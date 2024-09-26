Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Localhost es el nombre que tu propio ordenador usa para referirse a sí mismo dentro de su propia red. Cuando escribes localhost en el navegador o lo configuras en algún servicio, estás apuntando siempre a tu propia máquina o dispositivo, nunca a un servidor externo de Internet.

Es un concepto que aparece constantemente cuando empiezas a probar webs en local, montar un servidor web de pruebas con XAMPP o WampServer, o configurar la base de datos MySQL o MariaDB al instalar un WordPress.

Localhost es, en realidad, un caso particular de nombre de host o hostname. Igual que un servidor tiene su nombre único dentro de la red para identificarlo, tu ordenador tiene reservado el nombre localhost para hablar consigo mismo. Por eso es tan habitual verlo en cualquier entorno de desarrollo web.

En este artículo vamos a ver de forma clara qué es localhost, por qué apunta siempre a la dirección 127.0.0.1, cómo funciona por dentro a través de la interfaz loopback, cómo accedes a él desde el navegador y por qué es el host por defecto de la base de datos cuando instalas un CMS.

localhost y 127.0.0.1: por qué apuntan al mismo sitio

Localhost y 127.0.0.1 apuntan al mismo sitio porque localhost es el nombre y 127.0.0.1 es la dirección numérica que hay detrás.

Cuando usas el nombre localhost, el sistema lo traduce a la dirección 127.0.0.1 en IPv4, o a ::1 si trabajas con IPv6.

Son dos formas de nombrar lo mismo: tu propia máquina.

Aquí está la clave: Las direcciones IP son una serie de números separados por puntos (en el caso de IPv4) que usan los ordenadores y servidores para identificarse y conectarse entre sí.



La dirección 127.0.0.1 está reservada de forma especial: es la dirección de loopback, la que cualquier equipo utiliza para referirse a sí mismo. Por eso no importa en qué ordenador estés, 127.0.0.1 siempre apunta a esa misma máquina o dispositivo.

Esa dirección está asociada a algo llamado interfaz loopback, una interfaz de red virtual que no es una tarjeta de red física.



Es decir, no hay ningún cable ni ninguna conexión real: la interfaz loopback existe solo dentro del sistema para que los servicios de tu propia máquina puedan comunicarse entre ellos.



La comparación rápida es fácil: localhost es el nombre "bonito" y 127.0.0.1 es la dirección numérica, igual que un dominio y su IP.

Localhost no es una web que esté en Internet: es el nombre que tu propio ordenador usa para referirse a sí mismo. Cuando escribes localhost, la petición ni siquiera sale a la red, se queda dentro de tu máquina a través de la interfaz loopback.

¿Cómo funciona localhost por dentro?

Cuando accedes a localhost, el sistema lo traduce a 127.0.0.1 leyendo el archivo hosts de tu ordenador, sin consultar ningún servidor DNS externo.



La petición viaja por la interfaz loopback y nunca sale a la red física. Esto es importante porque cambia por completo la forma en que se resuelve el nombre frente a un dominio normal de Internet.

Un servidor DNS funciona como una especie de directorio telefónico de Internet: traduce nombres (como raiolanetworks.com ) a direcciones IP que las máquinas entienden, pero con localhost no interviene el protocolo DNS para nada.



Tu sistema operativo mira primero el archivo hosts, un fichero local donde está apuntado que localhost corresponde a 127.0.0.1, y con eso ya tiene la resolución de nombres resuelta.

La línea típica que encuentras en ese archivo hosts es esta, y es la que hace toda la magia: a la izquierda tienes la dirección 127.0.0.1 y a la derecha el nombre localhost. Es la resolución de nombres resuelta en una sola línea, sin servidor DNS de por medio.

127.0.0.1 localhost

Una vez resuelto el nombre, la petición no pasa por tu tarjeta de red física ni sale al router.



Viaja por la interfaz loopback, que mantiene todo el tráfico dentro de tu propia máquina.

Por eso localhost funciona aunque no tengas conexión a Internet: estás hablando contigo mismo, y no hace falta salir a ningún sitio.

¿Cómo acceder a localhost en tu ordenador?

Accedes a localhost escribiendo http://localhost en el navegador, añadiendo el puerto del servicio cuando hace falta, por ejemplo http://localhost:8080 .

Con eso se abre lo que estés ejecutando en tu propia máquina, ya sea un servidor web, un panel/dashboard o cualquier aplicación que tengas levantada en local.

¿Por qué casi siempre lo verás con un puerto detrás?



Porque en un mismo equipo puedes tener varios servicios escuchando a la vez, y el puerto es lo que diferencia a cada uno.



Es el mismo concepto que ya conoces en otros sitios: el puerto 22 para conexiones SSH, o el puerto que use el panel de control de tu servidor.

Para qué se usa localhost en el desarrollo web

El uso más habitual de localhost está en el día a día de quien crea webs: levantar un servidor web local con XAMPP, WAMP o stacks similares, conectar la base de datos MySQL y probar una web antes de subirla a producción.



Tu propio ordenador o dispositivo es un entorno de pruebas cómodo, fácil de modificar y donde tienes acceso directo a los archivos.

El punto fuerte de trabajar con localhost es que todo ocurre en tu máquina. Puedes romper, reinstalar, probar plugins, cambiar configuraciones y experimentar sin que nadie de Internet vea nada. Es el terreno de juego perfecto para aprender o para preparar una web antes de ponerla a disposición de tus visitantes.

¿Por qué localhost es el host de tu base de datos?

En la configuración de la base de datos se pone localhost como host porque el servidor MySQL o MariaDB normalmente está en la misma máquina que la web.



Si la base de datos estuviera en otro servidor, ahí pondrías su dirección o hostname en lugar de localhost. Es una de las dudas que más aparece cuando alguien instala WordPress o cualquier CMS de forma manual y el usuario llega a la pantalla de conexión con la base de datos.

Normalmente, el host es localhost, pero en algún proveedor puede ser diferente.



Si localhost no te funciona al conectar, revisa los datos específicos del proveedor de hosting, porque puede que te indiquen otra dirección para el servidor de base de datos.

Cuando instalas WordPress o cualquier CMS, el host de la base de datos suele ser localhost porque MySQL o MariaDB están en la misma máquina que la web. Si la base de datos estuviera en otro servidor, ahí pondrías su dirección en lugar de localhost.

De localhost a producción: cuándo necesitas un hosting

Localhost en tu ordenador o dispositivo es perfecto para desarrollar y probar, pero no sirve para tener tu web disponible 24/7 en Internet.



Tu web en local solo existe mientras tu ordenador está encendido y solo la ves tú, pero para que cualquier visitante pueda acceder a ella en cualquier momento, necesitas un hosting, que es un servidor preparado para estar funcionando de forma ininterrumpida.

Para ese salto, en Raiola Networks tienes nuestros planes de hosting con servidor web LiteSpeed, centro de datos en Madrid y migración gratuita de hasta 10 webs y 10 cuentas de correo si vienes de otro proveedor.



Si tienes dudas sobre qué plan encaja con tus proyectos web, escríbele a nuestro equipo comercial: te harán unas preguntas y te recomendarán la mejor opción para tu proyecto web.