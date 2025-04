Índice del artículo





















Los códigos de respuesta HTTP funcionan como una respuesta que el servidor envía al navegador para especificar el resultado de la solicitud que el navegador ha realizado.Dependiendo del resultado de esa solicitud y el contenido que el servidor devuelve al navegador, tendremos, es decir: la solicitud realizada por el navegador ha llegado correctamente al servidor y este ha podido procesarla, completando la solicitud y enviando el recurso que hayamos solicitado. Uno de los más utilizados es el código HTTP 200 OK , pero hay otro código que puede resultarnos, pero el usuario no obtiene ninguna respuesta adicional y permanece en la misma página.Realizando una comparativa con algo que prácticamente todos hemos utilizado: es algo similar a lo que sucede cuando estamos creando un documento en Word o Google Docs y necesitamos guardar los cambios, pero seguir editando, pulsamos en ‘Guardar’ y se registra y procesa esa solicitud, pero nosotrosEn una página web o aplicación,, por ejemplo: para tareas en las que necesitemos obtener información acerca de lo que se ha realizado (por ejemplo procesar una actualización de stock con un .json) recibiremos un código 200 y el resultado correspondiente de esa tarea.Si, por el contrario, vamos a realizar otro cambio que no requiere información adicional más que la confirmación de que se ha procesado, como eliminar algún elemento: un código 204 sería válido., por lo que no es necesario que la página que el usuario está visualizando se recargue y, por tanto, puede mejorar la experiencia de usuario en algunas ocasiones,Aunque puede no ser válido para el 100% de los casos, ya que depende de la lógica total de la solicitud que vamos a realizar, en este caso las solicitudes HTTP indicadas realizarían lo siguiente:Si no necesitamos obtener información adicional, independientemente del tipo de solicitud que hayamos realizado,para el usuario.Si necesitamos que alguno de los campos del formulario se valide con antelación al envío del mismo, también podemos utilizar este código.Un ejemplo muy habitual sería en un formulario que incluye campo para el DNI con validación del mismo: si lo comprueba al completar el campo, no necesitaremos actualizar la página ni intentar realizar el envío del mismo.Si queremos registrar alguna información que no requiera interacción o cambios para el usuario (es decir, que no perciba ningún cambio), también nos será útil el código de estado 204 No Content.Por ejemplo, cuando utilizamos herramientas como mapas de calor, registramos interacciones del usuario con nuestro contenido (clics en enlaces y/o botones), cómo navegan los visitantes por nuestra página, etc. con herramientas como puede ser Hotjar o Microsoft Clarity , el usuario no percibe ningún cambio en la web, por lo queAl igual que veíamos anteriormente con el ejemplo de guardado de cambios en un documento,Un ejemplo de esto sería un guardado de una revisión en WordPress o añadir un producto a una lista de deseos.Como hemos visto anteriormente,; no obstante, si la solicitud que hemos realizado sí espera recibir información adicional en la respuesta del servidor, puede llegar a ocasionarnos problemas., por lo que si consideramos que debemos obtener un código de respuesta diferente (un 200, por ejemplo),Aquí puedes ver cómo realizarlo dependiendo del navegador utilizado: https://raiolanetworks.com/blog/borrar-cache-chrome-firefox-opera-safari-explorer/ Generalmente, son las propias aplicaciones y add-ons ( plugins , componentes, módulos, etc.) los que indican cómo debe responderse cada solicitud, por lo que podemos revisar si hemos realizado algún cambio o actualización en nuestra web que pueda afectar a este comportamiento.