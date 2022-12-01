¿Quieres crear un sitio web pero no tienes claro qué CMS utilizar? Seguramente estés dudando entre varias alternativas. En el mercado existen multitud de sistemas de gestión de contenido (CMS), pero a veces es difícil elegir la opción adecuada para construir tu sitio.

En este artículo, voy a intentar ayudarte a elegir la que mejor se adapte a tu proyecto y, para ello, voy a contarte cuáles son los mejores CMS después de WordPress, el rey de los gestores de contenido. ¡Allá vamos!

Características de los gestores de contenido (CMS)

Antes de empezar a listar los mejores CMS del mercado, creo que es interesante aclarar qué son este tipo de herramientas.

CMS son las siglas en inglés de "Content Management System" o, lo que es lo mismo, un sistema de gestión de contenido. Un CMS es una herramienta informática pensada para crear y gestionar un sitio web y su contenido de manera ágil y sencilla para el usuario. Dicho de otra manera, un CMS es una aplicación web que puedes utilizar en tu servidor para crear una sitio web completo sin necesidad de tener que escribir "a mano" todo el código que implica.

Antes de que existieran los CMS, la tarea de crear una web y mantenerla implicaba necesariamente tener altos conocimientos de código HTML, CSS, PHP o JavaScript. Además, las labores de actualización del contenido pasaban por realizar modificaciones manualmente sobre el código, lo que era un proceso en ocasiones lento y tedioso.

Para agilizar todo esto surgieron los CMS o gestores de contenido. Gracias a sus interfaces intuitivas y su facilidad de uso (algunas más que otras), es posible gestionar y actualizar sitios web de manera mucho más rápida. Además, gracias a los CMS, personas sin conocimientos avanzados de código pueden crear y mantener su propia página web, blog o tienda online.

Obviamente, tener conocimientos de desarrollo web va a ser una grandísima ventaja al utilizar algunos de los CMS que existen.

Cómo elegir el CMS adecuado

Cuando vas a empezar a desarrollar una web, sin duda una de las grandes preguntas que debes hacerte es: ¿qué CMS utilizo?

Por supuesto a veces, y aun existiendo los gestores de contenido, una opción es optar por hacer un desarrollo a medida. Ciertos tipos de webs así lo requieren si, por ejemplo, necesitan funcionalidades extremadamente concretas.

Pero aun así, pocos proyectos web se me ocurren que no puedan ser desarrollados con alguno de los mejores CMS que existen en el mercado. Sitios web corporativos, blogs, ecommerce, sitios web con membresía, plataformas de cursos, foros... Cualquiera de ellos puede hacerse con un CMS. La clave es saber cuál es el más adecuado para cada caso.

Algunos de los aspectos que tienes que tener en cuenta para elegir el mejor CMS son:

Cómo es su curva de aprendizaje: No es lo mismo empezar en el mundo de los CMS con Magento que empezar con WordPress. Tenlo en cuenta al elegir tu plataforma de gestión de contenido.

Cómo es su interfaz de gestión: Al crear y subir contenido, lo vas a hacer a través de una interfaz gráfica. Está claro que, cuanto mas intuitiva sea esta, más cómodo vas a estar utilizando el CMS.

Cómo gestiona los perfiles de usuario: Tienes que tener en cuenta si el CMS permite crear diferentes tipo de roles de usuarios, asignarles diferentes permisos, etc.

Qué formas tiene de categorizar el contenido el CMS: Es conveniente que te fijes en si puedes subir distintos tipos de contenido y crear categorías, etiquetas, etc., mediante las que organizarlo.

Cuál es su nivel de personalización: Todos queremos que nuestro sitio web sea único, por lo que al elegir un CMS es interesante que te permita personalizar cuantas más cosas mejor.

Si admite plugins o plantillas: Muchas veces el CMS que hayas elegido no viene con cierta funcionalidad de manera nativa. Esto no tiene por qué ser un problema si existe un plugin para ello que puedas instalar.

Cómo gestiona el SEO: Si quieres que los usuarios te encuentren, tienes que hacer un buen SEO. Con algunos CMS es más fácil que con otros, porque permiten configurar u optimizar más elementos.

Cómo es su consumo de recursos: Si tu web va lenta los usuarios se van a ir. Intenta elegir un CMS que optimice lo mejor posible los recursos de tu hosting.

Cómo de grande es su comunidad de usuarios: A todos nos ha pasado. Te surge una duda con respecto a cómo hacer cierta tarea en el CMS y acudes a internet. Si la comunidad de usuarios del CMS que utilices es grande, mayores serán las opciones de que encuentres una solución.

Su nivel de escalabilidad: Muchos proyectos nacen siendo un producto pequeño pero con el tiempo crecen y se convierten en grandes webs. Si tu CMS no te facilita ese crecimiento, quizás no es tu mejor opción.

Seguridad: No lo dudes y escoge un CMS cuyas actualizaciones sean frecuentes.

Precio: Muchas veces merece la pena pagar por un producto de buena calidad, pero también ten en cuenta que en el mundo de los CMS muchas de las mejores opciones son herramientas gratis y de código abierto.

Los mejores CMS del mercado

Tomar una decisión sobre cuál es el mejor CMS para crear tu sitio no es una tarea sencilla, ya que existen muchas y muy buenas opciones. Ahora que ya sabes qué aspectos tener en cuenta para elegir, voy a contarte cuáles son algunos de los mejores CMS del mercado.

WordPress

Aunque este artículo se centra en los mejores CMS después de WordPress, quiero repasar antes de nada las características generales del más grande de los gestores de contenido.

WordPress nació allá por mayo del año 2003 de manos de Matt Mullenweg y Mike Little como una herramienta orientada principalmente a la creación de blogs. Con el tiempo se ha convertido en el sistema más utilizado para crear sitios web de todo tipo, desde páginas web corporativas hasta tiendas en línea. Está desarrollado en PHP y MySQL y es de código abierto bajo licencia GPL.

Como usuario, puedes utilizar WordPress de dos maneras:

Por un lado, existe wordpress.com, que funciona como un servicio online en el que utilizar el CMS. En este caso no necesitas contratar alojamiento ni instalar WordPress por ti mismo. Eso sí, ten en cuenta que con esta opción las posibilidades de personalización son menores que comparadas con el siguiente método.

que funciona como un en el que utilizar el CMS. En este caso no necesitas contratar alojamiento ni instalar WordPress por ti mismo. Eso sí, ten en cuenta que con esta opción las posibilidades de personalización son menores que comparadas con el siguiente método. Por otro lado, está wordpress.org, que es el sitio web desde el que te puedes descargar el software de WordPress para instalarlo en tu hosting. En este caso tendrás control absoluto sobre la herramienta.

En cuanto a los requisitos recomendados para utilizar WordPress, según su documentación oficial (en el momento de escribir este artículo) es recomendable que el servidor en el que lo vayas a instalar sea compatible con:

PHP 7.4 o superior

MySQL 5.7 o superior / MariaDB 10.3 o superior

Nginx o Apache con el módulo mod_rewrite

HTTPS

Si quieres asegurarte de que cumples estos requisitos, puedes contratar uno de los planes de hosting para WordPress que tenemos en Raiola Networks.

Si bien es cierto que WordPress es una herramienta de código abierto y gratuita que te puedes descargar e instalar en tu servidor, en wordpress.com existen también planes de pago desde 4€ al mes que ya incluyen el alojamiento y un dominio gratis durante un año.

Como te decía, WordPress empezó siendo un CMS destinado a crear blogs, pero con el paso del tiempo fue evolucionando a lo que es ahora: un CMS muy completo con el que puedes crear prácticamente cualquier tipo de sitio web. Por ejemplo, gracias a WooCommerce, uno de los plugins más famosos para tiendas online en WordPress, puedes crear una tienda completa y altamente personalizable.

En cuanto al tema de la personalización, WordPress permite instalar plantillas y plugins para cambiar el aspecto de tu web y añadirle funcionalidades:

Los "themes" o plantillas sirven para modificar el aspecto visual de la web y funcionan independientes al contenido. Es decir, puedes cambiar la plantilla de tu WordPress sin que ello afecte al contenido que tengas ya creado.

sirven para modificar el de la web y funcionan independientes al contenido. Es decir, puedes cambiar la plantilla de tu WordPress sin que ello afecte al contenido que tengas ya creado. Los plugins son "mini herramientas" que añaden funcionalidades extra a WordPress. Por ejemplo, existen plugins para añadir un sistema de chat, para mejorar el SEO, para crear tiendas online, para optimizar imágenes, etc.

WordPress cuenta con un repositorio de plugins y themes gratuitos que puedes instalar y utilizar en tu sitio web, aunque también existen plugins y plantillas de pago. También cuenta con un sistema de comentarios integrado y un sistema de roles de usuario.

Si hablamos del nivel de dificultad, WordPress es uno de los CMS más amigables. Resulta sencillo de entender y utilizar para usuarios medios y avanzados y es fácil de aprender para usuarios principiantes. Además, la comunidad de WordPress es enorme y es muy fácil encontrar respuestas en internet a posibles dudas que te vayan surgiendo.

Sin duda, WordPress suele ser una de las mejores opciones al escoger un CMS. Su cuota de mercado (más de un 40%) así lo indica, ya que es con mucha diferencia el CMS más utilizado del mundo.

Joomla

En agosto de 2005 surge Joomla como evolución de otro CMS llamado Mambo Open Source. La compañía australiana Miro era la propietaria de Mambo pero, por diferencias con los desarrolladores, el proyecto se bifurca y es cuando surge Joomla. Sin embargo no es hasta septiembre cuando se lanza la primera versión estable de este CMS.

Joomla es un CMS muy versátil que puede utilizarse para muchos tipos de sitio web. De hecho, tal y como figura en su propia documentación, Joomla puede ser utilizado para sitios como:

Sitios web corporativos, intranets o extranets

Sitios web de pequeños negocios

Sitios de revistas o periódicos online

Ecommerce

Al igual que WordPress, Joomla está desarrollado con PHP y puede utilizar MySQL o PostgreSQL para las bases de datos. También es de código abierto con licencia GPL.

Para poder utilizar Joomla con un rendimiento adecuado es necesario cumplir una serie de requisitos recomendados (en el momento de escribir este artículo), que según la web oficial son:

PHP 8.0 (mínimo 7.2.5)

MySQL 5.6 o superior o PostgreSQL 11.0 o superior

Servidor Apache, Nginx o Microsoft IIS

Joomla es un CMS gratuito, el cual puedes descargar desde su web oficial e instalarlo en tu hosting. Aunque, si te resulta más cómodo, siempre puedes utilizar uno de nuestros hosting con Joomla ya preinstalado.

Actualmente, Joomla está en el top 5 de CMS más utilizados según W3Techs y es que, como ya te dije, es un gestor de contenidos muy versátil y que puedes utilizar aunque no tengas grandes conocimientos técnicos. Es relativamente fácil de aprender a manejar aunque puede que te resulte un poco mas denso que WordPress.

Su sistema de gestión del contenido (publicación de artículos, etc.) es bastante flexible, pero puede que no te resulte tan intuitivo como el de WordPress. Por otro lado, la gestión de usuarios en Joomla es más avanzada y con más posibilidades.

Aunque es un CMS muy completo, a veces puede que necesites alguna funcionalidad extra que no viene por defecto en Joomla. Para ello existen las extensiones, que vienen siendo algo parecido a los plugins en WordPress. Instalando extensiones puedes ampliar las funcionalidades del CMS y las hay de 5 tipos:

Componentes: Son las extensiones más complejas y tienen una parte pública (visible en el front-end de la web) y una privada en el panel de administración.

Son las extensiones más complejas y tienen una parte pública (visible en el front-end de la web) y una privada en el panel de administración. Módulos: Son extensiones mas livianas, también llamadas cajas o "boxes", que pueden situarse en diferentes partes de las páginas y suelen estar ligadas a un componente.

Son extensiones mas livianas, también llamadas cajas o "boxes", que pueden situarse en diferentes partes de las páginas y suelen estar ligadas a un componente. Plugins: Los plugins en Joomla son un tipo especial de componente que funcionan como controladores de eventos. Es decir, cuando se dispara un evento el plugin realiza una determinada acción.

Los plugins en Joomla son un tipo especial de componente que funcionan como controladores de eventos. Es decir, cuando se dispara un evento el plugin realiza una determinada acción. Plantillas: Sirven para cambiar el aspecto visual de la web y definen las posiciones en los que irán situados los módulos.

Sirven para cambiar el aspecto visual de la web y definen las posiciones en los que irán situados los módulos. Idiomas: Son básicamente paquetes de idiomas que afectan tanto a la parte pública de la web como a la interfaz de administración.

Actualmente, existen más de 6.000 extensiones para Joomla que puedes utilizar. Sin ser una mala cifra, todavía esta lejos del gran ecosistema de plugins con el que cuenta WordPress.

En definitiva, Joomla es un clásico en el mundo de los gestores de contenido y, sin duda, es una muy buena opción para crear tu sitio web. Eso sí, antes de empezar a utilizarlo te recomiendo que valores aspectos como la facilidad de uso y el nivel de personalización. Si tienes alguna duda, también puedes visitar este post sobre qué es Joomla.

PrestaShop

Es una de las herramientas de gestión de contenido orientadas al ecommerce más conocidas del mundo. PrestaShop nació en el año 2007 gracias a Igor Schlumberger y Bruno Lévêquecon con la idea de hacer más accesible el comercio electrónico tanto a pequeñas como a grandes empresas.

Este CMS es gratuito y está desarrollado en PHP, MySQL y Smarty (un motor de plantillas para PHP) y es de código abierto.

Para instalar PrestaShop en tu hosting la propia compañía recomienda una serie de características para su correcto funcionamiento:

Servidor web Apache 2.2 o superior o Nginx.

PHP 7.1 o superior.

MySQL 5.6 o superior.

Acceso FTP

Configurar los parámetros 'memory_limit' en '256M' y ' upload_max_filesize ' en '16M' dentro del archivo 'php.ini'.

' en '16M' dentro del archivo 'php.ini'. Certificado SSL .

. Extensiones de PHP : CURL, DOM, Fileinfo, GD, Intl, Mbstring, Zip, Json, iconv, MemCached, Apcu, OpCache.

Si quieres ir a lo fácil y no preocuparte ni siquiera de instalar el CMS puedes contratar uno de de los planes de hosting PrestaShop de Raiola.

PrestaShop es completamente gratis, pero tienes que tener en cuenta que muchos de los addons que hay disponibles para utilizar son de pago.

Como su propio nombre indica es una herramienta especializada en tiendas online y por lo tanto pensada para tener el control en todos los aspectos de la misma. De esta manera, con PrestaShop puedes:

Configurar diferentes métodos de pago con el addon 'PrestaShop Checkout' (gratuito).

con el addon 'PrestaShop Checkout' (gratuito). Gestionar los envíos (impuestos, métodos de envío, empresas de transporte, etc).

(impuestos, métodos de envío, empresas de transporte, etc). Vender productos digitales.

Trabajar con la moneda que elijas y vender a todo el mundo.

Tener un sistema de descuentos integrado.

integrado. Llevar un registro de estadísticas de tu tienda online.

de tu tienda online. Gestionar el stock de tu tienda.

Puede que te estés preguntando cuándo utilizar PrestaShop y no por ejemplo WordPress + WooCommerce.

Para empezar WooCommerce es un plugin que extiende las funcionalidades de WordPress para convertirlo en una tienda online, mientras que PrestaShop ya es un CMS de tienda online. Esto no quiere decir que no puedas utilizar WooCommerce pero si que es cierto que en algunas funcionalidades PrestaShop lo supera ya que ha sido creado con ese propósito.

Por otro lado podría decirse que el combo WordPress + WooCommerce es adecuado para sitios de venta online no demasiado grandes mientras que con PrestaShop podrás abarcar una tienda online con muchísimos productos.

Al igual que otros CMS PrestaShop cuenta con un sistema de 'templates' o plantillas con las que personalizar la apariencia visual de tu tienda, además de los ya mencionados 'addons'. De esta manera podrás personalizar la tienda online según tus gustos y necesidades.

En cuanto a la facilidad de uso PrestaShop suele ser una herramienta con una curva de aprendizaje más pronunciada que la de sus competidores. Si eres un usuario principiante puede que de primeras no te resulte tan fácil de usar. De todos modos también cuenta con una gran comunidad e incluso con un sistema de soporte si estas dispuesto a pagar un coste adicional.

Resumiendo: si vas a crear tu tienda online y no te importa invertir algo de tiempo en aprender a utilizar la herramienta, PrestaShop puede ser una opción muy potente. Además tendrás control absoluto sobre todos los aspectos de tu tienda.

Drupal

En el año 2000 Dries Buytaert y Hans Snijder crearon una red inalámbrica y un sitio web interno que les permitía compartir noticias e información entre ellos y otros estudiantes de la Universidad de Anwerp. Así nació Drupal, nombre que viene de la palabra holandesa 'druppel' que significa gota (de ahí el logotipo). En el año 2001 se produjo el lanzamiento de la primera versión de este CMS.

Drupal es una herramienta gratuita y 'open source' (de código abierto) con licencia GNU/GPL y te la puedes descargar desde su sitio web para empezar a utilizarla. Está desarrollado en lenguaje PHP y MySQL para las bases de datos.

Los requisitos recomendados de Drupal según la web oficial son:

Servidor Apache, Nginx o Microsoft IIS.

PHP 8.0 o superior.

MySQL (5.7.8 o superior), MariaDB (10.3.7 o superior), o Percona Server (5.7.8 o superior).



Drupal es un CMS multipropósito y que trabaja de forma modular, con el que es posible desarrollar cualquier tipo de sitio web. Es muy flexible y ofrece bastantes posibilidades de configuración y personalización. Soporta la instalación de plugins o extensiones (en Drupal se llaman módulos) pero para la mayoría no te quedará más remedio que pasar por caja.

Tiene soporte para sitios web multi-idioma y goza de una buena reputación en cuanto a seguridad.

Por otro lado si eres un usuario principiante has de saber que Drupal quizás te resulte algo complicado de manejar. Además quizás no es la mejor opción para sitios web sencillos o pequeños, mas bien está pensado para grandes proyectos con un nivel de exigencia más elevado.

Si has decidido darle una oportunidad a Drupal y quieres probar las ventajas de este potente CMS, échale un vistazo a nuestros planes de hosting para Drupal.

Magento

Magento es otro de los clásicos en esta lista de mejores CMS. Esta plataforma surgió en 2008 en California gracias a la empresa Varien Inc. Tres años más tarde, en 2011 fue adquirida por eBay y finalmente en mayo de 2018 es Adobe quien se hace con Magento.

Si vas a instalar Magento en un servidor tienes que saber que los requisitos recomendables para utilizarlo son:

Servidor web Apache 2.4 o superior o Nginx

PHP 7.3 o superior

MySQL 8.0 o superior

Certificado SSL

Magento es un CMS que está pensado para la creación de tiendas en línea, siendo en este sentido similar a PrestaShop. Una de las grandes diferencias con respecto a otros CMS para tiendas online es que Magento es probablemente la herramienta más potente que te puedes encontrar. En consecuencia a lo anterior es posible que si no tienes demasiada experiencia en el mundillo de los CMS y de los sitios web de comercio electrónico, Magento te resulte de primeras algo complicado. La complejidad de la herramienta hace que las opciones de personalización sean enormes, pero también hace que no sea apta para todos los públicos. De todos modos si quieres ver más en profundidad detalles de este CMS puedes echar un vistazo a nuestro artículo sobre qué es Magento.

Como en todos los gestores de contenido, en Magento también es posible extender las funcionalidades gracias a las extensiones. Actualmente hay disponibles alrededor de 4.000 extensiones para Magento. En cuanto a la personalización del aspecto visual Magento cuenta con temas que puedes instalar, pero es cierto que no hay tanta variedad como en otros CMS.

En términos de rendimiento Magento destaca para bien. Está pensada para proyectos grandes y es ahí cuando más notarás esta ventaja. También es una plataforma con la que puede estar tranquilo en cuanto a la seguridad, ya que las actualizaciones son frecuentes en este sentido.

Sin ninguna duda Magento es una de las mejores opciones para crear tu tienda online, siempre y cuando seas consciente de que vas a tener que invertir tiempo y tener ciertos conocimientos para mantenerla.

Shopify

En 2004 Tobias Lütke, Daniel Weinand y Scott Lake fundan Shopify como necesidad a la creación de un sitio web de venta online de equipos de snowboard. Años después (en 2006), Shopify fue lanzado oficialmente como plataforma.

Shopify se ha convertido con el paso de los años en una herramienta muy popular. Tanto es así que según datos de W3Techs es el 2º CMS más utilizado y esto es debido en parte que es extremadamente fácil de usar.

En este punto, tengo que aclarar que Shopify no es un CMS como tal sino más bien una herramienta de creación de sitios web, en este caso, de tiendas online. De todos modos, he decidido incluirlo en esta lista de mejores CMS porque es una plataforma muy popular entre los usuarios.

Existe una gran diferencia entre los CMS de tienda online 'clásicos' como PrestaShop, Magento o WooCommerce y herramientas como Shopify y es que este último es una plataforma 100% online. Al estar basada en la nube, para utilizar Shopify no necesitas descargarte nada, ni contratar un hosting ni siquiera un dominio. De esta manera, los únicos requisitos que tienes que cumplir son registrarte en su plataforma y pagar la cuota mensual. Así de sencillo.

¿Y cuanto cuesta Shopify? Actualmente existen tres tipos de plan que puedes contratar y que van desde los 27€ al mes hasta los 289€ al mes. Las principales diferencias entre estos planes son el número de cuentas para personal, las sucursales para inventario, los tipos de informes, las tarifas de envío calculadas por terceros o las automatizaciones.

Además de la tarifa mensual, Shopify también te cobra una comisión por cada venta. El porcentaje de esta comisión será mayor cuanto más básico sea el plan que contrates. Por supuesto tendrás un servicio de soporte 24h. a tu disposición por si tienes dudas con algún aspecto de tu tienda.

Puede que estés pensando en la comodidad que te proporciona usar Shopify, y en parte es cierto ya no tienes que preocuparte por instalar nada, ni por tener conocimientos técnicos. De hecho, podrás tener tu funcionando tu tienda online relativamente rápido.

Pero todo tiene desventajas. Si buscas poder personalizar al máximo tu tienda o gestionar al detalle tus productos, Shopify no es tu opción. Sí es verdad que en Shopify existen plantillas de pago, pero seguramente te encuentres con otras tiendas con una apariencia muy similar a la tuya. O quizás no puedas crear tantas variaciones en los productos como querías. En ese sentido, plataformas como WooCommerce superan claramente a Shopify.

Lo mismo pasa con el SEO. Con Shopify estarás limitado en muchos aspectos porque tendrás que adaptarte a la propia estructura de la herramienta, y aunque sí que permite modificar ciertos aspectos (textos, descripciones de productos, metadatos) no podrás apoyarte en un blog con artículos que potencien el SEO de tu tienda (por poner un ejemplo).

En cuanto al precio, el principal inconveniente son las comisiones por venta y el hecho de estar pagando a veces por cosas que realmente no necesitas. Es cierto que, aunque CMS como PrestaShop o WooCommerce son gratis, tienes que pagar un hosting, dominio y en ocasiones algún que otro plugin. La ventaja es que pagarás por lo que necesitas en cada momento y podrás escalar tu tienda a tu ritmo.

Otro detalle importante es que con Shopify realmente tu tienda online está en manos de terceros. Si el día de mañana quieres migrarla a otro servicio, sencillamente no vas a poder.

En resumen y bajo mi punto de vista, Shopify solamente debería ser tu opción si tus conocimientos técnicos son muy básicos y necesitas tener ya en funcionamiento tu tienda online y que además sea muy fácil de usar. Para el resto de casos, sin duda hay opciones mejores como las ya mencionadas PrestaShop, Magento o la combinación de WordPress + WooCommerce.

Wix

Wix fue creada en 2006 por los israelíes Avishai Abrahami, Navad Abrahami y Giora Kaplan y usaba una plataforma basada en Adobe Flash. En marzo del año 2012 lanzaron un nuevo constructor de sitios basado ya en HTML5 que fue un completo éxito.

Al igual que Shopify, Wix es una plataforma basada en la nube y con la que no necesitas preocuparte por contratar un hosting e instalar la herramienta. Simplemente tienes que contratar alguno de sus planes y empezar a crear un sitio web.

Actualmente se encuentra en el tercer puesto de los CMS más utilizados según datos de W3Techs, y es que al igual que Shopify es una herramienta extremadamente fácil de usar y es por ello muy popular entre los usuarios menos experimentados. Al igual que pasa con Shopify, Wix tampoco es un CMS al uso. También he decidido mencionarlo en este artículo sobre los mejores CMS ya que a veces es considerado como tal (por ejemplo en los rankings de W3Techs).

Como te decía, para utilizar Wix tienes que contratar alguno de sus planes. Están divididos en 'Planes para páginas web' y 'Planes de negocios y ecommerce'.

Los 'Planes para páginas web' van desde los 5,50€ al mes del plan 'Conectar dominio' hasta los 29€ al mes del plan VIP. Todos los planes incluyen 1 dominio gratis durante 1 año a excepción del plan 'Conectar dominio' el cual además te incluye publicidad de Wix en tu plataforma.

van al mes del plan 'Conectar dominio' hasta los 29€ al mes del plan VIP. Todos los planes incluyen 1 dominio gratis durante 1 año a excepción del plan 'Conectar dominio' el cual además te incluye publicidad de Wix en tu plataforma. Los 'Planes de negocios y ecommerce' están indicados para que crees tu tienda online y van desde los 20€ al mes del plan 'Business básico' a los 44€ al mes del plan 'Business VIP'.

Todos sus planes incluyen un servicio de atención al cliente 24/7 para que puedas resolver tus dudas con respecto a esta plataforma de gestión de contenido.

En cuanto a las desventajas de Wix, la situación es muy similar a la de Shopify. Realmente tu sitio web o tienda está en manos de terceros y si en un futuro quieres migrar a otra plataforma, vas a tener un problema.

A nivel de personalización, este tipo de gestores de contenido como Wix o Shopify no tienen nada que hacer contra herramientas como WordPress. En Wix tienes a tu disposición un gran número de plantillas para elegir, las cuales puedes después personalizar a tu gusto, pero una vez hayas elegida una no podrás cambiarla.

En temas de SEO podrás realizar ciertos ajustes básicos para optimizar el contenido de tu tienda con respecto al posicionamiento, pero nada comparable a lo que puedes hacer en otros CMS como WordPress. De todos modos, te dejo un artículo por si quieres conocer más en detalle las diferencias entre Wix y WordPress.

Llegados a este punto, te digo lo mismo que con Shopify: si eres un usuario con pocos conocimientos técnicos, quieres tu web funcionando ya mismo y no te importa sacrificar el nivel de personalización y optimización, puede que Wix sea tu opción. Pero si buscas algo más potente, personalizable y escalable es mejor que busques otro CMS.

Conclusión

En este artículo te he hablado sobre los mejores CMS del mercado y los más utilizados. De todos modos, existen decenas de CMS que puedes utilizar para crear tu sitio web y empezar a subir contenido. La decisión definitiva sobre cuál elegir está en tus manos, pero espero que el contenido de este post te sirva para tomar una decisión.

Ya has visto que hay muchas opciones y muy diferentes: desde CMS muy potentes de código abierto que te puedes descargar de manera gratuita hasta soluciones basadas en la nube que te pueden servir si tus conocimientos son escasos.

Lo que está claro que la elección del mejor CMS es una decisión clave al empezar tu proyecto. Si te has quedado con alguna duda o quieres recomendar algún otro CMS, no lo dudes y ¡deja un comentario! 😃