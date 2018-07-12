Raiola Networks
Cómo activar el modo DEBUG en WordPress

Cómo activar el modo DEBUG en WordPress

Categoría:  Desarrollo web para WordPress, WordPress, Soporte y Ayuda, Temas técnicos sobre webs, Problemas y errores
Fecha: 12/07/2018
Compartir y resumir con IA (¡Elige tu favorita!):
Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!
ChatGPT ChatGPT Claude Claude Perplexity Perplexity

El modo DEBUG de WordPress nos ofrece información relevante acerca del funcionamiento interno de la aplicación PHP, en este caso WordPress.

Si no somos programadores, otra razón por la que queremos activar el modo DEBUG (aparte de para hacer DEBUG) es que ciertos plugins como Query Monitor o P3 Profiler utilizan el modo DEBUG para obtener datos de la instalación de WordPress que, posteriormente, son mostrados al usuario adaptados a lo que quiere el plugin.

debug wordpress

Para activar el modo DEBUG en WordPress debemos añadir un nuevo parámetro al archivo de configuración wp-config.php de WordPress.

Si no sabes cómo editar el archivo wp-config.php de tu instalación de WordPress, hemos grabado un vídeo para que aprendas a hacerlo utilizando un cliente FTP como Filezilla y un editor de texto simple como el Notepad de Windows o Notepad++:

Video de Youtube sobre: Cómo activar el modo DEBUG en WordPress

El parámetro que debemos añadir es el que sigue. Si queremos activar el modo DEBUG debe estar en "true":

define('WP_DEBUG', true);

Y si queremos mantener el DEBUG desactivado debemos tenerlo en "false":

define('WP_DEBUG', false);

Si además queremos tener el modo DEBUG de WordPress activo pero que no se muestren los mensajes en WordPress (ideal para plugins como P3 Profiler o Query Monitor), debemos añadir este otro parámetro en "false":

define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);

Si queremos que todos registros producidos por el modo DEBUG se guarden en un archivo de registro en la instalación de WordPress, debemos añadir el siguiente parámetro:

define('WP_DEBUG_LOG', true);

Los registros se guardarán en la ruta /wp-content/debug.log y podremos abrirlo con cualquier editor de texto si accedemos al hosting o servidor por FTP.

Con esto, ya tendremos el modo DEBUG de WordPress activado y podremos depurar WordPress o cualquiera de sus plugins y themes activos.

Es importante conocer el funcionamiento del modo debug de WordPress si queremos solucionar problemas de cualquier tipo, tanto de rendimiento como de seguridad o de funcionamiento. El modo debug nos dará información relevante sobre el funcionamiento general de nuestro sitio web y nos avisará si existe algún problema que debamos solucionar.

Normalmente al activar el modo debug de WordPress en una instalación que no funciona o que ha dejado de funcionar por un error, podremos ver cuál es el error que está provocando que nuestro sitio falle.

Álvaro Fontela
Álvaro Fontela

Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.

Artículos relacionados

Si te ha gustado este post, aquí tienes otros que pueden ser de tu interés. ¡No dejes de aprender!

Cómo crear tu primer producto en WooCommerce Cómo crear tu primer producto en WooCommerce Cuánto cuesta realmente crear una página web en 2026 Cuánto cuesta realmente crear una página web en 2026 ¿Qué es JavaScript? ¿Qué es JavaScript? Qué es Verifactu y cómo afecta a tu proyecto en 2026 (y 2027) Qué es Verifactu y cómo afecta a tu proyecto en 2026 (y 2027)
Tenemos 11 comentarios en Cómo activar el modo DEBUG en WordPress
Avatar del autor del comentario

Susana

23/01/2019 a las 17:44

He seguido los pasos y sigue apareciendo el error en la url:
Warning: mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'XXXX'@'XXXXX' (using password: YES) in /home/XXXX/www/wp-includes/wp-db.php on line 1531.
¿alguna otra sugerencia para que no se vea?
Gracias

Responder
Avatar del autor del comentario

Héctor Luaces

24/01/2019 a las 10:06

Hola Susana:

Lo primero recomendarte que revises ese error. Parece que intentas acceder a una base de datos con un usuario o contraseña incorrecto. Revisa en el archivo "wp-config" que los datos sean correctos.

Acto seguido borra la línea que contiene "WP_DEBUG" del mismo archivo y asegúrate de que tienes tu hosting configurado para que no muestre errores de PHP por pantalla (directiva "display_errors").

Cualquier cosa nos dices.

¡Un saludo!

Responder
Avatar del autor del comentario

Pedro Dagio

23/03/2020 a las 19:16
Hola muchachos. Tengo un problema. en el sitio puse woocommerce y aunque puedo ver los productos, tienda y la configuración de woocommerce cuando voy a la opción "Estado" me aparece un mensaje asi:

Estado del sistema
Ha habido un error crítico en tu web. Por favor, revisa el buzón del correo electrónico de administración de tu sitio para instrucciones.

No me llega ningun mensaje.
El modo Debug esta apagado, cuando lo prendo con true me aparecen los mensajes efectivamente pero cuando los busco los errores no me arroja nada. no se donde esta el error. ¿Alguna idea?
Responder
Avatar del autor del comentario

Hector Luaces

24/03/2020 a las 13:24
Hola, Pedro:

¿que errores exactamente se te muestran?

¿puedes facilitarnos la traza completa de uno?

Un saludo,
Responder
Avatar del autor del comentario

Jesus Arana

23/05/2020 a las 05:39
Ha habido un error crítico en tu web. Por favor, revisa el buzón del correo electrónico de administración de tu sitio para instrucciones.

No me permite ingresar como administrador.

Que podría hacer?
Responder
Avatar del autor del comentario

JORGE A

22/08/2020 a las 01:07
Hola, al habilitar el modo de depuración he obtenido el siguiente mensaje de error:

Warning: fopen(/home3/hldcartago/public_html/wp-content/plugins/woocommerce_/woocommerce.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/hldcartago/public_html/wp-includes/functions.php on line 6023

Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home3/hldcartago/public_html/wp-includes/functions.php on line 6026

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home3/hldcartago/public_html/wp-includes/functions.php on line 6029

Warning: fopen(/home3/hldcartago/public_html/wp-content/plugins/woocommerce_/woocommerce.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/hldcartago/public_html/wp-includes/functions.php on line 6023

Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home3/hldcartago/public_html/wp-includes/functions.php on line 6026

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home3/hldcartago/public_html/wp-includes/functions.php on line 6029


Si me puedes ayudar. Te agradezco
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

24/08/2020 a las 16:16
Hola Jorge, con tan pocos datos es muy difícil ayudarte, pero apostaría por un problema en este archivo: /home3/hldcartago/public_html/wp-content/plugins/woocommerce_/woocommerce.php

Si quieres soporte mas especializado en WordPress, contacta con nuestro departamento comercial desde aquí (https://raiolanetworks.com/contacto/) y te ayudaremos encantados :)
Responder
Avatar del autor del comentario

Juan Martin

23/08/2020 a las 00:57
Hola, cambie de false a true la linea define('WP_DEBUG', true); pero no me aparece en wp-content el archivo /wp-content/debug.log, una vez que guardo el cambio en el archivo wp-config.php, que debo hacer para que se genere el archivo debug.log?
No estoy pudiendo acceder al sitio, ni a la administracion del mismo. Estoy trabado en la busqueda de este archivo! cualquier ayuda bienvenida, gracias!! Saludos
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

24/08/2020 a las 16:14
Hola Juan, si solo has añadido el parámetro WP_DEBUG en TRUE, como dice el articulo también tienes que añadir el parámetro WP_DEBUG_LOG en TRUE si quieres que te registre los cambios en el debug.log
Responder
Avatar del autor del comentario

marcos

01/10/2020 a las 15:00
quiero abrir mi pagina web y me aparece esto
Ha habido un error crítico en tu web.

Aprende más sobre la depuración en WordPress

que es lo que tengo que hacer? alguien me puede dar una mano? gracias.
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

05/10/2020 a las 15:02
Hola Marcos, si eres cliente de Raiola Networks contacta con nuestro departamento de soporte: https://raiolanetworks.com/clientes/

En caso contrario, contacta con tu proveedor de hosting.
Responder