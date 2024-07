HTOP: Comprobar recursos utilizados en Linux

HTOP no es solo una herramienta de monitorización del sistema, sino también una herramienta de gestión de procesos del sistema. En este sentido es mucho más potente que TOP, por la parte visual que tiene.

Quiero empezar este post diciendo que, y por eso escribo esto. Aunque de forma predeterminada Linux trae laque puedes ver a continuación y que nos permite ver los recursos utilizados en el sistema:Algunos como yo, a lale echamos en falta una forma más gráfica de mostrar los datos, siempre dentro de las limitaciones del terminal, evidentemente. Justo para hacer esto tenemos, aunque personalmente a mí me gusta mucho más, además que se puede instalar ensin necesidad de añadir repositorios. En la siguiente captura puedes ver la, puedes compararla con la de TOP para ver las diferencias. Aunque esta es la configuración por defecto, en algunas distribuciones Linux específicas puede traer una configuración diferente y mostrar los datos con algunas variaciones, como es el caso deY por si quieres ver la, también te dejo una captura:Como puedes comprobar,hay unas cuantas. Incluso hay algunas variantes más específicas como. En este post vamos a centrarnos en HTOP, que como he dicho, me encanta y es una de mis herramientas favoritas. De hecho, me he acostumbrado tanto a HTOP que actualmente soy incapaz de utilizar TOP.[elementor-template id="80835"]Como ya he comentado, podemosen cualquier distribución Linux sin necesidad de añadir repositorios ni hacer cosas raras.En el caso de tener un, podemos instalar directamente HTOP utilizando el siguiente comando:Si aún tenemos un servidor VPS servidor dedicado con una, debemos utilizar YUM, por lo que debemos utilizar el siguiente comando:Sin embargo, si tenemos uno similar, debemos, por lo que podemosutilizando el siguiente comando:Una vez que tenemos HTOP instalado, podemos iniciarlo de forma simple con un comando, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sección de este artículo.Como ya hemos comentado, el punto fuerte de HTOP es que podemosmediante una interfaz más o menos visual, al menos podemos decir que es mucho más visual que la. Después de, podemos iniciarlo con el siguiente comando:Después de hacer esto nos saldrá algo así:Como puedes ver, la interfaz se va actualizando cada segundo con datos en tiempo real. De forma predeterminada podemos ver los siguientes datos:Todos estos elementos y datos son configurables. De hecho, ese es otro de los puntos fuertes de HTOP, ya que podemos personalizar los datos que nos salen en la interfaz de la herramienta. Existe unque muy poca gente sabe, y es que podemos utilizar el ratón en la interfaz para seleccionar elementos, ordenar cosas e interactuar con la interfaz:En el GIF anterior puedes ver, por ejemplo, como ajustar las columnas de la parte de arriba de la interfaz de HTOP. Al principio de este artículo mencioné, una herramienta para, pero con HTOP no es necesaria, ya que tenemos una sección donde podemosHasta que he escrito esto no lo he pensado, pero otro punto fuerte para HTOP es que tenemos dos herramientas integradas en una misma herramienta.como has podido ver en el final del bloque anterior.Para configurar la interfaz de HTOP podemospara abrir las opciones:Podemos utilizar tanto el teclado como el ratón para navegar por las opciones y los paneles de opciones. Entre las opciones que podemosAdemás de las opciones que tenemos en la, podemos ajustar algunas cosas máslos listados mostrados en la interfaz de la herramienta. Podemos ordenar por cualquiera de los parámetros mostrados:Y también podemos ampliar información de los procesos ejecutados en el sistema Linux Y si queremos matar un proceso de la lista, podemos. Evidentemente, nos pedirá verificación antes de matar el proceso seleccionado. Si queremos mostrar solo los procesos ligados a un determinado usuario, podemosTambién podemos marcar procesos específicos en el listado para tenerlos identificados utilizando la tecla ESPACIO:, pero son para usos muy específicos. Mi recomendación es si quieres, te pongas a revisar las opciones una por una y ver en que afectan a la utilización de la herramienta.