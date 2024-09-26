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October CMS es un CMS de código abierto desarrollado en PHP y construido sobre el framework Laravel. En lugar de reinventar toda la maquinaria interna, October aprovecha Laravel como base y le monta encima una capa de gestión de contenidos con su propio backend de administración.

A diferencia de un CMS pensado para filosofía nocode como WordPress, donde la gracia es que cualquiera monte una web sin tocar código, October CMS está pensado para quien viene del mundo del desarrollo.



Si ya trabajas con Laravel y PHP, te vas a sentir en casa desde el minuto uno, porque estás usando el mismo patrón MVC, las mismas convenciones y las mismas herramientas de siempre. Si nunca has escrito una línea de PHP, es otra historia y te lo contamos más abajo sin adornos.

Aquí te explicamos qué es October CMS y cómo funciona por dentro, cómo encaja su ecosistema de plugins y themes, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles reales, cómo se compara con WordPress y otros CMS opensource en PHP, y qué necesitas a nivel de hosting para poner un proyecto en producción.

October CMS se apoya en Laravel y su arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), así que hereda toda la potencia del framework: su sistema de rutas, su ORM Eloquent, su gestión de dependencias con Composer y su forma de estructurar el código.

Para las plantillas usa Twig como motor de plantillas, lo que te permite separar la lógica de la presentación de forma limpia.



La estructura divide con claridad el backend de administración, que es el panel desde el que gestionas el sitio, y el frontend, que es lo que ve el visitante. Las páginas del sitio se apoyan en un sistema basado en archivos, lo que resulta cómodo si versionas tu proyecto con Git y trabajas en equipo.

Su ecosistema de extensiones gira en torno a dos piezas: los plugins, que añaden funcionalidad al sitio, y los themes, que se encargan de la parte visual.



La lógica es parecida a la de otros CMS, con un marketplace de componentes donde encuentras complementos ya hechos para no partir de cero en cada proyecto. Lo que pasa es que ese catálogo es mucho más pequeño que el de WordPress, debido a que WordPress tiene detrás una comunidad enorme y decenas de miles de plugins gratuitos.

Evidentemente, no es oro todo lo que reluce, así que vamos a poner sus ventajas y sus inconvenientes reales uno al lado del otro para que veas dónde brilla October CMS y dónde se queda corto. Entre sus puntos fuertes están:

Base Laravel sólida : heredas todo el framework, su seguridad, su ORM y sus buenas prácticas sin tener que montarlo tú desde cero.

Control total para desarrolladores : al trabajar sobre código, tú mandas sobre cada detalle del proyecto, sin las limitaciones de un panel cerrado.

Código limpio y mantenible : el patrón MVC y las convenciones de Laravel hacen que un proyecto grande siga siendo legible con el tiempo.

Buena separación backend/frontend : la parte de administración y la parte pública están bien delimitadas, lo que ayuda a organizar el trabajo.

Encaje perfecto si ya usas Laravel: reaprovechas conocimiento, herramientas y flujo de trabajo, así que la productividad sube desde el principio.

Y estos son sus puntos débiles, que también los tiene y hay que mirarlos de frente:

Curva de aprendizaje exigente : no es un CMS para empezar de cero, necesitas saber PHP y Laravel para sacarle partido de verdad.

Comunidad y catálogo reducidos : el número de plugins y themes disponibles es mucho menor que en WordPress, así que a menudo te toca desarrollar tú lo que necesitas.

Menos recursos y tutoriales : al haber menos usuarios, hay menos documentación de terceros, menos hilos en foros y menos vídeos resolviendo dudas concretas.

Nada apto para perfiles nocode: si buscas montar una web sin programar, October CMS no es tu herramienta y te vas a frustrar rápido.

Puestos a compararlo con WordPress, la respuesta directa es que juegan en ligas distintas y con público distinto.



October CMS está orientado a desarrolladores que quieren control y ya trabajan con Laravel, mientras que WordPress domina por su comunidad y su filosofía nocode, con una cuota de mercado que ninguna alternativa se acerca a rozar.



Si tu proyecto va a vivir de instalar y configurar plugins sin tocar código, tu sitio es un WordPress y no October CMS.

Frente a otros CMS opensource en PHP, October se sitúa en el terreno de las herramientas para perfiles técnicos, muy en la línea de lo que siempre ha sido Drupal como CMS avanzado, que también funciona más como framework de aplicaciones que como CMS pensado para simplificar.



Joomla quedaría en un punto intermedio, aunque la diferencia con October es que este apuesta directamente por Laravel como cimiento, así que el desarrollador que ya conoce ese framework parte con una ventaja clara.

En cuanto a requisitos de funcionamiento, al ser una aplicación Laravel, October CMS necesita una versión reciente de PHP para funcionar bien, junto con una base de datos MySQL o MariaDB y acceso adecuado al servidor. Composer entra en la ecuación desde el primer momento, porque es la herramienta que gestiona las dependencias de PHP y te permite instalar y actualizar los componentes del proyecto de forma limpia.



Por eso tu proyecto October CMS encaja mucho mejor en un entorno donde tengas terminal, acceso SSH y control sobre el stack, en vez de un alojamiento web compartido pensado para instalar un CMS con un par de clics.

October CMS tiene sentido para un perfil muy concreto: desarrolladores que ya trabajan con Laravel y quieren un CMS que les dé control total sobre el código sin pelearse con la lógica de un panel cerrado.



Si ese eres tú y estás decidiendo dónde montarlo, nuestra recomendación es alojarlo en un servidor VPS optimizado con RaiolaCP, que te da un stack ajustado con Nginx, PHP-FPM y MariaDB ya afinado para aplicaciones PHP.



Antes de contratar un servidor VPS con nosotros, cuéntanos cómo es tu proyecto October CMS y contacta con nuestro departamento comercial: revisamos tu caso y te decimos cuántos recursos necesita tu aplicación Laravel para funcionar correctamente desde el primer despliegue.