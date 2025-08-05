Netcraft es una empresa especializada en seguridad de Internet que recopila estadísticas sobre proveedores de alojamiento web (como Raiola Networks) y otros datos relacionados con la infraestructura de Internet y la verificación de dominios, con el fin de evitar phishing y otros eventos relacionados con la seguridad web.

La extensión de Netcraft para Google Chrome (o para navegadores basados en Chrome) es una herramienta gratuita de seguridad web y análisis que permite identificar el proveedor de hosting y obtener cierta información acerca del dominio del sitio web que estás visitando.

Esta extensión de navegador es especialmente útil para profesionales del sector web, ya que proporciona datos sobre la infraestructura de red que aloja cada sitio web directamente desde la barra de herramientas del navegador.

Esto que puedes ver en la imagen anterior, es la información proporcionada por la extensión de Netcraft.

Si pulsamos sobre el dominio que aparece en la extensión, nos llevará a la ficha completa:

En la ficha completa podemos encontrarnos mucha más información:

Con estos datos, podemos decir que la extensión de Netcraft para Chrome es útil para los siguientes objetivos o tareas:

Análisis de competencia : Identificar qué proveedor de hosting utiliza la competencia.

Auditorías de sitios web : Verificar la infraestructura donde se aloja un sitio web durante auditorías técnicas.

Investigación técnica sobre sitios web: Obtener información sobre la tecnología utilizada por diferentes sitios web de Internet.

La instalación de la extensión es realmente simple, ya que podremos hacerlo de forma totalmente gratuita desde la Chrome Web Store o desde la tienda de extensiones del navegador que utilices:

Después de instalar la extensión de Netcraft desde Chrome Web Store o desde la tienda de extensiones correspondiente a tu navegador web, la extensión muestra automáticamente información sobre el servidor cuando navegas por cualquier sitio web.

Esto te permite ver datos como el proveedor de hosting donde está alojado el sitio web, información sobre las direcciones IP del servidor, y otros detalles técnicos relevantes.

La principal funcionalidad de Netcraft es mostrarte dónde está alojado un sitio web, pero existen casos donde Netcraft no proporcionará información completa o precisa: