternan colores de una fila a la siguiente para mejorar la legibilidad),tablas de precios, listas con iconos, citaciones, listas de eventos adornadas con un calendario que muestra su fecha, tablas CSS3, listas de definiciones, recuadros de “etiquetas” para clasificar visualmente nuestro contenido, flechas, botones y togglesEsta gran variedad de herramientas creada por los shortcodes nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestro contenido con ayudas visuales para mejorar la accesibilidad, legibilidad y el tiempo de visita medio que invierte un usuario en nuestra página (pues cuanto mejor presentemos la información, más fácil será que se queden).

En este caso es buena idea repasar todos los elementos que ofrece la demostración de esta plantilla de Joomla, pues muchos “códigos cortos” y distribuciones de elementos de la página no pueden verse en su homepage.

Flatastic para Joomla

Flatastic tiene integración con Virtuemart para hacer una tienda online. Lo que la diferencia del resto son sus características centradas en mejorar la interfaz, así como la experiencia de usuario.

Para ello, esta plantilla de Joomla integra AJAX -que sirve para que la tienda no necesite recargar la página- en tareas tales como: gestionar nuestro carro de la compra, filtrar productos por características o navegar por los contenidos de una categoría usando el “scroll infinito” sin tener que ir avanzando páginas.

También ofrece la funcionalidad de “compra en una página” que hace que el proceso no requiera que nuestros clientes tengan que pasarse por varias pantallas para finalmente hacer un pedido. En general, las tiendas online tienen un proceso de checkout interminable repleto de formularios en el que nos piden todo tipo de datos; eso no nos va a pasar con Flatastic, la consolidación de un carrito es un proceso muy rápido.

Respecto a la optimización: aclarar que no hemos encontrado problema, pues es compatible con PHP7, y además, es una de las plantillas de Joomla que incorpora la precarga y optimización de imágenes al vuelo, sin importar si la estamos viendo en vista móvil o de escritorio.

FutureProspects para Joomla

El comercio electrónico es muy importante a día de hoy y por ello hemos empezado esta lista mostrado, antes de ésta, una retahíla de plantillas de Joomla centradas en ello. Ahora, sin embargo, vamos a introducir a FutureProspects, que está claramente orientada hacia el mundo empresarial y corporativo.

Si echamos un vistazo rápido a su página de demostración vamos a ver claramente por qué es ideal para páginas de empresa: tiene una interfaz limpia, concisa y que destaca nuestros productos o servicios de forma muy natural, dando además la opción de colocar mucha más información sobre nuestro negocio de forma discreta.

Precisamente para ello, FutureProspects ofrece la posibilidad de utilizar lo que se conoce como la “parrilla Bootstrap” (o Bootstrap grid en inglés), que es un formato de diseño que nos dará la oportunidadde crear páginas con hasta 12 columnas de anchura variable con la opción de añadirles hasta 2 barras laterales cuyas dimensiones también podremos modificar.

Nos permite personalizar nuestra marca de muchas maneras: podemos cambiar los logos, los iconos favicon, ajustar el blog a nuestras preferencias y hasta modificar las páginas de error y “en mantenimiento”, siendo esto último algo que no está presente en muchas plantillas de Joomla.

Aunque FutureProspects esté orientada hacia el mundo empresarial, como veréis en su página de demostración también es perfectamente válida para hacer páginas tipo blog o creativas, aunque en este caso tendremos que reducir la información de los menús para que el foco recaiga únicamente en nuestro contenido.

Industrix para Joomla

Industrix es una plantilla de Joomla que dice ser diseñada para hacer páginas industriales o corporativas, sin embargo, aunque no dudamos de que pueda cumplir bien ese propósito, nosotros le vemos más salida para páginas de prensa o eventos.

Decimos esto porque su vista tipo magazine presenta una forma fantástica de mostrar noticias, permitiendo tener una sección dedicada a tal fin. Además, podemos reforzar esto mostrando una selección de las noticias más relevantes o destacadas en nuestra página principal, de forma que, sin duda, atraerán inmediatamente la atención de cualquier visitante.

A esto se le une el hecho de que es una plantilla de Joomla muy optimizada, cosa que es importantísima para páginas de esta temática, ya que suelen atraer a un gran volumen de visitas. Presume de tener muy buenos resultados de rendimiento en Google, incluso antes de hacer ningún tipo de optimización para PageSpeed.

Respecto a las otras opciones de Industrix, destacamos que es multilenguaje, que tiene dos temas: claro y oscuro, su amplia selección de tipografías y el hecho de que posee un constructor de menús especial para la versión móvil.

No vamos a negar que esta sea una buena opción para el mundo industrial o corporativo, pero eso ya lo hacen otras plantillas de Joomla y nosotros no dejamos de ver el potencial de Industrial para hacer páginas de noticias -como ya hemos explicado-, o incluso para un portfolio elegante si usamos bien su versión oscura.

HLI para Joomla

Continuamos con las plantillas de Joomla para páginas corporativas, esta vez con HLI, que, a diferencia de las anteriores, más centradas en ofrecer una visión general de tu empresa e información sobre la misma, se especializa en mostrar toda la gama de productos y servicios que ofreces.

A todos los efectos parece una tienda, pero no lo es, ya que no tiene integración con Virtuemart. Sin embargo, es útil para todas esas empresas que necesitan mostrar sus productos sin necesidad de venderlos por internet. No hay muchas plantillas de Joomla que hagan esto, pero HLI lo consigue de forma sencilla y, al no tener Virtuemart, la velocidad de la página no sufre por este complemento que, en ocasiones, es un poco pesado.

Ofrece todas las opciones de configuración y personalización que esperamos: varias barras laterales, distintas paletas de colores, personalización de logos, personalización de favicon y posibilidad de establecer fondos distintos para cada categoría.

Además de todo lo anterior integra los componentes de Google Analytics y AllVideos, permitiéndonos este último mostrar cualquier formato de video y que éste se reproduzca de forma sencilla para cualquier visitante.

Eventus para Joomla

Eventus es una plantilla de Joomla diseñada específicamente para crear páginas de eventos o conferencias de todo tipo, cosa que queda bastante clara por su nombre y porque su propia demo nos da 5 versiones de homepage para este tipo de negocios segregados por sectores: gran conferencia, exposición de coches, evento deportivo de invierno, evento de caridad y desfile de moda.

Personalmente Eventus nos gustó mucho ya que está basada una de las plantillas gratis de Joomla más populares: Helix, que ya explicamos con anterioridad.

Por esto, incluye el page builder deHelix , muy apreciado por aquellos que quieren crear una página a base de usar el ratón, arrastrando los bloques que desean colocar y redimensionándolos sin tener que complicarse la vida con código CSS.

Además, incluye lo básico de Helix: Revolution slider, muchos iconos gracias a Font Awesome, estilo personalizado para K2 -el módulo de blog y creación de contenido para Joomla por excelencia- así como una gran librería de shortcodes.Eventus nos deja buen sabor de boca y su paquete QuickStart tiene mucho más contenido del que estamos acostumbrados a ver en las plantillas de Joomla, por lo que, si nos gusta el aspecto de alguna de las versiones de homepage que vemos en la página de demostración, sabed que podremos adaptar esta plantilla de Joomla para nuestra página web basándonos en su contenido demo de forma muy rápida.

SimpleKey para Joomla

Terminamos nuestra selección de 10 plantillas premium de Joomla con SimpleKey, que está especializada para páginas de portfolio o landing pages.

A lo largo de esta selección nos hemos centrado en plantillas para comercio electrónico, promoción de eventos o páginas corporativas, no solo porque son las que más demandan nuestros clientes, sino porque para crear landing pages, páginas de marca personal, o portfolios, SimpleKey es la respuesta que necesitamos.

SimpleKey es una plantilla de Joomla que implementa el efecto Parallax -muy de moda en el diseño web a día de hoy- y que nos permite tener toda la información en una única página que se va desplazando hacia abajo, presentándonos los datos de forma visual y desgranada, lo que ayuda a que nuestros visitantes se paren a leerlos.

Es una forma probada de mantener interesados a los usuarios, puesto que el hecho de no tener que recargar la página nos da más posibilidades de que éstos no la abandonen.

Esta plantilla de Joomla incluye herramientas para crear una página con efecto Parallax de columnas variables, perfectas para promocionar nuestro trabajo, equipos de personas o nuestro único producto estrella. Este hecho, combinado con la gran selección de shortcodes que tiene, nos permite diseñar páginas muy ricas y visuales en contenido que, sin duda, llamarán la atención de todos los que la vean.

Su contenido QuickStart es de calidad, cosa de apreciar en una plantilla de Joomla de estas características, ya que para que nuestra página nos quede bien es bueno coger una base como referencia y modificarla acorde a nuestras necesidades, aprendiendo de esta forma sus posibilidades tal y como las han usado sus propios diseñadores.

Cómo instalar una plantilla de Joomla

Tras mostrar nuestra selección de plantillas gratis y premium para Joomla vamos a explicar el proceso de instalación de una de ellas.

Para ello usaremos uno de nuestros hostings Joomla SSD, basados en cPanel y que son compatibles con PHP7 y OPCache. Estos alojamientos ya tienen preinstalado Joomla, así que podemos empezar a trabajar directamente, pero si necesitáramos instalarlo para un nuevo dominio podemos seguir el siguiente videotutorial que explica cómo hacerlo:

Antes de entrar en detalles vamos a explicar los distintos tipos de plantillas que hay en Joomla.

El primer tipo podríamos decir que es el normal , básicamente están formadas por un archivo zip que contiene los archivos del tema . Para poder añadir una de estas plantillas a nuestro Joomla necesitaremos tener una instalación del CMS ya hecha , así como datos de acceso al panel de administración de la herramienta.

, básicamente . Para poder añadir una de estas plantillas a nuestro Joomla , así como datos de acceso al panel de administración de la herramienta. El segundo tipo es conocido como las instalaciones QuickStart. Estas no son plantillas en sí, sino que se tratan de versiones ya empaquetadas de un Joomla completo que el proveedor del tema nos facilita. Por lo general, dichos paquetes contienen mucha información de demostración para que podamos ver cómo funciona el template por dentro y, así, nos hagamos más rápido con su funcionamiento. También es posible tomar el contenido de ejemplo “tal cual” y modificar los textos, imágenes, etc. con los nuestros propios. En estos casos no necesitamos un Joomla ya instalado, si no un hosting vacío sobre el que desplegaremos el paquete QuickStart.

"No es posible instalar un paquete QuickStart sobre un Joomla ya instalado"

Cómo instalar una plantilla de Joomla normal

Como ya indicábamos antes, para instalar una plantilla de Joomla necesitaremos varias cosas:

El archivo zip de la plantilla que queremos instalar.

que queremos instalar. Los archivos zip de los módulos que requiera la plantilla para funcionar. Por norma general, de existir, están en la propia página de descarga de nuestro tema.

que requiera la plantilla para funcionar. Por norma general, de existir, están en la propia página de descarga de nuestro tema. Una instalación de Joomla que esté funcionando de forma normal, así como los credenciales de acceso como administrador.

Si tenemos esto, el proceso de instalación de una plantilla es completamente sencillo e intuitivo. Lo único que puede causarnos confusión es que, al contrario que otros gestores de contenidos, en Joomla cualquier cosa que queramos instalar es un “componente”.

"Da igual que se llame plugin, template, component o extensión, el procedimiento es el mismo para todos y no debemos dejarnos confundir"

Para nuestro ejemplo hemos elegido Helium –de la que ya hablamos antes- así que nuestro primer paso será descargarla. Además necesitamos el módulo de Gantry Framework. Como ilustramos en la siguiente imagen, los dos archivos están disponibles en la página web de Gantry. En el ejemplo, señalamos con rojo el tema en sí y con azul el archivo del Gantry Framework.

"La plantilla está disponible para más CMS distintos a Joomla, es importante fijarse en que nos descarguemos la versión que nos interesa"

Una vez hagamos click en el botón de cada uno de los elementos señalados antes, nos descargaremos a nuestro ordenador dos archivos zip. Para saber cuál es cual solo nos tenemos que fijar con cuidado, pues los propios archivos de plantilla suelen tener en el nombre alguna de las siguientes palabras: template, theme o “tpl”. En la imagen señalamos en rojo el archivo de la plantilla y en azul el del framework.

Con los dos archivos descargados procedemos al siguiente paso, que es acceder a la interfaz administrativa de Joomla desde donde podremos instalar la plantilla. Para ello, asumiendo que tengamos ya Joomla instalado, tendremos que acceder a la dirección web de nuestro dominio y añadir al final del mismo “/administrator”. Si lo hacemos bien, veremos una pantalla de acceso como la que mostramos a continuación en la que tendremos que poner, como es natural, nuestro usuario y contraseña.

Al introducir usuario y contraseña seremos recibidos por la pantalla de inicio de la administración. Una vez aquí, para instalar nuestra plantilla de Joomla tendremos que hacer click en el menú “extensiones” que podremos ver en la parte superior de la pantalla (señalado con rojo en la imagen), y posteriormente en la opción “gestionar”, que saldrá desplegada del menú en el que hemos hecho click.

Al hacer click en gestionar accederemos a la pantalla de instalación de extensiones. Recordemos que desde aquí podemos añadir cualquier cosa a nuestro Joomla, ya sean componentes, plugins, módulos o plantillas. Como aclarábamos en nuestro análisis de la plantilla Helium, el primer paso que tenemos que dar es instalar el Gantry Framework. Para ello tenemos que pulsar la opción “seleccione un archivo” que vemos en la imagen rodeada de un recuadro rojo.

Al hacerlo, un diálogo nos preguntará cual es la plantilla de Joomla que queremos instalar. Buscamos el archivo que nos hemos descargado (en este caso se llama grav-pkg_gantry5_v5.4.19.zip) y continuamos, dejando a Joomla que procese la petición.

Tras unos escasos segundos Joomla nos informará de que la operación se ha realizado con éxito y volverá a la pantalla de instalación de componentes. En la captura podemos ver el mensaje de éxito y señalamos, de nuevo, el botón que vamos a usar para instalar la plantilla.

Al pulsar, nos preguntará de nuevo qué archivo queremos instalar. Elegimos el archivo zip de la propia plantilla -puesto que ahora ya tenemos instalados sus requisitos- y continuamos.

De nuevo, necesitaremos unos segundos para que se procese la instalación. Acto seguido, recibiremos un mensaje de confirmación en el que se nos avisará de que la template Helium ya está instalada. Una cosa digna de reseñar de este paso es que esta plantilla gratis de Joomla, tal y como aclarábamos en el análisis, tiene la posibilidad de importar contenido de prueba de forma automática, sin configuraciones extrañas ni complicaciones. En este tutorial vamos a hacerlo, para lo cual sencillamente tenemos que pulsar el botón que dice Install Sample Data que señalamos en la siguiente imagen.

El proceso es muy rápido y al terminar se nos informará de que ya está hecho. Por último, solo queda revisar que la plantilla se ha instalado correctamente y revisar si esta se ha activado, o, por el contrario, tenemos que hacerlo nosotros. Para ello vamos al menú superior de la administración de Joomla llamado “extensiones” y accedemos a la sección “plantillas”, tal y como señalamos en la siguiente imagen.

Al acceder tan solo tendremos que localizar la plantilla que hemos instalado y asegurarnos de que la estrella que figura al lado de su nombre está marcada en color amarillo. Si no es así, sencillamente tenemos que pulsar sobre ella para marcarla y dejar todo activado. Algunas plantillas, como es el caso de la que estamos comentando ahora, nos instalan más de una versión de su tema. Podemos elegir el que queramos y la diferencia suele ser que traen distintos estilos para empezar a hacer la página; en nuestro caso hemos elegido la opción “Helium – Home – Particles” porque nos gusta más su apariencia inicial.

Con esto hemos terminado de instalar una plantilla de Joomla gratuita. Ahora tan solo nos quedaría acceder a nuestra página y ver si el cambio ha tenido éxito. En nuestro caso así fue y al acceder a nuestra homepage nos reciben los vívidos colores de la plantilla Helium.

Hasta aquí el tutorial sobre cómo instalar una plantilla de Joomla. También podéis verlo en formato vídeo en nuestro canal de Youtube:

El proceso ha sido rápido y no nos ha dado ningún tipo de problema, dejándonos con una nueva -y fantástica- template que está lista para que nos pongamos manos a la obra, ya sea borrando el contenido de prueba y empezando de cero, o bien, editando lo ya existente y cambiando los textos, imágenes y referencias a las que necesite nuestro nuevo sitio web.

Cerramos este análisis confiando en que hayáis podido encontrar aquí una plantilla de Joomla que se adapte a vuestras necesidades u os anime a probar este potente CMS. Podéis confiar en que todos estos templates son seguros pues reciben actualizaciones regularmente. Esto los hace perfectos para poner en marcha alguno de vuestros proyectos.

Finalmente queremos invitaros a que nos transmitáis cualquier comentario o pregunta que os haya surgido a raíz de leer este artículo: ¿creéis que falta una plantilla para algún tipo de sector ?, ¿echáis de menos el análisis de un template en concreto?, ¿os habéis encontrado con problemas a la hora de instalar alguna de las que han sido analizadas?, de ser así, no lo penséis más y comentar en este artículo y estaremos encantados de ayudaros.