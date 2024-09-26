Breadcrumbs en WordPress: todo lo que necesitas saber
Las breadcrumbs o migas de pan en WordPress son los enlaces que indican al usuario en qué nivel de la web se encuentra. Puedes activarlas de dos formas: sin plugins, añadiendo una función PHP al functions.php de un tema hijo y engachándola al hook de tu plantilla, o con plugins como Yoast SEO, NavXT o Rank Math.
Seguramente te habrás encontrado webs con unos enlaces en la parte superior izquierda del contenido que te indican en qué zona de la web estás. Son las famosas breadcrumbs o migas de pan.
En este post me voy a centrar en cómo añadir y configurar las migas de pan en WordPress, pero si lo necesitas puedes consultar nuestro artículo sobre qué son las breadcrumbs y cómo influyen en el SEO de tu web.
¡Vamos allá!
- Activar las migas de pan en WordPress sin plugins
- Activar breadcrumbs en WordPress con plugins
- Activar y configurar breadcrumbs de WordPress con Yoast SEO
- Activar y configurar breadcrumbs de WordPress con NavXT
- Activar y configurar breadcrumbs de WordPress con Rank Math
- Cómo configurar las breadcrumbs WordPress para WooCommerce
- Cambiar el texto del enlace para la página de inicio
- Cambiar el link del enlace de la página de inicio
- Cambiar el separador de las migas de pan
- Eliminar las migas de pan en WooCommerce
- Incorporar varias funciones de breadcrumbs en una solo función para WooCommerce
- Configurar las migas de pan en WooCommerce con Yoast SEO
- Conclusión
Activar las migas de pan en WordPress sin plugins
Si eres de esas personas que prefiere evitar el uso de plugins en la medida de lo posible, estás en tu sección. Necesitas tener algo de soltura programando en PHP. Aquí te explico cómo activar las breadcrumbs de WordPress sin plugins.
Lo primero que debes hacer es crear un child theme o tema hijo, si no lo tienes ya. De lo contrario, recuerda que perderás tus cambios con las actualizaciones y eso sería un problema. La creación de un tema hijo es una buena práctica que te recomiendo hacer tras la instalación de WordPress en tu servidor.
Una vez tengas creado y activado tu tema hijo, tienes que editar el archivo functions.php del child theme y añadir el siguiente código:
function crear_breadcrumbs() { if (!is_front_page()) { echo '<a href="/">Inicio</a> » '; if (is_category() || is_single() || is_page()) { if(is_category()){ $category = get_the_category(); echo $category[0]->cat_name; }else{ the_category(' - '); }if(is_page()) { echo the_title(); }if (is_single()) { echo " » "; the_title(); } } } } add_filter( '[HOOK_DE_TU_THEME]', 'crear_breadcrumbs' );
Ahora sustituye “[HOOK_DE_TU_THEME]" por el que corresponda en tu plantilla. Por ejemplo: yo estoy usando GeneratePress en mi entorno de pruebas. GeneratePress tiene un hook que se activa justo después del header: generate_after_header(). En caso de utilizar otra plantilla deberás consultar su documentación para saber qué “hook” tienes que usar.
Si no estás familiarizado con este tema puedes ver este post sobre qué es un “hook” y para qué sirve.
Como tengo enganchada mi nueva función al hook, cuando se ejecute, WordPress va a comprobar si el usuario está en la página principal. Si no es así, mostrará en pantalla las migas de pan (no tiene sentido enseñarlas cuando la visita está en la página de inicio de la web). Para hacer esta verificación, WordPress comprueba con condicionales si está en una categoría, un post o una página y devuelve su nombre o título.
Dentro del código puedes modificar, si quieres, el texto del enlace para la página de inicio o el separador para las migas de pan.
Ya ves que es bastante sencillo activar las breadcrumbs en WordPress editando el functions.php. Pero si prefieres hacerlo mediante el uso de plugins, también es posible. A continuación te cuento cómo.
Activar breadcrumbs en WordPress con plugins
En el repositorio de WordPress existen varios plugins con los que puedes activar las breadcrumbs en tu página web. En este caso voy a hablarte de 2 de ellos: Yoast SEO y NavXT.
Activar y configurar breadcrumbs de WordPress con Yoast SEO
Probablemente la manera más sencilla de activar las migas de pan en Wordpress es con un plugin como Yoast SEO.
Lo primero que tienes que hacer es instalar el plugin y activarlo. Una vez hecho esto, accede a través del menú de WordPress a: SEO > Apariencia en el buscador > Migas de pan.
Activa la opción “Activar las migas de pan” y verás algo como esto:
Configurar las breadcrumbs en Yoast SEO es bastante intuitivo, pero por si acaso repasa las opciones que te ofrece:
1. Separador de las migas de pan
Te permite elegir con qué elemento separar los enlaces de las breadcrumbs. Por defecto viene configurado con “»” pero puedes ponerle un guión (-), una barra (/), etc.
2. Texto del enlace para la página de inicio
Aquí puedes cambiar el texto por defecto para el enlace del primer nivel de tus breadcrumbs. Por ejemplo, si pones “Inicio”, las migas de pan se mostrarán así:
Inicio > Nivel 1 > Nivel 2
3. Prefijo de la ruta de las migas de pan
Puedes añadir un prefijo antes de la ruta de las migas de pan para que, por ejemplo, se muestren de la siguiente manera:
Estás en: Inicio > Nivel 1 > Nivel 2
4. Prefijo para los archivos de migas de pan
Te permite añadir un prefijo para la página de archivos del blog.
5. Prefijo para la página de búsqueda de las migas de pan
Es el prefijo que aparecerá en la ruta de las breadcrumbs cuando el usuario realice una búsqueda en la web.
6. Migas de pan para la página 404
En este apartado puedes cambiar el texto que aparecerá en las breadcrumbs cuando el usuario llegue a una página que devuelva un error 404, es decir, que no existe.
7. Última página en negrita
Activando esta opción, el último elemento de la ruta de migas de pan se mostrará destacado en negrita.
8. Taxonomía a mostrar en las migas de pan para los tipos de contenido
Aquí puedes configurar la estructura de cómo está formada la ruta de migas de pan según el tipo de contenido. Por defecto, lo puedes configurar para las entradas o posts, pero si tienes instalado WooCommerce también puedes configurarlo para los productos. Te permite elegir entre “Categoría”, “Etiqueta” o “Formato”.
Hasta aquí, has visto cómo configurar la apariencia de las breadcrumbs en Yoast SEO, pero es posible que todavía no se muestren en tu página. Esto depende de la plantilla de WordPress que utilices. Hay themes que permiten activar las breadcrumbs de Yoast SEO a través de una opción e incluso hay maquetadores visuales como Elementor que también lo hacen.
¿Pero qué pasa si nuestra plantilla no trae una opción para activar las migas de pan de Yoast? No te preocupes: los creadores del plugin nos proporcionan un código PHP que puedes utilizar. Antes de nada, recuerda tener creado un tema hijo, como ya te comenté en el paso anterior.
El código que debes añadir tiene que estar en el functions.php de tu theme hijo:
function anadir_breadcrumbs(){ if ( function_exists('yoast_breadcrumb') && is_front_page() == false ){ yoast_breadcrumb( '<p id="breadcrumbs">','</p>' ); } } add_action('[HOOK_DE_TU_THEME]', 'anadir_breadcrumbs', 100 );
No te olvides de reemplazar “[HOOK_DE_TU_THEME]" por el que corresponda en tu plantilla.
En el código anterior he creado una función “anadir_breadcrumbs” y la he enganchado al hook “generate_after_header” (propio de GeneratePress), que se ejecuta justo después del “header” de la página.
Esta función llama a un condicional: si la función “yoast_breadcrumb” existe y la página es distinta a la página principal del sitio, muestra en pantalla las migas de pan.
Con esto ya tendrías activadas tus breadcrumbs en WordPress con Yoast SEO.
Activar y configurar breadcrumbs de WordPress con NavXT
NavXT es otra buena opción si quieres activar las breadcrumbs en WordPress con un plugin.
Después de instalarlo y activarlo, puedes acceder a su configuración en el menú de WordPress en Ajustes > Breadcrumb NavXT.
Las opciones de configuración se dividen en 4 bloques:
⇒ General
En este apartado puedes cambiar parámetros como el símbolo de separación entre las migas de pan, elegir si muestras o no el enlace a la página de inicio, modificar las plantillas de las rutas de navegación, etc.
⇒ Tipos de entradas
Aquí podemos modificar distintas opciones dependiendo del tipo de entrada (entradas, páginas, etc.).
⇒ Taxonomías
Dentro de este bloque configurarás los formatos de las migas de pan para las distintas taxonomías: categorías, etiquetas, etc.
⇒ Misceláneos
Otras opciones, como el texto a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda o llega a una página con error 404, se pueden modificar aquí.
Una vez hayas configurado todas las opciones a tu gusto, debes hacer que tu plantilla muestre las migas de pan de NavXT. Recuerda antes de nada crear un tema hijo si no lo tienes.
El código que tienes que usar para mostrar las breadcrumbs con NavXT debes incluirlo en el archivo functions.php de tu tema hijo. Es el siguiente:
function anadir_breadcrumbs(){ if(function_exists('bcn_display') && is_front_page() == false){ bcn_display(); } } add_action('[HOOK_DE_TU_THEME]', 'anadir_breadcrumbs', 100 );
Recuerda cambiar “[HOOK_DE_TU_THEME]” por el que corresponda en tu theme.
La función que he utilizado es muy similar a la que usé en el ejemplo de Yoast SEO. En este caso, compruebo si la función “bcn_display” existe y si estoy en la página principal. En caso de cumplirse ambas condiciones, se mostrarán en pantalla las migas de pan.
Ya ves que es muy sencillo activar las migas de pan en WordPress con un plugin. Obviamente, puedes aplicar estilos CSS para adaptar el diseño de las breadcrumbs al estilo de tu página web.
Activar y configurar breadcrumbs de WordPress con Rank Math
Rank Math es un plugin para optimización SEO bastante reciente. A pesar de ello tiene buena fama entre los usuarios, ya que es una buena alternativa a Yoast SEO.
Entre sus muchas opciones tienes la posibilidad de activar las breadcrumbs o migas de pan. Es un proceso bastante sencillo, tan solo tendrás que activar la casilla correspondiente e incluir el código que te facilita el propio plugin. Podrás hacerlo mediante una función en tu tema hijo o utilizando un shortcode.
Si quieres saber más sobre este plugin, te recomiendo que le eches un ojo a nuestra guía básica sobre RankMath: https://raiolanetworks.com/blog/rank-math/
Cómo configurar las breadcrumbs WordPress para WooCommerce
En una tienda online, las migas de pan son una funcionalidad muy interesante para mejorar la usabilidad y la experiencia de usuario. WooCommerce integra por defecto las breadcrumbs, pero es posible que quieras modificar ciertas opciones o incluso desactivarlas por alguna razón.
En la propia documentación de WooCommerce hay una serie de snippets PHP que te permiten modificar las breadcrumbs. Si quieres saber cómo, sigue leyendo.
Cambiar el texto del enlace para la página de inicio
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'cambiar_texto_inicio' ); function cambiar_texto_inicio( $defaults ) { $defaults['home'] = 'Página de inicio'; return $defaults; }
Tan solo tienes que cambiar el texto “Página de inicio” por el que quieras que aparezca en su lugar.
Cambiar el link del enlace de la página de inicio
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_home_url', 'cambiar_link_inicio' ); function cambiar_link_inicio() { return 'http://woocommerce.com'; }
Cambiar el separador de las migas de pan
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'cambiar_separador_breadcrumbs' ); function cambiar_separador_breadcrumbs( $defaults ) { $defaults['delimiter'] = ' » '; return $defaults; }
Puedes sustituir el símbolo “»” por el que quieras. Por ejemplo, una barra o un guion.
Eliminar las migas de pan en WooCommerce
add_action( 'init', 'eliminar_breadcrumbs' ); function eliminar_breadcrumbs() { remove_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20, 0 ); }
Con esta función quitamos las breadcrumbs para WooCommerce.
Incorporar varias funciones de breadcrumbs en una solo función para WooCommerce
add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'configurar_breadcrumbs' ); function configurar_breadcrumbs() { return array( 'delimiter' => ' » ', 'wrap_before' => '<nav class="woocommerce-breadcrumb" itemprop="breadcrumb">', 'wrap_after' => '</nav>', 'before' => '', 'after' => '', 'home' => _x( 'Página de inicio', 'breadcrumb', 'woocommerce' ), ); }
Esta función te va a servir para cambiar varios parámetros:
- 'delimiter': para cambiar el separador de las breadcrumbs.
- 'wrap_before' y 'wrap_after': para englobar las migas de pan dentro de una etiqueta HTML.
- 'before' y 'after': para añadir contenido antes y después de cada miga de pan.
- 'home': para cambiar el texto del enlace de la página de inicio.
Configurar las migas de pan en WooCommerce con Yoast SEO
También tienes la posibilidad de configurar las breadcrumbs de WooCommerce con Yoast SEO (u otros plugins indicados para ello). En uno de los apartados anteriores de este artículo, ya te explico cómo activar y desactivar las breadcrumbs de WordPress con Yoast. En WooCommerce las opciones son casi las mismas, pero además tienes otras concretas para tu tienda online:
Ten en cuenta que WooCommerce ya añade sus propias breadcrumbs. Si decides usar un plugin como Yoast SEO para configurarlas, deberás primero desactivar las de WooCommerce.
Conclusión
Como ves, añadir breadcrumbs a WordPress es una tarea sencilla y que te puede aportar muchos beneficios, tanto a nivel usabilidad como a nivel SEO. Es una funcionalidad muy útil en webs estructuradas con varios niveles de jerarquía como, por ejemplo, las tiendas online.
¿Ya has añadido las breadcrumbs a tu web? ¿Usas algún otro plugin? ¿Tienes alguna duda? ¡Deja un comentario! ?
Jesús01/10/2019 a las 08:32
Hola David,
Una duda. Tengo el plugin Yoast y los breadcrumbs activados. Aparte tengo una estructura de enlaces permanentes tal que las entradas quedan: /%category%/%postname%/
Ejemplo: www.psicologo.com/clinica/f...
En este caso los breadcrumbs son: Psicólogo > Clínica > Fobia gatos
¿Cómo podría hacer que al hacer clic en "Clínica" me lleve a www.psicologo/clínica/ en lugar de a www.psicólogo.com/category/clínica/? Esta última URL es generada automáticamente por wordpress y es Thin Content, mientras que la que SÍ quiero tiene contenido.
Un saludo y gracias!
David Suárez02/10/2019 a las 14:55
Hola Jesús.
Para conseguir eso que me comentas, ve a 'Apariencia en el buscador' dentro de la configuración de Yoast y una vez dentro ve a la pestaña 'Taxonomías'. Abajo de todo hay una opción llamada 'URLs de categorías'. Si la estableces en 'Quitar', WordPress eliminará el prefijo /category/ de las URL de las categorías.
De esta forma cuando hagas click en 'Clínica', sí que te llevará a www.psicologo/clínica/
¡Un saludo y gracias por comentar! :)
Alex24/03/2020 a las 12:00
soy muy novato con WP y me ando peleando con todo.
Ahora con las breadcrumbs por Yoast, salen bien y me sirve para mi propósito, tengo genesis con la plantilla base que trae.
Mi problema es que en las breadcrumbs me muestra home>>home>>en. ( siendo en una de las paginas).
Porque me muestra dos "home" cuando solo tengo una pagina que se llama así, que es la que esta vinculada directamente al dominio base?
Un saludo y gracias por el artículo!
Alvaro Fontela26/03/2020 a las 04:40
Si necesitas ayuda profesional, no dudes en contactar con nosotros a través de nuestro departamento de aplicaciones: https://raiolanetworks.com/contacto/
Un saludo.
Marco24/04/2020 a las 10:06
El artículo es muy claro, pero me encuentro con un caso algo extraño, y no he conseguido info ni siquiera en inglés. Usando las migas de pan de woocommerce no veo dónde indicar que también aparezca en ellas el nombre del producto/ficha. Solo aparecen las categorías superiores hasta la home. Gracias!
David Suárez27/04/2020 a las 08:51
Por defecto, las migas de pan de WooCommerce deberían mostrar el nombre del producto. Con los datos que nos proporcionas no podemos saber exactamente qué está pasando para que no te las muestre. Si nos das más información sobre cómo tienes configurado tu WooCommerce, los productos y las categorías intentaremos ayudarte.
Un saludo! ?
Neus06/05/2020 a las 21:39
Estoy desarrollando un WooCommerce con la plantilla Flatsome, y mi problema es que no consigo que las migas de pan se muestren debajo del header.
Me estoy volviendo loca, si pudierais ayudarme por favor. Mil gracias.
David Suárez07/05/2020 a las 12:50
La verdad es que teniendo solamente esa información no te puedo ayudar, además Flatsome es una plantilla a la que no tengo acceso para poder intentar lo que comentas. Para un caso tan concreto como el tuyo puedes echarle un vistazo a nuestros servicios para WordPress: https://raiolanetworks.com/servicios-para-wordpress/
Un saludo! ?
Neus07/05/2020 a las 15:37
Muchas gracias por tu pronta respuesta. Seguiré investigando.
Saludos,
Luis06/07/2020 a las 08:48
Alvaro Fontela06/07/2020 a las 11:07
vicent17/10/2020 a las 15:37
David Suárez20/10/2020 a las 15:17
Con el plugin Rank Math puedes configurar el título de las migas de pan para cada entrada individualmente. Esto puedes hacerlo desde la pestaña "Avanzado" cubriendo el campo correspondiente a "Título de las migas de pan", dentro de la edición de cada entrada. Si tienes alguna duda con Rank Math puedes echarle un vistazo a nuestro post: https://raiolanetworks.com/blog/rank-math/
Un saludo y espero haberte ayudado! :)
Sergio17/12/2021 a las 11:35
Te planteo una duda: ¿Cómo se puede ocultar la miga de pan denominada ‘inicio/home’ que sale en la página de inicio?Es algo bastante antiestético y no doy con la forma de que en el resto de páginas si figure y en la home no.
No utilizo GeneratePress (no me sale la opción 'Hook') y tampoco quiero usar ningún plugin porque uso mi plantilla y Yoast SEO y se muestran bien las migas de pan. Lo único que quiero es ver de qué forma o con qué código puedo quitar esa miga de pan del inicio, no cambiarle el nombre, sino quitarla para que en la home no figure un 'Inicio' suelto sin nada, porque es lo primero que ve el usuario y no creo que dé buena impresión...
No sé si me he explicado. Gracias y saludos.
Alvaro Fontela31/12/2021 a las 01:50
Mario03/01/2023 a las 11:17
Analizando con la extension Schema Builder for Structured Data mi HOME, uno de los marcadores que me encuentro son las breadcrumbs. ¿Hay alguna manera de eliminar este marcador de mi SCHEMA sin tener que deshabilitar las migas de pan en el resto de las páginas?
David Suárez04/01/2023 a las 12:20
Si no he entendido mal lo que quieres es eliminar las breadcrumbs de Yoast de tu Schema pero mantenerlas visibles en la web. Para ello puedes añadir el siguiente snippet de código en el functions.php de tu tema hijo:
add_filter( 'wpseo_schema_needs_breadcrumb', '__return_false' );
¡Espero haber sido de ayuda! 😄
Julio Maggi20/06/2023 a las 22:25
Alvaro Fontela03/07/2023 a las 21:27
Javi15/11/2023 a las 11:52
He creado mi childTheme y mi functions.php es así:
<?php
function mis_estilos()
{
wp_enqueue_style( 'child-theme-css', '../generatepress/style.css' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'mis_estilos' );
function crear_breadcrumbs() {
if (!is_front_page()) {
echo 'Inicio » ';
if (is_category() || is_single() || is_page()) {
if(is_category()){
$category = get_the_category();
echo $category[0]->cat_name;
}else{
the_category(' - ');
}if(is_page()) {
echo the_title();
}if (is_single()) {
echo " » ";
the_title();
}
}
}
}
add_filter( 'generate_after_header()', 'crear_breadcrumbs' );
?>
No me da ningun error, pero tampoco me aparecen las migas de pan.
Sabeis a que puede ser debido?
Saludos!
Andrea Barreiro15/11/2023 a las 14:29
Una cosa, ¿es posible que tengas mal esta línea?: add_filter( 'generate_after_header()', 'crear_breadcrumbs' );
Debería ser así: add_filter( 'generate_after_header', 'crear_breadcrumbs' );
A ver si con eso lo solucionas :-)
Javi15/11/2023 a las 19:48