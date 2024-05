Importar instalaciones en Installatron

Hace unos días publicamos un post explicando lo que era Installatron y cuáles eran sus funcionalidades principales, pero ya habíamos publicado varios artículos para instalar Joomla Moodle y algunos CMS más utilizado. Aunque la mayoría de usuarios de Installatron lo utilizan como, lo cierto es que la aplicación es mucho más potente y nos permite hacer cosas muy chulas como gestionar actualizaciones, gestionar copias de seguridad o acceder sin contraseña al panel de administración del CMS. Pero…Pues que de forma nativay no podremos utilizarcon ella. ¿Existe alguna forma de solucionar esto? Pues precisamente es lo que vamos a explicar en este post:. Para empezar, debemos dirigirnos a nuestroy buscamos el icono de Installatron en la interfaz:Esto nos llevará al. Ahora vamos a buscar el CMS que vamos a importar, yo en este caso voy a buscar WordPress. Para esto puedes utilizar el buscador de arriba a la derecha o directamente buscarlo en el listado. El objetivo es, en este caso WordPress En la pantalla de la captura anterior debemos ir al botónque he marcado, pero debemos pulsar sobre el botón con las tres rayas que hay a la derecha del botón. Esto nos desplegará unas opciones, entre ellas tendremos, que es donde debemos pulsar.Ahora nos permitirá elegir si queremoso desde una cuenta diferente. Teóricamente, importar una instalación desde una cuenta diferente sirve para migrar webs de un plan de hosting a otro plan de hosting , siempre y cuando ambos casos sean servidores con cPanel. En la teoría es así, pero en la práctica este método de migración suele fallar bastante.En este caso seleccionamos “Desde esta cuenta” y pulsamos “Continuar” en su bloque. Ahora debemos elegir la ubicación exacta donde se encuentra la instalación que queremos. Esta parte es importante y debemos prestar mucha atención. En el desplegable de elegir dominio podemos elegir la dirección exacta: si es con HTTPS o sin HTTPS, si es con WWW o sin WWW, si es un dominio principal o subdominio, etc.… Si nuestro sitio web funciona en una carpeta del dominio o subdominio, debemos configurarlo en el campo “Ruta”:Una vez que tenemos esto configurado, pulsamos el botón “Importar” paraNormalmente, este proceso es instantáneo, es decir, no tarda unos seguros, como en el caso de la. Si tienes algún problema al, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico especializado 24/7 y te ayudaremos con tu problema.