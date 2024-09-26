Cambiar el dominio o URL de un sitio web WordPress
El cambio de dominio en WordPress se realiza modificando la URL en wp-config.php o en wp_options y ejecutando después un «Search & Replace» en la base de datos. Suele hacerse por motivos de SEO o de branding. Para evitar errores 404 hay que redirigir el dominio antiguo y actualizar Search Console y Analytics.
Aunque cambiar el dominio o URL de un sitio web no es algo que se haga todos los días, existen casos en los que es necesario y no queda otra que hacerlo. Entre las razones están temas relacionados con el posicionamiento SEO, pero también con el branding del proyecto.
Técnicamente, no es difícil cambiar el dominio en WordPress, pero a nivel de SEO es posible que tengamos que hacer algunos ajustes para evitar tener problemas de errores 404. Evidentemente, antes de empezar ningún cambio de nombre de dominio debemos realizar la correspondiente copia de seguridad o backup, por si nos encontramos con algún problema durante el proceso.
El proceso es simple y tiene algunas variaciones. En primer lugar, debemos cambiar el dominio o URL en una o varias partes de WordPress; posteriormente, debemos ejecutar un proceso de "Search & Replace" para encontrar todas las referencias al dominio antiguo de la base de datos.
El proceso es simple, pero se ha vuelto algo más complejo con la aparición de Elementor, ya que algunos datos guardados en la base de datos de WordPress por algunos pagebuilders están serializados, por lo que necesitamos herramientas específicas como el Search & Replace de Elementor para hacer el cambio. No te preocupes, aquí vamos a ver cómo.
Vamos a hacer esto en 6 pasos.
- 1 - Apuntar el nuevo dominio al hosting
- 2 - Mover la instalación WordPress o añadir un ALIAS
- 3 - Cambiar el dominio en la base de datos o en el wp-config.php
- 3.1 - Cambiar el dominio en el wp-config.php de WordPress
- 3.2 - Cambiar el dominio en la tabla wp_options de WordPress
- 4 - Cambiar el dominio en la base de datos de WordPress
- 4.1 - Buscar y reemplazar en Elementor para cambiar el dominio
- 5 - Redireccionar el antiguo dominio al nuevo
- 6 - Comprobar que no existe contenido mixto en la carga
Evidentemente, después de hacer todo el cambio, debemos añadir el nuevo dominio a Google Search Console y a Google Analytics. En este último caso, también debes cambiar los datos de implementación de Google Analytics para el nuevo dominio.
1 - Apuntar el nuevo dominio al hosting
Lo primero que tienes que saber, es que dominio y hosting son diferentes. Tú puedes tener el hosting contratado con un proveedor y el dominio contratado en otro. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de apuntar el nuevo dominio a tu hosting.
Empezamos el proceso apuntando el nuevo dominio al hosting donde tenemos alojada la web.
Incluso puedes aprovechar este proceso de cambio de dominio para cambiar de hosting. Por ejemplo, puedes venirte a uno de los planes de hosting de Raiola Networks ;)
Tenemos varias formas de apuntar el dominio nuevo al hosting. Lo normal es cambiar los DNS en el dominio. Voy a ponerte un ejemplo con un dominio registrado en Raiola Networks y un sitio web alojado también en Raiola Networks.
En el área de clientes, debes poner nuestras DNS en el nuevo dominio recién registrado:
- dns1.raiolanetworks.es
- dns2.raiolanetworks.es
- dns3.raiolanetworks.es
También puedes cambiar el registro A en el gestor de registros de tu servidor DNS y poner la IP del servidor de hosting donde se aloja tu web. En el caso de una web alojada en un servidor con cPanel de Raiola Networks, sería esto:
En cualquier caso, después de apuntar los DNS o el registro A correspondiente, debemos esperar unas horas para asegurarnos de que se hayan propagado los cambios. Con la gran mayoría de dominios la espera será de un par de minutos, pero en el caso de otros (como los dominios .es) puede haber qué esperar varias horas.
Después de apuntar el dominio, debemos añadir el dominio nuevo a nuestro hosting.
En el caso de cPanel, puedes ver cómo hacerlo siguiendo el siguiente tutorial: https://raiolanetworks.com/blog/anadir-dominio-subdominio-cpanel/
En otros paneles el proceso de añadir un nuevo sitio web es más o menos el mismo, pero depende de la situación de los elementos en la interfaz del panel de control.
2 - Mover la instalación WordPress o añadir un ALIAS
Llegados a este punto, hay varias formas de proceder. Hay gente que prefiere mover la instalación y, en caso de querer cambiar de hosting, es lo que hay que hacer. No obstante, dependiendo del panel de control (como es el caso de cPanel), puede ser suficiente con apuntar un ALIAS, siempre y cuando el dominio antiguo sea el dominio principal del plan de hosting.
- Si lo que queremos es solo cambiar el dominio sin cambiar el hosting, lo que tenemos que hacer es mover la instalación a otra carpeta. Si usamos un panel de control con "File Manager" o gestor de archivos, este proceso es muy simple después de añadir el nuevo dominio.
- Si lo que queremos es cambiar de hosting al mismo tiempo que cambiamos el dominio, ya tendremos que utilizar un plugin o mover manualmente los archivos descargándolos y subiéndolos. Aquí ya entramos en otro terreno que ya se ha hablado en este otro artículo en este mismo blog: https://raiolanetworks.com/blog/migrar-wordpress-hosting-manualmente/
Aquí el proceso siempre va a variar dependiendo del panel de control y de su forma de funcionar.
Tampoco es lo mismo hacer el proceso para el dominio principal de un cPanel, que para un dominio adicional de un cPanel. Más que nada porque el segundo podrás cambiarlo tú, pero el dominio principal, si quieres cambiarlo sin añadir un ALIAS (es decir, cambiarlo completamente) vas a tener que pedírselo a tu proveedor de hosting.
Si necesitas cambiar el dominio principal de un hosting con cPanel alojado en Raiola Networks, solo tienes que pedírselo a nuestro departamento de soporte.
Ten en cuenta que, a partir de aquí, tendrás que hacer todo el proceso lo más rápido posible, ya que en caso contrario tu web estará desconfigurada.
3 - Cambiar el dominio en la base de datos o en el wp-config.php
Aquí hay dos variantes, dos formas de hacerlo, aunque si quieres ir a lo seguro puedes ejecutar las dos sin problema.
WordPress guarda la configuración de la URL y el dominio utilizado en la base de datos en la tabla wp_options. También puede guardarla dentro del archivo wp config.php y, de hecho, el guardado de este dato en el wp-config.php se suele hacer para forzar el cambio y tiene más peso que el dato guardado dentro de la tabla wp_options.
3.1 - Cambiar el dominio en el wp-config.php de WordPress
¿Qué quiero decir con esto? Que si queremos forzar inicialmente el cambio de nombre de dominio en WordPress, simplemente debemos ir al archivo wp config.php y meter lo siguiente:
define('WP_HOME','http://example.com'); define('WP_SITEURL','http://example.com');
Guardamos y, automáticamente, nuestro WordPress estará configurado para el nuevo dominio. Pero no cantes victoria aún, porque faltan algunas cosas para decir que el dominio de tu sitio web está completamente cambiado.
Por cierto, dentro del wp-config.php a mí me gusta introducir los parámetros anteriores aquí, después de los datos de conexión a la base de datos de WordPress:
Y ahora vamos con la parte de la base de datos.
3.2 - Cambiar el dominio en la tabla wp_options de WordPress
Si prefieres no tocar el archivo wp config.php y quiere directamente hacer el cambio en la base de datos de WordPress, puedes utilizar un gestor como phpMyAdmin. Actualmente, casi todos los paneles de control de hosting ofrecen phpMyAdmin para gestionar la base de datos.
En cPanel podemos encontrarlo aquí:
Debemos entrar a la base de datos de nuestra instalación WordPress y dirigirnos a la tabla wp_options. Entre los primeros campos, nos encontraremos estos dos, y aquí es donde debemos cambiar la URL y el dominio:
Mucho cuidado con los slash "/". Deja todo exactamente igual que estaba, pero con el dominio cambiado, ya que puedes tener problemas y redirecciones raras si no lo dejas bien.
Con esto, ya tendremos nuestro WordPress configurado para trabajar la nueva URL. Ahora debemos cambiar algunas cosas más para que todos los recursos carguen a través del nuevo dominio o URL configurada.
4 - Cambiar el dominio en la base de datos de WordPress
Ahora llegamos al momento más crítico: debemos ejecutar un Search & Replace en la base de datos de WordPress y esto puede hacerse de varias maneras diferentes con varias soluciones o plugins diferentes.
Actualmente, nosotros este proceso lo realizamos con un plugin, aunque durante una época utilizábamos una herramienta externa conectada a la base de datos de WordPress.
El plugin que utilizamos nosotros es Better Search Replace, un plugin gratuito y disponible en el repositorio de WordPress: https://wordpress.org/plugins/better-search-replace/
El funcionamiento es simple: poner la antigua URL en el primer campo, poner la nueva URL en el segundo campo y después seleccionar todas las tablas de la base de datos de WordPress utilizando la tecla CONTROL y el ratón:
Las casillas de verificación de la parte de abajo debemos dejarlas tal y como en la captura anterior.
Para garantizar un cambio completo, mi recomendación es dejar marcado "Reemplaza los GUID" y también desmarcado "Sin tener en cuenta mayúsculas/minúsculas".
Cuando lo tengamos así, pulsamos el botón "Ejecutar búsqueda/sustitución" y el proceso comenzará. Va a tardar más o menos tiempo dependiendo del tamaño de la base de datos del WordPress donde estamos trabajando.
Cuando la barra llegue al final, el cambio estará realizado. Dependiendo de las circunstancias, puede que aún no hayas acabado.
4.1 - Buscar y reemplazar en Elementor para cambiar el dominio
Como comentamos al principio del artículo, con algunos pagebuilders como Elementor debemos ir con mucho cuidado al realizar cambios de dominio en algunos campos serializados de la base de datos. La gran mayoría de plugins para buscar y reemplazar no son capaces de hacer estos cambios.
Elementor incluye una herramienta para hacer esto. En webs que estén creadas con Elementor o Elementor Pro debemos ejecutar este paso del proceso tras haber ejecutado el Search & Replace general con otro plugin.
Lo que puedes ver en la captura anterior es la herramienta de Search & Replace de Elementor, puedes encontrarla en las herramientas de Elementor en el dashboard de WordPress.
El funcionamiento es exactamente el mismo que en el caso del plugin Better Search & Replace: en el primer campo debes poner el dominio antiguo, en el segundo el dominio nuevo y pulsamos el botón para comenzar el proceso.
En este caso, se hará también un "buscar y reemplazar" en toda la base de datos de WordPress, pero además se hará el cambio cuando los dominios aparezcan en un campo serializado.
Con esto, ya podemos decir que el antiguo dominio ya no está en ninguna parte y podremos centrarnos en redirigir las antiguas URL a las nuevas.
Si algo ha salido mal y se ha roto el sitio web, evidentemente vas a tener que recuperar desde una copia de seguridad recién hecha, tal y como recomendé al principio del artículo.
5 - Redireccionar el antiguo dominio al nuevo
Ahora vamos con la parte más simple. Para temas de SEO, el antiguo dominio debe redireccionar al nuevo. Además, debemos hacer la redirección con comodines, de forma que las antiguas URL del sitio web apunten exactamente a las equivalentes en el nuevo dominio. Con esto también se minimiza la posibilidad de que existan 404 que puedan dañar el SEO y la usabilidad del sitio web.
Esto es lo que tienes que poner en tu .htaccess para redireccionar el antiguo dominio al nuevo:
RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dominioantiguo\.com$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.dominioantiguo\.com$ RewriteRule ^(.*)$ "https\:\/\/www\.dominionuevo\.com\/$1" [R=301,L]
Evidentemente, debes cambiar "dominioantiguo" y "dominionuevo" por tus dominios.
Esto es válido para servidores compatibles con el .htaccess, como Apache o LiteSpeed, pero si utilizas Nginx vas a tener que hacer lo mismo, pero en su configuración con su sintaxis.
Si no tienes conocimientos para hacerlo, tienes que contactar con un administrador de sistemas, ya que modificar la configuración de Nginx es bastante más complejo que cambiar el archivo .htaccess.
6 - Comprobar que no existe contenido mixto en la carga
Como paso final, debemos comprobar que la web carga correctamente y que, además, no exista carga de contenido mixto desde los dos dominios.
Para hacer esto, debemos utilizar un navegador web basado en Google Chrome y sus herramientas de desarrollador.
En caso de que falle algo, no te lances directamente a restaurar una copia de seguridad. En la mayoría de casos, son errores simples y fáciles de solucionar simplemente ajustando alguna parte del proceso.
Si todo está correcto, el proceso habrá terminado. Recuerda que también debes comprobar que la redirección se realiza correctamente del antiguo dominio al nuevo. Evidentemente, si quieres mantener la redirección, también debes mantener funcionando el antiguo dominio el tiempo que quieras mantenerla.
Si no quieres complicarte, pero quieres cambiar el dominio de tu web, contacta con nuestro departamento de aplicaciones y te daremos presupuesto sin compromiso.
Toni02/03/2018 a las 18:26
Hola,
Hace cuestión de dos meses compré un dominio y lo tengo con vosotros. Me gustaría saber si al tener poco contenido (solo tres páginas) basta con hacer el cambio de nombre de dominio con un pluggin.
Gracias y saludos!!!
Héctor Luaces06/04/2018 a las 09:36
Hola, Toni.
Sí y no.
Puedes usar Better Search Replace para reemplazar la base de datos y con eso te funcionaría.
No obstante, si después quieres redireccionar tu página a HTTPS tendrás que usar algún otro plugin, modificar el archivo .htaccess o —si usas CloudFlare— usar su panel para forzar el HTTPS.
Recuerda hacer una copia de seguridad antes de nada, ¡que si algo sale mal se puede liar bien gorda!
Un saludo.
Sandra Sastre Perez13/03/2018 a las 15:01
Buenas tardes!
He estado siguiendo todos los pasos para el cambio de dominio de mi página web, pero en el paso 5 me he quedado..no encuentro el archivo .htacces!! la pagina se muestra en el nuevo dominio, pero los enlaces no funcionan, me sale error 404. ¿El archivo .htacces esta atmbién en administrador de archivos (Cpanel)?
Muchas gracias!
Héctor Luaces06/04/2018 a las 09:42
¡Hola, Sandra!
Antes de nada, si recibes errores 404 es posible que no tengas un archivo .htaccess generado. Dentro de WordPress dirígete a Ajustes -> Enlaces permanentes, elige la estructura de permalinks que quieras y pulsa el botón Guardar.
Al hacerlo debería generarse el archivo de nuevo.
Si accedes a través de cPanel al gestor de archivos necesitarás habilitar la opción de "Ver archivos ocultos" que puedes ver en la sección de "Configuración" situada arriba a la derecha. Te adjunto una captura de pantalla donde puedes ver las dos opciones marcadas.
https://uploads.disquscdn.c...
Un saludo.
Sandra Sastre Perez07/04/2018 a las 09:53
Muchas gracias Hector!
Héctor Luaces09/04/2018 a las 08:30
Gracias a ti, Sandra. Cualquier cosa me dices. ¡Un saludo!
Elías Gómez23/03/2018 a las 10:10
El paso 3 no es necesario si haces el 4. De hecho, hay 4 métodos y se puede usar cualquiera de ellos: https://codex.wordpress.org...
Héctor Luaces06/04/2018 a las 09:45
Hola, Elías.
Como bien dices, no es necesario. El paso 3 solo cambia las URLs del core de WordPress y no del contenido, pero lo dejamos documentado en esta entrada porque es útil para muchos de nuestros clientes.
Un caso de uso típico en el que es útil es el de una migración desde local (con dominio localhost) de un usuario que tiene miedo de usar el Interconnect Search-Replace —pues una equivocación al reemplazar puede ser peligrosa—. En esos casos puede hacer el paso 3, acceder a WordPress sin modificar la base de datos y usar el plugin con el que se sienta más cómodo.
El enlace del codex es genial. Te recomendamos que revises, si no lo conoces ya, las opciones de reemplazo de dominio que ofrece WP-Cli pues consideramos que son las más eficaces.
¡Un saludo!
CRIS12/04/2018 a las 12:15
En mi caso algo falla en el paso 4. Todo correcto hasta que termina el live run donde me informa de todas las líneas para modificar detectadas pero a continuación "0 cells were changed" (no hace los cambios).
Qué puedo hacer?? Me da la sensación de que es una tontería lo que falta y me provoca fallos por toda la web.
Ayuda porfa!!
Héctor Luaces12/04/2018 a las 16:26
Hola, Cris:
¿En el *dry-run* te detecta los cambios?, ¿es solo en el *live run* cuando no lo hace?
Revisa que hayas puesto bien los dominios, que una sola letra puede hacer que no funcione.
Si te sigue dando problemas y eres cliente nuestra, ábrenos un ticket y referencia a esta conversación.
Si no, dame algo más de información (p.ej.: una captura de pantalla con lo que estás haciendo) e intento ayudarte más.
Un saludo.
Cris12/04/2018 a las 17:45
Gracias Héctor. Está genial la explicación. Todo bien hasta el paso 5. En mi caso es un subdominio sin SSL y no sé si lo coloco el código en el lugar equivocado del .htaccess o es que escribo mal la url. ¿Me ayudas por favor?
Héctor Luaces12/04/2018 a las 18:20
Hola, Cris:
Claro. Dime por favor qué problema tienes. A ser posible, danos también el contenido del archivo *.htaccess*.
¿Eres cliente de Raiola Networks?, si es así abre un ticket dirigido a mí (haz referencia a este comentario) para que así pueda ver tu ficha.
Si no es así, dame cuantos más detalles sea posible: qué error recibes, qué has hecho, el contenido del archivo, etc.
Un saludo.
Joaquin Bresan18/04/2018 a las 16:51
Buena info amigo. Gracias por compartir.
Héctor Luaces08/05/2018 a las 08:55
Gracias a ti por comentar, Joaquín.
Un saludo!
Josep04/05/2018 a las 12:09
Genial el artículo. Una duda. Una vez terminado todo el proceso, podemos eliminar la carpeta SRDB?
Héctor Luaces08/05/2018 a las 08:55
Hola, Josep:
Puedes ¡y debes!
La carpeta SRDB es un gran fallo de seguridad. La idea es "usar y tirar" esa herramienta para que nadie la use de forma accidental.
Un saludo.
Incomica Incomico06/06/2018 a las 04:26
Lamentablemente obtengo este error:
The script encountered an error while running an AJAX request.If you are using your hosts file to map a domain try browsing via the IP address directly.If you are still running into problems we recommend trying the CLI script bundled with this package.See the README for details.
Gracias por cualquier ayuda.
Héctor Luaces06/06/2018 a las 08:21
María Claudia05/09/2018 a las 21:37
Muchisisisimas gracias. Este tutorial me ha salvado. Había perdido un dominio y por ende no tenía acceso al panel de control de wordpress, pero si tenía todos los archivos del sitio en el hosting. Todos los tutoriales que había visto eran con plugins para wordpress, así que no me servían de nada. Pensé que hacer el cambio sería un gran dolor de cabeza, pero gracias a ti fue muy sencillo.
Héctor Luaces06/09/2018 a las 08:27
Gracias a ti, María, por leernos y comentar.
Cualquier cosa nos dices, ¡un saludo!
Garazi13/09/2018 a las 13:33
Hola! Acabo de empezar a montar mi primera página web y soy totalmente novata en estos temas... El asunto es que tengo el hosting y el dominio con vosotros, y ahora que he empezado a trabajar con wordpress creo que el dominio que elegí no es el adecuado, quiero cambiarlo por otro, así que supongo que aunque todavía no tenga ninguna entrada ni página creada debería seguir estos pasos, porque solo tengo una licencia del tema ¿o habría otra manera? Y al leer el artículo tengo varias dudas de principiante total... el primer paso de todos sería comprar el otro dominio ¿no?. Y una vez hecho esto, en el primer paso del artículo pone que hay que cambiar las DNS y hay que introducirlas abajo, si he entendido bien.. ¿Qué es lo que hay que introducir? Gracias de antemano
Héctor Luaces13/09/2018 a las 14:28
Hola, Garazi:
antes de nada, comentarte que si estás con Raiola Networks es mejor que nos abras tickets ya que te vamos a contestar.
Respecto al cambio de dominio: si no tienes absolutamente nada ni en WordPress ni en el hosting, lo mejor es cancelar el hosting y crearlo de nuevo con el dominio nuevo (esto lo hacemos nosotros si nos lo pides por ticket); haciéndolo así te ahorras estos problemas. El tema de la licencia del tema no te lo puedo confirmar al 100%, porque depende del temal. Dinos por ticket cuál es o pregúntales directamente a los desarrolladores (no suele haber problemas).
Respecto al dominio: en efecto, primero hay que registrarlo. No obstante, si lo registras con nosotros no tienes que hacer nada con las DNS porque ya saldrán como tienen que ser.
¡Un saludo!
Garazi13/09/2018 a las 14:36
Vale, ahora mismo lo hago. ¡Muchísimas gracias!
Jose Luis Perez22/09/2018 a las 20:30
Hola Alvaro,
Muy buen articulo, me ayudo bastante en el cambio de dominio de mi Web.
Tengo 2 preguntas, si eres tan amable de responderlas.
1.- Es imprescindible realizar el paso 5, ya que al terminar el cambio y comprobar con las herramientas "pingdom" o "search console" no tengo ningún error de link roto. Esta todo perfecto según lo que puedo ver.
2.- En mi caso la Web se llamaba: "www.xxxxx.com" y paso a llamarse: "www.xxxxx.ar" .
Cuando hablas de añadir las lineas en el .htaccess, imagino que sera al principio del archivo?
En cuanto a la duda que tengo, se trata de las lineas para añadirlas al archivo.
Por ejemplo donde colocas "dominioantiguo" seria colocar solo el "dominio" o también su extensión por ejemplo?
"^dominioantiguo.com$ [OR]" o "^dominioantiguo.com.com$ [OR]"
Y lo mismo para el dominio nuevo reemplazar el .Com por el .AR. aquí me pierdo un poco, ya que no soy experto en php ni nada por el estilo.
".dominionuevo.ar/$1" [R=301,L] o ".dominionuevo.ar.ar/$1" [R=301,L]
Muchas gracias, espero haberme explicado lo mas claramente posible.
Saludos Cordiales y gracias por compartir tus conocimientos, que nos ayudan bastante.
Héctor Luaces08/10/2018 a las 08:41
Hola, Jose:
el paso 5 es importante, sobre todo desde el punto de vista del SEO.
Sobre el .htaccess, depende de qué lineas añadas, pero para temas de redirección es mejor hacerlo al principio (o, por lo menos, antes de otras reglas de redirección).
Donde dice "dominioantiguo" es el nombre de dominio (o subdominio) más su extensión; en tu caso: "xxxx.com".
Si necesitas cualquier aclaración nos dices.
¡Un saludo!
marc08/10/2018 a las 11:53
Hola! tengo contratado un hosting donde tengo espacio para 5 dominios. Uno esta en migración desde otro hosting.
Ahora he contratado uno nuevo y quiero realizar una migración desde local. Vuestro hosting se ha ofrecido hacerlo de forma gratuita hasta el punto de restaurar los archivos que he proporcionado a este nuevo dominio, pero lo que no harán es adaptarlo a trabajar en ese dominio. entonces entiendo que por mi parte queda:
- Forzar el archivo wpconfig ( paso 3)
- cambiar el dominio en los campos de bases de datos( paso 4)
- redireccionar desde el localhost a el dominio nuevo. ( paso 5)
Los DNS ya apuntan al hosting verdad?
gracias!!
Héctor Luaces09/10/2018 a las 08:53
Hola, Marc:
antes de nada, recomendarte que esta misma pregunta la hagas por ticket, no por aquí, puesto que así veremos tu ficha y te podremos aconsejar acorde a tu caso específico.
Aclarado esto, en rasgos generales, tendrías que hacer lo que dices (pasos 3, 4 y 5).
Respecto a los DNS, no sé decirte, puesto que no me has indicado el dominio; si es un nuevo registro, en efecto, ya estarán puestos. No obstante, es mejor que nos lo digas en el ticket y te lo confirmamos con tu ficha delante.
¡Un saludo!
Luis Homero25/11/2018 a las 22:51
Cómo podria quitar las www de mi pagina web? lo tengo contratado con ustedes, contacte con el soporte. Y me mandaron este articulo.
Héctor Luaces26/11/2018 a las 12:16
Hola, Luis:
pues en este artículo explicamos el proceso. Si tu dominio es, por ejemplo, "www.dominio.com" tendrías que realizar el reemplazo de "www.dominio.com" a "dominio.com".
Cualquier cosa nos dices.
Un saludo.
Luis Homero26/11/2018 a las 15:16
y tendría que seguir casi los mismos pasos que para instalar un certificado ssl ? no? es decir hacer los cambios en la gbd de las direcciones y todo eso.
no?
Héctor Luaces27/11/2018 a las 09:52
Hola, Luis:
es lo mismo a todos los efectos, solo que los dominios a reemplazar serían "www.dominio.com" por "dominio.com" (o viceversa).
Un saludo.
Nazareno de la Canal28/11/2018 a las 21:16
Hola, como hago tengo que verificar mi dominio es decir me cree cuenta en G suite porque queria un correo que dijera asi info@midomio.com pero me falta verificar el DNS tengo registrado en Cloudflare como puedo hacerlo?
Héctor Luaces29/11/2018 a las 09:20
Hola, Nazareno:
Entiendo según lo que nos dices que usas CloudFlare como agente DNS y quieres usar GSuite, ¿correcto?
En ese caso entra en CloudFlare y cambia (o crea) los registros MX del dominio para que sean estos:
- Nombre "ASPMX.L.GOOGLE.COM.", TTL: "3600", prioridad: "1"
- Nombre "ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.", TTL: "3600", prioridad: "5"
- Nombre "ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.", TTL: "3600", prioridad: "5"
- Nombre "ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.", TTL: "3600", prioridad: "10"
- Nombre "ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.", TTL: "3600", prioridad: "10"
Una vez lo hagas tu dominio debería empezar a funcionar a las horas. Si tienes más problemas, dinos cuál es el dominio.
¡Un saludo!
Luis Homero16/03/2019 a las 17:27
¿a nivel de SEO como afectaria todo esto? es decir, si mi página sale en la primera posición de google y hago un cambio de nombre de dominio , google a la "nueva página" la pondría en su lugar? gracias
Héctor Luaces20/03/2019 a las 10:54
Por sí solo no, Luis. Tendrías que crear una redirección 301 del dominio viejo al dominio nuevo, que pasará buena parte de la fuerza de tu propiedad antigua a la nueva.
Un saludo.
Misael Bonilla10/10/2019 a las 17:33
Excelente tutorial me ha servido grandemente. Saludos
JuanGarcia23/03/2020 a las 16:39
Hector Luaces24/03/2020 a las 13:23
Luis Soto19/07/2020 a las 06:46
Alvaro Fontela20/07/2020 a las 09:09
Cassio26/07/2020 a las 15:13
Tengo mi pagina que esta cargando tanto como www.coolpet.mx que esta siendo direcionada a . Pero en algun momento si pongo , me direcciona a una pagina que no es la más actual.
Como hago para que todas personas que pongan lo direccione para ?
Muchas gracias por tu atencion
Alvaro Fontela27/07/2020 a las 10:09
Diego09/11/2020 a las 22:30
Alvaro Fontela23/01/2021 a las 22:50
Si buscas proveedor de hosting, nosotros podemos ofrecerte ese servicio y también ofrecerte el servicio de cambiar el dominio durante la migración.
wiz17/11/2020 a las 20:20
Saludos!
Alvaro Fontela23/01/2021 a las 22:49
FULVIO04/01/2021 a las 18:10
Mi proovedor de hosting usa un cdn y me ha avisado de que para usar las ventajas del cdn la web tiene que cargar con un subdominio www.
La configuración para que la web cargue siempre a través del subdominio (www en este caso) queda del lado del cliente.
Mi pregunta es, esto en WP como se hace? ahora mismo la web carga sin www.
Gracias por tu atención.
Alvaro Fontela23/01/2021 a las 20:41
Yo personalmente, por tu bien, no implementaría el WWW porque puedes tener muchísimos problemas a nivel SEO si no haces bien el cambio.
Implementar un CDN es muy fácil, aquí te dejo una guía: https://alvarofontela.com/cloudflare-cdn-optimizar-web-blog/
emma12/05/2021 a las 13:43
Andrea Barreiro24/05/2021 a las 15:24
Rubén14/02/2023 a las 18:57
Un saludo.
Alvaro Fontela21/02/2023 a las 19:58
Ya he marcado este artículo para actualizar. Sentimos los inconvenientes.
Francisco Muñoz de Morales26/04/2023 a las 12:49
Alvaro Fontela28/04/2023 a las 12:10
¡Gracias por tu interés!
JA16/09/2024 a las 06:39
Cuando se hace el cambio de dominio en el mismo hosting, ¿el paso 2 (mover la instalación) es por seguridad/prevención o tiene alguna justificación técnica?
Álvaro Fontela18/09/2024 a las 02:11