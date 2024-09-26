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El caché de objetos u object cache es un sistema que guarda en la memoria RAM del servidor el resultado de partes del código PHP ya procesado. Así se evitan consultas repetidas a la base de datos MySQL o MariaDB. Se implementa con servicios como Memcached, Redis o APCu, y resulta especialmente útil en webs dinámicas.

El caché de objetos es uno de los tipos de caché más desconocidos, pero al mismo tiempo, más útiles que existen.

Aunque no es un tipo de cache exclusivo del mundo web, en los últimos años muchos sistemas web complejos lo están implementando para mejorar significativamente su rendimiento, sobre todo en sitios web dinámicos.

Para que entiendas cómo funciona el cache de objetos, te dejamos una explicación resumida:

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El caché de objetos guarda el resultado de partes del código PHP preprocesados directamente en la memoria RAM del servidor (la RAM es lo ideal, aunque también podría ser en disco). En WordPress, a nivel práctico, esto no solo cachea código PHP, sino que puede ahorrar ciertas consultas a la base de datos MySQL o MariaDB; aunque no se trata de un cache de consultas.

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Los servicios de caché de objetos más conocidos son Memcached y Redis, aunque también podemos utilizar APCu como alternativa.

Estos servicios guardan los datos en memoria RAM y pueden ser utilizados de forma distribuida (en el caso de Memcached o Redis), lo que significa que en casos en los que tenemos sitios web muy grandes y muy dinámicos con mucho tráfico, podemos tener servidores específicos para caché y acceder a esos datos desde la aplicación web usando una IP y puerto específicos.

En Raiola Networks implementamos cache de objetos de forma nativa en varios productos:

Ventajas de implementar cache de objetos en un sitio web

Todas las ventajas que nos puede traer la implementación del cache de objetos tienen que ver con la eficiencia: los tiempos de carga y el consumo de recursos.

Reducir consultas a la base de datos MySQL o MariaDB del sitio web.

Disminuir el impacto en el consumo de recursos en el hosting.

Acelerar tiempos de respuesta en webs complejas y mejorar la experiencia del usuario en las partes dinámicas de la web.

En sitios web grandes y complejos, el ahorro en queries por visita puede ser bastante importante. En una tienda online creada con WooCommerce se pueden ver reducciones del 30-50% en consultas a la base de datos cuando el object cache está bien implementado.

¿Cuándo es útil el caché de objetos u object cache?

El caché de objetos es especialmente beneficioso en sitios web dinámicos y complejos como:

Tiendas online con WooCommerce .

Plataformas de formación creadas con WordPress + LearnDash o Moodle .

Foros creados con cualquier CMS.

Redes sociales creadas con sistemas como BuddyPress para WordPress.

Marketplaces complejos.

En estos tipos de webs hay partes dinámicas (carrito de compras, sesiones de usuario, áreas privadas protegidas con login) que no se pueden cachear con el cache de página, pero con el cache de objetos se mejora mucho el consumo de recursos en el servidor y también los tiempos de respuesta de cara al usuario que hace navega por el sitio web.