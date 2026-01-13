Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Un caché de página aplicado al mundo web, es un sistema que guarda una versión preprocesada del HTML de un sitio web para servirla directamente a los visitantes, sin necesidad de ejecutar el código PHP ni consultar la base de datos MySQL o MariaDB cada vez que alguien accede a la página.

La función principal de un caché de página es reducir drásticamente los tiempos de respuesta y el consumo de recursos en el servidor, ya que se sirve una copia estática previamente generada en lugar de procesar todo el contenido una y otra vez con cada visita.

Por resumirlo, implementar caché de página es una técnica WPO que permite que tu sitio web funcione de forma mucho más eficiente, mejorando tanto la experiencia del usuario como el rendimiento general del sitio web en el hosting.

Si tienes un sitio WordPress con contenido dinámico (como una tienda online WooCommerce), sin caché de página, cada visitante fuerza al servidor a ejecutar PHP y hacer consultas a la base de datos para generar el HTML. Con caché de página, el HTML ya está generado y guardado, listo para ser servido instantáneamente.

El caché de página es especialmente importante en sitios web creados con CMS como WordPress, PrestaShop, Joomla o cualquier otro sistema que genere contenido de forma dinámica mediante código PHP y bases de datos.

Es importante destacar que el cache de página está pensado para funcionar en la parte "pública" de la web, es decir, no es recomendable ni es una buena práctica implementar cache de página en una zona "privada" de la web que esté detrás de un formulario de login, por ejemplo.

Para que el cache de página funcione correctamente, normalmente guarda los archivos HTML generados en el disco duro del hosting o servidor, aunque en algunos casos también se puede guardar en memoria RAM utilizando sistemas como Memcached, Redis o mediante tecnologías específicas como LSCache de LiteSpeed Web Server.

Es importante tener en cuenta que el caché de página tiene un tiempo de expiración o TTL (Time To Live), que determina cuándo se debe regenerar una nueva versión del contenido cacheado. Esto evita que se sirva contenido obsoleto a los visitantes cuando se realizan actualizaciones en el sitio web.

Cuando modificas una página, publicas un nuevo artículo o actualizas contenido en tu sitio web, el caché de página normalmente se vacía automáticamente mediante políticas de purga configuradas en el sistema de caché. De esta forma, se garantiza que los visitantes siempre vean la versión más actualizada del contenido.

Si tienes un hosting con cPanel en Raiola Networks, puedes implementar caché de página de diferentes formas. La más común en WordPress es mediante plugins como LiteSpeed Cache, WP Rocket o W3 Total Cache, que se encargan de gestionar todo el proceso de forma automática.

Nuestros servidores de hosting que utilizan cPanel como panel de control, utilizan LiteSpeed Web Server que incluye un sistema de caché integrado llamado LSCache, extremadamente eficiente y que mejora significativamente el rendimiento de cualquier sitio web.

El caché de página es diferente al caché de navegador, ya que mientras que el caché de navegador guarda recursos estáticos como imágenes, archivos CSS y JavaScript en el navegador del visitante, el caché de página guarda el HTML completo en el servidor y lo sirve directamente sin procesar código.

También es habitual combinar el caché de página con otros tipos de caché como el caché de objetos o el caché de consultas en sitios web más complejos o con alto tráfico, aunque para la mayoría de proyectos web el caché de página por sí solo ya supone una mejora drástica en el rendimiento.

Debemos tener en cuenta que en sitios web con secciones dinámicas que requieren datos personalizados para cada usuario, como el carrito de compras en WooCommerce o la zona de usuario registrado, es necesario configurar exclusiones en el caché de página para que estas áreas no se cacheen y cada visitante vea su información correcta.

A día de hoy, implementar un caché de página en cualquier sitio web creado con un CMS es absolutamente imprescindible si quieres conseguir buenos tiempos de respuesta, mejorar la experiencia de usuario y optimizar el consumo de recursos del servidor. No es algo opcional, es una necesidad básica para que cualquier proyecto web funcione correctamente.