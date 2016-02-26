Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Actualmente, en Internet, y en las empresas y negocios actuales, la información es lo más importante, ya que sin información no se podría trabajar.

Índice del artículo







Teniendo en cuenta que la información es lo más importante y que debemos tener cuidado con donde la guardamos y como la guardamos, los discos duros cobran especial importancia a la hora de almacenar datos, tanto en nuestro ordenador personal o profesional, como en el caso de los servidores de Internet que guardan datos.

En los servidores se suelen usar combinaciones de discos en espejo que guardan la información en varios discos al mismo tiempo, de esta forma si uno de los discos falla, existen más discos con la misma información y por lo tanto la información puede ser recuperada fácilmente y el servidor no llega a pararse.

A continuación, vamos a explicar unos cuantos conceptos básicos de almacenamiento en servidores, lo que se utiliza hoy en día y lo que es más común encontrarse en empresas de hosting como Raiola Networks.

Tipos de RAID usados normalmente

Los servidores actualmente suelen usar los siguientes sistemas RAID, a pesar de que existen muchos más tipos de RAID que se podrían usar:

RAID 1: Dos discos duros conectados, se escribe y lee de los dos al mismo tiempo, por lo que, si uno falla, la actividad no se interrumpe, e incluso en algunos casos se puede sustituir el disco dañado en caliente.

RAID 5: Suele ser el RAID más usado, ya que aporta la velocidad y rendimiento del RAID 0 y además la seguridad ante perdida de datos del RAID 1, con la ventaja de que además se aprovecha mejor el espacio. Se necesitan un mínimo de 3 discos para configurar RAID5.

RAID 10: En el RAID 10 se combinan el RAID 1 y el RAID 0, puede ser un RAID 0 + 1 o un RAID 1 + 0, según se creen dos RAID 0 de dos RAID 1 cada uno, o al revés, dos RAID 1 de dos RAID 0 cada uno.

La principal ventaja del RAID 10 frente al RAID 5 es que se evitan los cálculos de paridad, pero el RAID 10 depende como este montado, puede ser más inseguro que el RAID 5 a pesar de ofrecer un mayor rendimiento.

Sí que es verdad que existen más tipos de RAID y que se puede usar cualquiera si llegas al mínimo de discos duros requeridos para la combinación y al mínimo de hardware necesario para controlar el RAID, pero en servidores normalmente se usan estos tres tipos de RAID.

RAID por software vs RAID por hardware

Un sistema RAID puede ser controlado por hardware o por software, y aquí es donde también existe diferencia tanto de funcionamiento como de rendimiento:

RAID por software: Los discos se conectan a la placa o a una controladora, pero es el procesador del sistema y el sistema operativo quienes hacen las operaciones necesarias para controlar el RAID y los discos. Evidentemente, el rendimiento general del sistema puede verse afectado si el sistema RAID necesita muchos recursos para funcionar.

RAID por hardware: Los discos se conectan a una controladora RAID que es la encargada de realizar todas las operaciones de control del RAID y los discos.

Normalmente el RAID por hardware es más fiable que el RAID por software ya que es más independiente, aun así, en RAID 1 y RAID 10 no llega a notarse tanto si se usa RAID por software o RAID por hardware, ya que no se tienen que realizar operaciones de paridad que en el RAID 5 si son necesarias y normalmente en el RAID por hardware son realizadas por la controladora de red.

Tipos de discos

Ahora viene la parte en la que unos pueden estar de acuerdo y otros no, depende de las experiencias personales de cada profesional, las necesidades y otros muchos factores.

Vamos a plantear los tres tipos de discos duros más usados en servidores, y un tipo de disco “nuevo” que se suele usar en algunas ocasiones:

Discos SATA: Les llamo SATA por no llamarles magnéticos, son los discos convencionales que usan los ordenadores convencionales, eso sí, siempre preferible de 3,5 y especialmente fabricados para su uso en servidores, ya que van a estar muchas horas funcionando. No son la opción más potente, pero si una de las más seguras y económicas al mismo tiempo.

Discos SSD HDD: Son la novedad, su conexión se realiza por SATA por lo que el verdadero cuello de botella se encuentra en la conexión, ya que su velocidad de lectura, escritura y latencias de acceso son muchísimo mejores que en el caso de los discos SATA HDD normales que hemos comentado en el punto anterior.

Actualmente son una excelente opción, solo tienen el problema de que si hay un incidente de hardware en el disco hay más posibilidades de que se pierdan datos sin posibilidad de recuperarlos, y además, la degradación de los discos SSD es mucho mayor que la de otros discos, es decir, tienen menos tiempo de vida y si se les exige rendimiento, rompen antes.

Discos SAS: Son los sustitutos directos de los discos SCSI, ofrecen un rendimiento individual intermedio entre SATA y SSD, aunque esto mejora con un RAID, de hecho, el rendimiento de un RAID 5 SAS bajo estrés puede llegar al nivel de un RAID 1 SSD, ya que la velocidad de rotación de los discos SAS suele ser mayor que la de los HDD magnéticos SATA convencionales.

Por otro lado son discos pensados para servidores, su vida útil es más larga y suelen aguantar bien en condiciones donde otros discos se degradan rápido.

Discos Híbridos: Son discos que combinan SSD con HDD, es decir, son discos magnéticos que llevan implementado un pequeño disco SSD que en la mayoría de los casos sirve como cache de acceso inmediato.

Teóricamente este tipo de discos que aún se ven poco, tienen la ventaja de poder almacenar más información que los discos SSD por el mismo precio, y mejoran la velocidad de los discos HDD magnéticos SATA convencionales por medio del cache.

En mi opinión, ningún tipo de disco es mejor que el anterior, los discos SATA y SAS son similares, son discos magnéticos, pero con diferente orientación y uso.

Los discos SSD son la nueva tecnología, el rendimiento mejora bastante, pero se reduce la vida útil del dispositivo y en algunos casos se hace necesario el RAID HARDWARE para no degradar el disco tan rápido.

Combinaciones recomendadas

Con todo lo que hemos visto en este artículo, como ves, podemos llegar a hacer muchas configuraciones, pero algunas simplemente no son viables por diferentes motivos y deben descartarse para su uso en servidores.

Vamos a detallar algunas configuraciones que solemos usar en Raiola Networks para servidores de clientes, servidores de hosting compartido y nodos de VPS:

RAID 1 SOFTWARE SSD: Esta combinación la implementamos cuando el cliente busca una forma barata de tener un servidor con discos SSD, lo recomendable es un RAID por hardware en estos casos, aunque tampoco se nota mucho la diferencia.

RAID 5 HARDWARE SATA: Es la combinación que más solemos implementar en servidores dedicados de clientes que no buscan un sistema SAS (más caro) y que buscan a la vez velocidad de carga y seguridad de datos.

RAID 5 HARDWARE SAS: Esta es la combinación que usamos en nuestros nodos de VPS, ofrece rendimiento casi como los RAID 1 SSD y al mismo tiempo ofrece la seguridad de estar usando un sistema RAID con discos especialmente orientados a servidores con un degradado mínimo. Esta combinación es más rápida y más segura que un RAID 5 SATA, pero también bastante más cara.

RAID 10 HARDWARE SSD: Es la solución más bestia que podemos encontrar, con una buena controladora RAID y con 4 discos SSD podemos encontrar tasas de lectura y escritura muy altas. Lo único malo es que suele ser una combinación cara y con poca capacidad de almacenamiento al compararla con un RAID de discos SATA HDD.

RAID 1 SOFTWARE SATA HDD: Es la solución estándar, la más solicitada por nuestros clientes de servidores dedicados, ya que es barato.

¿Y porque no un RAID 5 SOFTWARE? Porque el RAID 5 por software suele corromperse bastante debido a los cálculos de paridad, es más, en el caso de los discos SSD, los discos suelen destrozarse en cuestión de pocos meses (en servidores).

¿Qué usamos nosotros en hosting compartido? Empezamos usando RAID 5 SAS HARDWARE, pero actualmente hemos ido haciendo pruebas y nos hemos decantado por una combinación de doble sistema, por un lado, SAS y por el otro lado SSD, con esto conseguimos velocidad de carga y al mismo tiempo conseguimos que los datos estén siempre a salvo.