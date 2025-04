Índice del artículo

















¿Qué es Imagify y para qué sirve?

Configuración de Imagify para mejorar el rendimiento web

Ajustes generales



Optimización automática de imágenes al subirlas : esta sería aconsejable habilitarla para que Imagify optimice las imágenes que subimos a nuestra web, de forma que no necesitamos ir expresamente a la optimización masiva.

Backup de las imágenes originales : nos permite conservar las imágenes originales en un directorio de backup. Es una opción útil por si necesitamos restaurarlas, pero debemos tener en cuenta que si nuestra web tiene una cantidad de imágenes muy elevada, este backup también ocupará espacio en disco de nuestro alojamiento.

Compresión sin pérdida: generalmente no es necesario habilitarlo, ya que Imagify se encarga de comprimir las imágenes con una buena calidad, pero si nuestra web necesita imágenes de alta calidad, es posible que necesitemos utilizarla.



Optimización



Formato de imagen de nueva generación : podremos escoger entre deshabilitarlo, utilizar .avif o .webp . Lo aconsejable sería utilizar .webp.

Mostrar en el sitio las imágenes en formato de nueva generación: para que las imágenes .avif o .webp se muestren en nuestra web, podemos hacerlo con reglas de rewrite o etiquetas <picture>, siendo esta última la configuración recomendada.



Es importante que una vez habilitadas estas opciones verifiquemos que nuestra web se visualiza correctamente.



Biblioteca de medios : podemos seleccionar el ancho máximo de las imágenes más grandes de nuestra web para que las redimensione. Es una opción especialmente útil si hemos subido a nuestra web imágenes con unas dimensiones demasiado elevadas o no hemos realizado anteriormente ninguna optimización.

Carpetas personalizadas : podemos añadir el tema para que se optimicen las imágenes del mismo y otros directorios para que Imagify optimice las imágenes que contienen, si, por ejemplo, hemos subido imágenes a directorios creados por otros plugins o a directorios específicos .

Optimización de archivos: podemos seleccionar los tamaños de las imágenes que deberá optimizar Imagify. En caso de que no utilicemos alguna miniatura específica en nuestra web, podemos desmarcarla y esto nos permitirá utilizar menos cuota de optimización de imágenes, ya que cada miniatura contabilizará como una imagen adicional.



Lanzar optimización masiva

Si necesitamos optimizar alguna imagen específica también podemos hacerlo desde la biblioteca de Medios.

En ocasiones, cuando subimos imágenes a nuestra página web no revisamos el tamaño o dimensiones de la misma y posteriormente(por ejemplo un usuario que intente acceder a uno de nuestros productos y tarde varios segundos en visualizar la imagen).Para mejorar este aspecto, podemos ayudarnos depara hacerlo ya en la propia web., que permite también generar imágenes con formato de nueva generación Sus desarrolladores son WP Media, los mismos que han desarrollado también los plugins WP Rocket BackWPup , entre otros.El uso de, ya que nos ayuda a mejorar la velocidad de carga , a reducir el tamaño que ocupan las imágenes (lo que nos permitirá ahorrar el espacio en disco utilizado por la web en nuestro alojamiento) y también, ya que algunas herramientas como PageSpeed incluyen parámetros relacionados con la optimización de imágenes y el formato de las mismas.Lo primero que tendremos que hacer para configurar Imagify en nuestra web es instalarlo. Aquí podemos ver cómo hacerlo: https://raiolanetworks.com/blog/que-es-un-plugin-wordpress/#instalar-plugins-en-nuestra-web Una vez que lo hayamos instalado, tendremos una nueva opción en "Ajustes > Imagify", donde tendremos que insertar nuestra clave y podemos obtenerla si no disponemos aún de ella (simplemente tendremos que insertar nuestro correo electrónico para recibir la clave).Al insertar la clave ya tendríamos acceso a los ajustes del plugin.En este apartado tenemos 3 opciones:Aquí podremos escoger laUna vez finalizada la configuración, podemos ir a "Medios > Optimización masiva" y lanzar la optimización con el botón ‘IMAGIFÍCALO TODO’.En este apartado también podemos seleccionar la compresión inteligente o la compresión sin pérdida (por defecto es la inteligente la que se utilizaría).También podremos ver aquí una gráfica con las imágenes que se han optimizado y las que no, y el tamaño que hemos ahorrado con la optimización de Imagify.A continuación un video de la configuración completa de Imagify en WordPress , de la mano de nuestro CEO Álvaro Fontela , experto en WPO

Imagify Free vs planes de pago

Imagify vs otros plugins de optimización

Imagify dispone de 3 planes actualmente y la principal diferencia entre ellos sería el tamaño que se puede optimizar al mes y, y en los otros sería ilimitado.En su web podemos ver el coste exacto y, en caso de escoger alguno de los planes de forma anual, incluye 2 meses gratuitos: https://imagify.io/es/pricing/ A diferencia de Smush.it,(Smush.it solo lo permite en el plan de pago), lo que junto con su configuración rápida y simple lo hace una opción muy interesante para páginas web que no requieren configuraciones adicionales como exclusiones (algo que sí permite Shortpixel ).