¿Qué es el error 405?

¿Por qué ocurre el error 405 (Method Not Allowed)?



GET: que se encarga de recuperar los datos del servidor.

POST: este, por otra parte, envía datos al servidor para que se procesen.

PUT: hace la tarea de actualizar un recurso.

DELETE: como su nombre lo indica, elimina un recurso.

HEAD: este, finalmente, recupera solo las cabeceras de un recurso.





Cuando usas un método que no está permitido para esa página



En el momento en que el servidor tiene configurado que solo se permitan ciertos métodos



La API no acepta el método que estás usando



El navegador o herramienta está usando un método incompatible



El código del servidor está rechazando el método por error



También es verdad que puede pasar cuando el servidor bloquea algunos métodos por motivos de seguridad, aunque es más raro



¿Cómo se activa el error 405 en tu servidor web?

¿Cómo se diferencia el error 405 de otros errores HTTP como el 404?

¿Cómo se muestra el error 405 en tu navegador?

Pasos para solucionar el error 405 (Method Not Allowed)

Verificar la URL y corregirla

Revisar la configuración del servidor y los métodos permitidos

Comprobar los permisos de archivos y carpetas



Archivos: 644. Esto significa que tú, como propietario, puedes leer y escribir, y los demás solo pueden leer.

Carpetas: 755. En estos casos puedes escribir y ejecutar, mientras que el resto solo puede leer y ejecutar.



Revisar y corregir el archivo .htaccess

<Limit GET POST>



Require all granted



</Limit>

Desactivar plugins o extensiones recientemente instaladas

Inspeccionar cambios en la base de datos

Actualizar el software del servidor y plataformas web

Revisar los registros del servidor

Habilitar el modo de depuración en WordPress

define('WP_DEBUG', true);

Restaurar desde una copia de seguridad

Soluciones específicas para el error 405 en WordPress

Ajustes de plugins y temas en WordPress



Desactiva los plugins uno por uno: para hacer esto, te recomendamos que vayas al panel de WordPress, desactívalos y verifica si el error desaparece. Por lo tanto, si después de hacer esto todo vuelve a la normalidad, ya sabes quién era el culpable.

Prueba con un tema básico: cambia temporalmente a un tema predeterminado, para descartar que sea un problema con el diseño.



Soluciones para problemas de .htaccess en WordPress



Reinicia el archivo: usa un cliente FTP o entra al administrador de archivos en tu hosting. Luego, tendrás que renombrar el archivo .htaccess y así WordPress se encargará de creer uno nuevo.

Revisa las reglas: si agregaste algo al archivo, como bloquear métodos HTTP, quítalo y prueba de nuevo.

Permisos del archivo: asegúrate en lo posible de que el .htaccess tenga los permisos correctos, que suelen ser 644.



¿Qué desencadena el error 405 en WordPress y cómo evitarlo?

¿Te hemos ayudado a solucionar el error 405 (Method Not Allowed)?

Acabas de intentar acceder a una página. Y, de repente, un terrible error, bug o similar te impide disfrutar de tu experiencia en la web. Pasa mucho. Pero si en concreto te has topado con un, que sepas que es uno más de tantos. No es grave, y podemos solucionarlo.Para que tengas una idea más clara de lo que es, este error se da, en principio, porque. Pero claro, usas un método (como lo pueden DELETE, POST o lo que sea) que no funciona con ese recurso en concreto (al que tratas de acceder).Pues que. Como usuario, no es que puedas hacer gran cosa al respecto, más allá de comunicarle al administrador de la página web que hay un fallo. Otra opción es que seas tan amable de mandar un mensajito al dueño de la web (seguro que te lo agradecerá).Pero si tú lo que necesitas es saber, ente damos un post detallado para que no te quede ni una sola duda. ¿Empezamos?De un error HTTP 405 "Method not allowed" podemos deducir varias cosas solo por el nombre.Cuando intentamos acceder a una web y nos sale este mensaje, como te decíamos, es porque, ya que el propio servidor no la acepta.¿Esto por qué pasa? Porque la URL está configurada para realizar acciones de forma concreta.Por lo tanto, este es un, que indica que el método de solicitud, el servidor sí lo conoce, pero el recurso de destino (o sea, a lo que intentas acceder), no lo soporta.Para que lo entiendas mejor: piensa que quieres interactuar con una página.Tú le dices: "Quiero enviarte esta información" (POST), y el servidor te responde: "Lo siento, aquí solo aceptamos solicitudes para ver información" (GET).O al revés: intentas ver algo (GET), y el servidor te dice: "Aquí no puedes hacer eso, solo acepto que me envíes datos" (POST).Básicamente,. Y si no sigues esas reglas, te lanza el 405 para avisarte: "ese no es el camino correcto".Pues en teoría,. Pero cuando ves el error 405 Method Not Allowed en una página, significa que las cosas no están funcionando.Y es que mucha gente se va a sentir frustrada y no podrá usar tu web. Mala cosa.Esto, por supuesto,, ya que, si muchos abandonan la página cuando entran, los motores de búsqueda lo notan (hoy día, también SearchGPT y otras alternativas de rastreadores por IA). Si la cosa se mantiene, podríasPorque si los bots de Google encuentran este tipo de errores al rastrear tu sitio,. Lo que afecta en su totalidad el tráfico que recibes.Esto no te lo decimos para alarmarte. Pero sí para dejar claro queYa tienes claro qué es, pero la clave ahora es saber en sí. La causa principal del estado http 405 es que uses un, como ya sabes.Pues verás, cada recurso en un servidor está configurado para manejar ciertos tipos de peticiones (que sí, son los métodos), tales como:Así, si intentas actualizar los datos utilizando un método GET, o tratas de recuperar información usando POST,Para evitarlo, es esencial entender. Esto es especialmente cierto cuando se trabaja con APIs o se interactúa con sitios web de forma programada.Vamos a ver ahora algunos. Así, podrás andarte con un ojo extra en estos casos:Cuando tú, con tu navegador, haces una solicitud,¿Y esto para qué? Pues para asegurarse de que estás pidiendo la ruta correcta.Así, si usas otro método que no está permitido, el servidor te devolverá este error.Esto pasa porque el servidor tiene una. A lo que vamos es que, si el navegador trata de usar uno que no está en esa lista, el servidor te va a dar el error 405 Method Not Allowed.En algunos casos puntuales, el propio servidor te va a indicar qué métodos sí están permitidos para esa página en concreto. Pero no todos son tan amables. Si quieres saber más sobre esto, te lee nuestra documentación técnica de HTTP . Ahí se detalla cómo gestionan estos métodos, los servidores y los códigos que envía de como respuesta.Recapitulando, tienes claro qué es el error 405 y también por qué ocurre. Pasa porque el servidor no te deja hacer algo con la página, porque el método HTTP que usaste es incorrecto. Hasta ahí todo bien.Al hablar de errores comunes como 405 y 404, y. Ya que el error 405 y el 404 tienen diferencias clave que te vamos a contar.Eso sí, ten en cuenta que el error 404 Not Found es muchísimo más común. Se da cuandoque buscas.Por ejemplo: piensa que quieres entrar a una web tipo google.es, pero en lugar de escribirlo tal cual, lo pones como “googles”. Evidentemente,. Por lo que el servidor no tendrá más remedio que mostrarte el típico error 404.Esto yaPorque si bien todos los navegadores te van a soltar el mismo mensaje, puede ser que varíe un poquito de uno a otro.Así, sies tu navegador predilecto, te aparecerá algo como "405 Method Not Allowed" junto con un mensaje breve explicándote el problema. Y bueno, entambién es parecido, pero el diseño de la página cambia en detalles poco relevantes.Sabemos que. Pero como usuario hay poco que puedas hacer al respecto.Sin embargo,. Y esto es porque el problema te quita usuarios y SEO, llevándose además la oportunidad de crecer como proyecto.Por suerte,para que todo vuelva a ir como debería. Y tranquilo, que no es tan complicado como parece. Hay varias opciones para ponerle remedio, y te las explicamos pasito a paso.Como hemos visto, a vecesY ojo, porque pasa mucho. Nos ha llegado algún ticket por este tema, con lo que echa un vistazo aunque sea. Piensa que puede ser un error de nada, tipo que no la leíste bien, o borraste (e incluso añadiste) una letra sin querer.Por eso, te sugerimos que revises con calma y corrijas. Por ejemplo: si buscas tuweb.com/productos/123, asegúrate de que no pusiste producto123. Ante la duda, si es tu web,o acceder por otra vía.Es muy común que,. Por lo menos, vale la pena comprobar que no sea porque no te deje usar ciertos métodos (como los que te explicamos antes).Si es eso, lo que tienes que hacer para corregirlo es tan sencillo como. Según el distinto tipo de servidor que tengas, convendrá ajustarlo de una forma u otra. Así que te recomendamos consultar cuál es el tuyo.Cuando lostu servidor va a bloquear el acceso. Eso, definitivamente, va a generar un error como el 405 Method Not Allowed. Para que todo funcione como debe, tocaTe dejamos a continuación¿Por qué importa esto? Pues en esencia porque. Si los configuras de manera excesivamente restrictiva, podrías bloquear funciones esenciales. Pero si son demasiado laxos, podrías hacer que tu web sea vulnerable a ataques. ¡Cuidado con esto! Si tu servidor usa Apache , es posible que el archivo .htaccess esté causando el problema. Ábrelo y busca líneas que tengan que ver conUn ejemplo de algo que podrías encontrar es esto:Si ves algo raro, simplemente corrígelo. Eso sí, antes de hacer cualquier cambio, lo que te vamos a sugerir es que siempre, en todos los casos…Así, si algo sale mal, podrás volver atrás sin problema. Recuerda que entenemos alguna siempre. Pero por si las moscas, no te la juegues, que el disgusto puede ser tremendo.¿Acabas dey ahora tienes el problema? Lo más probable es que eseesté causando conflictos.En el caso de que estés usando este CMS , lo que puedes hacer es. Para ello, debes ir al panel de administración y desactivarlos desde allí.Aunque a veces WordPress te sale con que no puedes acceder de ahí.En ese caso, otra opción esque crees que está dando problemas.Lostambién pueden provocar el temido 405. De ser así, revisa los cambios recientes… pero con cuidado,. Si no estás seguro del todo, consulta nuestras guías, como las deEs mejor prevenir que lamentar, y un software actualizado ahorra problemas.Si está desactualizado, es hora dePara ello, echa un vistazo a las páginas oficiales para actualizaciones, como las que te ofrece WordPress por defecto. A veces con esto se arregla. Pero hazantes.Para diagnosticar lo que pasa en tu web, tienes que ir a la raíz: en este caso, son los. Ya que estos son una especie de historial de tu web. Ahí podrás ver toda la información de lo que está pasando (o ha pasado antes).Y sí, también puedes. Hay varias herramientas para hacer esto, como pueden ser Loggly , por cierto.WordPress es supereficiente porque tambiénque te ayudará a encontrar problemas.Actívalo añadiendo esta línea en el archivo "wp-config.php":Esto mostrará. Y cuando termines, no te preocupes porque siempre puedes desactivarlo. Porque ojo… no quieres que toda tu información sensible esté expuesta por ahí.Ya lo probaste todo y… seguimos igual. Bueno, puede pasar, ¿no?Si es tu caso, siempre puedes volver a unaPor eso, tanto en este post como en la mayoría de Raiola Networks siempre te vamos a. Ya que, con ella, puedes ir a la última versión que tengas.Las plataformas como WordPress o, suelen ofrecer opciones automáticas. Pero, por si acaso, tenlo presente.Vamos al grano con lo que puedes hacer paraComo has visto, a veces unpueden estar causando el problema. Esto pasa porquebloquean ciertas acciones para "protegerte", pero se pasan de listos. ¿Cómo arreglarlo?Si no queda más remedio, prueba aAl final, la solución puede ser la más simple. Y esta práctica es la que te recomendamos siempre. A veces, los conflictos ocurren por usar versiones de PHP antiguas . Así que tener la web desactualizada nunca es buena idea.El, en cambio, es el manual de instrucciones de tu web. Si algo ahí está mal, puedenPor eso, si quieres solucionarlo, puedes recurrir a estos pasos:Si te está apareciendo un, hay bastantes formas de evitarlo.Para empezar, lo mejor para que no haya problemas es que seas precavido. Insistimos:Y sí, eso también incluyePor cierto, hablando de plugins, trata de que siempre (y sin excepción), instales los que sean de. No te recomendamos que instales plugins al azar, y menos de sitios desconocidos,. En todo caso, trata de buscar los que tengan buenas reseñas y se lleven bien con la versión de tu WordPress.Otro punto importante es que tienes que. Y si por cualquier cosa necesitas modificarlo,¿Ves lo fácil que es cubrirte las espaldas y mantener tu WordPress funcionando perfectamente?Cuando sigues estos pasos, te vas a, pero también haces que tu web vaya mejor. Y si todo lo anterior falla y eres cliente de Raiola Networks, recuerda que tenemos un equipazo de soporte para ayudarte con lo que puedas necesitar.Sinceramente, esperamos que sí, pero en todo caso, queremos que puedas comprobar por tu cuenta que has sido capaz de resolver este error. Porque verás,, y no es posible dar con la respuesta universal a todos y cada uno de los casos. ¡Ni siquiera en esta extensa guía!Eso sí, si sigues la información de este artículo, estamos seguros de que podrás. Y de no ser así, te animamos a dejar un comentario con tus dudas, que siempre nos encanta recibir feedback y tratamos de ayudar. Más que nada, porque con los comentarios, otra gente puede aprender de tu caso yPara cerrar, queremos recordarte que, si tienes una web y te surge este problema muchas veces, puede ser que haya algo mal con tu servidor. No queremos asustarte, pero sí dejar claro que. Y si esto te está sucediendo, día sí, día también, vale la pena investigar un poquito más y llegar al fondo del asunto.Por eso, entenemos los mejores planes de hosting para WordPress que, además, son de lo más fiable del mercado. ¿Quieres dar el siguiente paso para mejorar tu web? Hazlo con nosotros y comprobarás por qué marcamos la diferencia. Contáctanos y te asesoramos en lo que necesites.