Los códigos de error HTTP son respuestas que los servidores web envían a los navegadores para informar sobre el estado de una solicitud.

Cuando visitas una página web, tu navegador realiza peticiones al servidor, y el servidor responde con un código de estado que indica si la petición fue exitosa o si ocurrió algún problema.

Los errores HTTP se dividen principalmente en dos categorías según el tipo de problema: los códigos 4xx, que indican errores del cliente, y los códigos 5xx, que señalan errores del servidor.

En este artículo vamos a ir listando otros contenidos que tenemos publicados en este mismo sitio web y que amplían la información sobre el error específico.

Estos son los errores 4XX que nos podemos encontrar:

Error 400 - Bad Request : El servidor no puede procesar la solicitud debido a una sintaxis incorrecta en la petición. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los datos enviados en un formulario tienen algún problema de formato o cuando la URL de la petición contiene caracteres no válidos.

Error 401 - Unauthorized : La solicitud requiere autenticación. El usuario debe identificarse correctamente para acceder al contenido. Esto suele aparecer cuando intentas acceder a una zona protegida sin el usuario y la contraseña correctos.

Error 403 - Forbidden : El servidor entiende la solicitud, pero se niega a autorizarla por alguna razón, que puede ser de permisos o de funcionamiento. Este error es común cuando intentas acceder a directorios o archivos restringidos.

Error 404 - Not Found : El recurso solicitado no existe en el servidor. Es uno de los errores más conocidos y aparece cuando una página ha sido eliminada, movida o cuando escribes mal la URL.

Error 405 - Method Not Allowed : El método HTTP utilizado no está permitido para el recurso o URL solicitado. Por ejemplo, intentar enviar datos con POST cuando el servidor web solo acepta peticiones GET.

Error 408 - Request Timeout : El servidor terminó la conexión porque la solicitud tardó demasiado tiempo en completarse. Esto puede ocurrir cuando hay problemas de conectividad o cuando el servidor está saturado.

Error 410 - Gone : Indica que el recurso solicitado ya no está disponible y no se espera que vuelva a estarlo. A diferencia del 404, este error es definitivo y se utiliza para notificar a los crawlers de los motores de búsqueda cuando sabemos específicamente que el contenido ha sido eliminado permanentemente del sitio web.

Error 429 - Too Many Requests: Este error aparece cuando el navegador del usuario ha enviado demasiadas peticiones en un período de tiempo determinado. Es una medida de protección contra el spam y ataques automatizados realizados por bots.

Ahora, vamos con los errores 5XX que podemos encontrarnos al navegar por Internet: