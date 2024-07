Fail2ban para prevenir accesos no deseados en un servidor

Qué es fail2ban

Fail2ban funciona mediante el bloqueo de IPs en base a intentos de acceso fallidos de forma repetida, por lo que para un ataque cuyo origen sean múltiples IPs podría no ser efectivo

Cómo instalar fail2ban en un servidor Linux

Si dispones de un Servidor VPS Optimizado contratado con nosotros, este servicio se sustituye por CSF, que incluye funciones similares (además de otras adicionales), por lo que, si existe un servicio con la misma función en el servidor, no sería recomendable instalar esta aplicación de forma adicional.

dnf install fail2ban

systemctl enable fail2ban

systemctl start fail2ban

fail2ban-client status

apt install fail2ban

yum install fail2ban

Cómo configurar fail2ban en un servidor Linux

filter : establece las expresiones regulares que se utilizarán para ‘analizar’ los logs en búsqueda de patrones de repetición.

Las modificaciones en la configuración de Fail2ban únicamente deberemos realizarlas si tenemos conocimientos en la gestión de servidores. Si necesitas ayuda para configurar Fail2Ban en tu servidor VPS o servidor dedicado, contacta con nosotros.

/etc/fail2ban/jail.conf

ignoreip : nos permite añadir IPs a ignorar, es decir, que no se van a bloquear, aunque superen el máximo de intentos fallidos configurados. Puede ser útil configurar nuestra propia IP.

Si no disponemos del fichero jail.local, podemos crearlo y realizar posteriormente en él los cambios que necesitemos

[vsftpd] enabled = true maxretry = 4 bantime = 5m findtime = 60m [sshd] enabled = true maxretry = 4 bantime = 5m findtime = 60m

systemctl restart fail2ban

cp -a /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local

Comandos útiles para configurar Fail2ban

Podemos ver la ayuda completa de Fail2ban si ejecutamos «fail2ban-client» en el servidor.

Consultar los servicios actualmente protegidos por Fail2ban:

fail2ban-client status

Bloquear manualmente una IP:

fail2ban-client set <JAIL> banip IP

Por ejemplo, para bloquear la IP 82.154.36.45 para el servicio SSH, sería el siguiente:

fail2ban-client set ssh-iptables banip 82.154.36.45

También podemos consultar que la IP se ha bloqueado correctamente ejecutando:

fail2ban-client status ssh-iptables

Desbloquear manualmente una IP:

fail2ban-client set ssh-iptables unbanip 82.154.36.45

Consultar servicios y las IPs bloqueadas en los mismos:

fail2ban-client banned

Consultar valor "findtime" para uno de los servicios en concreto (nos dará el valor en segundos):

fail2ban-client get ssh-iptables findtime

Existen múltiples motivos por lo que una persona puede, desde hacerlo en ratos libres de ocio a utilizarla parao como. No obstante, lo que está claro es que para que la web esté accesible de forma pública, necesitaremos, y si somos nosotros mismos los que lo gestionamos (ya sea nuestro o para un tercero), un aspecto importante para nosotros será seguramente. Para ello, podemosque nos permitany bloquear estos accesos. Una de las herramientas que podemos utilizar para esta tarea, es. [elementor-template id="80835"]es una aplicación quey, en base a la configuración establecida,. Esta aplicación nos permite monitorizar varios servicios: el puerto de acceso al panel de control del servidor , etc. permitiéndonos asíde un posible acceso por fuerza bruta. Cabe destacar que, sino que se complementa con otras herramientas (generalmente) para(también conocidas como).Paranecesitaremosal mismo.A continuación, vamos a ver cómoHabilitamos el servicio (para que se inicie al arrancar el sistema):Por último, podemos iniciar el servicio con:Una vez instalado y activo,En otros entornos es posible que necesitemos utilizar otro comando (por ejemplo, si utilizamos Debian o versiones anteriores de CentOS, respectivamente):En la mayoría de las ocasiones, es posible que no necesitemos modificar la, no obstante, si necesitamos hacer cambios en la misma, debemos tener en cuenta en qué se basa el funcionamiento de esta aplicación:La configuración por defecto se establece normalmente en el fichero:En este podremos ver toda la configuración, en la que se incluyen algunas opciones que nos podría interesar modificar:En la mayoría de ocasiones, tendremos un segundo fichero:, que nos permitirá sobrescribir la configuración predeterminada:En este fichero podremos ver todas los servicios que tenemos disponibles para monitorizar y la siguiente información sobre ellos, por ejemplo:– correspondiente al servicio SSH del servidor.– establece que este servicio está actualmente monitorizado por fail2ban.– indica el filtro que utilizará esta jail, en este caso lo que se haya definido en el fichero: /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf.– indica las acciones a realizar, que serían las establecidas en el fichero: /etc/fail2ban/action.d/vesta.conf.– indica la ruta del fichero .log correspondiente.– se permitirían 5 intentos de acceso fallidos (en el tiempo que se defina en «findtime»). En este caso, vemos que no se establece el valor "findtime", por lo que se utilizaría el definidoEn las ocasiones en las que instalemos, seguramente necesitemos, e ir habilitando en el mismo lasque consideremos. Si queremos habilitar por ejemplo las, ambas con un, tendríamos que añadir los siguientes parámetros en elFinalmente, reiniciamos el servicio con el siguiente comando para que se apliquen las modificaciones:Si no estamos seguros de cómo se denomina cada una de las jail en nuestro caso, podemos simplemente copiar el fichero por defecto:De este modo, podremos realizar los cambios en el apartado general, que sería el marcado con [DEFAULT] o bien, ir editando cada una de las jail, para ello tendremos que buscar las líneas posteriores a [JAILS] e ir habilitando cada una de ellas o realizando los cambios necesarios.Para, podemos hacerlo a través de una conexiónA continuación, vamos a ver algunos ejemplos de comandos que pueden sernos de ayuda:Estos solo son algunos ejemplos de, pero hay unos cuantos más que puedes ver en su documentación oficial. Si necesitas ayuda paray no tienes un servicio administrado, contacta con nosotros y te ayudaremos