¿Qué es PrestaShop y cuáles son sus principales características?
Si te dedicas al mundo del comercio sabes que tener un buen local, ubicado en la mejor zona y ornamentado de forma profesional, es sinónimo de éxito.
¿Qué pensarías si te digo que puedes tener tu propia tienda online por lo que pagas por un menú del burger al mes? Con PrestaShop lo tienes en tu mano y sin necesidad de ser un gurú de la tecnología.
No te hablo de un sitio web amateur de aspecto poco agradable. Te propongo ofrecer a tus clientes un ecommerce super profesional y personalizable, tanto en el aspecto visual como a nivel de gestión; el mismo que usan miles de negocios correctamente digitalizados que facturan decenas o cientos de miles al mes.
Si te hablo de PrestaShop quizás te suene (o no). Por ello, el objetivo de este artículo es adentrarte desde cero en este completo y gratuito gestor de contenidos (CMS) específico para tiendas virtuales.
- ¿Qué es PrestaShop realmente?
- ¿Qué necesitas para tener ya tu tienda PrestaShop online?
- Características y funciones generales de PrestaShop
- PrestaShop es gratuito
- PrestaShop es un CMS de código abierto
- PrestaShop está pensado para todo tipo de tiendas online
- PrestaShop permite vender a todo el mundo
- PrestaShop es altamente personalizable
- PrestaShop es responsive: se adapta a cualquier dispositivo
- PrestaShop permite controlar el stock de tu tienda de forma sencilla
- PrestaShop ofrece amplia variedad de métodos de pago
- Quién puede usar PrestaShop
- Primeros pasos por la interfaz de PrestaShop
- Gestionar pedidos
- Gestionar catálogo y productos
- Gestionar clientes
- Atención al cliente
- Registro de estadísticas
- Personalizar módulos (funciones)
- Personalizar diseño
- Personalizar transporte (envíos)
- Personalizar formas de pago
- Personalizar países (Internacional)
- Marketing
- Configurar parámetros del ecommerce
- Configurar parámetros avanzados
- Módulos o addons, ¿qué son?
- Templates o temas, ¿para qué sirven?
¿Qué es PrestaShop realmente?
PrestaShop es un CMS específico para ecommerce desarrollado en PHP. Se trata de un software gratuito y open source que permite crear desde cero tiendas online y gestionarlas de forma simple y totalmente profesional.
Esta completa aplicación nació en 2007 con su versión 1.0. A día de hoy ha sido mejorada con varias actualizaciones a lo largo de sus diferentes versiones, lo que permite a esta herramienta contar en la actualidad con más de 300 funcionalidades, situándose (según w3techs.com) en sexta posición dentro de las aplicaciones de comercio electrónico en el momento que escribo este artículo, con aproximadamente 300.000 instalaciones y subiendo.
Una vez instalado, verás que PrestaShop cuenta con dos "partes": una pública (frontend), que será visible por todo el mundo donde los usuarios podrán ver el catálogo, comprar, etc.; y otra parte privada (backend o back office), donde únicamente los usuarios con permisos de acceso a la aplicación podrán acceder a gestionar la tienda desde dentro.
Internamente tendrás una parte privada, lo que se conoce como el back office, que será tu panel de control, donde tendrás acceso a gestionar varias funciones de la plataforma que veremos detenidamente más adelante.
¿Qué necesitas para tener ya tu tienda PrestaShop online?
Si las tiendas físicas han de contar con un local y un nombre para ofrecer sus productos a sus potenciales clientes, las tiendas online necesitan de un alojamiento web y un dominio para exactamente lo mismo.
La diferencia es que el alquiler o compra de un local físico suele suponer una suma elevada, a veces incluso prohibitiva, mientras que los planes de hosting para PrestaShop están al alcance de todo el mundo. Te recuerdo que todos nuestros planes hosting incluyen registro de dominio gratis, échales un ojo y si tienes cualquier duda péganos un toque y lo vemos tranquilamente.
Una vez contratado tu Hosting PrestaShop SSD, no tendrás que instalar la herramienta porque te la damos ya totalmente instalada con su base de datos y todos los archivos necesarios, como por arte de magia. Sin un solo clic, sin que tengas que contratar un desarrollador y sin necesidad de que tengas conocimientos previos en administración de ningún sitio web. Sublime, ¿no? Una forma muy sencilla de construir desde cero tu propio negocio digital.
Si no cuentas con uno de nuestros planes de PrestaShop que incluyen el propio CMS ya instalado por defecto, puedes aprender cómo instalar PrestaShop paso a paso.
Y ahora que ya tienes una base de qué es PrestaShop, ¿qué?
Ahora empezaremos a ver qué funciones y características vas a tener a tu disposición en tu plataforma PrestaShop ya instalada, para que puedas configurarlas a tu gusto y empieces a vender desde ya.
Características y funciones generales de PrestaShop
Te cuento a continuación cuáles son para mí y por qué las mejores características y funciones que hacen de este CMS uno de mis favoritos para crear y gestionar un comercio electrónico.
PrestaShop es gratuito
A diferencia de otros tipos de software específicos para ecommerce, PrestaShop es una plataforma gratuita, lo que supone una de sus mayores ventajas. Si bien es cierto que existen cientos de módulos o plantillas de pago, hay muchos recursos gratis disponibles para que puedas crear tu comercio electrónico totalmente profesional sin tener que invertir un euro.
PrestaShop es un CMS de código abierto
Al ser una plataforma de código abierto (open-source), cualquier persona puede modificarla a su gusto. Ten en cuenta que para realizar este tipo de intervenciones a nivel de aplicación es necesario tener los conocimientos necesarios o bien optar por contratar a un desarrollador que lo haga por ti. Existen otras aplicaciones de código abierto, como Drupal, que también te permiten crear una plataforma tipo ecommerce con similares funcionalidades, pero son quizás más complejas de utilizar si no tienes conocimientos avanzados.
PrestaShop está pensado para todo tipo de tiendas online
Tanto si tienes una pequeño comercio con una cantidad de referencias reducida como si cuentas con un gran ecommerce con decenas de miles de referencias, PrestaShop está hecho para ti. Esto se debe a que está pensado precisamente para abarcar todo tipo de necesidades y perfiles de usuarios.
Siempre que tu tienda tenga una cantidad elevada de referencias, mi recomendación es que optes siempre por la plataforma PrestaShop, aunque es normal no tener claro qué aplicación o CMS usar para crear tu primera tienda online.
PrestaShop permite vender a todo el mundo
Si quieres llevar un paso más allá tu negocio y vender productos fuera de tu ciudad, comunidad autónoma o país, PrestaShop pone a tu disposición todo tipo de divisas, impuestos y e idiomas para que de una forma muy sencilla puedas orientar tu tienda a todos los países que desees.
Esta es una de las funciones más potentes de PrestaShop, ya que en pocos clics puedes importar idiomas, divisas, impuestos, provincias y localidades de prácticamente todo el mundo, lo que te permitirá llevar tu negocio a donde quieras.
PrestaShop es altamente personalizable
Además de su código abierto, PrestaShop cuenta con una gigantesca comunidad detrás. Esto implica que cada vez aparecen nuevos módulos (funciones) que puedes instalar en tu tienda: actualmente hay más de 2000 y subiendo. Prácticamente todo tipo de funcionalidad que requieras para tu ecommerce va a estar ya creada en forma de módulo, ya sea gratuito o de pago.
PrestaShop es responsive: se adapta a cualquier dispositivo
Ofrecer a tus potenciales clientes una tienda que adapte su diseño automáticamente al dispositivo desde el que acceden (PC, tablet o smartphone) es de vital importancia para tener un negocio de éxito.
Cada vez son más los usuarios que compran directamente desde el teléfono y es necesario facilitarles las cosas contando con una versión de tu tienda para este tipo de dispositivos. PrestaShop lo hace solo, ya que es una aplicación mobile-friendly.
A mayores, hay que tener contentos a los buscadores, que van a ser quienes por lo general nos traigan tráfico de calidad. Desde 2015 el algoritmo de Google ha favorecido a las webs responsive y ha mandado a las catacumbas a webs obsoletas que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos.
PrestaShop permite controlar el stock de tu tienda de forma sencilla
Otro de los puntos más fuertes de PrestaShop es su potente y a la vez sencillo sistema de control de stock. Incluso podrás sincronizarlo con tu almacén o tienda en tiempo real. Te permitirá añadir tu catálogo y marcar el número de unidades disponibles para cada ítem, facilitando su gestión y control en todo momento.
PrestaShop ofrece amplia variedad de métodos de pago
Las opciones en cuanto a formas de pago que vas a poder ofrecer a tus clientes son infinitas: tarjeta de crédito/débito, PayPal, envío contrarreembolso, Stripe, transferencia bancaria... ¡hasta criptomonedas! Está en tus manos elegir qué métodos activar en tu ecommerce: en pocos clics podrás configurarlos desde tu aplicación.
Quién puede usar PrestaShop
PrestaShop es una plataforma que nace con la idea de facilitar la digitalización y crecimiento de su negocio a cualquier propietario de un comercio tradicional. Por tanto, el uso de este CMS está pensado para un perfil de usuario no necesariamente técnico. Dicho de otra forma, si tienes un ordenador con conexión a internet y no te pierdes usando software básico en tu PC, el manejo de PrestaShop no tendría que suponer un problema para ti, ya que su curva de aprendizaje es bastante sencilla.
Como con cualquier otro programa con el que te hayas enfrentado, al principio verás que tienes un sinfín de opciones a tu disposición en tu panel de gestión, pero realmente no vas a usarlas todas y tu uso diario habitual será prácticamente un A-B-C. A diferencia de otro tipo de plataforma, como puede ser Joomla, PrestaShop es visualmente mucho más agradable e intuitivo. Es, junto a WooCommerce, la plataforma ideal para crear tu comercio electrónico optimizado para motores de búsqueda.
Primeros pasos por la interfaz de PrestaShop
Una vez instalado PrestaShop, podrás acceder el back office de la aplicación, desde donde gestionarás tu tienda. Vamos a ver punto por punto para qué sirve cada una de las funciones que ofrece este completo gestor ecommerce en su panel.
Gestionar pedidos
- Pedidos: En este apartado del panel podrás revisar y gestionar los pedidos que hayan realizado los visitantes de tu tienda, con sus datos de facturación y envío, su estado, el importe total, el número y tipo de ítems, su fecha, referencia, etc.
- Facturas: Además de acceder al historial de facturas generadas por el propio software de forma automática para cada pedido, podrás configurar a tu gusto diferentes opciones para personalizar al máximo tus facturas.
- Facturas por abono: Se mostrarán aquí las facturas que generes ante una posible devolución por parte de un cliente. Serán archivos PDF que se mostrarán automáticamente en esta sección.
- Albaranes de entrega: Se generarán automáticamente cuando cambies el estado de un pedido a pedido en curso. Estos albaranes sirven como comprobante de entrega y lo incluirás ya impreso en el paquete del envío junto al producto o productos que se hayan comprado.
- Carritos de compra: Cuando un cliente añade uno o varios productos a su carro de compra, verás reflejada información sobre cada uno en esta sección. Podrás extraer información de suma relevancia que tener en cuenta en tu estrategia de ventas.
Gestionar catálogo y productos
- Productos: Podrás crear nuevos productos y editar/eliminar productos ya existentes. Desde aquí controlarás todo el catálogo de tu negocio.
- Categorías: Desde aquí podrás crear/editar categorías de tu catálogo. Por ejemplo, si tienes una tienda de moda, algunas categorías podrían ser: pantalones, camisetas, sudaderas, etc.
- Monitoreo: Este apartado es muy útil para evitar errores, ya que aquí se mostrarán productos incompletos (que les falte imagen o precio, por ejemplo), categorías que no tengan productos asignados, etc. Es recomendable revisar ese apartado cada cierto tiempo, sobre todo cuando tu ecommerce empiece a tener un catálogo grueso.
- Atributos y características: Si trabajas con productos que varían en cuanto a características (talla, color, tamaño, etc.), desde este apartado podrás crear/editar estos atributos. Esto permitirá a tus visitantes que, cuando vayan a añadir al carro un producto, el sistema les muestre las diferentes opciones disponibles.
- Marcas y proveedores: Desde aquí podrás añadir las diferentes marcas y proveedores con los que trabajas para posteriormente asignar a cada producto, ofreciendo así mayor información tanto a usuarios como a buscadores.
- Archivos: Te servirá para subir archivos que puedan ser de utilidad a tus clientes para decidirse por un producto. Para el ejemplo de una tienda de moda, quizás un PDF con una guía de tallas podría ser útil. Una vez subido el archivo a esta sección, podrás añadirlo a los productos que desees desde el propio producto.
- Descuentos: Una buena estrategia de ventas ha de incluir, por lo general, descuentos. Aquí podrás crear tus descuentos como consideres apropiado en función de la amplia variedad de opciones que ofrece PrestaShop.
- Stock: Controla de una forma sencilla el stock de tus productos. Te ayudará a conocer disponibilidad o no de determinados productos, así como los movimientos que ha habido últimamente.
Gestionar clientes
- Clientes: Esta parte de la plataforma te servirá para tener un control de tus clientes. Mostrará un listado con el nombre, correo, ventas, fecha de registro y última visita de cada uno. A mayores, podrás consultar/activar/desactivar su suscripción a tu boletín y ofertas. Tendrás opción de desactivar/editar cada usuario de forma independiente.
- Direcciones: Te permitirá consultar/editar las diferentes direcciones de tus clientes. Un interesante sistema de filtros te ayudará a visualizarlas por países, ciudades, etc.
Atención al cliente
- Servicio al cliente: Una comunicación con tus clientes de calidad, rápida y eficaz es fundamental para ofrecer el mejor servicio. Recibe y envía mensajes con tus clientes desde aquí, de una forma sencilla y cómoda.
- Mensajes de pedidos: Configura mensajes estandarizados para determinadas situaciones que se pueden dar ante un pedido: falta de stock temporal, retraso en el envío, etc.
- Devoluciones de mercancía: Configura la gestión de devoluciones y lleva un seguimiento de todas ellas de forma centralizada en este panel.
Registro de estadísticas
- Estadísticas: Completo resumen automatizado de todo lo que ocurre en tu ecommerce. Podrás consultar y analizar lo que los usuarios buscan, qué transportistas eligen, las categorías más buscadas, los productos que mejor funcionan, etc.
- PrestaShop Metrics: Se trata de una precisa herramienta que te permitirá sincronizar tu tienda con Google Analytics y así extraer datos de tráfico.
Personalizar módulos (funciones)
- Gestor de módulo: Te permitirá gestionar tus módulos o addons: configurarlos, instarlos/desinstalarlos, actualizarlos, etc.
- Catálogo de módulos: Desde aquí accederás a un completo catálogo de módulos, tanto gratuitos como de pago, para que puedas instalarlos de forma muy sencilla.
Personalizar diseño
- Tema y logotipo: Puedes modificar el tema actual de tu web por otro en pocos clics y, si lo deseas, modificar también tu logo.
- Catálogo de temas: Si no sabes qué tema te gusta para tu ecommerce, desde este apartado de la plataforma tendrás acceso a más de 2.000 plantillas tanto gratuitas como de pago para elegir la que más te guste.
- Tema Email: Elige el diseño de los correos que enviará tu plataforma de forma automática a tus clientes.
- Páginas: Gestiona las diferentes páginas estáticas que se mostrarán en tu sitio web: condiciones de entrega, aviso legal, pago seguro, etc.
- Posiciones: Desde aquí podrás modificar las posiciones de los módulos en tu tienda. Se muestra el listado de bloques y sus posiciones: podrás modificarlas a tu gusto simplemente arrastrando.
- Ajuste de imágenes: Configura cómo se mostrarán todas las imágenes en tu tienda. Si bien por defecto ya viene configurado, puedes modificarlo de forma sencilla.
- Lista de enlaces: Puedes elegir qué enlaces quieres que se muestren, por ejemplo, en el footer de tu web. Por lo general suelen ubicarse ahí los enlaces legales, pero quizás te interese incluir también un bloque de productos más vendidos, más valorados, etc.
Personalizar transporte (envíos)
- Transportistas: Gestiona desde aquí las empresas de transporte con las que trabajes. Podrás crear reglas para limitar países, pesos máximos, medidas máximas, etc.
- Preferencias: Configura tarifa de gastos de manipulación, envío gratuito, transportista predeterminado que se mostrará a tus clientes en el proceso de compra, etc.
Personalizar formas de pago
- Métodos de pago: Una de las opciones más completas de esta plataforma es la variedad de métodos de pago disponibles. Desde aquí podrás configurar y elegir qué métodos vas a permitir en tu ecommerce (tarjeta de crédito, transferencia, PayPal, etc.)
- Preferencias: Crea reglas según la moneda, tipo de usuario, país de origen y transportista. Quizás no te interesa permitir pagos por transferencia a clientes de otro país por algún motivo. Esto lo limitarás desde este panel.
Personalizar países (Internacional)
- Localización: Por defecto, PrestaShop llevará configurado como idioma el español y como divisa el euro. Si vas a vender tus productos a otros países, podrás configurar desde aquí otro tipo de divisa, idiomas, etc. También podrás permitir o no que puedan acceder a tu catálogo de productos desde determinados países.
- Ubicaciones geográficas: Elige a qué zonas del mundo, países e incluso provincias quieres permitir comprar productos en tu tienda online.
- Impuestos: Configura desde esta sección de la plataforma los tipos de impuestos que se aplicarán a tus productos.
- Traducciones: Tanto si quieres traducir la parte visible de tu web (frontend) como tu propio panel de PrestaShop (back office) aquí podrás hacerlo de forma totalmente automática.
Marketing
- Facebook: Sincroniza tu tienda con Facebook Shop e Instagram Shop y multiplica tus ventas. Desde este panel podrás configurarlo de una forma sencilla y guiada.
Configurar parámetros del ecommerce
- Configuración: Configura a tu gusto varios aspectos de tu tienda. Desde el cifrado SSL, hasta qué campos mostrarán tus productos.
- Configuración de pedidos: Te permitirá configurar diferentes opciones relacionados con los pedidos, como si vas a ofrecer opción de envolver para regalo o la opción de repetir pedido, muy interesante esta última para productos que suelen tener compra recurrente.
- Configuración de productos: Desde aquí podrás configurar reglas relacionadas con los productos y cómo se van a mostrar en la tienda.
- Ajustes sobre clientes: Configura reglas relacionadas con tus clientes y grupos de clientes (visitante, invitado, cliente).
- Contacto: Gestiona los diferentes mails de contacto que quieras poner a disposición de tus clientes (facturación, pedidos, etc.) Lo ideal es un correo electrónico para cada grupo de gestiones (facturación, marketing, pedidos, etc.). Además, si tienes tiendas físicas podrás configurarlas individualmente incluyendo horarios, localización, correo electrónico y demás información relevante.
- Tráfico y SEO: Mejora la visibilidad en motores de búsqueda optimizando todas las páginas de tu tienda, desde la página de inicio hasta la página de los productos más vendidos. Podrás editar la URL, título y añadir meta descripciones y meta keywords. En cuando a optimización para motores de búsqueda, es recomendable optimizar tu tienda PrestaShop porque a los principales buscadores les encantan los sitios rápidos.
- Buscar: Imagínate que un cliente que está en tu tienda busca un producto en el buscador, pero escribe mal su nombre. En este apartado podrás crear alias para que la tienda le muestre lo que realmente está buscando.
- Merchant Expertise: Se trata de un curioso sistema de objetivos que te irá dando “medallas” a medida que vayas configurando tu plataforma en línea.
Configurar parámetros avanzados
En este apartado del panel podrás acceder a información técnica avanzada: información del servidor, base de datos, caché, depuración, actualización y administración de versiones, registro de logs, etc. No es recomendable tocar nada sin la supervisión de un experto.
Hasta aquí hemos visto qué opciones incluye por defecto PrestaShop. No obstante, quizás tu perfil de negocio necesita alguna función adicional que desees añadir a tu ecommerce y, para ello, existen los módulos o addons.
Módulos o addons, ¿qué son?
Como hemos visto, una de las opciones que ofrece el back office de PrestaShop es la de añadir módulos adicionales a los que ya vienen por defecto.
Los módulos para PrestaShop son como pequeños programas que añaden funciones nuevas a tu tienda. Hay tanto módulos de pago como módulos gratuitos.
Para que te hagas una idea, puedes encontrar módulos relacionados con envío, módulos de redes sociales, módulos de pagos… Hay más de 3.000 módulos para PrestaShop en la actualidad. Seguro que sea lo que sea que necesites para tu tienda, hay un módulo que lo hace.
Templates o temas, ¿para qué sirven?
Si los módulos serían funciones adicionales, los templates o temas para PrestaShop son un conjunto de archivos que van a determinar la apariencia de tu tienda, La estructura, tipografías, iconos, menús, colores, etc. de tu ecommerce van a depender del tema que elijas, siendo una de las decisiones más importantes que se ha de tomar al principio de todo.