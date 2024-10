Índice del artículo



















Caché : En el caso de la caché ocurre cuando tenemos una versión almacenada de la página que es antigua y cuando la intentamos cargar, el servidor rechaza la solicitud. Por ejemplo, una web en la que antes entrábamos y no se requería autenticación y ahora sí, cuando tratamos de acceder nuestro navegador, carga la versión anterior almacenada en caché provocando la respuesta errónea del servidor.

A todos nos ha pasado navegando por internet que tratando de acceder a una página web, esta no carga correctamente y nos muestra en pantalla un error. Estos errores suelen serque son muy comunes y que pueden deberse a multitud de motivos. Si es tu caso y más concretamente, no te preocupes porque en este artículo vamos a repasar todo lo relacionado con este error, qué es, posibles causas y cómo puedes solucionarlo.Comencemos por el principio, como te venía diciendo, los errores HTTP son códigos como el 400 403 o el tan famoso 404 , entre muchos otros, que los servidores nos devuelven para mostrar el resultado de una solicitud que hemos realizado como visitantes de un sitio web. Básicamente, nos indican si dicha solicitud ha funcionado correctamente, si ha habido cualquier tipo de problema o si el servidor no la pudo procesar por alguna razón.Más concretamente, e, o dicho de otra manera, que el servidor está protegiendo el acceso a la página a la que queremos acceder y no tenemos los permisos necesarios para hacerlo. Es muy habitual en páginas en las que son necesarios un usuario y una contraseña como un área privada o webs que todavía están en desarrollo y el acceso está limitado a ciertos usuarios.Los problemas de autenticación suelen derivar de credenciales inválidas (usuario y contraseña incorrectas) pero también por las configuraciones de autenticación presentes en el servidor. Por este motivo, ya seas el desarrollador web o el visitante, si te has encontrado con este error, existen diferentes formas de resolverlo. Para ello es importante entender antes las causas que lo provocan. Vamos allá.Como te decía,. Generalmente, podrás solucionarlo de forma sencilla, pero primero veamos las causas más comunes:Es. Unos datos de acceso incorrectos no tienen permisos de acceso y eso el servidor nos lo hará saber.Tanto la caché como las cookies de las páginas que visitamos se almacenan en nuestro navegador. Toda esta información, si está desactualizada, puede provocde maneras diferentes:Esta causa es una de las más fáciles de identificar. Ocurre cuando la URL que utilizamosestá mal escrita, si tiene algún caracter incorrecto, espacios, etc. Como resultado,En el caso de WordPress , un CMS en el que es muy habitual el uso de plugins para aumentar las funcionalidades de nuestro sitio web. El culpable de que, puede ser el uso de uno de estos plugins , sobre todo si es de seguridad y está mal configurado, ya que muchos de ellos traen opciones por defecto para bloquear accesos.El .htaccess es un archivo de configuración de WordPress en el que se suelen establecer reglas de acceso a ciertos archivos o directorios y, por tanto, si no está correctamente configurado, es posible queAhora que sabemos, es mucho más sencillo hacer un repaso de todas ellas tratando de encontrar las posibles soluciones:Lo primero que debemos hacer paraserá comprobar que las credenciales son correctas y no hay ninguna errata, ni en el nombre de usuario ni en la contraseña. En el caso de no tener claro cuáles son los datos de acceso correctos, puedes tratar de cambiar la contraseña.Aunque parezca obvio, asegúrate de que la URL que introduces en la barra de direcciones para acceder es correcta. Cuando usamos URL largas con caracteres numéricos o especiales mezclados, puede ser muy frecuente que haya errores de escritura. Es importante también tener en cuenta al copiar y pegar desde hipervínculos y revisar siempre que esté bien escrita.Aunque están pensadas para mejorar la experiencia del usuario , es importante evitar caché y cookies obsoletas. Son lasy debes eliminarlas de tu navegador. Si no sabes cómo, te invito a leer este artículo sobre como borrar la caché en los principales navegadores Las caché DNS almacena información sobre a que IP debe redirigirte el servidor con cada nombre de dominio de una manera más rápida. Como ocurre con la caché del navegador, esta puede estar obsoleta y, por lo tanto,. Si quieres saber más sobre sistemas de nombre de dominios te recomiendo leer este artículo sobre las DNS y como borrar la caché DNS Como comentamos anteriormente, la configuración del archivo htaccess puede provocar el error 401 debido a que en él se pueden regir los permisos de acceso a archivos y directorios. Por ese motivo es importante comprobar si existe alguna directriz en él que lo esté causando. Lo encontrarás en la carpeta raíz de tu WordPress y lo podrás editar con cualquier editor de código o directamente desde el propio cPanel.Otra alternativa en WordPress. Para descartar posibles problemas relacionados con los plugins puedes comenzar desactivando todos aquellos que están relacionados con seguridad . Suelen ser los que en sus configuraciones tienen opciones para restringir el acceso. Desactivarlos uno a uno temporalmente es la forma más rápida de descartar si. Si al hacerlo y recargar la página el error deja de aparecer, tendrás que activarlo de nuevo y revisar todas sus opciones.Aunque menos probable, también los temas pueden causar este problema debido a incompatibilidades con las diferentes versiones de plugins, PHP o directamente WordPress. Si ya has descartado otras causas, puedes probar a cambiar a un tema por defecto y comprobar si el error persiste.Cuando, una alternativa es consultar la cabecera de respuesta HTTP Authenticate. Esta cabecera a la que podemos acceder mediante las herramientas de desarrollo de nuestro navegador nos indicará el método de autentificación necesario para que la página que deseamos cargue correctamente. Por lo general será suficiente con un usuario y contraseña.Este método es quizá algo más complejo pero ideal para usuarios con algo de conocimientos. Si no es tu caso, te comparto documentación extra sobre el error 301 con la cabecera WWW-Authenticate Como hemos visto,. Si a pesar de ello y tras revisar las principales causas que lo generan, no eres capaz de encontrar la solución, te recomiendo contactar con el equipo de soporte de tu hosting para que investigue más a fondo de donde viene el problema. Por supuesto, recordarte que si ya eres cliente de, nuestros expertos están disponibles 24/7 para ayudarte con este y cualquier otro problema que te surja y si no siempre puedes dejarnos tus consultas en comentarios.