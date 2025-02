En ocasiones, podemos necesitar realizar modificaciones en las URL de nuestra página web, por cambios en la estructura del contenido, trabajos de mantenimiento en alguno de los apartados, inclusión de nuevas funciones, etc.

Índice del artículo























¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

¿Qué es una redirección?

Una configuración incorrecta de las redirecciones de nuestra web puede ocasionar múltiples errores, como los 404 o un bucle de redirecciones, del que podemos ver más información en este artículo:https://raiolanetworks.com/blog/err-too-many-redirects/

¿Qué es una redirección HTTP 302?

¿Cómo configurar una redirección 302?

Utilizando el .htaccess

RewriteEngine on



RewriteCond %{HTTP_HOST} ^URL_ORIGEN\.TLD$

RewriteRule ^(.*)$ HTTPS://URL_DESTINO.TLD/$1 [R=302]



Utilizando un plugin

:

¿Cómo puedo solventar una redirección 302?

Revisar .htaccess

Limpiar caché de navegador

Si tenemos actualizaciones del navegador que utilizamos disponibles, también es aconsejable llevarlas a cabo para descartar que no sea un problema de configuraciones obsoletas.

Revisar los de errores

Revisar componentes de la web

Los plugins que alteran la estructura de nuestras URLs amigables o que generan redirecciones son causantes habituales de este tipo de comportamientos.

Revisar ajustes de las URL de WordPress

Restaurar copia de seguridad

Para reestructurar la página web sin experimentar, podemos ayudarnos, entre otras cosas, de las redirecciones.sin que nosotros tengamos que hacer ningún paso adicional.Un comportamiento diferente sería cuando navegamos por una web, que cambiamos de URL, pero en este caso este proceso necesita de nuestra interacción (hacer clic en un enlace, enviar un formulario, etc.), mientras que la redirección la procesa automáticamente el navegador.La redirección HTTP 302 se conocía anteriormente como '302 Movido temporalmente' y ahora se conoce como '302 Found', y, a diferencia de la conocida 301 que se suele configurar como definitiva.Existen herramientas que podemos utilizar para verificar el código de estado y otros aspectos de cómo responde una URL, como: https://httpstatus.io/ , o bien, podemos utilizar el apartado ‘Red’ de Chrome DevTools, donde podremos ver el código de estado con el que responde cada petición en la columna ‘Estado’.Como usuarios, y especialmente de cara a la información que pueden indexar (y cómo) los buscadores.La redirección 301 puede ser la idónea en casos como por ejemplo un cambio a HTTPS o un cambio de dominio (en el que querremos indicar que todas las peticiones deberán redireccionar al nuevo de forma definitiva, quedando el anterior en desuso), mientras que(por cuestiones de mantenimiento, cambio de contenido, etc.)Si necesitamos configurar una redirección 302 en nuestra página web, podemos hacerlo de varias formas:En el .htaccess podemos configurar las siguientes líneas para configurar una redirección 302 de un dominio a otro.Si no tenemos acceso a editar el .htaccess o preferimos hacerlo desde la gestión de WordPress , podemos hacerlo con un plugin de WordPress , como por ejemplo Advanced 301 and 302 Redirect o con Safe Redirect Manager El código de estado 302 no siempre es necesariamente indicativo de error HTTP 302 y, si el comportamiento esperado es que alguna de nuestras URL redireccione a otra temporalmente, sería correcto. Pero si estamos experimentando problemas con redirecciones no esperadas o cuyo código de respuesta no es el correcto, sí hay ciertas cosas a tener en cuenta y que podemos revisar para asegurarnos de que no estén ocasionando el problema.En el fichero .htaccess podemos realizar varias configuraciones y una de ellas serían las redirecciones.Especialmente deberemos buscar líneas que comiencen por lo siguiente:"RewriteEngine On > habilitaría la redirección"que vendrá definida por 'RewriteRule'.También debemos fijarnos si aparece la siguiente configuración: "[R=302]", que indicaría que la redirección sería de tipo 302.Para solventarlo, podemos eliminar estas líneas (previa copia de seguridad), o bien comentarlas incluyendo una almohadilla (#) al inicio de cada una de las líneas.Esta opción nos servirá principalmente si anteriormente hemos accedido a una URL con una redirección 302 configurada, pero que ahora se ha modificado y nuestro navegador no actualiza la configuración.En este artículo podemos ver cómo borrar caché en los principales navegadores: https://raiolanetworks.com/blog/borrar-cache-chrome-firefox-opera-safari-explorer/ que se realizan en nuestra web, por lo que podemos localizar en los mismos si se registra algún error relacionado con algún elemento en concreto.Si utilizamos uno de nuestros servidores VPS Optimizados puedes localizar los logs en la siguiente ruta: "home > USUARIO_RAIOLACP > web > DOMINIO.TLD > logs"En el caso de que utilices uno de nuestros servicios con cPanel , tendremos el "error_log" disponible en la raíz de la web. Por ejemplo, para el dominio principal de unsería el siguiente: "home > USUARIO_CPANEL > public_html > error_log"Si utilizamos WordPress podemos ver en el siguiente artículo cómo habilitar el modo debug: https://raiolanetworks.com/blog/como-activar-modo-debug-wordpress/ En el caso de PrestaShop , por ejemplo, podremos habilitarlo desde el backoffice "Parámetros Avanzados > Rendimiento: Modo depuración".En ocasiones, algún plugin o tema de nuestra instalación de WordPress puede afectar al funcionamiento de URL en nuestra web y provocar diversos errores, entre los que se podría encontrar el 302.Para ello,y valorar si es un problema de incompatibilidad con el elemento en sí o un error de configuración.Una configuración incorrecta en nuestros enlaces permanentes puede ocasionar errores en el comportamiento de las URL y cómo estas responden.Para asegurarnos de que nuestra configuración es correcta, debemos ir al apartado "Ajustes > General", y revisar que sean correctos y además que ambos tengan la misma estructura, es decir, si la dirección de WordPress utiliza HTTPS o www, la dirección del sitio también tendría que utilizar la misma estructura.Si ninguna de las opciones vistas anteriormente soluciona el problema,En este artículo puedes ver cómo configurar copias de seguridad: https://raiolanetworks.com/blog/plugins-backup-copia-seguridad-wordpress/ En caso de que utilices alguno de nuestros servicios de hosting compartido, puedes utilizar las copias de JetBackup 5: https://raiolanetworks.com/ayuda/jetbackup/