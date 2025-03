Es importante tener en cuenta que en cuanto a número de plugins, no hay una cantidad exacta que nos garantice un buen rendimiento, pero sí es aconsejable tratar de utilizar únicamente aquellos que sí o sí, necesitemos en nuestra instalación.



Al igual que no hay un par de zapatos que se ajusten a todo el mundo, tampoco hay una configuración que sea universal para todas las instalaciones de WordPress. Si no obtienes los resultados esperados con LiteSpeed Cache, otra alternativa que puedes probar es WP Rocket.

En este otro artículo puedes ver más en profundidad una preview de WPForms y cómo configurarlo: https://raiolanetworks.com/blog/wpforms-wordpress/

Una opción que hace a Rank Math muy atractivo es ‘Content AI’ que nos permite utilizar inteligencia artificial para gestionar y mejorar el contenido de nuestra web.

Si queremos incluir en nuestra web una guía de cafeterías de especialidad, por ejemplo, es posible que las opciones de una entrada no se adapten 100% a lo que queremos incluir como información adicional de cada cafetería, pero con ACF podemos crear un CPT y asociarle los campos necesarios: ¿disponen de bebidas vegetales?, ¿sitio para sentarse?, accesibilidad, etc.

Al permitirnos escanear nuestro sitio web, se reducen las posibilidades de no contemplar alguna de las cookies de nuestra página web cuando configuramos el banner.

Una de las ventajas de WordPress , es la comunidad que tiene detrás y que desarrolla complementos para aumentar las funcionalidades nativas y así abarcar cada vez más posibilidades para la creación de webs, negocios online, etc.Vamos a ver, entre los que vamos a poder encontrar plugins ya asentados en una cantidad de instalaciones de WordPress muy elevada, y plugins más de reciente incorporación, pero que merecen también echarle un vistazo.A pesar de que es un plugin con casi 15 años de antigüedad,, algo que ha ido cobrando cada vez más relevancia en gran parte de las instalaciones de WordPress, ya que no solo permite hacer una tienda online para negocios que tengan también una tienda física, sino que también permite la venta de productos digitales (algo muy interesante para info productos), dropshipping , webs de membresía, sitios de reservas online , plataformas de crowdfunding, etc.También permite integración con otras herramientas o plataformas, como programas de afiliados , plataformas de email marketing , etc. WooCommerce cuenta también con un asistente que facilita la configuración inicial, especialmente si estamos comenzando y no tenemos claro qué aspectos debemos configurar.Otra de las principales ventajas es que, aunque sí es posible que dependiendo de las funcionalidades que necesitemos integrar, tengamos que adquirir algún otro plugin de pago.Además, desde hace varias versiones, también incluye un apartado de análisis, que nos permitirá ver de forma centralizada más información del estado de nuestra tienda: comparativa de ventas con otros períodos de tiempo, estadísticas de categorías, productos más vendidos, etc.Cuando utilizamos WordPress, los correos se envían por defecto utilizando la función "mail()" de PHP . Esto no es un problema en sí y podemos continuar haciendo uso de ella si es válida para nuestro caso. Pero en algunas ocasiones, según la configuración de nuestra web,o que simplemente necesitemos utilizar SMTP para alguna integración concreta o mejorar la fiabilidad de nuestros correos.Si es el caso, un plugin que podemos utilizar para ello, gratuito y cuya configuración es muy sencilla, esUna de las prioridades de una página web, independientemente de la temática que tenga, es la experiencia de usuario , y al igual que el propio posicionamiento en sí, se ve afectada por muchos aspectos: el valor y la utilidad del contenido, la accesibilidad, la facilidad con la que puede navegar el usuario y, por tanto, encontrar la información que necesita de forma fácil y rápida.En la rapidez con la que navegará el usuario, afecta la estructura de la web y cómo navegando por los diferentes apartados se puede acceder a la información correspondiente, pero también influye la velocidad de carga de la web Si la página a la que accedemos no carga en el tiempo que consideremos aceptable, seguramente la cerremos en el mejor de los casos, o la cerremos y vayamos a visitar otra, en el peor de los casos: un lead perdido. Por eso,. Si estás utilizando un proveedor que utiliza LiteSpeed como servidor web (como es el caso de nuestros productos de Hosting Compartido ) es sin duda una muy buena opción para mejorar el tiempo de carga de nuestra web.. Su configuración es muy sencilla, pero permite también llevar a cabo ajustes o excepciones específicas si nuestra página web requiere una configuración más avanzada.En este artículo puedes ver cómo configurarlo:y además incluye la opción ‘Preajustes’ que configura en un par de clics diferentes perfiles de configuración, por lo que podemos probar configuraciones de forma muy rápida y sencilla.Es una norma no escrita que, como mínimoWordPress no incluye esta opción de forma nativa, pero sí podemos implementar plugins para formularios.Con este plugin, desde básicos de contacto a formularios de invitación a eventos, inscripciones, etc.Entre las ventajas de este plugin está la disponibilidad de plantillas que podemos utilizar para nuestros formularios, cambiando los campos y datos que necesitemos; lo que nos permite crear un formulario avanzado en pocos minutos.También cuenta con un asistente que nos va guiando paso a paso durante la creación del formulario, y verificando los pasos que vamos completando.En la versión de pagoCuando realizamos copias de seguridad de nuestra web, debemos tener en cuenta varios factores como la frecuencia, retención, dónde almacenarlas, etc.Una opción que podemos utilizar en el caso de WordPress es UpdraftPlus.(en el servidor o en un espacio remoto).Incluye también herramientas avanzadas, como una opción de búsqueda/reemplazo en la base de datos.Además,. Si nuestro sitio web es muy grande, posiblemente fragmente algunos directorios en varios ficheros .zip, pero no tendremos limitaciones del peso total de la copia a la hora de restaurarla.Aquí puedes encontrar información sobre otras alternativas para realizar copias de seguridad en WordPress:Otra de las funcionalidades que podemos dar a nuestro WordPress, a mayores de tienda online, es la de e-learning, una tendencia que va in crescendo por las posibilidades que ofrece a los usuarios.. Ofrece varios tipos de licencia (basadas en el número de sitios en los que vamos a instalarlo).Una funcionalidad que ejemplifica también la facilidad de uso es, permitiéndonos incluir vídeos, crear formularios dinámicos, etc.Además, la gestión del contenido es un punto a tener en cuenta también, ya que nos permite establecer X requisitos para que el alumno pueda inscribirse en un curso, ya sea a través de la realización de otros de los cursos de la web, o dependiendo del tiempo que lleve inscrito (también puede tener acceso de forma inmediata).Podemos hacernos una idea de cómo funciona a través de la demo que tienen disponible en su web:y es que, al final, son configuraciones que nos permiten simplificar procesos y además facilitar o acelerar el trabajo.En el caso de WordPress, podemos utilizarpara aumentar aún más las posibilidades.Esto nos permitirá crear automatizaciones sencillas como el envío de correos bajo X circunstancias, pero también más avanzadas como inscribir a un usuario a un curso de LearnDash, enviarle un email con instrucciones y asociarle directamente un curso.Independientemente de la temática o sector a los que pertenezca nuestra web, necesitaremos tener en cuenta el posicionamiento web En el caso de WordPress,Nos permite gestionar las migas de pan, las opciones SEO correspondientes a imágenes, integrar herramientas de terceros como puede ser Google Search Console, Pinterest, etc.Además, también, modificar el fichero robots.txt (lo que nos permitiría evitar instalar otro plugin adicional).Es posible que a lo largo del proceso de creación de nuestra web o de la vida de esta, necesitemos integrar campos personalizados que no se incluyen con lo que WordPress nos ofrece de forma nativa, y no siempre podemos depender de funcionalidades adicionales del tema , ya que nos limitaría la posibilidad de hacer un cambio de tema en el futuro.Si es el caso,, y además también nos permite añadir CPT (custom post type) y custom taxonomies.Advanced Custom Fields nos permite añadir múltiples campos y también tipos de contenido a nuestra instalación: selector de fecha, galerías, mapas, etc.Se integra con la mayor parte de plugins disponibles para WordPress: Rank Math, Elementor , Dynamic.ooo, etc.En los últimos años,. Anteriormente, veíamos avisos simples de uso de cookies simplemente y en algunos casos la opción de aceptar o rechazar estas cookies, no obstante, ahora esto no es suficiente y como usuarios debemos tener información sobre qué tipo de cookies utiliza el sitio web, y con qué fin, además de la opción de aceptar las cookies, rechazarlas o permitir únicamente algunas (que como usuarios deberemos poder seleccionar), por lo que esto se traduce también en la obligación de configurar nuestra página web acorde a esto.Cookiebot permite el cumplimiento RGPD (y otros reglamentos), integración con Google Tag Manager y Google Consent Mode, se puede personalizar y además nos permite escanear nuestro sitio web para detectar las cookies utilizadas., ya que para bloquear contenido antes de que el usuario facilite el consentimiento, traducción del banner según el idioma del navegador del usuario, y estadísticas de la actividad de los usuarios, necesitaríamos alguna de las versiones de pago.En su página web disponen de una comparativa que puede ayudarnos a decidir qué plan necesitamos: https://www.cookiebot.com/en/pricing/