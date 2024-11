Índice del artículo





















¿Por qué es importante saber cómo traducir una página web?

Formas rápidas de traducir una página web

Cómo traducir una página web automáticamente en Google Chrome

Existe una alterativa en Google Chrome para traducir una página web al didioma por defecto. Basta con hacer clic derecho con el ratón sobre cualquier punto de la web y a continuación marcar como en mi caso "Traducir a español"

Cómo traducir una página web en Firefox sin extensiones

Cómo traducir una página web en Safari fácilmente

Cómo traducir una página web en Microsoft Edge paso a paso

¿Cómo traducir una página web en Opera?

Cómo traducir una página web en dispositivos móviles

Traducción desde Android

Traducción desde iPhone o iPad

¿Cómo traducir tu propio sitio web a otros idiomas?

Como a todos, supongo, preferirás que las páginas webs que visitas cada día estén en tu idioma nativo, o al menos en uno de ellos, si es que tienes la suerte de tener más de uno. Por desgracia,en todas las webs, sobre todo si son del extranjero. Aunque sí que es cierto que Google muestra resultados teniendo en cuenta tu ubicación, dependiendo de la búsqueda puede darse el caso de que encuentres una web en otro idioma, eso por no hablar del tráfico directo.Si quieres poder visitar estos sitios con total libertad sin tener que descifrar idiomas desconocidos o hacer el tedioso "copia pega", sigue leyendo, porque en este artículo te mostraré cómo, de forma muy sencilla,. Vamos allá.Como te venía contando, no todas las webs son multiidiomas y eso significa que algunas pueden carecer de un selector para traducirse de forma automática. Otras que, si disponen de él, pueden no tener el idioma que buscamos. Es algo normal teniendo en cuenta que existen miles de idiomas en el planeta y, incluso si fuera a los idiomas más extendidos.En aquellos casos en los que no es suficiente con la versión original, ya sea por desconocimiento del idioma o por el propio alfabeto (nos podemos encontrar con ruso, tailandés, japonés, etc.). Es importante saber, independientemente del navegador o dispositivo que utilicemos para visualizarla. Por supuesto, doy por descartada la forma convencional de la que hablamos al principio de este post, la que todos conocemos, la de copiar el contenido y acudir a un traductor, ya sea en versión web como en versión App, porque, aunque efectivo, es poco funcional. Se tarda mucho tiempo y es fácil perder el hilo de lo que estamos leyendo.Por suerte, hoy en día todos los navegadores principales, los que veremos a continuación, como Google Chrome, Firefox, Opera, etc., disponen de herramientas nativas que nos ayudan a realizar esta tarea. Si es cierto que no es una traducción perfecta, ya que está realizada por una "máquina", pero seguro nos ayudará a entender la mayor parte del contenido.Además, poniéndonos en el lugar del desarrollador o propietario de la web, esto permite aumentar el tráfico a muchas regiones a las que no llegaríamos sin esta fantástica función. Digamos que puedes tener un contenido muy relevante, pero este se vería limitado solo a los usuarios que hablen los idiomas que hay disponibles por defecto, haciendo que dicho contenido carezca de valor por tan limitado alcance.Ahora que ya estamos en situación, vamos al kit de la cuestión. Comenzaremos por los navegadores de versión escritorio y a continuación veremos ejemplos en dispositivos móviles, tanto Android como iOs. Verás que todos comparten prácticamente los mismos pasos y son métodos muy similares.Una vez tenemos, debemos dirigirnos al extremo derecho de la barra de direcciones.Google detecta que efectivamente es una web en un idioma diferente al que usas en tu sistema operativo y te saltará de forma automática este símbolo. Si haces clic sobre él, te ofrecerá una, solo has de seleccionarlo.En caso de que quieras escoger un idioma diferente, puedes hacer clic sobre los tres puntos y en el desplegable escoger "elegir otro idioma".Para finalizar, marcar el idioma deseado de la lista. Así de fácil, todos los textos de tu web se actualizarán de forma automática.Te dejo la documentación oficial de Google sobre cómo traducir una página web desde Google Chrome por si necesitas ampliar información.En Firefox, el botón de traducir está también situado a la derecha de la barra de búsqueda. Basta con hacer clic sobre él.Tendremos quey listo.Aquí está la documentación oficial de Mozilla sobre cómo traducir una página web desde Firefox Vamos con la siguiente, en este caso para aquellos que usáis dispositivos Mac. En Safari el procedimiento es prácticamente idéntico al resto de los navegadores. A la derecha del dominio de la web a traducir, le damos sobre el símbolo que saltará de forma automática si es posible la traducción de la página.Seleccionamos nuestro idioma y ya podremos ver la versión adaptada que buscábamos.Si se da el caso de que necesitamos otro idioma diferente, podremos hacer clic en "Idiomas preferidos". Como ves en la siguiente captura, se abrirán las preferencias y podremos añadir o quitar los idiomas que queramos pulsando sobre "+" y "-".Si lo necesitas, esta es la documentación oficial de Safari para traducir una página desde el navegador Ahora es el turno de. También desde la barra de búsqueda, simplemente hacemos clic en sobre el símbolo de traducción.Como siempre, seleccionar el idioma deseado y solucionado.Todo está bastante bien explicado en la documentación oficial de Microsoft Edge sobre traducción de páginas web Aunque son una minoría, también hay usuarios que usan Opera y pueden, como el resto, traducir las webs que deseen, pero por desgracia no es algo que el navegador haga por defecto., hay muchas disponibles, yo personalmente prefiero la extensión de Google translate para Opera Para instalarla solo tenemos que hacer clic en "Añadir a Opera". A partir de ese momentohaciendo clic derecho sobre ella y seleccionar "ImTransltor: traductor, Diccionario, Voz > Traducir esta página al español"En Android es suficiente con abrir una página y ya saltará en la parte inferior la opción para cambiar el idioma.Si queremos seleccionar otro idioma, tendremos que presionar sobre los tres botones y marcar "Mostrar más idiomas"Para aquellos usuarios que necesitanpueden hacerlo en dos pasos, pero hay que tener en cuenta la versión de su iOS, ya que estos pueden variar ligeramente. Abrimos la página y a continuación seleccionamos este botón a la izquierda de la barra de direcciones.Acto seguido marcamos "Traducir al español".Si has llegado hasta aquí, significa que, o al menos desde los principales y más usados actualmente. Habrás visto que prácticamente todos imitan el proceso, así que no te costará mucho recordar cómo hacerlo. ¿Y tú? ¿Qué navegador usas normalmente? Como siempre puedes dejarlo en comentarios con tus dudas y encantado, te responderé.