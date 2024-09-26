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El sitemap o mapa del sitio es un archivo XML que lista las URL de una web para que los crawlers de Google, Bing o Yandex las rastreen e indexen. Resulta especialmente útil cuando el enlazado interno es deficiente o el sitio es grande. Se crea manualmente, con generadores online o con plugins del CMS que utilices.

En cuanto te animas a consultar información sobre posicionamiento en buscadores o SEO hay un concepto fundamental que se repite invariablemente: crear el sitemap de tu página web.

Se trata de un tipo de archivo que lleva entre nosotros tanto tiempo como los buscadores y no siempre se le presta toda la atención y mimo que merece.

En las próximas líneas compartiré contigo todos los secretos de un sitemap.xml y cómo crearlo de manera efectiva para algunos de los CMS más usados: WordPress, PrestaShop y Joomla.

Índice del artículo















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Qué es un sitemap

Un sitemap es un archivo que se encuentra dentro de tu sitio web y que informa a los buscadores de cuáles son las URL que lo componen.

Su objetivo es asegurarte que esas URL sean rastreadas por los crawlers de los buscadores, un tipo de bot que recopila información sobre toda la red.

El rastreo es el primer paso para conseguir que una URL sea indexada por Google, Bing, Yahoo, Yandex o cualquier otro buscador y que, por tanto, aparezca en sus resultados.

Estos crawlers se dedican a navegar por la red siguiendo enlaces pero no siempre pueden llegar a todas las URL, especialmente en sitios muy grandes. De hecho se especula sobwl budget, algo así como el tiempo que se invierte en rastrear una web y que parece ser que está muy limitado.

Por tanto, cualquier elemento que ayude a los rastreadores a ejecutar su tarea eficazmente siempre representará una valiosa ayuda en tu objetivo de ser indexado. Aquí es donde entra en acción el sitemap o mapa del sitio.

Además de esto, si actualizas tu contenido con cierta frecuencia, un sitemap te asegura que los buscadores estén perfectamente informados de cualquier cambio, actualización o novedad en el sitio.

Foto: Daniil Silantev

¿Necesito tener un sitemap?

Pues no o, por lo menos, no es obligatorio. Si haces caso de Google, no es imprescindible el uso de sitemaps para aquellos sitios que acumulen menos de 100 páginas. En esos casos, con solicitar la indexación de la página principal podría ser suficiente.

Sin embargo crear tu propio sitemap.xml es tan sencillo que es mejor asegurarte de que los rastreadores no se pierdan ni una sola de tus URL o, como mínimo, aquellas que estés más interesado en indexar.

Debes tener en cuenta que a veces el enlazado interno puede ser deficiente y que una estructura web un poco complicada puede hacer que los rastreadores de Google no lleguen a todos los rincones.

Además el sitemap permite añadir información complementaria, como la frecuencia con la que modificas el contenido (por ejemplo, la home de un sitio de noticias) para invitar así a Google a actualizar su índice.

Debo advertirte de que esto no te asegura nada: los buscadores leen esa información y después hacen con ella lo que mejor les parece. Pero es mucho mejor ponerles las cosas fáciles, ¿verdad?

Por otra parte, para sitios grandes o muy grandes el uso del mapa del sitio se convierte en una necesidad imperiosa. Incluso en aquellas ocasiones en donde excedas los límites del protocolo del sitemap.

Los sitemaps no pueden superar los 50MB de peso (se admite comprimirlos con gzip) ni acumular más de 50.000 URL. A priori puede parecer mucho, pero si empiezas a imaginarte sitios web de medios de comunicación o grandes tiendas online comprenderás que no es tanto como parece.

Para solucionarlo se usan archivos de tipo índice que agrupan a varios sitemaps. Estos archivos índice tienen las mismas limitaciones que los convencionales, pero pueden anidarse y multiplicar así su capacidad.

En resumen, incluso los sitios gigantescos pueden mapearse completamente y facilitar su rastreo gracias a un sitemap bien estructurado.

Foto: Annie Spratt

Cómo crear un sitemap

Vamos al turrón. Veamos cuáles son las mejores estrategias de creación de un sitemap de tu sitio web.

Una de las fórmulas, la más genérica, es la de crear tu sitemap.xml a mano. Lo bueno es que te permitirá entender cómo funciona el protocolo. Lo malo es que puede ser muy laborioso; por eso, más adelante te sugiero hacerlo mediante plugins y módulos.

Como primer paso, te invito a conocer en qué consiste su estructura gracias a esta completa descripción del formato XML de un sitemap. Así serás capaz de identificar posibles problemas de tu mapa de sitio incluso aunque utilices herramientas de terceros para generarlo de forma automática.

Lo más importante que debes saber es que:

el archivo debe ir codificado en UTF-8.

el documento se abre con una etiqueta <urlset>.

cada URL que se identifica en el sitemap va encapsulada en una etiqueta <url>.

A su vez, cada una de esas URL va acompañada de otras etiquetas que funcionan como parámetros:

<loc> URL de la página.

<lastmod> Última fecha de modificación del contenido (opcional).

<changefreq> Frecuencia de posible modificación del contenido (opcional).

<priority> Prioridad relativa de esta URL con respecto a las restantes del sitio (opcional).

Además, debes saber que este documento sitemap.xml solo puede hacer referencia al host en el que se encuentra alojado.

Un archivo solo puede hacer referencia a las URL en su misma ubicación, es decir, en y no para:







Independientemente del gestor de contenidos que estés usando, existe una interesante herramienta que puede ayudarte en la creación de tu sitemap. Funciona para cualquier tipo de sitio web por lo que es ideal para desarrollos propios o cuando no quieres instalar una extensión.

Se trata de Xml Sitemap Generator y permite rastrear tu web desde su motor en la nube o hacerlo mediante una aplicación local gratuita para Windows.

Si escoges hacerlo desde la nube, el rastreo está limitado a 2.000 URL pero, a cambio, el proceso no puede ser más simple. Lo primero es seleccionar el modo online.

A continuación, completa el formulario de solicitud con algunos datos como de dónde se debe obtener la fecha de modificación de las páginas, la frecuencia de cambio y la prioridad.

Finalmente, debes añadir también un email donde se te notificará la generación del sitemap y el enlace de descarga del mismo.

En unos minutos (el tiempo de espera depende del tamaño de tu sitio y de la demanda del servicio), recibirás un correo con el enlace a tu nuevo y flamante sitemap.xml.

Ahora solo te queda subirlo mediante ftp a la raíz del host tu página web.

Un extra interesante es que junto con el documento de descarga (donde encontrarás varios formatos del mapa) se incluye una pequeña auditoría que puede revelar problemas relacionados con el rastreo que estén afectando al posicionamiento de tu sitio web.

Si tu web supera las 2.000 URL, te verás obligado a usar la aplicación gratuita para Windows del Xml Sitemap Generator que mencionaba más arriba o alguno de los siguientes métodos para WordPress, Prestashop o Joomla.

Cómo crear un sitemap en WordPress

WordPress es un gestor de contenidos que genera muchas URL, especialmente en sitios grandes donde se usan custom post types con sus propias taxonomías.

Por ejemplo, una tienda online que incluya un blog puede llegar a incluir muchísimas páginas entre productos, entradas y archivos de sus categorías, etiquetas y atributos respectivos.

Por eso es muy importante crear un sitemap de WordPress que ordene toda esa información y mejore su rastreo e indexación.

Como imaginarás, crear el sitemap manualmente no es una opción para estos casos, así que puedes usar plugins específicos que pueden ayudarte.

Algunos de los más conocidos son completas suites de SEO como Yoast SEO, All in One SEO Pack o The SEO Framework. Sin embargo, si solo necesitas crear tu mapa del sitio, es como matar moscas a cañonazos. Se trata de plugins muy pesados que se actualizan con mucha frecuencia.

En el repositorio oficial encontrarás algunos plugins para crear tu sitemap. Veamos los más utilizados.

Se trata del plugin más usado, con más de dos millones de instalaciones activas y una valoración de 5 estrellas que lo acreditan como una de las mejores opciones.

Cuando lo actives, te instalará una nueva entrada en el menú del escritorio de WordPress en Ajustes > XML Sitemap donde podrás configurar al detalle todas las características de tu sitemap.

Verás que es realmente completo, muy exhaustivo. Si tienes alguna duda con algún campo puedes dejarlo tal y como está, pues funciona razonablemente bien para la mayoría de las situaciones.

Además de las opciones más básicas, podrás añadir más páginas a tu sitemap de forma manual, indicar una prioridad a tus entradas en función de los comentarios que han recibido, especificar qué tipos de contenidos y páginas de archivo quieres incluir, excluir específicamente las que no te interesen y cambiar la frecuencia y prioridades para cada tipo de página: home, entradas, páginas, archivos, etc.

Verás que en la parte inferior tienes un botón para guardar la configuración, pero ninguno para generar el sitemap.xml.

Esto es así porque este documento se genera de forma dinámica (no podrás verlo si navegas por el servidor mediante un cliente ftp). Para verificar su funcionamiento, puedes probar con el navegador a ir a http://tuweb/sitemap.xml y comprobarás que se carga un mapa índice desde donde acceder al resto de los submapas.

Como el anterior, este plugin también genera dinámicamente un sitemap.xml y su característica principal es la sencillez de su configuración.

En este caso es importante activar previamente el mapa en Ajustes > Lectura > Enable XML sitemaps. Después puedes realizar los ajustes necesarios en .

Ajustes > XML Sitemap

Ahí podrás seleccionar las frecuencias y prioridades de cada tipo de contenido y taxonomía, Además, podrás indicar páginas o sitemaps externos que quieras incluir en el de tu sitio.

Como funciones extra interesantes dispones de la posibilidad de enviar un ping a los buscadores para que envíen sus crawlers y de verificar cualquier conflicto en las reglas del sitemap.

Como decía, la principal ventaja de XML Sitemap & Google News es los pocos parámetros de ajuste de que dispone, por si no quieres liarte demasiado o no necesitas detalles muy particulares.

Además, sus autores garantizan su funcionamiento con WP Multisite, Polylang y WPML, por lo que parece muy interesante si tu web ofrece multilenguaje.

Google Sitemap es un producto de tipo freemium del estudio de desarrollo BestWebSoft. Este plugin crea una entrada en el menú del escritorio de WordPress con su propio nombre, desde la que puedes instalar otros productos de la marca o configurar tu sitemap.

Dentro de la configuración te encontrarás con algunas opciones muy interesantes, como la de crear un sitemap dedicado a medios (vídeos e imágenes), llamado Media Sitemap. Este mapa será de mucha utilidad si en tu sitio generas mucho contenido en estos formatos y deseas asegurarte su correcta indexación.

Además de opciones comunes a otros plugins, como facilitar el añadir la ruta del mapa en el robots.txt, este plugin se vincula con Google Search Console para remitir a la herramienta para webmasters de Google los sitemaps de tu sitio automáticamente.

La versión pro del plugin (20,98$ anuales en el momento de redacción de este artículo) permite, entre otras cosas, un mayor detalle en la selección de las características de cada contenido (con mucho nivel de profundidad).

Personalmente no me decantaría por esta herramienta salvo que necesites apoyarte en su servicio de soporte o que una compleja estructura de contenidos de tu web requiera de ajustes muy específicos.

Atención: este plugin no genera un sitemap.xml para los rastreadores de los buscadores. En este caso, se trata de una herramienta que te ayuda a crear mapas del sitio para tus usuarios.

Funciona mediante shortcodes que puedes añadir a una página. Estos códigos se encargarán de reflejar automáticamente la estructura de tu sitio web pudiendo escoger mediante variables cómo se mostrarán: títulos, URL, fechas, autor, categoría, etc.

Las ventajas que aporta un plugin de este tipo están más orientadas a la usabilidad de tu sitio pero puede tener, además, un beneficio SEO por reforzar el enlazado interno.

Cómo crear un sitemap en Prestashop

Como en otros CMS, Prestashop también dispone de un amplio catálogo de módulos para poder crear automáticamente tu sitemap.

Las tiendas online dependen en gran medida del tráfico orgánico, por lo que crear sitemaps a medida es un must que no puedes obviar.

El equipo oficial de Prestashop provee gratuitamente un módulo específico para obtener un sitemap de acuerdo a las necesidades de Google. Por si acaso esto no fuera suficiente, te voy a recomendar otros dos módulos de pago muy interesantes.

Mientras que la versión 1.6 de PrestaShop ya traía preinstalado este módulo, desde la 1.7 hay que instalarlo manualmente, bien desde el catálogo de módulos, bien desde su enlace en GitHub.

Se trata de la opción estándar gratuita y solo será suficiente para cubrir las necesidades más básicas.

La configuración del módulo te invita a indicar la frecuencia con la que tu tienda se actualiza. Marca las casillas de las páginas que no deseas incluir en el mapa del sitio y haz clic en el botón Generar mapa del sitio.

Una vez que hayas terminado de configurar el módulo, haz clic en Actualizar archivo de mapa del sitio. De esta forma, obtendrás la URL del sitemap y podrás añadirla a tu cuenta de Google Search Console.

El mayor problema de este módulo es que necesitas actualizar el sitemap manualmente o vincularlo a una tarea cron para que se automatice él solo (mediante el URL cron que te proporciona la herramienta). Además no podrás hacer ajustes avanzados y no tiene en cuenta si tu sitio es multilenguaje o multitienda.

Este módulo es uno de los más populares para la creación de sitemaps de Prestashop.

Entre sus virtudes destaca la posibilidad de agrupar las URL de los Productos, páginas de Categorías, páginas del CMS y páginas de Fabricantes tanto para una tienda estándar como para el modo multitienda. También facilita la indexación de imágenes de los productos y tiene en cuenta las diferentes versiones de tu tienda en cada idioma disponible.

Este módulo, como el anterior, te entrega una URL cron que podrás añadir a un módulo cron o incluirla como tarea cron en el panel de tu hosting, para que la actualización del sitemap se ejecute automáticamente.

En el cPanel del hosting especializado para Prestashop de Raiola no tendrás ningún problema para configurarlo.

No olvides hacerlo porque si no, los buscadores no sabrán que has añadido nuevos contenidos o editado los antiguos salvo por el rastreo natural de sus crawlers.

El precio de este módulo es de 69,99€ en el momento de publicación de este artículo.

Este módulo ofrece la mayoría de las opciones que has visto en los anteriores productos a un precio muy competitivo (39,99€) y ha recibido estupendas valoraciones.

Su configuración es algo más laboriosa que en los casos anteriores pero, a cambio, dispone de la funcionalidad de añadir la ruta del sitemap directamente al robots.txt.

Por supuesto, también incluye un generador de URL cron para la actualización automática.

Cómo crear un sitemap en Joomla

Como no podía ser de otra manera, Joomla también ofrece un amplio abanico de componentes cuyo objetivo es automatizar la creación de sitemaps.

Es sin duda la extensión más conocida para crear sitemaps en Joomla y no me extraña nada, porque es difícil encontrar alguna funcionalidad que no incluya.

Por 49€ disfrutarás de un montón de ajustes para todo tipo de particularidades: sitemaps para las imágenes y vídeos, para la versión AMP de tus páginas, multilenguaje, editor de robots.txt, generación automática en tiempo real y mucho más.

Una de las funciones más interesantes es la de avisar a los buscadores de que pueden enviar a sus crawlers a rastrear tu sitio.

Si todas estas posibilidades te abruman un poco, no te preocupes. JSitemap incluye un botón de configuración básica automática para no expertos.

Si prefieres empezar con una extensión gratuita y no te importa sufrir algunas limitaciones, OSMap puede ser una buena opción.

Aunque no es tan completo como JSitemap, las necesidades más básicas las tendrás perfectamente cubiertas con OSMap. Podrás crear sitemaps con sus etiquetas de prioridad y frecuencia de modificación indicando a partir de qué menús de Joomla quieres extraer el contenido que hay que mapear.

Una ventaja interesante es que OSMap crea un sitemap en formato HTML que puedes mostrar a tus visitantes con el objetivo de mejorar la usabilidad y navegabilidad de tu sitio web.

Cómo añadir un sitemap al robots.txt

Como has leído en los apartados anteriores, muchas de las herramientas analizadas añaden automáticamente las rutas de los sitemaps al robots.txt.

¿Por qué nos interesa esto? Bueno, en principio el robots.txt es el primer documento que analizan los buscadores para saber qué deben y qué no deben indexar de nuestro sitio.

Indicar al rastreador del buscador dónde están y cuáles son nuestros sitemaps puede hacer que se indexen con mayor eficacia.

Si, por la razón que fuera, tu herramienta no añadiera las rutas, podrías hacerlo tú mismo de forma manual usando la directiva sitemap siguiendo este ejemplo (son los sitemaps de Raiola) extraído de esta entrada donde encontrarás todos los secretos del robots.txt:

Sitemap: https://raiolanetworks.com/indice-sitemap.xml Sitemap: https://raiolanetworks.com/page-sitemap.xml Sitemap: https://raiolanetworks.com/page-sitemap.xml Sitemap: https://raiolanetworks.com/page-sitemap.xml

Debes saber que algunos CMS como WordPress generan actualmente su robots.txt de forma dinámica (virtual) y puede ser que no los encuentres físicamente en tu servidor si tú o una herramienta no lo han creado explícitamente.

Conclusión

Como has visto, por falta de herramientas no será. Uses el CMS que uses o incluso aunque se trate de un desarrollo propio, dispones de todo tipo de soluciones para crear un sitemap a medida.

Se trata de una tarea bastante sencilla de la que se obtiene un rendimiento SEO interesante. Te recomiendo encarecidamente que le dediques unos minutos y la saques adelante si todavía no lo has hecho.

Por otra parte, no debes confiar en que un sitemap sea algo milagroso para que Google, o cualquier otro buscador, encuentre y posicione tus contenidos.

Un sitemap nunca puede ser una excusa para no contar con una sólida estructura de enlazado interno en tu sitio web. Nunca des por hecho que una URL va a ser indexada solo por el hecho de aparecer en tu sitemap.xml.

Es mucho más importante que tu web esté lo suficientemente bien pensada para que sea el usuario (o el bot rastreador de un buscador) quien pueda llegar a ella navegando de manera natural. El sitemap ayuda, pero no es definitivo.

¿Tienes algún truco o consejo que pueda ayudar a otras personas a crear sitemaps más efectivos? Te invito a compartirlo en los comentarios del artículo y enriquecer así el conocimiento de la comunidad.