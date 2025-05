Índice del artículo











































Dato recogido

¿Para qué se usa?

¿Qué implica legalmente?





Páginas que visitas

Conocer tus intereses y patrones de navegación

Necesita tu consentimiento según el RGPD





Localización aproximada

Mostrar contenido o anuncios según tu ubicación

Debe estar claramente informado en la política de cookies





Tipo de dispositivo o navegador

Ajustar el diseño o rendimiento de la web según tu equipo

No se puede usar sin transparencia





Tiempo que pasas en cada página

Saber si un contenido engancha o no

Se usa en analítica, siempre con aviso previo





Clics en botones o banners

Medir conversiones o qué tanto interactúas con una web

Requiere aviso y, en muchos casos, consentimiento previo





Dirección IP

Puede servir para identificarte indirectamente

Está considerada como dato personal por el Reglamento Europeo







Firefox y Brave: bloquean cookies de terceros por defecto.





Extensiones como uBlock Origin, Ghostery o Privacy Badger: impiden el rastreo mientras navegas.





Tor Browser: pensado para el anonimato total, aunque es más lento y algunas webs no cargan bien.



Google Chrome



Abre Chrome y haz clic en los tres puntitos (arriba a la derecha).





Ve a “Configuración” > “Privacidad y seguridad”.





Selecciona “Borrar datos de navegación”.





Marca la casilla de “Cookies y otros datos de sitios”.





Haz clic en “Borrar datos”.



Mozilla Firefox



Abre el navegador y pulsa el icono de menú (las tres rayitas).





Ve a “Ajustes” > “Privacidad y seguridad”.





Baja hasta “Cookies y datos del sitio” y haz clic en “Eliminar datos…”.





Marca “Cookies y datos del sitio” y confirma.



Safari



Abre Safari y ve a “Preferencias”.





Entra en la pestaña “Privacidad”.





Haz clic en “Gestionar datos del sitio web…” y luego en “Eliminar todo”.





Ve a ajustes > Safari.





Pulsa “Borrar historial y datos de sitios web”.



Microsoft Edge



Abre Edge y haz clic en los tres puntos (arriba a la derecha).





Ve a “Configuración” > “Privacidad, búsqueda y servicios”.





Baja hasta “Elegir qué borrar”.





Selecciona “Cookies y otros datos del sitio” y pulsa en “Borrar ahora”.



Primero, abre el navegador y haz clic en los tres puntos que están arriba a la derecha.





Ve a “Configuración” > “Privacidad y seguridad”.





Entra en “Cookies y otros datos de sitios”.





Permitir todas las cookies





Bloquearlas todas (ojo, esto puede romper algunas webs)





Bloquear solo las de terceros





Establecer excepciones página por página





Haz clic en el icono de menú (las tres rayas horizontales).





Ve a “Ajustes” > “Privacidad y seguridad”.





Dentro de “Protección contra el rastreo”, selecciona entre:





Estándar (deja pasar lo justo)





Estricto (bloquea bastante)





Personalizado (ahí puedes activar o desactivar cookies manualmente)





Abre Safari y ve a “Preferencias” > “Privacidad”.





Activa o desactiva “Impedir seguimiento entre sitios” según prefieras.





También puedes hacer clic en “Gestionar datos del sitio web…” y borrar lo que no quieras guardar.





Haz clic en los tres puntos del menú.





Entra en “Configuración” > “Cookies y permisos del sitio”.





Luego haz clic en “Administrar y eliminar cookies y datos del sitio”.





Permitir cookies





Bloquear las de terceros





Borrar cookies al cerrar el navegador



Si eres un usuario activo de Internet, más de una vez te ha aparecido ese típico aviso denada más entrar a una página. Y como casi todo el mundo… le das a “aceptar” o “rechazar” y fuera, sin más.No obstante, te picará la curiosidad. Porque si están en todas partes, por algo es.Para que te hagas una idea,para recordar cosas sobre ti. Esto puede ir desde el idioma que elegiste hasta los productos que dejaste en tu carrito. Vamos, nada raro ni peligroso., adaptando a ti la experiencia.En este artículo te explicamos, para qué sirven y cómo influyen (aunque no lo notes) en tu día a día cuando navegas por una web. Vamos a verlo.Las cookies tienen una mecánica bastante sencilla, pero interesante. Cuando entras a una web,. Pueden ser desde detalles sobre si iniciaste sesión, hasta qué productos miraste oAsí, cuando vuelvas a esa misma página,. Todo está como lo dejaste.Imagina que estás organizando un viaje: eliges el destino, las fechas y el número de personas. Luego te distraes viendo otras secciones, pero al volver al gestor de reservas… ¡Genial sorpresa!. Eso es justo lo que consiguen las cookies.Verás, cada vez que entras a una página web,. De este modo, cuando vuelves, tu navegador lo manda de vuelta, sin que tengas que hacer nada.(aunque siempre de forma anónima) y pueda adaptarse a ti. Así, todo carga más rápido, te reconoce sin repetir pasos y la experiencia de usuario es mucho más fluida.Eso sí, no todo es solo por tu comodidad.repartir la carga entre servidores, medir el tráfico en distintas páginas o incluso detectar errores. Todo sin que tú tengas que hacer nada.Las cookies, como tal,. Y aquí ya no hablamos solo de las grandes plataformas como Google o Meta. En realidad,(incluida esta) hace uso de ellas.Entonces,Por un lado, están, que son las que usan lo que se conoce como. ¿Para qué sirven? Pues para que no tengas que empezar desde cero cada vez que entras, como hemos visto.Y, por otro lado, están lasAquí entran en juego plataformas externas que la página utiliza, como herramientas de analítica (tipo Google Analytics ), redes sociales o servicios de publicidad. Estas cookies tienen algo de mala prensa, pero también cumplen su función: mostrarte anuncios que tengan algo que ver contigo, y no cualquier cosa al azar. El anuncio te va a llegar sí o sí, con lo que la idea es que seaTen en cuenta que las cookies, sino en tu navegador. Es decir: se quedan almacenadas en tu dispositivo. No ocupan casi nada,. Pero sí guardan información básica que puede ser muy útil la próxima vez que entres en esa web. Lo decimos porque. Las cookies no ralentizan, sino que recaban datos, entre otros.Ya te hicimos ese spoiler: las cookies no están ahí solo por estar. Tienen una razón de ser y, si no existieran,. Sirven para que todo funcione bien, la navegación sea más rápida y, sí, también para que la publicidad que ves no sea fruto del azar.A continuación,en el entorno digital, divididos según lo que aportan a tu navegación.Las(y a la vez imprescindibles) son las que hacen que una página web funcione correctamente. Son las responsables de queTambién se ocupan de cosas comoo recordar si aceptaste (o no) ciertos ajustes. En resumen: sin ellas, cada visita sería como empezar desde cero.Aquí entran las que hacen que cada visita se sienta un poco más tuya. Son las que recuerdan: idioma, diseño, modo oscuro, o incluso si preferiste ocultar un aviso.Gracias a estas cookies,. Los datos quedan guardados en segundo plano para que la web se adapte a ti. Y lo hace sin molestar, sin que te des cuenta siquiera.Ahora vamos con las más conocidas y también las más polémicas. Con esto, tocamos más el punto de las cookies quepara mostrarte contenido similar.Por ejemplo: si sueles leer artículos sobre marketing digital , es probable que veas publicidad relacionada o recomendaciones del mismo estilo.También. Estas detectan actividades sospechosas, bloquean accesos raros y ayudan a mantener a raya los intentos de fraude.Aunque(guardar información en tu navegador), no todas funcionan igual. Algunas solo están activas mientras navegas, otras se quedan durante más tiempo. Algunas son propias de la página y otras vienen de fuera.Aquí te explicamos lospara que los tengas claros.Por un lado, están, que son las más “fugaces”. Se crean cuando entras en una página y desaparecen en cuanto cierras el navegador.Así de simple. Por ejemplo: si estás dentro y recargas la página,hasta que la cierras, y adiós muy buenas. Funcionan así tanto en Chrome como en Firefox.En cambio,. Se almacenan en tu dispositivo por un periodo determinado, que puede ser desde unas horas hasta varios meses (o más, si el desarrollador lo decide).Sirven para recordar cosas como tu idioma, si ya aceptaste las cookies o si tienes productos en el carrito,. Vamos, que te hacen la vida más cómoda a largo plazo.. Las cookies propias son las que instala la misma página web que estás visitando. Por ejemplo, si entras en una tienda online y esta guarda tu sesión o tus preferencias, eso lo gestiona con cookies propias.Por el contrario, lasvienen de servicios externos que esa web utiliza.Hablamos de plataformas como Google, Meta o YouTube., botones de “me gusta” de Facebook o anuncios personalizados.¿Quieres ver ejemplos reales? Aquí puedes echarle un vistazo a lao a la de, que usan tanto cookies propias como de terceros en sus servicios.Estas son las más comentadas (y también las más polémicas): las cookies de seguimiento.. Es decir: por dónde navegas, qué haces, qué páginas visitas, cuánto tiempo te quedas… todo eso.¿Para qué se usan?Principalmente,que permitan personalizar los anuncios que ves por Internet. Aquí, algunas herramientas como Google Analytics o Meta Pixel son ejemplos. Estas cookies ayudan a las empresas a saber qué es lo que te interesa en sí. Con eso se hacen los anuncios.Aunque no lo parezca,. Si estás cansado de ver publicidad que no te interesa para nada, las cookies de seguimiento pueden ayudarte a ver contenido más orientado a tus gustos. Al menos es un spam mínimamente interesante.A estas alturas. Pero, como pasa con casi todo en Internet, también tienen su lado menos bonito. Y es que muchas veces funcionan como una especie de lupa que analiza lo que haces mientras navegas., pero sí es importante saber qué datos pueden recoger y qué pasa con esa información.Vamos a echarle un vistazo a todo esto con ejemplos específicos, porque laen la red no es un tema menor.ni tu número de cuenta, pero sí pueden reunir bastante información sobre una persona. Y cuando varias piezas se conectan, se puede trazar unAquí te dejamos una tabla conde los datos que pueden almacenar… y por qué deberías tenerlos en cuenta:Como ves, no hace falta que una cookie tenga tu nombre para que sea capaz de. Por eso, es importante que tengas el control sobre qué aceptas, y qué no.En teoría sí. En la práctica, depende.no esenciales, mientras que otras se lo ponen más difícil. Incluso hay webs que te bloquean si no aceptas sus condiciones.Aun así, si lo que quieres es, hay formas de navegar sin dejar tanto rastro. Estas son algunas de las más recomendadas:Estas opciones están avaladas por organizaciones como la, que trabajan precisamente para proteger tu información online.Eso sí,. Por eso, lo ideal no es bloquear todo sin más, sino elegir qué aceptas según lo que realmente necesites. Porque al final, se trata de que tú des un consentimiento informado (que elijas sabiendo lo que implica, vaya).En algún momento todos necesitamos hacer limpieza (o cookies). Y no hablamos solo del escritorio lleno de iconos, sino también de esas cookies que tu navegador va acumulando sin parar.Si bien muchas son útiles,. Por eso, es buena idea saber cómo borrarlas.A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso en los navegadores más conocidos.Borrar cookies enes muy fácil. Solo sigue estos pasos:En Firefox el proceso también es rápido. Te lo resumimos:En el caso de Safari, los pasos cambian un poco según si estás en iOS o en Mac.Para limpiar cookies en Edge, estos son los pasos:La mayoría de las webs te va a poner elen cuanto entras. El control lo tienes tú.Así que, al final,. Puedes dejarlas activadas, bloquearlas por completo o incluso seleccionar solo las que te interesen. Y lo mejor de todo es que¿Y por qué te puede interesar esto?Pues porque si eres de los que(o al menos saber qué se guarda y qué no), empezar por gestionar las cookies, tú mismo eres el primer paso. Para esto no necesitas ser ningún experto, realmente con un par de clics ya estaría.Dicho eso, aquí te explicamos cómo hacerlo en los navegadores más habituales.Como ves,. De hecho, si lo haces bien, puedes navegar más tranquilo, evitar rastreos innecesarios y mantener un mejor control sobre tu información personal.Así que ya sabes:, ajusta lo que necesites… ¡Y que no te rastreen por la cara!Eliminar las cookies puede parecer algo sin mucho sentido, pero lo cierto es que tiene más impacto del que imaginas.. Pero, ¿de verdad merece la pena borrar las cookies cada dos por tres?Vamos a verlo.Para empezar,. Al borrar las cookies, cortas el rastro digital que vas dejando por todas las páginas que visitas.Así, evitas que ciertas plataformas (sobre todo las de publicidad), sigan tus pasos.Además,y mejorarás el rendimiento general, sobre todo si llevas meses sin hacer limpieza.Otra ventaja no menor es queal cargar páginas web. A veces, una cookie vieja puede hacer que una web no se actualice bien o que dé fallos al iniciar sesión.Claro, no todo es color de rosa. La realidad es que, cuando borras todas tus cookies,y contraseñas. Vamos, es un follón.Eso quiere decir que la próxima vez que entres a tus webs favoritas, te tocará. Y con todas las cuentas que tenemos hoy en día, nuestra información en Internet y demás, no es rentable.Entonces…Depende. Si te importa la privacidad y no te molesta tener que iniciar sesión cada vez, sí,. Pero si valoras la comodidad y visitas páginas de confianza con frecuencia,en vez de borrarlas todas del tirón.Lo ideal sería hacer una pequeña(por ejemplo, una vez al mes) y configurar el navegador para bloquear las cookies que no necesitas.Como ves,. Al contrario, si sabes cómo funcionan y las gestionas con cabeza, pueden ser tus aliadas. Ya sea para mejorar tu experiencia como usuario o para optimizar el rendimiento de tu página web, lo importante es tener el control.Porque ni hace falta aceptarlas todas sin mirar, ni borrarlas cada cinco minutos: revisa tus ajustes de vez en cuando, limpia lo que no necesitas y decide qué permisos das según lo que te convenga.Y si tienes una web, asegúrate de informar bien a tus visitantes y cumplir con la normativa. En Raiola Networks podemos ayudarte a dejar todo esto bien configurado, sin problemas y con soporte si te atascas. Porque sí, la privacidad importa… pero también una web que funcione como se merece.