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EasyPanel es un panel de control para servidores basado en Docker que permite instalar aplicaciones como N8N, PostgreSQL, Redis o WordPress desde una interfaz web. Su versión gratuita admite hasta 3 proyectos. Se contrata preinstalado en los VPS Cloud seleccionando Ubuntu y EasyPanel en el pedido; si reinstalas el servidor, habrá que instalarlo de nuevo.

EasyPanel es un panel de control para servidores basado en Docker, que nos permite desplegar aplicaciones, bases de datos y otros servicios desde una interfaz web, y además un repositorio de plantillas listas para descargar e instalar con un clic.

En Raiola Networks lo recomendamos porque la consola es una barrera para la mayoría de la gente y Portainer no es amigable, mientras que EasyPanel sí lo es.

Su punto fuerte es que nos permite levantar contenedores Docker a partir de plantillas, en pocos clics y con pocos conocimientos técnicos.

Para esos usuarios sin conocimientos técnicos, las variables del entorno son una funcionalidad muy cómoda, ya que podemos configurar y actualizar aplicaciones como N8N desde la interfaz, sin utilizar la consola. Además, en un mismo servidor VPS podemos desplegar varias aplicaciones conectadas en local, como N8N, PostgreSQL, Redis, NocoDB o WordPress.

En este artículo vamos a ver cómo contratar un servidor VPS con EasyPanel preinstalado en Raiola Networks, para no tener que instalarlo desde la terminal SSH. Si ya tienes un servidor VPS contratado y prefieres hacerlo a mano, tenemos publicado cómo instalar EasyPanel en un servidor VPS.

EasyPanel tiene una versión gratuita y también planes de pago, pero la versión gratuita es más que suficiente para la mayoría de los casos, ya que su límite son 3 proyectos y dentro de cada proyecto caben los servicios o contenedores Docker que queramos.

Podemos contratar EasyPanel preinstalado, con su versión gratuita, en cualquiera de nuestros servidores VPS Cloud, y cuesta lo mismo que el servidor sin panel de control.

En primer lugar, debemos elegir el servidor VPS que queremos, y nuestra recomendación es que contrates como mínimo un Servidor VPS Cloud 2, ya que EasyPanel pide al menos 2 GB de memoria RAM y en el Servidor VPS Cloud 1, que tiene 1 GB, EasyPanel y Docker ya ocupan la mitad de la memoria.

Cuando ya tenemos elegido el plan, debemos entrar en la página de servidores VPS de Raiola Networks y pulsar su botón "Contratar" en el modelo de servidor VPS elegido:

Esto nos lleva al pedido, donde lo primero que debemos rellenar es el campo "Nombre del host" con un subdominio de tu propio dominio, que después podrás apuntar a la IP del servidor. Para que te sirva de ejemplo, el formulario pone server.tudominio.com .

Ahora, en el bloque "Opciones Configurables", elegimos "Ubuntu 24.04" o "Ubuntu 26.04" en el desplegable "Sistema Operativo". Después de esto, selecciona "Easypanel" en el desplegable "Panel de Control", como puedes ver en la siguiente captura:

Ubuntu es el sistema operativo que indica EasyPanel en su documentación, aunque daría igual utilizar otro, y el resto de desplegables que puedes ver en la captura anterior no hay que tocarlos.

Cuando tengamos listo todo, debemos pulsar el botón azul "Continuar" y completar el pedido. Después de hacer el pago, el servicio se activará y en breves te entregamos tu servidor VPS con EasyPanel preinstalado.

En ese momento, te llegará un email con la dirección IP del servidor, el usuario root y su contraseña, y además te enviaremos mediante un ticket la URL para crear tu cuenta en EasyPanel.

Para acceder por primera vez al EasyPanel que tienes instalado en tu servidor VPS debes abrir en tu navegador web la URL que te hemos enviado en el ticket, o la dirección IP que te ha llegado en el email seguida del puerto 3000, de esta forma:

123.123.123.123:3000

Al entrar en esa dirección, deberías ver el formulario para crear la cuenta de administrador de EasyPanel, donde debemos rellenar nuestro email, una contraseña y dónde hemos conocido EasyPanel, marcar la primera casilla y pulsar el botón verde "Setup":

Después de pulsar el botón que puedes ver en la captura anterior, podremos acceder directamente al panel de control EasyPanel de nuestro servidor VPS:

A partir de aquí, ya tenemos el panel de control funcionando y podemos empezar a instalar nuestros propios servicios en el servidor VPS.

Para finalizar, debes tener en cuenta que si reinstalas el servidor VPS, se pierde EasyPanel, ya que el servidor queda con el sistema operativo limpio y hay que volver a instalar EasyPanel a mano.

Por otro lado, nuestros servidores VPS Cloud son servidores no administrados, por lo que nuestro soporte técnico cubre el servidor y su funcionamiento, pero no EasyPanel ni las aplicaciones que despliegues dentro.

Si quieres aprender más cosas sobre EasyPanel, en nuestro centro de ayuda podrás encontrar cómo resetear la contraseña de EasyPanel, cómo instalar N8N en un servidor VPS con EasyPanel y cómo actualizar N8N instalado con EasyPanel.

Si no sabes qué servidor VPS elegir para EasyPanel, consulta con nuestro departamento comercial y te ayudaremos.