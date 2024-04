¿Qué es Stripe? Pues mucho más que una pasarela de pago

¿Qué es exactamente Stripe?

Si vendes online seguro que ya conoces la función principal de, este software tecnológico esque permite a los negocios online. Pero esta no es su única funcionalidad., una herramienta genial para gestionar todo lo que rodea a los pagos online. [elementor-template id="80835"]es una plataforma online accesible desde stripe.com, quediferentes. Esta herramienta fue fundada en 2010, pero tardó unos años en popularizarse y extenderse por todo el mundo. Hoy en día yay su API procesa más de 250 millones de solicitudes cada día. Entre lasque permite utilizar Stripe está la de, pero también la, laonline para venderlos directamente,… hasta se puedegracias a su funcionalidadAunque Stripe nació como pasarela de pago,Entre lasde Stripe están:entre las herramientas que ofrecen el servicio de pasarela de pago es, que permite hacer algo similar a Stripe, cobrando con integración en tu plataforma web o gestionando suscripciones, facturación y productos. Pero, aunque permitan funcionalidades muy similares,, te las voy a listar, y ya decides si para ti es una ventaja de uno o de otro… Aunque ya te adelanto que Stripe gana por goleadaDicho todo esto…Pues mira,, es mucho más cómodo en casi todas las funcionalidades y encima es más barato. Pero si te preguntas esto para elegir entre una u otra… lamento comunicarte que l. Y es que dar la opción de pagar con tarjeta usando Stripe y pagar usando Paypal,, y hasta puede ser recomendable según sea el caso de tus productos, servicios o web en general.Ya te he mencionado en dos ocasiones que, ¿pero cuánto exactamente?Las tarifas se reducen bastante para quien utilice como, y en caso desiempre te van a cobrarpor cada una, independientemente de que tengas razón o no. Si utilizas el, te cobrarán un adicional del 0,4%, con un máximo de 2 dólares por factura. Para, puedes ver aquí las tarifas de paypal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/merchant-feesUtilizar Stripe como pasarela de pagos en tu web, quizás algo tedioso al principio porque tienes que darte de alta en Stripe, pero una vez tienes la cuenta activa y funcional, utilizarla para cobrar en tu web es muy cómodo y fácil. Para cobrar a tus clientes con Stripe n. Por ejemplo en WordPress, necesitarás un plugin que lo integre con tu web.de que uses WordPress, si utilizas WooCommerce, puedes utilizar un plugin o el addon de pagos del propio. También puedes utilizar, uno de mis plugins favoritos para aceptar pagos de forma sencilla. Stripe también tiene addons paracomo Gravity Forms o viene ya de serie en otros como Learndash, Paid Memberships Pro, Easy Digital Downloads… Como decía antes, lo más tedioso será, para la cual deberás aportar y verificar tu información personal y fiscal real, o en caso de ser una empresa deberás aportar datos de la empresa y de sus socios. Una vez activada tu cuenta, parapuedes usar la API o recientemente una conexión sencilla por medio de un botón que te dan los propios plugins o addons de tu web. Además necesitarás. Estas dos cosas pueden sonarte a chino, pero te aseguro quey que todo plugin o herramienta que integre Stripe traerá unque te ayudará con esta conexión.puedes activar lade Stripe, de tal forma que puedas comprobar si funciona todo bien antes de permitir que los usuarios compren.que uso mucho para capturar pagos online, podría ser más barata quizás o tener unas comisiones más sencillas de entender, pero realmente ayuda con la gestión de las membresías. Además, por lo que es una de las mejores soluciones de pagos online que conozco, si no la mejor.