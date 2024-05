¿Que es Installatron?

Autoinstalador de CMS y aplicaciones web

Hoy vamos a hablar de una herramienta que a mí personalmente me ha cambiado todos los flujos de trabajo al desarrollar webs con WordPress. Esta herramienta se llamay es un, de hecho, es el que utilizamos enpara que nuestros clientes puedan instalar cualquier CMS o aplicación web sin necesidad de conocimientos avanzados, en pocos clics. Pero realmente, ya que nos permite administrar completamente las instalaciones de los CMS y aplicaciones web ; y encima, en el caso de WordPress, tenemos compatibilidad total para realizar muchas acciones que nos van a facilitar la vida.Aunque hay otrascomo, a mí personalmente me encanta Installatron, y; y eso que la gran mayoría no conocen toda la potencia y funcionalidades que tiene. En este artículo vamos a tratar de resumir lo que para mí son las cuatro funcionalidades más útiles que tiene Installatron y cómo puede ayudarnos facilitando la administración de nuestro sitio web desde distintos puntos de vista. Antes de continuar, simplemente recordarte que puedes encontraren todos nuestros productos con cPanel: hosting SSD hosting SEO , etc., aunque como he dicho antes, no todas cuentan con el mismo nivel de "soporte", es decir,que estamos comentando aquí no funcionan con algunos CMS.Evidentemente, su principal función es la de ser uny aplicaciones web en entornos de hosting, aunque a mí personalmente me parece que no es de los que más simplifican el proceso, aunque al ser tan potente es normal que muestre ciertos parámetros para configurar al usuario final.Lo bueno es que el proceso y las opciones deson más o menos las mismas, por lo que es fácil acostumbrarse a su interfaz y sus opciones. Aunque desde la interfaz de instalación existen algunas opciones avanzadas, lo normal es realizar la instalación sin estas opciones y en raras ocasiones son necesarias. La mayoría de estas opciones avanzadas pueden ser ajustadas posteriormente. Para finalizar, si instalamos o migramos una web desde otro hosting y está creada con uno de los CMS o aplicaciones web que soporta Installatron, podemos importarla fácilmente para poder gestionar la instalación desde el autoinstalador. Te dejo este video de, que, aunque es algo antiguo, sigue siendo útil:

Gestor de actualizaciones de CMS

Hay CMS y aplicaciones web en los que Installatron no puede gestionar actualizaciones .

. Hay CMS y aplicaciones web en los que Installatron solo puede gestionar actualizaciones del propio CMS .

. Hay CMS y aplicaciones web en los que Installatron puede gestionar tanto actualizaciones del CMS como de los plugins y themes.

Gestor de backups en CMS

Staging con Installatron en cPanel

Después de, ya podremos, y una de las cosas que puede gestionar son sus actualizaciones.Antes he comentado que con ciertos CMS algunas funcionalidades no funcionaban, y este es un ejemplo, ya que pueden darse tres casos:Evidentemente, en el caso deHay que tener en cuenta que, es decir, que no se encuentren en el repositorio oficial de WordPress. Esto mismo ocurre, salvando las diferencias, con otros CMS y aplicaciones web que tienen repositorio oficial de plantillas y módulos.Esta es una de, la gestión de backups o copias de seguridad . Installatron dispone de un motor de copias de seguridad muy potente y personalizable, aunque hay que decir también que no permite copias incrementales. Pero por contrapartida, nos permite guardar copias de seguridad en localizaciones externas automáticamente y de forma programada. Esto quiere decir que en el caso de WordPress podemos prescindir de los típicos plugins de backup comopara utilizar elPodemos, como en el caso de la captura anterior, oAdemás, como puedes ver en la captura anterior, podemos, etc… Esto es muy útil, ya que las copias de seguridad siempre deben estar en un sitio diferente al propio servidor del que hacemos copia de seguridad, para no tener problemas en caso de catástrofe. Otro punto fuerte de Installatron desde el punto de vista de los backups o copias de seguridad es que, incluso aunque el archivo de copia de seguridad se encuentre en un destino externo; en este caso Installatron obtendrá el archivo y lo restaurará automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada., algo que los plugins gratuitos de backup para CMS como WordPress no pueden hacer.El staging aplicado a entornos weby pasarlos a producción con un par de clics justo cuando lo necesitamos. En la práctica, el staging nos permite tener una copia de nuestro sitio web en la que vamos a desarrollar nuevas funcionalidades, y que cuando las tengamos probadas, podamos pasar esos cambios de la instalación para desarrollo a la instalación de producción con un par de clics y de forma totalmente controlada. Precisamente entenemos un video donde enseñamos a

Acceso sin contraseña a CMS como WordPress

Normalmente,, pero creo que cualquier profesional que se dedique al mundo web y específicamente a WordPress, debe incorporar cuanto antes el staging a sus flujos de trabajo para ser más eficiente e Installatron nos facilita mucho esta tarea.He dejado mi característica favorita para el final, aunque también es cierto que es la más simple. Aunque esto no es compatible con todos los CMS y aplicaciones web con las que es compatible Installatron,. Un ejemplo de CMS compatible con esta funcionalidad es, y un ejemplo de CMS que no es compatible con esta funcionalidad son Prestashop Ten en cuenta que como digo siempre, esto no quiere decir que no tengas que tener una contraseña guardada y apuntada en algún lugar, por si en algún momento el acceso o login mediante Installatron deja de funcionar por alguna razón relacionada con el CMS