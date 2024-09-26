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Solucionar el error 504 pasa por identificar dónde se rompe la cadena de conexión entre tu dispositivo y el servidor, que no responde a tiempo. Como usuario puedes pulsar F5, reiniciar el router, cambiar el servidor DNS, revisar antivirus y proxy, o esperar. Como administrador, conviene comprobar el CMS, ampliar recursos, desactivar la CDN y contactar con el soporte del hosting.

Al navegar por Internet es común toparse con algún error, de esos que te impiden disfrutar de la web que querías visitar. Esto se expresa con un código, que tendrá diferentes causas y soluciones. Hoy nos centraremos en cómo solucionar el error 504 (Gateway Timeout).

Y es que el error 504 es uno de los más frecuentes al navegar y, afortunadamente, tiene varias soluciones que puedes intentar, tanto si eres un visitante como si eres el administrador del sitio.

Un detalle que debes tener claro desde el principio es el primer dígito del error, que en este caso es 5. Eso significa que el problema viene generado por un problema en el servidor. Esta situación imposibilita la conexión de las dos partes: la web y el usuario que intenta acceder a ella a través de él.

Así, de forma general, el error 504 quiere decir que, cuando se intenta cargar la página web, el servidor encargado de emitir los datos no ofrece una respuesta.

Sin embargo, esto puede pasar por múltiples y muy diversas causas. Junto a las soluciones y una explicación clara de qué significa el error 504 gateway timeout, te daremos en este artículo de Raiola Networks. ¿Preparado para las soluciones?

Índice del artículo















































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¿Qué significa el error 504?

Como dijimos antes, al navegar puedes encontrarte con distintos tipos de error, ocasionados por múltiples factores. Y, para hacer más sencillo el procedimiento de encontrar la causa, existen códigos de estado HTTP.

Estos códigos son los que se muestran en la pantalla de error que carga en vez de la página web.

Cada código de estado HTTP que empieza con 5, como ya sabes, implica un error en los servidores. Como ejemplo, el error 503 significa que el servidor no puede atenderte en este momento. Pero hay más.

También existe el error 502, y sucesivamente. Hasta llegar al error 504 gateway timeout que, como su nombre indica, implica un retraso en el tiempo de respuesta del servidor.

Se debe, con toda probabilidad, a la incapacidad de conectar a las partes para cargar la página web correctamente. Al no haber respuesta del servidor en un tiempo determinado, el navegador procede a mostrar el código de error 504.

Diferentes mensajes para el mismo error 504

Este error no solo se produce en ordenadores, sino en todo tipo de dispositivos que accedan a páginas web, por lo que puedes dar con él desde un smartphone, tablet o incluso navegando desde una consola. ¡Es universal!

Eso sí, el mensaje que aparece para anunciar este error puede variar según el navegador. Algunos de los mensajes más frecuentes son estos:

504 Error

HTTP 504

504 Gateway Timeout

Gateway Timeout Error

504 Status Code

Cabe destacar que existen otras formas en las que este error se manifiesta pero, generalmente, aparece el “504” o “Gateway Timeout”. Gracias a esto, podrás confirmar que se trata de este error. Algo importante, ya que nos acerca más a la solución deseada.

¿Qué causa el error 504 Gateway Timeout?

Este mensaje tiene como origen la incapacidad de respuesta de un servidor o interfaz de red en un determinado plazo de tiempo. De forma simplificada, es como si en una cadena, uno de los eslabones estuviese roto y, así, no hubiese continuidad.

La parte compleja es determinar qué es lo que genera esta falta de continuidad en los servidores, ya que puede ser desde un problema del router, hasta cuestiones más complejas con el sistema de DNS.

A continuación, repasamos las causas más comunes del error 504:

Sobrecarga de router en la red local

Es posible que, si el router de una red local está saturado, sea incapaz de establecer conexión con los servidores que se quieren alcanzar. Se genera así un fallo en la cadena de conexiones, imposibilitando que se muestren las páginas web en general.

Vale la pena destacar que, si es el caso y cargas otras páginas web, el problema debería persistir, a diferencia de cuando se trata de un problema externo y exclusivo de un sitio.

Error en la configuración del proxy o colapso

Al igual que el router, un servidor proxy, al superar sus capacidades de respuesta, puede colapsar, imposibilitando así todas las conexiones que lo utilizaban como intermediario.

Por otro lado, un error en la configuración del proxy producto de una modificación personalizada puede provocar este error. ¡Cuidado con eso!

Pocos PHP Workers

Los PHP workers son elementos que se encargan de procesar y generar las páginas HTML y prestar su servicio a las peticiones de los usuarios que visitan la web.

Si una página tiene pocos PHP Workers y muchas solicitudes, las que no puedan ser procesadas entrarán en una lista de espera. Si esta se vuelve muy grande y tarda en cargar, se puede generar el error 504. La solución es ampliar recursos o, claro, esperar.

Dominio desplazado o erróneo

Los dominios son la traducción de una dirección IP, por lo que si el primero se ha trasladado a otra IP o ha cambiado el nombre, puede generar que al intentar conectarte lance el error 504.

Problemas con el antivirus

Un software antivirus puede bloquear las solicitudes de un usuario al intentar una conexión que, para el programa, puede ser sospechosa.

También puede retrasar el tiempo de conexión mientras realiza procedimientos de seguridad y, si la configuración es incorrecta y tarda demasiado, generar así el error 504.

Servidor de la página web deficiente

Si el servidor de la página web tiene pocos recursos, puede colapsar al tener mucha demanda de usuarios o solicitudes. Y, aunque no colapse, si su tiempo de respuesta es lento, puede llevar a que el Gateway Timeout suceda.

¿Cómo solucionar el 504 Gateway timeout siendo un usuario?

Encontrarse con un error 504 es, por desgracia, relativamente frecuente.

Eso sí: debes saber que, a diferencia de su predecesor, el error 503, un error 504 no responde a un aviso de mantenimiento selectivo del administrador. En este caso, hablamos de un problema de conexión.

Si ese es el caso (como resulta la mayoría de las veces), hay poco que puedas hacer más allá de esperar un poco o contactar al administrador de la web, por si acaso. Sin embargo, cabe mencionar que, cuando se trata de un problema en tu configuración o dispositivo, existen múltiples soluciones, que te explicaremos a continuación.

Pulsa el botón F5

Así de simple. A veces, se puede solucionar el error 504 dándole a F5 (actualizar). Por ser la solución más sencilla, conviene ponerla en práctica primero.

Esto lo que generará es la actualización de la página, volviendo a intentar conectar. Como en algunos casos solo se trata de un breve cuello de botella en los recursos del sitio web, podría funcionar. Al actualizar, se le da una nueva oportunidad de responder correctamente a la petición.

Reinicia el router y otros dispositivos

Cuando intentes entrar en varias páginas web, no funcionan y te pasa incluso en diferentes dispositivos… es hora de tomar medidas. Si no paras de ver el código de error 504, es muy probable que el problema venga de tus dispositivos de red.

Para resolverlo, puedes reiniciarlos con una simple desconexión de la toma de corriente durante unos 15-20 segundos. Esto descongestiona los mismos, en caso de que ese sea el problema. Si es así, podrás navegar con fluidez en cuanto carguen de nuevo.

Por otro lado, si has cambiado algún tipo de configuración en tus dispositivos de red y luego has empezado a ver el error 504, una solución sencilla es restablecer los ajustes de fábrica. Puedes contactar con tu proveedor si no sabes cómo hacerlo.

Modificar el servidor DNS

El servidor DNS, de forma general, es el que se encarga de traducir los dominios en direcciones IP y viceversa. Además, es lo que permite que puedas entrar a un sitio web introduciendo el nombre de tu dominio. Si quieres conocer más sobre servidores DNS, en nuestro blog tenemos un artículo dedicado especialmente a ellos.

Ahora que tienes claro qué es un servidor DNS, un detalle importante es que tengas en cuenta que muchas veces este se asigna automáticamente. Por suerte, puedes cambiarlo si quieres.

Así, en algunos casos y si el servidor de DNS no responde, se puede producir un error 504, al no poder conectarte con la dirección IP adecuada.

Para solucionarlo, simplemente tendrás que cambiarte de servidor. Afortunadamente, hay una lista de servidores gratuitos a los que puedes entrar sin mayor problema.

Revisar el antivirus

El antivirus puede estar generando retrasos en la carga de tus páginas, al hacer revisiones de seguridad, provocando que se acabe el tiempo para establecer una conexión con los servidores.

Para solucionar esto, puedes crear una excepción momentánea y verificar si así se ha solucionado, o desactivar el antivirus brevemente e intentar entrar a la página web. Eso sí: que sea una web en la que confías realmente.

En caso de que sea este el caso, establece que el sitio web es de confianza en tu navegador o antivirus. Así, no volverá a suceder. Si tu antivirus es de pago, también puedes contactar con el equipo de soporte.

Revisar ajustes del servidor proxy

Cuando nada de lo anterior te ha funcionado, el siguiente paso que podrías llevar a cabo es modificar tus ajustes del servidor proxy. Y es que una mala configuración puede provocar este y otros errores. ¡Cuidado!

Para comprobar que todo va bien sólo tienes que dar unos pasos sencillos: en tu navegador debes ir a ajustes, luego a configuración avanzada, y buscar configuración de proxy.

En la mayoría de los casos te encontrarás con que la selección es automática. Sin embargo, puedes elegir otro servidor y modificarlo para verificar que ese sea el problema que está generando el error 504.

En caso de que hayas probado todas estas soluciones y siga apareciendo el error 504 Gateway Timeout, lo más recomendable es que, si puedes, contactes al administrador de la página web o a tu proveedor de Internet.

De esta forma, podrás determinar si el problema escapa de tu rango de acción y se trata de algo más grande. Es otra forma de verificar el origen de la situación cuando todo lo demás falla.

Vuelve más tarde

También es posible que el servidor de la página web tenga problemas o una mala configuración y, pasado un rato, los administradores ya se hayan encargado de solucionarlo. Y es que puede pasar que el error 504 Gateway Timeout se resuelva por sí solo esperando un poco de tiempo y recargando la página más tarde.

Recuerda que muchas veces este error no viene de ti, y no hay nada que puedas hacer para solucionarlo. En esos casos, la paciencia es la mejor respuesta.

¿Cómo solucionar el error 504 si administras una página web?

Cuando gestionas una página web, ya sea de un proyecto personal, una empresa o un cliente, siempre se busca dar a los usuarios la mejor experiencia al entrar y navegar por el sitio.

Por eso, es imprescindible conseguir un hosting web como el que te ofrecemos en Raiola Networks, con las mejores prestaciones y seguridad, para garantizar que todo funcione correctamente. Estamos aquí, además, para ofrecerte un soporte técnico de respuesta rápida para solucionar errores como el 504 Gateway Timeout. ¡Haremos lo posible por facilitarte la vida!

Fuera de esto, claro, es importante que tengas conocimientos sobre cómo solucionar el error 504 (Gateway Timeout) si eres administrador. Y es que así podrás resolverlo más rápido y reducir las consecuencias de un sitio web caído.

Comprueba el funcionamiento del CMS

El error 504 no siempre tiene que ver directamente con un problema en el servidor. Ya que, en algunos casos, puede tratarse de un problema en el CMS, que gestiona el contenido del sistema o en una aplicación del servidor que está teniendo un mal funcionamiento.

Además, puede producirse por un cambio en la configuración, que haya desatado un error, como también es posible que se deba a una actualización incompatible o defectuosa.

Por eso, es relevante que hagas copias de seguridad cada cierto tiempo, y así tener un respaldo en caso de necesitarlo. No te preocupes, que en Raiola Networks las hacemos por ti.

Dentro de las posibles causas de un error 504 por problemas en el CMS, se encuentra el uso de plugins que generen incompatibilidad con otros, no estén actualizados o se hayan instalado mal.

Para solucionar esto, te recomendamos hacer esa copia de seguridad primero. Después, procede a desactivar uno por uno cada plugin y comprueba si la página vuelve a funcionar. De esta manera se puede dar con el origen del error.

Aumentar los recursos de tu página web

Como te comentamos anteriormente, es posible que lo que cause el error 504 en tu página web, es la insuficiencia de recursos. Tanto de workers PHP como un servidor proxy deficiente para el tráfico que está recibiendo el sitio.

Esto, generalmente, sucede cuando una página web comienza a recibir una cantidad de usuarios mayor a la que estaba prevista, y sobrepasa los recursos que tenía disponible en su servicio de hosting. Es algo que sucede frecuentemente durante días como el Black Friday, épocas navideñas, o Cyber Monday.

Para resolver esto, lo mejor es tener un servicio de alojamiento que permita aumentar o reducir los recursos disponibles para tu página web, para que no exista una insuficiencia en un momento pico de peticiones.

En Raiola Networks ofrecemos una solución de Hosting Elástico, ideal para que tu página tenga los recursos que necesita y pagues solo por lo que uses, además de otras ventajas que puedes ver con mayor detalle en nuestra página de servicio.

Prueba a desactivar las CDN

Cuando utilizas un servicio como Cloudflare, aunque es poco probable, puede ser el origen de un error 504. Para descartar esto, lo mejor es desactivar las CDN.

De forma temporal, desactiva el CDN y espera un rato. Después, recarga la página y comprueba si se ha solucionado el problema, ya que en algunos casos puede funcionar si el servicio que tienes estaba dando fallos.

Ajustes del servidor proxy

Si las configuraciones del servidor proxy están mal, es posible que este bloquee algunas peticiones de los usuarios por error, influyendo en la aparición del error 504 en algunos casos.

Para resolver este problema, verifica el archivo nginx.conf y comprueba si todo marcha como debe.

Cuando las soluciones anteriores no dan resultados en la resolución del error 504 Gateway Timeout, puede tratarse de un problema en el servicio de alojamiento que tienes.

Esto significa que el error va más allá de lo que tú puedes hacer. En este caso, la solución es contactar con el soporte de tu proveedor del servicio, aportar detalles de este problema y esperar una solución por su parte. ¡Paciencia!

También es importante que pidas ayuda si tienes la sospecha de que pueda tratarse de un virus que sobrecargue tu página web con muchas peticiones fantasma.

Ahórrate problemas con un hosting increíble

Tener un servicio de hosting de alta calidad te ahorrará muchos problemas a la hora de gestionar tu página web, dado que la probabilidad de problemas es menor. Y, aunque puedan suceder, con nosotros el tiempo de respuesta de soporte es muy breve y eficiente.

Estas son algunas de las características y ventajas que te ofrecemos en Raiola Networks, junto con distintos planes de alojamiento para que escojas el que más se adapte a tus necesidades y puedas llevarte un servicio de calidad al mejor precio.

Ahora que ya sabes cómo solucionar el error 504, si has tenido mala experiencia con tu hosting, déjanoslo a nosotros. Contacta y te asesoramos.