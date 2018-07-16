htaccess por defecto o predeterminado de WordPress
El .htaccess es un archivo de configuración interpretable por servidores web Apache y otros servidores web compatibles como LiteSpeed .El archivo .htaccess define la configuración y el funcionamiento para la carpeta donde se encuentra el archivo .htaccess.
WordPress modifica el archivo .htaccess para ajustar su funcionamiento (mediante la función save_mod_rewrite_rules()), sobretodo cuando hablamos de URL o slugs, ya que el .htaccess nos permite configurar fácilmente las URL amigables o permalinks amigables. En otros servidores web, como Nginx, existen archivos de configuración específicos donde se rellenan las configuraciones.
Este es el archivo .htaccess nativo por defecto con URL amigables activados, que te encontrarás tras incorporar WordPress en el servidor:
# BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] </IfModule> # END WordPress
Y este es el archivo .htaccess nativo por defecto para una instalación de Wordpress Multisitio configurada para trabajar con carpetas y no con subdominios:
RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] # add a trailing slash to /wp-admin RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^ - [L] RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L] RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L] RewriteRule . index.php [L]
Muchos usuarios de WordPress no saben que cuando utilizamos este CMS con un servidor web Apache, podemos "reconstruir" fácilmente el .htaccess por defecto de WordPress simplemente cambiando las opciones de enlaces permanentes o URL amigables de WordPress, con esto conseguimos que se reescriban la mayoría de ajustes.
Si lo que queremos es editar el .htaccess de WordPress, podemos utilizar un cliente FTP como Filezilla, que normalmente se puede utilizar en cualquier hosting, o en su lugar utilizar alguno de los plugins que existen para modificar el archivo .htaccess de WordPress desde la interfaz del panel de control de WordPress, como por ejemplo el plugin gratuito Htaccess by BestWebSoft. Tambien puedes utilizar algun plugin para administrar los archivos y carpetas de tu instalación de WordPress.
Si necesitas mas información acerca del .htaccess en WordPress, puedes consultar la documentación oficial de WordPress en el CODEX: https://codex.wordpress.org/htaccess
Geatecnic30/07/2018 a las 16:34
Hola, buenas;
Veo que casi todos los artículos van dirigidos a wordpress... cachisss! me estáis dejando obsoleto!
Os cuento; tengo una web, www.geatecnic.es creada a la antigua usanza, picada en php y alojada en vuestros servidores, que por otro lado recomiendo fervientemente, pues además de funcionar muy bien, siempre que lo he necesitado he tenido respuesta muy satisfactoria, por parte del servicio técnico.
La cuestión es que yo estaba habituado a que mediante el .htaccess que subía al servidor, podía hacer las redirecciones de páginas, que en todo momento necesitara, y sin embargo, no es así, pues desde los diferentes módulos, lo modifica.
Para solucionarlo he tenido que crear un archivo que hace estas redirecciones, pero creo que no es lo más correcto.
No sé si esto podría cambiar... Gracias y un saludo
Héctor Luaces30/07/2018 a las 16:45
Hola, Miguel:
no deberías tener ningún problema con el .htaccess para hacer redirecciones. Está para cosas como esas.
Si tienes algún problema, y ya que eres cliente nuestro, ábrenos un ticket y pide que te atienda yo. Referencia este comentario en tu consulta.
Así podemos ver tu caso "desde dentro" y será más fácil resolverlo.
¡Un saludo!
Geatecnic30/07/2018 a las 17:09
Muchas gracias Héctor;
Por el momento, lo dejaré como está. Creé el archivo "redirecciones.php", que tengo alojado en la raiz, y me funciona correctamente, pero me sorprendió que ignorara las redirecciones entradas en el .htaccess. Cuando hablé por telf. con un compañero tuyo, me explicó que las redirecciones se hacían desde el PCControl, e ignoraba las instrucciones del .htaccess
Lo tendré en cuenta, si se me diera el caso más adelante, para hacerte la consulta a tí directamente.
Muchas gracias de nuevo, y hasta la próxima
Héctor Luaces30/07/2018 a las 17:25
Hola, Miguel:
el panel solo sirve para crear redirecciones en el ".htaccess" de forma gráfica. Si creas algo en cPanel verás como automáticamente se añade al .htaccess que tengas en la raíz de tu hosting.
No obstante, si necesitases algo más nos dices.
¡Un saludo!
asdrugan09/01/2019 a las 16:50
Hola, con que lineas de código puedo evitar que ingresen a los directorios de mi servidor, es decir cree un directorio con algunos archivos de audio y pdf, los usuarios pueden ver el el pdf o mp3 pero no quiero que ingresen a la carpeta y vean todo el repositorio, algo como un acceso denegado a este y otros, diría que todos.
Héctor Luaces10/01/2019 a las 10:50
Hola, Asdrugan:
si quieres que la gente pueda descargarse esos archivos, pero no ver la "vista de directorios", tienes que desactivar los "Indexes".
Añade la línea "Options -Indexes" al .htaccess y debería desaparecer esa vista, devolviendo en su lugar un error 403: forbidden.
Un saludo.
Mundo Extraño16/01/2019 a las 20:25
Héctor Luaces17/01/2019 a las 09:32
Matias Cazorla Genre26/06/2019 a las 22:27
Muy buen artículo y muy útil. Me ha servido para resolver un error 500 que me estaba dando problemas estos dos últimos días. Gracias por compartir información y por tu trabajo. Saludos.
Héctor Luaces08/07/2019 a las 12:38
Gracias a tí, Matías.
yandy15/04/2020 a las 19:12
cuando lo hice mi sitio dejo de funcionar.
Procedi a restablecer el codigo como estaba antes:
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
pero nada. AYUDA please
Alvaro Fontela17/04/2020 a las 20:42
El tema, es que si tu hosting no tiene php7 instalado o si permite cambiar la versión desde el panel, no puedes forzarlo, ya que ocurrirá lo que precisamente te ha pasado.
Por otro lado, posiblemente se ha creado un php.ini o similar, que esta influyendo en la ejecución de PHP.
Omar Díaz06/09/2021 a las 10:53
Muchas gracias por tu comentario, nos encanta que encontréis útiles nuestros artículos.
