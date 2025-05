Índice del artículo























¿Qué provoca la pantalla en blanco?

Diagnóstico inicial de la pantalla en blanco

Verificar cables, conexiones y fuente de alimentación

En ocasiones, al mover el monitor o el equipo, puede ocasionar movimientos en los cables de conexión y que estos no conecten correctamente, de forma que comience a aparecernos esta pantalla en blanco.

Probar con un monitor externo o puerto alternativo

Guía para arreglar la pantalla blanca

Arrancar en modo seguro y restaurar el sistema

Es importante tener en cuenta que al reinstalar el sistema, podemos perder contenido o modificaciones que se puedan haber realizado, por lo que debemos valorar con anterioridad si es viable ejecutar este proceso.



En caso de duda, es aconsejable recuperar todo el contenido del equipo antes de hacer modificaciones, o acudir al servicio técnico para que puedan valorarlo.

Actualizar, reinstalar o revertir controladores

Eliminar malware, actualizaciones conflictivas y errores de software

¿Y si nada de esto funciona?

Conclusión

Entre todos los temores que pueden invadirnos al encender nuestro equipo, es que no funcione. Llegas, enciendes el ordenador y de repente te das cuenta de que la pantalla, en vez de mostrar lo que debería mostrar, solamente permite visualizar una maravillosa(por las siglas en inglés de ‘White Screen of Death’) y traducida a un término que prácticamente todos hemos escuchado alguna vez (e identificamos con algo no muy positivo):Lo cierto es que cuando nos encontramos con la pantalla en blanco al intentar encender nuestro dispositivo, no podremos achacarlo a un motivo específico en un primer momento, ya que hay varios factores que pueden afectar: desde un problema del propio monitor a un problema en la tarjeta gráfica, conexión de los cables, etc.Si estamos experimentando este problema, hay ciertas comprobaciones iniciales que podemos llevar a cabo para descartar que sean la causa del problema o de la pantalla en blanco.Lo primero que debemos hacer esy en buen estado.También podemos probar con otro cable si disponemos de uno de repuesto.Si tenemos conectados otros dispositivos periféricos, podemos desconectarlos también temporalmente para verificar que no estén influyendo en el correcto funcionamiento de la pantalla.Si el equipo y/o monitor disponen depuerto y verificar si de este modo podemos visualizar el monitor con normalidad.Si estamos utilizando el único puerto HDMI del que dispone el equipo, podemos probar a conectar el cable en otro puerto (tipo USB o tipo C) con un adaptador para comprobar si en ese otro puerto sí funciona.Otra alternativa es también(mismos cables y mismo puerto) pero con otro monitor si es posible (en este caso desconectaremos otras pantallas si las utilizamos).e, no obstante, en caso de que sea un error provocado por el software de nuestro equipo y sigamos sin visualizar la pantalla con normalidad, hay otros pasos que podemos llevar a cabo.Este paso varía según el sistema operativo que utilicemos e incluso en ocasiones dependiendo del teclado, por ejemplo. En este caso, tendremos queteniendo en cuenta que no podemos acceder al contenido gráfico de la pantalla.En el caso de Windows, tendremos queantes de que comience a cargar Windows durante el proceso de encendido. Esto nos dará opción a seleccionar ‘’.Una vez que hayamos iniciado Windows en modo seguro, podemos seleccionar en el menú de Inicio las opciones Recuperación > Restaurar sistema y ejecutar el proceso.Si utilizamos macOS, tendremos quemientras arranca:Al iniciar el equipo con el modo seguro, nos permitirá reinstalar macOS, o bien, si utilizamos el sistema Time Machine, restaurar una copia de seguridad con el mismo.Si el equipo en el que experimentamos problemas utiliza Windows, podemos acceder a estas opciones desde "inicio > Administrador de dispositivos". Aquí podremos ver varias categorías y seleccionar el dispositivo cuyo controlador queremos reinstalar o actualizar.En el caso de macOS,, por lo que generalmente tendremos que optar por la opción del punto anterior de volver a instalar macOS.Otra posible causa de la pantalla en blanco es que nuestro equipo contenga malware o alguna actualización reciente le haya afectado e interfiera con el funcionamiento.Para poder eliminar el malware de nuestro equipo, podemos hacer uso de la ‘Herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows‘ (para acceder a la misma basta cony posteriormente en el popup de ‘Ejecutar’, escribir ‘mrt’ y Aceptar.Otra alternativa es hacer uso de antivirus específicos de terceros, como puede ser Avast o Kaspersky, que podemos utilizar para realizar un análisis del equipo y comprobar si detecta alguna amenaza.Si queremos desinstalar una actualización en Windows, podemos ir al "Panel de Control > Programas > Ver actualizaciones instaladas", seleccionar la que nos haya generado problemas y desinstalarla.Si el error apareció justo después de instalar algún software, también podemos intentar desinstalarlo desde la misma sección de Programas.En caso de que hayamos probado todos estos pasos y el problema persista, podemos tener en cuenta algunas opciones adicionales como, acudiendo a las opciones de recuperación del sistema.También podemos(en caso de que el fallo esté en el monitor y no en el propio disco), y reinstalar el sistema operativo desde cero.En última instancia, si no conseguimos encontrar la causa ni dar con la solución, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico especializado donde puedan llevar a cabo un diagnóstico con herramientas profesionales.Una pantalla blanca puede ser un problema frustrante, pero con un enfoque estructurado y comprobando paso a paso tanto hardware como software, es posible determinar la causa y aplicar una solución. Como siempre,para evitar este tipo de incidencias.