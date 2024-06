Importar una base de datos grande en MySQL o MariaDB

Que tengamos contratado un hosting compartido o un servidor VPS o dedicado administrado y no tengamos la posibilidad de realizar la importación por consola. En este caso debemos subir por FTP el SQL y crear la base de datos utilizando el panel de control , para posteriormente pedirle al soporte técnico del hosting que nos realice la importación desde consola.

Antes de nada, quiero aclarar que esta guía esta pensada para ser utilizada en servidores Linux, ya que son con los que trabajamos en Raiola Networks.

mysql -u test_prueba -p test_prueba < db.sql

Independientemente de que nuestro servidor utilice MySQL o MariaDB, el comando es el mismo, ya que MariaDB es un fork de MySQL.

Cuando queremos, normalmente al utilizar phpMyAdmin podemos encontrarnos con problemas. Cuando no aparecen problemas relacionados con los, aparecen problemas relacionados con los límites de MySQL o MariaDB. Es normal que nos encontremos errores 500 y timeouts , ya que, aunque phpMyAdmin dispone de una funcionalidad para, lo cierto es que no está pensado para subir archivos grandes. Un truco que suele funcionar en algunos casos, siempre y cuando tengamos suficiente potencia de proceso en el hosting o servidor, es; aunque esto tampoco es magia y si el dump de MySQL es demasiado grande, nos aparecerá algún error igualmente. Lo ideal en estos casos espara importar el dump SQL al motor de base de datos MySQL o MariaDB . Llegados a este punto, pueden darse dos casos completamente diferentes:Para este segundo caso, aquí vamos a verEn primer lugar, antes de, debemos crear la base de datos utilizando nuestro panel de control. En este caso estoy haciendo el ejemplo con un servidor VPS que utiliza RaiolaCP, el panel de control que utilizamos en nuestros servidores VPS optimizados actualmente:Ahora que tenemos la base de datos creada, vamos a. En este caso vamos a utilizar el, si utilizas cPanel también te recomiendo utilizar el File Manager de cPanel , ya que funciona muy bien. El objetivo es tener el archivo subido, como puedes ver en este ejemplo, donde estoy subiendo una base de datos de más de 1,5 GB. Para subir un archivo tan grande mediante el navegador, en la configuración de PHP debemos permitirlo, en este caso he configurado 4GB de máximo y 3600 segundos de timeout de PHP.Al finalizar, tendremos el archivo en el servidor y podremos verlo desde el File Manager:Si tienes problemas para subir el archivo con el File Manager o gestor de archivos, puedes utilizar un cliente FTP como Filezilla para realizar la subida. Además, la ventaja de utilizar un cliente FTP es que nos mostrara el estado de la subida con una barra de progreso basada en porcentaje. Antes de continuar, debes tener el archivo subido al servidor. Cuando ya tengamos el archivo subido, nos vamos al terminal y vamos a autentificarnos. Yo suelo, ya que me gusta bastante, es simple y completamente gratuito. En primer lugar, vamos a navegar por las carpetas desde la terminal para dirigirnos a donde se encuentra el archivo que hemos subido anteriormente. En el caso dees muy simple, ya que solo debemos ir a /home/ y entrar en la carpeta del usuario correspondiente, en mi caso lo he guardado en la raíz de la carpeta de usuario,Ahora vamos a construir el comando,que hemos creado previamente en esta guía. En primer lugar, indicamos con el parámetro U el usuario de la base de datos y con el parámetro P, la base de datos.Tendremos que introducir la contraseña que hemos puesto aly ahora solo nos queda esperar a que termine:Puede darte la impresión de que el proceso está parado, pero realmente no es así.y estas cosas llevan su tiempo en el servidor, sobre todo si estamos trabajando sobre un servidor en producción o con poca potencia.Cuando el proceso finalice simplemente vamos a ver algo como esto:Y desdepodremosque acabamos de importar en nuestro servidor. Recuerda que si tienes algún problema para, simplemente tienes que contactar con nuestro departamento de soporte técnico 24/7 y te ayudaremos.