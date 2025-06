Índice del artículo















Mientras que anteriormente las webs se realizaban únicamente con HTML y en algunas ocasiones se incluía CSS , actualmente la mayoría de webs se compone de ficheros ( PHP por ejemplo) y base de datos Esto implica queen caso contrario, podemos experimentar múltiples errores que pueden indicar problemas con la base de datos.Uno de ellos es el error 'MySQL server has gone away', que podemos ver también como ''.Aunque es un error que puede tener varias causas, el problema de base es que la conexión entre la aplicación o proceso que se está ejecutando (puede ocurrir también al lanzar tareas como importaciones de base de datos) y el servidor de base de datos se rompe, lo que causa quey, por tanto, no es posible obtener la información necesaria para resolver el contenido que necesitamos.En ocasiones una o varias consultas de las que ejecutamos necesitan más tiempo para finalizar del que el servidor tiene configurado para ello, por lo que 'se cortan' antes de finalizar y obtener el resultado correcto y el proceso recibe este error.Para solventarlo, habría 2 alternativas:Aunque no es habitual,. Puede ocurrir si recientemente la hemos importado y no se ha importado correctamente (o si se han experimentado errores durante la exportación previa y el fichero no es válido), si se han perdido índices que puedan afectar a la estructura de la misma o por problemas de espacio en disco en nuestro servidor que impidan que la información se registre correctamente en la base de datos.Si sospechamos que nuestra base de datos está corrupta, podemos restaurar una copia de seguridad válida, o bien optimizar y/o reparar la base de datos, desde phpMyAdmin por ejemplo.Si nuestra web alcanza de forma constante o demasiado frecuentementey se caiga o experimente reinicios esporádicos, lo que podría ocasionar que de forma temporal experimentemos el error 'MySQL server has gone away'.Podemos verificar el tiempo que el servicio de base de datos lleva funcionandoEste iniciará la consola para gestionar el servicio de base de datos).(Este seleccionará el valor 'Uptime' del estado global, es importante finalizarlo con ';' para que se ejecute con normalidad).El resultado nos lo dará en segundos, por lo que posteriormente debemos convertirlo a horas/días.Si necesitamos, podremos hacerlo también desde RaiolaCP en el botón correspondiente:O con el siguiente comando (si tenemos acceso a terminal):Uno de los procesos en los que podemos experimentar este problema es, especialmente si la base de datos con la que estamos trabajando contiene tablas de gran tamaño o campos de gran longitud.Si estamos experimentando este error, podemos incrementar la variable "max_allowed_packet" (el parámetro que indicao recibirse por el servidor MySQL).Podemos incrementarlo modificando este valor en la configuración del servidor, en el fichero:"/etc/my.cnf" (sustituyendo el valor por el correspondiente)Una vez que hayamos modificado el fichero, tendríamos que(podemos hacerlo con el comando indicado en el punto anterior).Otra alternativa es especificar ese parámetro en el comando que utilicemos, si lo hacemos por terminal, de forma que no necesitaríamos modificar la configuración global del servidor.