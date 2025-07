Uno de los puntos fuertes de RaiolaCP es que podemos añadir funcionalidades específicas que necesiten nuestros clientes y corregir problemas también bastante rápido, ya que el desarrollo es nuestro. Pero siempre debemos tener en cuenta que RaiolaCP nació para ser un panel ligero y ágil, con las funcionalidades justas y necesarias para su objetivo final, no para ser un panel "all in one" como los paneles comerciales.