Cómo instalar Google Tag Manager en WordPress

Hoy en día si tienes un sitio web creado con WordPress , es fundamental poder medir el comportamiento de los usuarios. Toda información de como estos interactúan con tu sitio tiene un gran valor para optimizar tu web . Desde detectar posibles problemas técnicos , hasta mejorar la experiencia de usuario o aumentar las conversiones en Woocommerce . Por este motivo,, una herramienta que te permite gestionar de manera centralizada todas tus etiquetas de seguimiento. En este post veremos cómo en unos pocos pasos puedes. Empecemos por el principio, para aquellos que no lo conozcan,es una herramienta gratuita de Google que permite gestionar, desde una única interfaz web todos los códigos de seguimiento, o como los llamaremos a partir de ahora etiquetas, de un sitio web o aplicación. Dicho de otra manera, una vez vinculado, desde el panel de control se pueden configurar analíticas de seguimiento, establecer activadores de etiquetas, variables, etc. tanto de Google Analytics o Google Ads como de terceros, Linkedin, Hotjar y muchos otros más. Básicamentepermite simplificar el día a día, ya que podemos ejecutar todas estas herramientas de seguimiento sin necesidad de tocar el código fuente decada vez que añadimos una nueva etiqueta.Pues una etiqueta es un código de seguimiento que queremos añadir a nuestra web con la intención de medir cualquier acción por parte de los usuarios que visitan nuestro sitio. Por ejemplo, una etiqueta podría ser un pixel de Facebook, o la etiqueta de Google Ads, que miden la efectividad de nuestros anuncios; o también la etiqueta de Google Analytics, que nos ayuda a medir el tráfico de nuestra web, su procedencia y otros muchos datos que te facilitarán entender mejor a tus usuarios.Ahora que conocemosy las ventajas que tiene, comenzaremos por lo más básico, que es acceder o crear una cuenta si todavía no la tienes. Lo primero de todo es acceder a Google Tag manager . Para registrarte tendremos que usar una cuenta de Gmail o, en su defecto una cuenta de Workspace , haciendo click en el siguiente botón de "Comenzar gratis". Si no dispones de una es muy fácil crearla desde esa misma página.Una vez dentro del panel de control seleccionamos "Crear cuenta"Nos saltará esta ventana en la que debemos rellenar los siguientes campos con nuestros datos.Así de sencillo. Ahora haciendo click en el botón de "Crear" y aceptando las condiciones de tratamiento de datos, nos saltará de forma automática un pop up con los códigos de seguimiento. Estos códigos nos servirán en el siguiente paso paraVamos al kit de la cuestión. Una vez que tenemos disponibles nuestros códigos de seguimiento de, verás que es muy sencillo vincular esta útil herramienta con nuestro WordPress. Existen dos métodos de hacerlo, de forma manual y a través de un plugin. Aunque ambas se pueden realizar con un procedimiento relativamente simple, la primera opción requiere tocar el código de, así que si no te sientes cómodo haciéndolo te recomiendo pasar directamente a la opción dos y hacerlo con un plugin. En cualquier caso, te explicamos ambas en este post y está en tu mano decidir cual se adapta mejor a tus necesidades.Está manera depuede parecer, a priori, para usuarios más avanzados, pero en realidad es bastante asequible. En primer lugar debemos acceder al back office de nuestroy dirigirnos a la barra lateral izquierda, el panel de administración, donde seleccionaremos: "Apariencia" > "Editor de archivos de temas".Es importante que el tema seleccionado en la esquina superior derecha sea el tema activo en nuestro WordPress , de lo contrario no serviría de nada.Posteriormente debemos fijarnos en el lado derecho "Archivos del tema". El archivo que nos interesa se suele llamar "header.php" o "Cabecera del tema". Es en este archivo donde añadiremos nuestroSiguiendo las instrucciones que nos proporciona, el siguiente paso es pegar los dos códigos que generamos al crear la cuenta. El primero irá entre las etiquetas