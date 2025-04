Índice del artículo















¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

Qué es DKIM y para qué sirve

DKIM autentica la identidad del dominio de origen, pero no el remitente como tal; por lo que si la contraseña de nuestra cuenta de correo se filtra, los correos enviados se validarían con normalidad ya que las verificaciones de DKIM continuarían dándose como válidas.

Cómo funciona DKIM

Estructura de la firma DKIM



‘a=’ algoritmo de la firma, de forma general: rsa-sha256.



‘v=’ versión de DKIM.



‘d=’ el nombre del dominio de origen.



‘s=’ nombre del registro selector, se utiliza para localizar la clave pública en la zona DNS.



‘h=’ listado de encabezados que se han usado para crear los datos hash.



‘bh=’ el hash del mensaje de correo.



‘b=’ firma digital, se genera con los datos de las etiquetas ‘bh=’ y ‘h=’ y se firma con la clave privada.



Estructura del registro DNS DKIM

default._domainkey.dominio.tld

v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvPWIExXdBGhyhfI5sK5Qp1HDX9M+jbx8U3EWsO76nknX6sOQB+vanPvGe8Zqyion8AjUTmef+tHxhXI5taPK8zcXNDL2Bn962yUQLc9zrVuVjl3TIWb4Wt20OjZ86vY8urj7tZFVgsNAAO9i6NfNDoLOjhtEdeTBDHZe0XnaS381lM3WlPNvwc8xKOvSiSCBx

Los registros que tendremos que establecer pueden variar dependiendo del proveedor o herramienta que utilicemos.

Configurar DKIM



En cPanel : https://raiolanetworks.com/ayuda/obtener-clave-publica-dkim-en-cpanel/

: https://raiolanetworks.com/ayuda/obtener-clave-publica-dkim-en-cpanel/

En RaiolaCP: https://raiolanetworks.com/ayuda/obtener-clave-publica-dkim-en-raiolacp/



La importancia del DKIM y cómo comprobarlo

A diario enviamos y recibimos correos electrónicos, y cada vez más, cobra especial importancia que estos correos electrónicosaparentando que su correo es también de nuestro dominio.Una de las configuraciones que nos ayudan a hacer esto, escon los que se enviaron originalmente (es decir, que correo es del dominio que dice ser y que el mensaje no se ha modificado en el proceso).Su función es ayudar a prevenir que se realice phishing u otro tipo de fraude o spam a través de nuestro dominio, ya sea haciéndose pasar por nosotros, falseando el dominio, o alterando el contenido del correo durante el proceso de entrega., ya que actúa de varias formas:y posibles blacklist u otras configuraciones que puedan utilizar para gestionar el correo que reciben y decidir qué hacen con él (entregarlo, enviarlo a spam o descartarlo), además de reducir las posibilidades de que nos suplanten la identidad por correo o modifiquen el contenido de un correo enviado (lo que podría derivar en una reducción de la confianza de los usuarios en nosotros).El emisor del correo incluye en la cabecera del mensaje una firma digital del contenido de, que se genera a partir de la clave privada.Cuando el receptor recibe el correo, realiza una consulta a la zona DNS para verificar la clave pública de DKIM y obtener la firma pública que consta en la zona DNS del dominio de origen.Con la clave pública, el receptor descifra la firma que figura en la cabecera del correo, luego realiza el proceso de firmado y compara el valor: si coinciden, se verifica; en caso contrario, no se validaría.Para obtener esta información, debemos ir a nuestro correo electrónico y en el mensaje cuya firma DKIM queremos obtener,, que tendría una estructura en base a las siguientes etiquetas (puede contener otras de forma opciones):La estructura del registro DKIM sería algo similar a la siguiente:default. será el nombre del selector (que en la firma veremos como s=) y puede variar dependiendo del proveedor y dominio.tld será nuestro dominio.El contenido del registro será algo similar a:donde "v=DKIM1" identificará al registro como DKIM, "k=" indica que se introduce una clave (rsa de forma predeterminada) y "p=" será la clave pública.Si utilizas alguno de nuestros servicios de hosting . No obstante, es posible que en algunos casos necesites realizar modificaciones, por ejemplo, para integrar herramientas de email marketing Cómo configurar y editar este registro puede variar dependiendo del panel de control que utilicemos., no obstante, también depende de las validaciones que el proveedor de destino realice, por lo que es altamente aconsejable utilizar también otras configuraciones adicionales como el SPF o DMARC., haciendo que el destino los rechace o los considere spam.También debemos tener en cuenta que si utilizamos plataformas de terceros (por ejemplo para email marketing)de correo.Algo parecido puede ocurrir con los reenviadores, que podría afectar a las cabeceras del correo y, por tanto, hacer que experimentemosPara revisardesde una cuenta del dominio que queremos revisar, o también podemos utilizar herramientas adicionales como para ver la firma que se genera: https://dkimvalidator.com/ En caso de que queramos, tendríamos otras alternativas, como: https://mxtoolbox.com/dkim.aspx